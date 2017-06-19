Афиша
г.Кировск
19-30 июня
В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.
г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.
20 июня в 12.00
В клубе «Затейник» состоятся мероприятия (игровая программа и мастер-класс по декоративно-прикладному искусству) для участников летнего оздоровительного лагеря «СОШ № 7».
г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29. Клуб «Затейник».
22 июня в 11.00
У городской стелы состоится мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, матросов, старшин, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная память героям!
г.Кировск, городская стела.
23 июня в 15.00
В клубе «Орлёнок» состоится беседа о бережном отношении к природе для детей, проживающих в микрорайоне Кукисвумчорр.
г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок».
24 июня - 18.30
Впервые в Кировском городском Дворце культуры состоится выступление хора Валаамского монастыря «Свет Валаама» (6+).
г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.
ЗАТО г.Североморск
22 июня - 12.00
В Североморске в торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. В День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в залах Североморского Музейно-выставочного комплекса соберутся поисковики, представители молодежного волонтерского движения, а также руководство флотской столицы.
В торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. Фрагменты фронтового самолета были обнаружены в октябре 2016 года в загородном парке в районе озера Нижнее Ваенгское. В течение года под руководством Миронова Э.А.- начальника отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск, руководителя североморских поисковиков, велась исследовательская работа и подготовка уникальной находки к передаче в музей. Глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, вручит североморским поисковикам удостоверения членов поискового отряда «Ваенга». Затем состоится знакомство с новой экспозицией. Миронов Э.А. расскажет об истории найденного самолёта, передаст сотрудникам музея все собранные материалы. Вход свободный.
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Зал Боевой Славы СМВК.
г.Мурманск
19 июня – 11.00
В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова для детей, посещающих летние оздоровительные лагеря, пройдут интересные и развлекательные мероприятия. На площади перед Дворцом культуры в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям» пройдет конкурс рисунка на асфальте «Папа может все, что угодно». Ребята проявят творческую фантазию и признаются в любви своему папе.
В это же время в зооуголке состоится познавательная программа «Зеленые уроки». Школьники познакомятся с обитателями юннатского кружка, узнают, чем разные виды попугаев отличаются друг от друга, почему сухопутная черепаха не плавает, и зачем рыбам нужен воздух. Ребята увидят растения, которые растут в Зимнем саду областного Дворца, примут участие в интерактивной игре «Полезные свойства растений» и отгадают загадки о природе Заполярного края.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
19 июня – 12.00
В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт песенный конкурс «До-Ми-Соль-ка!» и мастерская творческих каникул «Природа дарит вдохновение», на которой ребята создадут красивые фигуры из воздушных шаров и узнают много нового о самих шариках: какие виды существуют, кто их придумал и какие «шариковые» рекорды поставили люди.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Защитники полярных рубежей»; «Мы знать должны, какой была война...»; «Миссия: сохранить»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Александр Сергеевич Пушкин - всегда открытие, всегда тайна»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звёздные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Пионерии - 95 лет!».
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «История государства Российского»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Марк Шагал. Дар Нади Леже»; «Графика Юрия Панкова»; «Шерстяное тепло»; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура»; «Человек в своей тарелке» из цикла «Простые вещи».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Работает выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».
Каждый понедельник – 16.30
Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты»; «Лес».
21 июня - 19.00
Выступит хор Валаамского монастыря с музыкально-поэтической программой «Свет Валаама».
17 сентября – 17.00
«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.
24 сентября – 17.00
Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.
30 сентября – 18.00
Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.
1 октября – 17.00
«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Будут работать выставки: «Взмах шелковых крыльев» (выставка работ членов клуба «Махаон»»); работы Михаила Карпова «Эзотерика»; выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
20 июня - 10.30
Состоится премьера сказки «Гадкий утенок» (5+).
«Rock-n-Roll music bar»
(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)
21 июня – 21.00
В этот день родился Виктор Цой.
22 июня – 21.00
Празднует день рождения Владимира Шахрина.
23 июня – 21.00
«ComiXheroes».
24 июня – 20.00
Концерт «Blues Session Band».
24 июня – 20.00
Концерт «Blues Session Band».
25 июня – 20.00
Воскресный Джаз с группой «JazzDoit».
28 июня – 19.00
«ПАБ Квиз» в «Rock and Roll Music Bar».
30 июня – 20.00
«Водопад Ливингстона», «Рубеж», «Эпицентр».