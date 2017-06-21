с.Териберка

15-16 июля

Участники и организаторы очередного арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь!» попытаются вывести формулу устойчивого развития северных территорий. Центральная площадка фестиваля – архитектурно-урбанистическая зона. Она соберёт известные архитектурные бюро и авторов из США, Норвегии и Нидерландов. Россию представят Якутск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. Среди модераторов Меттью Джул – основатель бюро «Кутонотук». Он специализируется на исследованиях архитектуры и процессов урбанизации в экстремальных климатических условиях. Ева Радионова из Амстердамского бюро «Novascape» расскажет о своих проектах по созданию комфортной городской среды с точки зрения ландшафтно-градостроительного проектирования, восстановления и реабилитации водных систем и парков. Ведутся переговоры с норвежскими бюро «Снохетта» и известным проектом «Туристические дороги». Россию представят Александр Ложкин, Андрей Чельцов, Ирина Алексеева, Данияр Юсупов и другие. Куратор направления – архитектор-урбанист Ярослав Ковальчук, преподаватель «МАРШ-лаба», один из разработчиков генплана Москвы, автор проектов реновации «Винзавода», «Артплея» и завода «Кристалл». Кроме того, Ярослав Ковальчук известен просветительской деятельностью и созданием архитектурных воркшопов в городах России.

Рассказать о потенциале познавательного и экологического туризма Кольского севера приедут известные биологи, орнитологи, фотографы, экологи. Орнитолог и телеведущий программы «Диалоги о животных» Евгений Коблик прочитает лекции по бёрдвочингу и сам проведёт мастер-класс по экологическим тропам в окрестностях Териберки. Фотографы-натуралисты, призёры многочисленных престижных конкурсов Илья Буравин и Евгений Трушкин проведут мастер-классы по съёмкам дикой природы.

В музыкальной программе – выступления рок-групп и звезд электронной музыки. Рок-исполнители выступят на главной сцене фестиваля, а электронный фестиваль «Teriberka Arctic Rave» пройдёт в ночь с 15 на 16 июля на живописной площадке в скалах. Список музыкантов будет оглашен позднее. Музыкальную программу организует музыкальный издатель и промоутер Игорь Тонких.

Уже много лет как спортсмены облюбовали Териберку. Море, горы и уникальная экосистема делают посёлок идеальным местом для зимних и летних видов спорта. Свои бесплатные мастер-классы проведут Николай Рахматов и Елена Антохина. Николай – многократный чемпион России по сноукайтингу в дисциплинах фристайл и джиббинг, участник международных соревнований и призер мирового кайт-джиб контеста Rail Masters. Руководитель кайт-школы «KiteClass» и главный инструктор. Елена – призёр российских кайтовых соревнований, основатель кайт школы «KiteClass», главный организатор сноукайт-тура «Белоснежная тундра», кандидат географических наук. Мастер-класс по дайвингу проведёт также дайв-мастер Александр Гулимчук, который полюбил суровую Териберку и построил дайв-клуб. Утром 15 июля пройдёт марафон имени местного поэта-фронтовика Константина Баёва.

В Баренцевом море водятся треска, окунь, морские гребешки, мидии и даже камчатский краб. Чтобы показать гастрономическое многообразие посёлка, все участники гастрономической зоны приготовят блюда из местных продуктов. Один из партнёров фестиваля – мурманская компания «Ресторанный Синдикат», представители компании угостят всех полюбившимися мурманчанам и не только блюдами из меню ресторанов «Тундра», «Царская охота» и «Терраса». На берег Ледовитого океана приедут фудтраки! Фудтрак Reykjavik.Food специализируется на северной кухне: фиш-энд-чипс, митболы из оленины с толчёной брусникой, морсы из натуральных ягод. Еще один фудтрак приедет из Ульяновска. Perfect-машина преодолеет около 2,5 тысячи километров ради того, чтобы продемонстрировать свои бургеры с олениной и вкуснейшую рыбу-гриль. Фестиваль в Териберке – прекрасная возможность показать уникальность местных продуктов. Серию гастрономических мастер-классов дадут известные шеф-повара, ведущие кулинарных программ Влад Пискунов, Руслан Шмидов, Марк Стаценко и Максим Сырников.

Отдельная площадка фестиваля посвящена местным сувенирам, ремеслам и фольклору. Гости вновь услышат полюбившийся всем Териберский хор, смогут купить варенья и поделки местных мастеров. После фестиваля в Териберке останутся постоянные объекты: туристический информационный центр, экотропы с навигацией, часть обустроенной общественной зоны, постоянные фотовыставки под открытым небом.

с.Териберка.

г.Кировск

21-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

22 июня в 11.00

У городской стелы состоится мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, матросов, старшин, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная память героям!

г.Кировск, городская стела.

23 июня в 15.00

В клубе «Орлёнок» состоится беседа о бережном отношении к природе для детей, проживающих в микрорайоне Кукисвумчорр.

г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок».

24 июня - 18.30

Впервые в Кировском городском Дворце культуры состоится выступление хора Валаамского монастыря «Свет Валаама» (6+).

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

п.Корзуново

21 июня - 11.00

Специалисты областной детско-юношеской библиотеки проведут познавательное мероприятие «Давайте беречь природу вместе!», посвященное Году экологии в России, для юных северян посёлка Корзуново. Ребята узнают о красоте и хрупкости природы Кольского края, порассуждают о её загрязнении. Школьники выскажут свое мнение о том, как сделать наш общий дом чистым и уютным, усвоят правила поведения в лесу и даже проведут собственное расследование «Кто это натворил?».

