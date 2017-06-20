Афиша
с.Ловозеро
20 июня - 18.00
Презентация антологии «Современная литература народов России. Поэзия». В антологии представлен раздел «Кольско-саамский язык» («Кӣллт сāмь кӣлл»), в котором опубликованы произведения саамских авторов: Александры Антоновой, Софьи Якимович (Юрьевой), Екатерины Коркиной, Антонины Антоновой (Юрьевой).
В мероприятии примут участие представители саамской общественности, поклонники творчества саамских авторов, представители учреждений образования и культуры. Ведущая презентации – Надежда Большакова, член Союза писателей России, руководитель Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой.
с.Ловозеро, ул. Советская, 8. Национальный культурный центр.
г.Кировск
20-30 июня
В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.
г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.
20 июня в 12.00
В клубе «Затейник» состоятся мероприятия (игровая программа и мастер-класс по декоративно-прикладному искусству) для участников летнего оздоровительного лагеря «СОШ № 7».
г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29. Клуб «Затейник».
22 июня в 11.00
У городской стелы состоится мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, матросов, старшин, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная память героям!
г.Кировск, городская стела.
23 июня в 15.00
В клубе «Орлёнок» состоится беседа о бережном отношении к природе для детей, проживающих в микрорайоне Кукисвумчорр.
г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок».
24 июня - 18.30
Впервые в Кировском городском Дворце культуры состоится выступление хора Валаамского монастыря «Свет Валаама» (6+).
г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.
п.Корзуново
21 июня - 11.00
Специалисты областной детско-юношеской библиотеки проведут познавательное мероприятие «Давайте беречь природу вместе!», посвященное Году экологии в России, для юных северян поселка Корзуново. Ребята узнают о красоте и хрупкости природы Кольского края, порассуждают о её загрязнении. Школьники выскажут свое мнение о том, как сделать наш общий дом чистым и уютным, усвоят правила поведения в лесу и даже проведут собственное расследование «Кто это натворил?».
Дети ответят на вопросы викторины, разгадают загадки, посмотрят мультфильм о бережном отношении к животным и познакомятся с детскими рукописными книгами на тему экологии.
п.Корзуново, ул. Печенгская. Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Ю.А. Гагарина.
г.Полярный
20 июня -10.30
Литературная гостиная «Парад книг Валентина Пикуля «Мальчики с бантиками и их прототипы – Соловецкие юнги», посвященная Дню памяти и скорби.
г.Полярный, ул.Сивко, 11. ЦГБ им. А.М. Каутского.
20 июня - 10.30
Тематическая программа для воспитанников дежурного сада «Сказочные нарушители законов».
г.Полярный, ул.Видяево, 13. Д/с № 13.
21 июня - 10.30
Рассказ-хроника военных лет «Многое забудется, такое – никогда», посвященный Дню памяти и скорби в России.
г.Полярный, ул.Советская, 3. ОСЧ «СемьЯ».
21 июня - 11.00
«Самый длинный день в году» лекция ко Дню памяти и скорби.
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «ГИКМ г.Полярного».
21 июня - 21.00
Митинг памяти, посвященный Дню памяти и скорби. Всероссийская акция «Свеча памяти».
г.Полярный. Мемориальный комплекс «Морская душа».
21 - 25 июня
Книжная выставка-реквием «Не забыть нам этой даты», посвящённая Дню памяти и скорби
г.Полярный, ул.Лунина, 11. Отдел «Общение».
21 июня по 13 июля
Книжная выставка-портрет «Декан писателей-фантастов», посвященная 110-летию со дня рождения Р.Э. Хайнлайна, американского писателя-фантаста, из цикла «Писатели-юбиляры».
г.Полярный, ул.Красный Горн, 16. ЦДБ.
22 июня - 11.00
Конкурс рисунков «Когда стою у вечного огня», посвященный Дню памяти и скорби.
г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», малый зал.
22 июня - 12.00 и 14.00
Час памяти «Эхо войны и память сердца», посвященный Дню памяти и скорби, в рамках программы «Страницы войны в книге жизни».
г.Полярный, ул.Красный Горн, 16. ЦДБ.
23 июня - 10.30
Час экологии «Аленький цветочек» с просмотром мультипликационного фильма.
г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», малый зал.
24 июня - 10.30
Диалог с читателем «Горькие плоды «сладкой» жизни», посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией.
г.Полярный, ул.Лунина, 11. Отдел «Общение».
25 июня - 11.00
«Кольской Краснознаменной 35!» - лекция–презентация.
