г.Кировск

5-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

г.Мурманск

5 июня – 10.00 и 11.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет квест-игра «Путешествие по Мурманску». Главная задача квест-игры – выяснить, кто лучше знает родной город. Мальчишки и девчонки совершат увлекательное путешествие по Мурманску, познакомятся с достопримечательностями столицы Заполярья, ответят на вопросы ведущих и отгадают загадки.

В 10.00 свои знания продемонстрируют школьники, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 26, а в 11.00 – ребята из средней общеобразовательной школы № 23.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

5 июня - 11.00

В отделе краеведческой литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт экологическое занятие «Давай беречь природу вместе», посвященное Году экологии в России. Для маленьких мурманчан подготовлена красочная презентация, из которой они узнают, почему нужно беречь природу, как сделать наш общий дом чистым и уютным. В программе также – интересные загадки и подвижные игры, которые дадут детям возможность весело провести время в библиотеке. В завершение мероприятия все участники получат салатовые ленточки в знак бережного отношения к природе. Среди приглашённых на экологическое занятие – дети с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы.

5 июня – 12.00

Ребята из летнего оздоровительного лагеря при мурманской гимназии № 10 примут участие в песенном конкурсе «До-Ми-Соль-Ка!». Школьники исполнят любимые детские песни известных российских композиторов: Юрия Энтина, Геннадия Гладкова и многих других. Дети смогут проявить свои творческие способности, весело и дружно провести время в кругу друзей и посоревноваться за звание лучшего исполнителя.

В это же время в фестивальном зале для ребят будет работать мастерская творческих каникул «Природа дарит вдохновение». Школьники создадут красивые фигуры из воздушных шаров и узнают много нового о самих шариках: какие виды шаров существуют, кто их придумал и какие «шариковые» рекорды поставили люди.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Александр Сергеевич Пушкин - всегда открытие, всегда тайна»; «Север и велосипед»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Вместе дружная семья»; «Слов русских золотая россыпь»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»: к 90-летию со дня рождения художника-мультипликатора Вячеслава Котеночкина; «Защитники полярных рубежей»; «Мы знать должны, какой была война...»; «Миссия: сохранить»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017».

5-18 июня – 11.00

Информационная акция ко Дню России «Люблю тебя, Россия!». В программе – мероприятия различного формата для читателей всех возрастов.

5 июня - состоится открытие выставки «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание».

6 июня - 16.00

Пройдёт литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню русского языка.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: ««Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звездные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Телевизионная кухня»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Эллисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье»; «Пионерии - 95 лет!».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древо жизни»; «Шерстяное тепло»; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Марк Шагал. Дар Нади Леже»; выставка графики Татьяны Ковригиной, посвящённой юбилею художника. В экспозиции будет представлено 10 работ из фондового собрания музея.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

7 июня – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

7 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

8 июня – 12.00

«Осторожно: дети!». Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. А. Богачёва. 6+

8 июня – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях. Р. Нэш. 16+

9 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в 2-х действиях. В. Лифшиц. 0+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня - 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях. Ч. Айтматов. 12+

11 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

11 июня – 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в двух действиях. М. Камолетти. 18+

14 июня – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачев. 6+

14 июня – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

15 июня – 12.00

«Бременские музыканты». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. 6+

15 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясов. 16+

16 июня - 19.00

«...Будем жить как боги?...». Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

17 и 18 июня – 12.00

Школьники станут первыми зрителями новой музыкальной сказки «Зачарованное царство». Премьера спектакля.

17 июня - 19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

18 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в 2-х действиях. В. Лифшиц. 0+

18 июня – 19.00

«Цилиндр». Комедия. Эдуардо Де Филиппо. Малая сцена. 16+

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

6 июня – 11.00

В Пушкинский день на Аллее писателей перед зданием библиотеки будет дан старт летним чтениям «Лето с книгой – 2017». В нём примут участие как дошкольники, так и отряды детских оздоровительных лагерей от начальных классов до среднего школьного возраста. Также состоится ряд мероприятий, посвященных жизни и творчеству великого русского поэта. Комплекс мероприятий посвящен Году экологии в России и вопросам безопасного поведения детей в сети Интернет, дома и на улице.

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале здания областной филармонии открыты экспозиции: выставка «Коты для умножения доброты». На выставке представлены работы Юрия Люкшина, мастера из Санкт-Петербурга; «Твоё здоровье - в твоих руках». Мини-выставка «Уютные шкатулки» из цикла выставок «Простые вещи». Выставка «Лес» норвежского фотографа Пера Бернтсена. В экспозиции будет представлено около 40 фоторабот, посвящённых красоте таёжного ландшафта Финляндии, Швеции, Норвегии и России. На торжественном открытии выставки будет присутствовать автор. Выставка будет работать до 25 июня.

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.