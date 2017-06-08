с.Териберка

10 июня – 12.00-18.00

В селе Териберка пройдёт областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области. Праздник является кульминационным мероприятием областной культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!». Гостей ждёт насыщенная и интересная культурная программа. Мероприятия пройдут с 12 до 18 часов на пяти площадках. На центральной площади села развернутся ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли. Студенты учреждений среднего профессионального образования Мурманской области по кулинарному искусству на выставке «Вкус Арктики» удивят северян кулинарными изделиями и проведут мастер-классы.

В рамках праздника состоятся показательные выступления группы быстрого реагирования военнослужащих, клубов военно-исторической реконструкции, презентации традиционных саамских игр и проекта «Новая глава» (мобильная библиотека Териберка – Вардё). На молодёжной дискотеке выступит группа «Колотый лед» из г. Мурманска. Для маленьких гостей состоится познавательно-развлекательная программа «Когда на планете хозяева дети», спектакль «Королевские зайцы». Начало концерта - в 13.00 на центральной площади посёлка. Для маленьких гостей праздника Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Мурманская областная детско-юношеская библиотека подготовили познавательно-развлекательную программу «Когда на планете хозяева дети», Мурманский областной театр кукол подарит детям спектакль «Королевские зайцы», а Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «Притяжение Севера». Мурманские автосалоны «Автомаркет» и «Форд Центр Мурманск» представят новинки внедорожников и проведут тест-драйв. Патнрер праздника КолАтомЭнергоСбыт» проведет акцию по замене старых ламп накаливания на новые светодиодные лампы. Кульминацией праздника станет концерт «Славься, Мурманская область!», в котором примут участие хореографические, вокальные и фольклорные коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Кольского, Кировского и Ловозерского районов. Концертная программа завершится грандиозным флеш-мобом и запуском шаров.

с.Териберка, центральная площадь посёлка.

гп.Умба

10 и 11 июня – 13.00

В старинном поморском селе Умба пройдёт Международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа России. Большой песенный праздник уже в восьмой раз примет любителей северного фольклора. Тридцать один коллектив, около 500 участников из Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Архангельской областей, Карелии и Крыма, а также из Эстонии представят свои лучшие номера зрителям фестиваля.

10 июня в 13.00 - по традиции на мосту через реку Умба участников фестиваля встретят с песнями и шутками, угостят рыбником и квасом, а также предложат спустить в реку венки и загадать желание, которое, по поверью, обязательно сбудется.

В 14.00 на площади посёлка развернётся «Город мастеров», где свои работы представят народные умельцы. На выставке-ярмарке можно будет понаблюдать за работой мастеров по плетению из лозы и бересты, изготовлению народной игрушки и традиционной поморской козули, лоскутному шитью и вышивке, резьбе по оленьему рогу, приобрести готовые изделия на память.

11 июня в 12.00 - гостей фестиваля ждут фольклорные игровые программы «Северные игромы» на поляне «Регаты». В это же время на различных площадках поселка участники концерта «Песенный круг» представят визитные карточки, расскажут о своих городах и фольклорных коллективах, подарят яркие запоминающиеся концертные выступления.

В 15.00 на площади Октябрьской пройдёт большой и красочный гала-концерт.

Каждый год праздник фольклора привлекает внимание к народным обрядам, обычаям, играм, изделиям декоративно-прикладного творчества, в которых отражается духовная красота и сила народа, пробуждается интерес к фольклорным истокам искусства и творчества. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

гп.Умба, Октябрьская площадь.

г.Полярные Зори

10 июня – 15.00

В Полярных Зорях состоится традиционный фестиваль авторской песни «Возрождение». В этом году талантливые авторы и исполнители соберутся в 31 раз. Песни у костра, дружная компания, закат у озера.

г.Полярные Зори.

г.Кировск

8-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

г.Мурманск

8 июня - 10.30

Познавательный час «Я горжусь тобой, Россия». Юные посетители библиотеки познакомятся с символами российской государственности, примут участие в викторине «Россия – Родина моя», посетят книжную выставку «Это всё Россия».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

8 июня - 10.30

Мастерская творческих каникул «Природа дарит вдохновение». В мероприятии, которое состоится также в 11.30, примут участие ребята, посещающие летние оздоровительные лагеря при мурманских школах № 26 и 23. Они научатся создавать красивые фигуры из воздушных шаров.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

8 июня - 11.00 и 12.00

Познавательная программа «Символы России и Мурманской области». Специалисты Дворца культуры познакомят ребят из летних оздоровительных лагерей с историей официальных символов России и нашего края.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

12 июня – 11.00

На площади Пять Углов пройдёт народное гулянье «Я люблю Россию!»: открытие праздничной ярмарки; работает «Детский городок» (горки, батуты, электромобили); художники раскрашивают лица желающих в символику праздника.