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «ГИКМ г.Полярного».
25 июня - 12.00
Музыкальная медиа-встреча «Песню дружбы запевает молодёжь», посвященная Дню молодёжи России.
г.Полярный, ул.Сивко, 11. ЦГБ им. А.М. Каутского.
г.Снежногорск
20 июня - 11.00.
Территория экологических советов «Больше отходов – хуже природе», в рамках Года экологии и Года особо охраняемых территорий.
г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 3. ГДБ «Мир детства».
20 июня - 12.00
Устный журнал (ББУ) «Её Величество Книга».
г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГБ «Центр-Книга».
21 июня - 11.00
Экскурс-память «А пули еще прилетают оттуда…», посвященный Дню памяти и скорби (неизвестные страницы войны в Заполярье).
г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГБ «Центр-Книга».
22 июня - 11.00
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Всероссийская акция «Свеча памяти».
г.Снежногорск, ул.П. Стеблина. 5. ОМДТ «Роза ветров».
22 июня - 14.00
Конкурс рисунка на асфальте «Стоп, война!»
г.Снежногорск, площадь им. В.В. Мурко.
23 июня -13.00
Час обозрения «Обманутые судьбы, или Унесенные героином», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией (о знаменитостях, погибших от наркотиков).
г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГБ «Центр-Книга».
г.Гаджиево
20 июня - 12.00
Урок истории «О вечно живых», посвященный Дню памяти и скорби.
г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.
20 - 30 июня
Библионавигатор для молодёжи «Репертуар для модного чтения», посвященный Дню молодёжи.
г.Гаджиево, ул.Сергея Преминина, 106. Городская библиотека.
21 июня - 12.00
Час памяти «Маленькие свидетели большого ужаса. Война в воспоминаниях детей».
г.Гаджиево, ул.Сергея Преминина, 106. Городская библиотека.
21 июня - 15.00
Экологическая игра «Под пологом леса», посвященная Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой.
г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.
22 июня - 12.00
Митинг памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный Дню памяти и скорби. Всероссийская акция «Свеча памяти».
г.Гаджиево, площадь им.Л. Матушкина.
22 июня - 12.00
Урок мужества «Это надо живым!», посвященный Дню памяти и скорби.
г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.
25 июня - 15.00
Час вопросов и ответов «Бюро лесных услуг», посвященный книгам Н. Сладкова.
г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.
нп.Оленья Губа
21 июня- 16.00
Беседа «…Следи за собой. Будь осторожен.», для подростков и молодёжи, посвященная международному Дню борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
нп.Оленья Губа, ул.Строителей, 36а. Культурно-молодёжный центр.
22 июня - 15.00
Историко – познавательная программа «Все в памяти осталось человеческой…» для подростков и молодёжи, посвященная Дню памяти и скорби.
нп.Оленья Губа, ул.Строителей, 36а. Культурно-молодёжный центр.
22 июня - 15.00
Обзор книжно-иллюстративной выставки «Чтобы помнили…», посвященный Дню памяти и скорби.
нп.Оленья Губа, ул.Строителей, 36а. Сельская библиотека.
ЗАТО г.Североморск
22 июня - 12.00
В Североморске в торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. В День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в залах Североморского Музейно-выставочного комплекса соберутся поисковики, представители молодежного волонтерского движения, а также руководство флотской столицы.
В торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. Фрагменты фронтового самолета были обнаружены в октябре 2016 года в загородном парке в районе озера Нижнее Ваенгское. В течение года под руководством Миронова Э.А.- начальника отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск, руководителя североморских поисковиков, велась исследовательская работа и подготовка уникальной находки к передаче в музей. Глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, вручит североморским поисковикам удостоверения членов поискового отряда «Ваенга». Затем состоится знакомство с новой экспозицией. Миронов Э.А. расскажет об истории найденного самолёта, передаст сотрудникам музея все собранные материалы. Вход свободный.
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Зал Боевой Славы СМВК.
г.Мурманск
21 июня
В Мурманском областном краеведческом музее начнут работу мини-выставка «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР» и выставка «В пламени пожара», которая посвящена трагическим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На выставке «Мурманск спортивный» будут представлены документы и фотографии мурманских спортсменов советских лет: Тимура Баланина, который был инициатором создания спортивной базы в Долине Уюта в Мурманске, Бориса Ванькова, участника первенства мира по биатлону в 1958 году в Австрии, а также Михаила Беседина, участника и призёра более сорока Праздников Севера, лауреата знака «Почётный ветеран спорта».
