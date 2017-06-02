с.Териберка

3 июня – 13.00

В селе Териберка пройдёт областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области. Праздник является кульминационным мероприятием областной культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!». Гостей ждет насыщенная и интересная культурная программа. Мероприятия пройдут с 12 до 18 часов на пяти площадках. На центральной площади села развернутся ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли. Студенты учреждений среднего профессионального образования Мурманской области по кулинарному искусству на выставке «Вкус Арктики» удивят северян кулинарными изделиями и проведут мастер-классы.

В рамках праздника состоятся показательные выступления группы быстрого реагирования военнослужащих, клубов военно-исторической реконструкции, презентации традиционных саамских игр и проекта «Новая глава» (мобильная библиотека Териберка – Вардё). На молодёжной дискотеке выступит группа «Колотый лед» из г. Мурманска. Для маленьких гостей праздника Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Мурманская областная детско-юношеская библиотека подготовили познавательно-развлекательную программу «Когда на планете хозяева дети», Мурманский областной театр кукол подарит детям спектакль «Королевские зайцы», а Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «Притяжение Севера».

Мурманские автосалоны «Автомаркет» и «Форд Центр Мурманск» представят новинки внедорожников и проведут тест-драйв. Патнрер праздника КолАтомЭнергоСбыт» проведет акцию по замене старых ламп накаливания на новые светодиодные лампы. Кульминацией праздника станет концерт «Славься, Мурманская область!», в котором примут участие хореографические, вокальные и фольклорные коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Кольского, Кировского и Ловозерского районов. Концертная программа завершится грандиозным флеш-мобом и запуском шаров.

с.Териберка, центральная площадь посёлка.

ЗАТО Видяево

2 июня - 17.00

Драматическое представление «О чём молчит женщина» театральной студии «Отражение».

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга, сектор библиотечного обслуживания, Литературная гостиная.

г.Кировск

2-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

г.Мурманск

2 июня - 10.00

Старт акции «Родился читателем»: отправление передвижной детской библиотеки в родильные дома и отделения Мурманска и области. Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки поздравят мам, чьи дети родились 1 июня, в Международный день защиты детей, и вручат подарочные наборы книг.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Площадка перед зданием областной детско-юношеской библиотеки.

2 июня - 11.00

Для ребят из летнего оздоровительного лагеря при мурманской средней общеобразовательной школе № 21 пройдет познавательно-игровая программа «Там, на неведомых дорожках…», посвященная Году экологии в России.

Мурманские школьники вместе с ведущими вспомнят русские народные и литературные сказки, преодолеют всевозможные сказочные испытания, разгадают хитрые ребусы и головоломки, окунутся в волшебный мир флоры и фауны, который так богато представлен в народном творчестве.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

2 июня - 11.00

Начало работы выставки графики Юрия Панкова к 80-летию художника. В экспозиции представлено 5 работ из фондового собрания музея. Выставка будет работать до 27 августа.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, I этаж, малый зал.

2 июня - 11.00

Начало работы мини-выставки «Уютные шкатулки» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены шкатулки, сундучки, ящички и табакерки из частных коллекций. Выставка продлится до 30 июля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, I этаж.

2 июня - 15.00

Открытие выставки графики Татьяны Ковригиной к 80-летию художницы. В экспозиции представлено 10 работ Татьяны Ковригиной (г.Москва) из фондового собрания музея. Выставка будет работать до 27 августа.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

2 июня - 17.00

В выставочном зале Мурманского областного художественного музея откроется выставка «Лес» норвежского фотографа Пера Бернтсена. В экспозиции будет представлено около 40 фоторабот, посвящённых красоте таёжного ландшафта Финляндии, Швеции, Норвегии и России.

Идея фотопроекта родилась в 2009 году, когда Пер Бернтсен отправился в путешествие на машине из Киркенеса в Осло. Несмотря на то, что идея появилась внезапно, его реализация заняла некоторое время – полевые съемки велись на протяжении летних сезонов 2013 – 2015 гг.

География проекта охватывает территорию приблизительно четыреста на пятьсот километров и находится полностью в пределах Сапми - малонаселенной территории, принадлежавшей саамам до прихода четырех наций. На торжественном открытии выставки будет присутствовать автор. Выставка будет работать до 25 июня 2017 года.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Выставочный зал Мурманского областного художественного музея, 2-й этаж.

2 июня - 18.00

Показ художественного фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Перед показом фильма «Уильям Тёрнер» зрители прослушают лекцию о творчестве британского художника.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

3 июня - 15.00

Фестиваль индийской культуры. В сквере на Ленинградской начнётся праздник колесниц «Джаганнатха Ратха-ятра».

