г.Кировск

19-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

20 июня в 12.00

В клубе «Затейник» состоятся мероприятия (игровая программа и мастер-класс по декоративно-прикладному искусству) для участников летнего оздоровительного лагеря «СОШ № 7».

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29. Клуб «Затейник».

22 июня в 11.00

У городской стелы состоится мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, матросов, старшин, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная память героям!

г.Кировск, городская стела.

23 июня в 15.00

В клубе «Орлёнок» состоится беседа о бережном отношении к природе для детей, проживающих в микрорайоне Кукисвумчорр.

г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок».

24 июня - 18.30

Впервые в Кировском городском Дворце культуры состоится выступление хора Валаамского монастыря «Свет Валаама» (6+).

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

ЗАТО г.Североморск

22 июня - 12.00

В Североморске в торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. В День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в залах Североморского Музейно-выставочного комплекса соберутся поисковики, представители молодежного волонтерского движения, а также руководство флотской столицы.

В торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. Фрагменты фронтового самолета были обнаружены в октябре 2016 года в загородном парке в районе озера Нижнее Ваенгское. В течение года под руководством Миронова Э.А.- начальника отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск, руководителя североморских поисковиков, велась исследовательская работа и подготовка уникальной находки к передаче в музей. Глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, вручит североморским поисковикам удостоверения членов поискового отряда «Ваенга». Затем состоится знакомство с новой экспозицией. Миронов Э.А. расскажет об истории найденного самолёта, передаст сотрудникам музея все собранные материалы. Вход свободный.

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Зал Боевой Славы СМВК.

г.Мурманск

19 июня – 11.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова для детей, посещающих летние оздоровительные лагеря, пройдут интересные и развлекательные мероприятия. На площади перед Дворцом культуры в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям» пройдет конкурс рисунка на асфальте «Папа может все, что угодно». Ребята проявят творческую фантазию и признаются в любви своему папе.

В это же время в зооуголке состоится познавательная программа «Зеленые уроки». Школьники познакомятся с обитателями юннатского кружка, узнают, чем разные виды попугаев отличаются друг от друга, почему сухопутная черепаха не плавает, и зачем рыбам нужен воздух. Ребята увидят растения, которые растут в Зимнем саду областного Дворца, примут участие в интерактивной игре «Полезные свойства растений» и отгадают загадки о природе Заполярного края.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

19 июня – 12.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт песенный конкурс «До-Ми-Соль-ка!» и мастерская творческих каникул «Природа дарит вдохновение», на которой ребята создадут красивые фигуры из воздушных шаров и узнают много нового о самих шариках: какие виды существуют, кто их придумал и какие «шариковые» рекорды поставили люди.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Защитники полярных рубежей»; «Мы знать должны, какой была война...»; «Миссия: сохранить»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Александр Сергеевич Пушкин - всегда открытие, всегда тайна»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звёздные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Пионерии - 95 лет!».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «История государства Российского»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Марк Шагал. Дар Нади Леже»; «Графика Юрия Панкова»; «Шерстяное тепло»; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура»; «Человек в своей тарелке» из цикла «Простые вещи».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Работает выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты»; «Лес».

21 июня - 19.00

Выступит хор Валаамского монастыря с музыкально-поэтической программой «Свет Валаама».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Будут работать выставки: «Взмах шелковых крыльев» (выставка работ членов клуба «Махаон»»); работы Михаила Карпова «Эзотерика»; выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

20 июня - 10.30

Состоится премьера сказки «Гадкий утенок» (5+).

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

21 июня – 21.00

В этот день родился Виктор Цой.

22 июня – 21.00

Празднует день рождения Владимира Шахрина.

23 июня – 21.00

«ComiXheroes».

24 июня – 20.00

Концерт «Blues Session Band».

24 июня – 20.00

Концерт «Blues Session Band».

25 июня – 20.00

Воскресный Джаз с группой «JazzDoit».

28 июня – 19.00

«ПАБ Квиз» в «Rock and Roll Music Bar».

30 июня – 20.00

«Водопад Ливингстона», «Рубеж», «Эпицентр».