г.Мурманск, просп.Ленина 82. Площадь Пять Углов.

12 июня – 12.00

В сквере на ул.Ленинградской начнётся интерактивная программа. Будет организована работа тематических площадок: Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания (турнир по армрестлингу, тир, выставка оружия и туристического снаряжения, конкурс силачей - гиревиков «Потомки Поддубного»); Центр психологической помощи молодёжи (творческий интерактив «Мой личный герб»); Центр креативного развития молодежи совместно с Молодёжным культурным центром (творческий интерактив - пазлы); Центр развития волонтерского движения (раздача ленточек с символикой РФ, листовок с текстом Гимна России); Молодёжный центр творчества и социальной адаптации (аквагрим, творческий интерактив – воздушные шары).

г.Мурманск, ул.Ленинградская, 27. Городской сквер.

12 июня – 12.00

В рамках народных гуляний «Я люблю Россию!» состоятся старт спортивного проекта «Родной двор - родной город», работа музыкальной площадки, где каждый желающий, может исполнить песню, танец или частушку под звуки баяна.

г.Мурманск, просп.Ленина 82. Площадь Пять Углов.

12 июня – 13.10

В рамках народных гуляний «Я люблю Россию!» состоится турнир среди участников клубов «Исторического фехтования»; откроется шатёр - «караоке». Всем гостям праздника предлагается исполнить популярные песни о России.

г.Мурманск, просп.Ленина 82. Площадь Пять Углов.

12 июня – 15.00

В рамках народных гуляний «Я люблю Россию!» состоится большой гала-концерт с участием артистов города Мурманска, Североморска, Колы. Праздничная программа продолжится в центральном сквере у фантана, где воспитанники ДЮСШ и домов творчества, покажут лучшие концертные номера разных стилей, от хип-хопа до классического танца.

г.Мурманск, просп.Ленина 82. Площадь Пять Углов.

12 июня – 17.30 - 19.00

В рамках народных гуляний «Я люблю Россию!» состоится праздничная дискотека.

г.Мурманск, просп.Ленина 82. Площадь Пять Углов.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Александр Сергеевич Пушкин - всегда открытие, всегда тайна»; «Север и велосипед»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Вместе дружная семья»; «Слов русских золотая россыпь»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»: к 90-летию со дня рождения художника-мультипликатора Вячеслава Котеночкина; «Защитники полярных рубежей»; «Мы знать должны, какой была война...»; «Миссия: сохранить»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017»; выставка «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание».

8-18 июня – 11.00

Информационная акция ко Дню России «Люблю тебя, Россия!». В программе – мероприятия различного формата для читателей всех возрастов.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: ««Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звездные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Телевизионная кухня»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Эллисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье»; «Пионерии - 95 лет!».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древо жизни»; «Шерстяное тепло»; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Марк Шагал. Дар Нади Леже»; выставка графики Татьяны Ковригиной, посвящённой юбилею художника. В экспозиции будет представлено 10 работ из фондового собрания музея; выставка детского творчества «История государства Российского».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Работает выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

8 июня – 12.00

«Осторожно: дети!». Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. А. Богачёва. 6+

8 июня – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях. Р. Нэш. 16+

9 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в 2-х действиях. В. Лифшиц. 0+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня - 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях. Ч. Айтматов. 12+

11 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

11 июня – 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в двух действиях. М. Камолетти. 18+

14 июня – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачев. 6+

14 июня – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

15 июня – 12.00

«Бременские музыканты». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. 6+

15 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясов. 16+

16 июня - 19.00

«...Будем жить как боги?...». Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

17 и 18 июня – 12.00

Школьники станут первыми зрителями новой музыкальной сказки «Зачарованное царство». Премьера спектакля.

17 июня - 19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

18 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в 2-х действиях. В. Лифшиц. 0+

18 июня – 19.00

«Цилиндр». Комедия. Эдуардо Де Филиппо. Малая сцена. 16+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале здания областной филармонии открыты экспозиции: выставка «Коты для умножения доброты». На выставке представлены работы Юрия Люкшина, мастера из Санкт-Петербурга; «Твоё здоровье - в твоих руках». Мини-выставка «Уютные шкатулки» из цикла выставок «Простые вещи». Выставка «Лес» норвежского фотографа Пера Бернтсена. В экспозиции будет представлено около 40 фоторабот, посвящённых красоте таёжного ландшафта Финляндии, Швеции, Норвегии и России. На торжественном открытии выставки будет присутствовать автор. Выставка будет работать до 25 июня.

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.