г.Мурманск, ул.Ленинградская. Городской сквер.

3 июня - 15.00

Пройдет большой семейный праздник «Планета молока!».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, зона отдыха около Семёновского озера.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Александр Сергеевич Пушкин - всегда открытие, всегда тайна»; «Север и велосипед»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Вместе дружная семья»; «Слов русских золотая россыпь»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»: к 90-летию со дня рождения художника-мультипликатора Вячеслава Котеночкина; «Защитники полярных рубежей»; «Мы знать должны, какой была война...».

2-18 июня – 11.00

Информационная акция ко Дню России «Люблю тебя, Россия!». В программе – мероприятия различного формата для читателей всех возрастов.

3 июня – состоится открытие выставок «Миссия: сохранить» и «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017».

3 июня - с 11.00-18.00

День открытых дверей, приуроченный к Международному дню защиты детей.

5 июня - состоится открытие выставки «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание».

6 июня - 16.00

Пройдёт литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню русского языка.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: ««Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звездные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Телевизионная кухня»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Эллисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье»; «Пионерии - 95 лет!».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мои встречи с художественным музеем» - по 4 июня; выставка книг и публикаций, посвященных реставрации - по 4 июня; «Древо жизни»; «Шерстяное тепло»; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Марк Шагал. Дар Нади Леже».

2 июня - 15.00

В Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки графики Татьяны Ковригиной, посвящённой юбилею художника. В экспозиции будет представлено 10 работ из фондового собрания музея.

Татьяна Ковригина работает в области станковой живописи, книжной иллюстрации, керамики, станковой графики. По мнению Т.Ковригиной, основная задача художника – приблизиться к максимальной искренности, и она придерживается простой и ясной формы выражения, используя разнообразие техник. Татьяна Дмитриевна родилась в Москве 25 апреля 1937 года. Окончила Московский текстильный институт, училась у Федора Антонова, Василия Почиталова, Владимира Шугаева. Член Союза художников России, член Международного художественного фонда. Живет и работает в Москве. Выставка будет работать до 27 августа.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

2 июня – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях. Лопе де Вега. 12+

3 июня – 19.00

«Соседки». Трагикомедия по пьесе Ж.Франко. 12+

4 июня – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

4 июня – 19.00

«О любви...». Музыкально-поэтический спектакль. Малая сцена. 12+

7 июня – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

7 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

8 июня – 12.00

«Осторожно: дети!». Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. А. Богачёва. 6+

8 июня – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях. Р. Нэш. 16+

9 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в 2-х действиях. В. Лифшиц. 0+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня - 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях. Ч. Айтматов. 12+

11 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

11 июня – 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в двух действиях. М. Камолетти. 18+

14 июня – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачев. 6+

14 июня – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

15 июня – 12.00

«Бременские музыканты». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. 6+

15 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясов. 16+

16 июня - 19.00

«...Будем жить как боги?...». Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

17 и 18 июня – 12.00

Школьники станут первыми зрителями новой музыкальной сказки «Зачарованное царство». Премьера спектакля.

17 июня - 19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

18 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в 2-х действиях. В. Лифшиц. 0+

18 июня – 19.00

«Цилиндр». Комедия. Эдуардо Де Филиппо. Малая сцена. 16+

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

6 июня – 11.00

В Пушкинский день на Аллее писателей перед зданием библиотеки будет дан старт летним чтениям «Лето с книгой – 2017». В нём примут участие как дошкольники, так и отряды детских оздоровительных лагерей от начальных классов до среднего школьного возраста. Также состоится ряд мероприятий, посвященных жизни и творчеству великого русского поэта. Комплекс мероприятий посвящен Году экологии в России и вопросам безопасного поведения детей в сети Интернет, дома и на улице.

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале здания областной филармонии открыты экспозиции: выставка «Коты для умножения доброты». На выставке представлены работы Юрия Люкшина, мастера из Санкт-Петербурга; «Твоё здоровье - в твоих руках».

2 июня - 11.00

Начало работы мини-выставки «Уютные шкатулки» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены шкатулки, сундучки, ящички и табакерки из частных коллекций. Выставка продлится до 30 июля.

2 июня - 17.00

Откроется выставка «Лес» норвежского фотографа Пера Бернтсена. В экспозиции будет представлено около 40 фоторабот, посвящённых красоте таёжного ландшафта Финляндии, Швеции, Норвегии и России. На торжественном открытии выставки будет присутствовать автор. Выставка будет работать до 25 июня 2017 года.

3 июня - 17.00

В областной филармонии состоится концерт с участием Битту Маллика (Индия).

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.