Посетители музея увидят награды и памятные подарки, среди которых кубок городского спорткомитета, который был вручен спортивной семье Смыковых – лауреатов городского конкурса «Лыжня зовёт» в 1982 году. Выставка будет работать до 18 сентября.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, коридор.
21 июня
На выставке «В пламени пожара» представлены чёрно-белые фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Посетители увидят разрушенный Мурманск после ожесточенных вражеских бомбардировок, которым город подвергся во время войны.
В течение всей войны Мурманск оставался прифронтовым городом. Не сумев захватить Мурманск и перекрыть морские коммуникации, по которым в СССР поступали стратегические грузы, фашисты усилили бомбовые удары по порту и областному центру. В первый год войны в налетах на Мурманск участвовало 4836 вражеских самолетов. Особенно жестокие бомбардировки города были летом 1942 года. Только 18 июня на Мурманск было сброшено 12 тысяч бомб, в городе сгорело свыше 600 деревянных зданий. Всего же с 22 июня 1941 года по октябрь 1944 года на Мурманск совершали налеты 8244 самолета противника. В результате враг разрушил 1509 домов (три четверти жилого фонда) и 437 производственных и служебных зданий. Несмотря на все это, предприятия и учреждения продолжали бесперебойно работать.
Выставка будет работать до 31 августа.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, коридор.
21 июня - 11.00
Состоится брифинг директора Мурманского областного художественного музея Ольги Александровны Евтюковой. Ольга Александровна расскажет о планах музея на лето и осень: о текущих выставках и мероприятиях для взрослых и детей, Культурно-выставочном центре Русского музея, который откроется вместе с выставкой, посвящённой красному цвету в русском искусстве, а также о выступлении Светланы Крючковой 8 сентября и многом другом.
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.
21 июня - 13.00
Специалисты Мурманской областной библиотеки для слепых и слабовидящих проведут час поэзии «Мгновения жизни» в Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых. Участники встречи узнают о творчестве Роберта Рождественского, чьё 85-летие отмечается в этом году. Гости смогут окунуться в мир его поэзии, услышать стихи, которыми зачитывалось не одно поколение. Завершится час поэзии популярными песнями на стихи поэта в исполнении читателей библиотеки - членов Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых.
г.Мурманск, ул. Марата, 22. Мурманская областная библиотека для слепых и слабовидящих.
21 июня - 19.00
В Мурманской областной филармонии состоится концерт хора Валаамского монастыря «Свет Валаама». В исполнении хора Валаамского монастыря прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни I Мировой и Великой Отечественной воин, стихи поэтов «серебряного века» и современных авторов.
Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора и является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях.
Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание, посредством создания, концертных представлений, записей и изданий музыкально-исторических, мемориальных и тематических программ.
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Защитники полярных рубежей»; «Мы знать должны, какой была война...»; «Миссия: сохранить»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Александр Сергеевич Пушкин - всегда открытие, всегда тайна»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звёздные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Пионерии - 95 лет!».
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «История государства Российского»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Марк Шагал. Дар Нади Леже»; «Графика Юрия Панкова»; «Шерстяное тепло»; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура»; «Человек в своей тарелке» из цикла «Простые вещи».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Работает выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».
Каждый понедельник – 16.30
Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты»; «Лес».
21 июня - 19.00
Выступит хор Валаамского монастыря с музыкально-поэтической программой «Свет Валаама».
17 сентября – 17.00
«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.
24 сентября – 17.00
Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.
30 сентября – 18.00
Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.
1 октября – 17.00
«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Будут работать выставки: «Взмах шелковых крыльев» (выставка работ членов клуба «Махаон»»); работы Михаила Карпова «Эзотерика»; выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
20 июня - 10.30
Состоится премьера сказки «Гадкий утёнок» (5+).
«Rock-n-Roll music bar»
(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)
21 июня – 21.00
В этот день родился Виктор Цой.
22 июня – 21.00
Празднует день рождения Владимира Шахрина.
23 июня – 21.00
«ComiXheroes».
24 июня – 20.00
Концерт «Blues Session Band».
24 июня – 20.00
Концерт «Blues Session Band».
25 июня – 20.00
Воскресный Джаз с группой «JazzDoit».
28 июня – 19.00
«ПАБ Квиз» в «Rock and Roll Music Bar».
30 июня – 20.00
«Водопад Ливингстона», «Рубеж», «Эпицентр».