г.Кировск

15-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

15 июня - 11.00

В клубе «Орлёнок» состоится мастер-класс по декоративно-прикладному искусству для участников летнего оздоровительного лагеря «СОШ № 2».

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, клуб «Орлёнок».

15 июня - 15.00

В Кировском историко-краеведческом музее состоится открытие выставки «Маршрут № 4 или что видели туристы в Хибинах в 30-е гг.». На выставке представлена информация о развитии туризма в 30-е годы, а также об одном из организаторов туристических маршрутов и авторе путеводителей по Карелии и Северу - Е. Бартольде. Вход бесплатный.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

20 июня в 12.00

В клубе «Затейник» состоятся мероприятия (игровая программа и мастер-класс по декоративно-прикладному искусству) для участников летнего оздоровительного лагеря «СОШ № 7».

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29. Клуб «Затейник».

22 июня в 11.00

У городской стелы состоится мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, матросов, старшин, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная память героям!

г.Кировск, городская стела.

23 июня в 15.00

В клубе «Орлёнок» состоится беседа о бережном отношении к природе для детей, проживающих в микрорайоне Кукисвумчорр.

г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок».

24 июня - 18.30

Впервые в Кировском городском Дворце культуры состоится выступление хора Валаамского монастыря «Свет Валаама» (6+).

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

с.Ловозеро

17 июня – 12.00

В селе Ловозеро состоится XXXII традиционный районный праздник «Саамские игры», ставший визитной карточкой Ловозерского района и неотъемлемой частью его культурной жизни. Впервые праздник состоялся 1985 году и с тех пор проводится ежегодно.

Гостей мероприятия ждет интересная спортивная программа, которая включает в себя соревнования, основанные на особенностях традиционного уклада жизни саамов. Все желающие смогут попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Представительницы прекрасного пола смогут сыграть в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.

Также гостей праздника ждет яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области и выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

В концертной программе примут участие народный самодеятельный коллектив театр саамских традиций «Эллманнт», народный самодеятельный коллектив коми фольклорный ансамбль «Ижма», самодеятельный народный коллектив хор ветеранов «Марьюшка», коллективы проекта «Дом Дружбы», исполнительницы Марина Гринчук и Полина Медведева.

На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Программа праздника: 12.00 – торжественное открытие; 12.30-14.30 – спортивные соревнования: метание камня, стрельба из арбалета, метание аркана, метание копья на дальность; 12.30-14.30 – IV районный конкурс профессионального мастерства по профессии «Резчик»; 12.30-15.00 – командные соревнования по саамскому футболу; 12.30-16.00 – работа выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»; 12.30-16.00 – работа уличной фотогалереи «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»); 15.30 – торжественное награждение победителей и призеров спортивных соревнований и конкурса профессионального мастерства по профессии «Резчик».

Ловозерский районный национальный культурный центр совместно с Центром народов Севера приглашает всех стать гостями и участниками традиционного районного праздника «Саамские игры».

с.Ловозеро, ул.Советская, 8. Площадка у зданий Ловозерского районного национального культурного центра.

с.Ловозеро, ул.Пионерская, 8. Площадка у Северного национального колледжа.

г.Мурманск

15 июня - 10.00, 11.00 и 12.00

Познавательная программа «В гостях у природы». В мероприятии примут участие школьники из летнего оздоровительного лагеря при мурманской школе № 1.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зооуголок.

15 июня - 10.30

Литературно-музыкальное мероприятие в областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. Специалисты библиотеки познакомят юных гостей с творчеством Юнны Мориц.

г.Мурманск,ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

15 июня - 11.00

Мастерская творческих каникул «Природа дарит вдохновение». Ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской школе № 21, научатся создавать красивые фигуры из воздушных шаров.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

15 июня - 11.30

Беседа-игра «Будем беречь природу вместе». В мероприятии примут участие школьники, посещающие летний оздоровительный лагерь при Зверосовхозской школе.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманска я областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы.

16 июня в 13.00

В отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие областной конкурсной выставки детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России. Всего в экспозиции представлено более 150 работ юных художников, выполненных в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства, по следующим темам: «Дети за сохранение природы»; «Природа родного края»; «Экология и Арктика»; «Пейзажи Кольского края»; «Мир вокруг нас».

Участники выставки - обучающиеся творческих коллективов кружков и студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства учреждений культуры и образования Мурманской области, отдельные авторы в возрасте от 5 до 17 лет. По итогам выставки будут определены победители в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство» по трем возрастным категориям: 5-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет. Подведение итогов и награждение победителей состоится 3 сентября.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Дом ремёсел.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Защитники полярных рубежей»; «Мы знать должны, какой была война...»; «Миссия: сохранить»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Александр Сергеевич Пушкин - всегда открытие, всегда тайна»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Слов русских золотая россыпь»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере»; экспозиция «ВыставКа»: книжные иллюстрации Екатерины Панфиловой.

15-18 июня – 11.00

Информационная акция ко Дню России «Люблю тебя, Россия!». В программе – мероприятия различного формата для читателей всех возрастов.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звездные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Пионерии - 95 лет!».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «История государства Российского»: работы учащихся Детской школы искусств города Апатиты; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Марк Шагал. Дар Нади Леже»; «Графика Юрия Панкова»; «Древо жизни»; «Шерстяное тепло»; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Работает выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

15 июня – 12.00

«Бременские музыканты». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. 6+

15 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясов. 16+

16 июня - 19.00

«...Будем жить как боги?...». Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

17 и 18 июня – 12.00

Школьники станут первыми зрителями новой музыкальной сказки «Зачарованное царство». Премьера спектакля.

17 июня - 19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

18 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в 2-х действиях. В. Лифшиц. 0+

18 июня – 19.00

«Цилиндр». Комедия. Эдуардо Де Филиппо. Малая сцена. 16+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале здания областной филармонии открыты экспозиции: выставка «Коты для умножения доброты». На выставке представлены работы Юрия Люкшина, мастера из Санкт-Петербурга; «Твоё здоровье - в твоих руках». Мини-выставка «Уютные шкатулки» из цикла выставок «Простые вещи». Выставка «Лес» норвежского фотографа Пера Бернтсена. В экспозиции будет представлено около 40 фоторабот, посвящённых красоте таёжного ландшафта Финляндии, Швеции, Норвегии и России. На торжественном открытии выставки будет присутствовать автор.

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Будут работать выставки: «Взмах шелковых крыльев» (выставка работ членов клуба «Махаон»»); работы Михаила Карпова «Эзотерика».

16 июня в 13.00

В отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие областной конкурсной выставки детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России. Всего в экспозиции представлено более 150 работ юных художников, выполненных в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства, по следующим темам: «Дети за сохранение природы»; «Природа родного края»; «Экология и Арктика»; «Пейзажи Кольского края»; «Мир вокруг нас».

Участники выставки - обучающиеся творческих коллективов кружков и студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства учреждений культуры и образования Мурманской области, отдельные авторы в возрасте от 5 до 17 лет. По итогам выставки будут определены победители в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство» по трем возрастным категориям: 5-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет. Подведение итогов и награждение победителей состоится 3 сентября.