Дети ответят на вопросы викторины, разгадают загадки, посмотрят мультфильм о бережном отношении к животным и познакомятся с детскими рукописными книгами на тему экологии.

п.Корзуново, ул. Печенгская. Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Ю.А. Гагарина.

г.Полярный

21 июня - 10.30

Рассказ-хроника военных лет «Многое забудется, такое – никогда», посвященный Дню памяти и скорби в России.

г.Полярный, ул.Советская, 3. ОСЧ «СемьЯ».

21 июня - 11.00

«Самый длинный день в году» лекция ко Дню памяти и скорби.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «ГИКМ г.Полярного».

21 июня - 21.00

Митинг памяти, посвященный Дню памяти и скорби. Всероссийская акция «Свеча памяти».

г.Полярный. Мемориальный комплекс «Морская душа».

21 - 25 июня

Книжная выставка-реквием «Не забыть нам этой даты», посвящённая Дню памяти и скорби

г.Полярный, ул.Лунина, 11. Отдел «Общение».

21 июня по 13 июля

Книжная выставка-портрет «Декан писателей-фантастов», посвященная 110-летию со дня рождения Р.Э. Хайнлайна, американского писателя-фантаста, из цикла «Писатели-юбиляры».

г.Полярный, ул.Красный Горн, 16. ЦДБ.

22 июня - 11.00

Конкурс рисунков «Когда стою у вечного огня», посвященный Дню памяти и скорби.

г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», малый зал.

22 июня - 12.00 и 14.00

Час памяти «Эхо войны и память сердца», посвященный Дню памяти и скорби, в рамках программы «Страницы войны в книге жизни».

г.Полярный, ул.Красный Горн, 16. ЦДБ.

23 июня - 10.30

Час экологии «Аленький цветочек» с просмотром мультипликационного фильма.

г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», малый зал.

24 июня - 10.30

Диалог с читателем «Горькие плоды «сладкой» жизни», посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией.

г.Полярный, ул.Лунина, 11. Отдел «Общение».

25 июня - 11.00

«Кольской Краснознаменной 35!» - лекция–презентация.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «ГИКМ г.Полярного».

25 июня - 12.00

Музыкальная медиа-встреча «Песню дружбы запевает молодёжь», посвященная Дню молодёжи России.

г.Полярный, ул.Сивко, 11. ЦГБ им. А.М. Каутского.

г.Снежногорск

21 июня - 11.00

Экскурс-память «А пули еще прилетают оттуда…», посвященный Дню памяти и скорби (неизвестные страницы войны в Заполярье).

г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГБ «Центр-Книга».

22 июня - 11.00

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Всероссийская акция «Свеча памяти».

г.Снежногорск, ул.П. Стеблина. 5. ОМДТ «Роза ветров».

22 июня - 14.00

Конкурс рисунка на асфальте «Стоп, война!»

г.Снежногорск, площадь им. В.В. Мурко.

23 июня -13.00

Час обозрения «Обманутые судьбы, или Унесенные героином», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией (о знаменитостях, погибших от наркотиков).

г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГБ «Центр-Книга».

г.Гаджиево

21 июня - 12.00

Час памяти «Маленькие свидетели большого ужаса. Война в воспоминаниях детей».

г.Гаджиево, ул.Сергея Преминина, 106. Городская библиотека.

21 июня - 15.00

Экологическая игра «Под пологом леса», посвященная Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.

22 июня - 12.00

Митинг памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный Дню памяти и скорби. Всероссийская акция «Свеча памяти».

г.Гаджиево, площадь им.Л. Матушкина.

22 июня - 12.00

Урок мужества «Это надо живым!», посвященный Дню памяти и скорби.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.

25 июня - 15.00

Час вопросов и ответов «Бюро лесных услуг», посвященный книгам Н. Сладкова.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.

нп.Оленья Губа

21 июня- 16.00

Беседа «…Следи за собой. Будь осторожен.», для подростков и молодежи, посвященная международному Дню борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

нп.Оленья Губа, ул.Строителей, 36а. Культурно-молодёжный центр.

22 июня - 15.00

Историко – познавательная программа «Все в памяти осталось человеческой…» для подростков и молодежи, посвященная Дню памяти и скорби.

нп.Оленья Губа, ул.Строителей, 36а. Культурно-молодёжный центр.

22 июня - 15.00

Обзор книжно-иллюстративной выставки «Чтобы помнили…», посвященный Дню памяти и скорби.

нп.Оленья Губа, ул.Строителей, 36а. Сельская библиотека.

ЗАТО г.Североморск

22 июня - 12.00

В Североморске в торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. В День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в залах Североморского Музейно-выставочного комплекса соберутся поисковики, представители молодежного волонтерского движения, а также руководство флотской столицы.

В торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. Фрагменты фронтового самолета были обнаружены в октябре 2016 года в загородном парке в районе озера Нижнее Ваенгское. В течение года под руководством Миронова Э.А.- начальника отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск, руководителя североморских поисковиков, велась исследовательская работа и подготовка уникальной находки к передаче в музей. Глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, вручит североморским поисковикам удостоверения членов поискового отряда «Ваенга». Затем состоится знакомство с новой экспозицией. Миронов Э.А. расскажет об истории найденного самолёта, передаст сотрудникам музея все собранные материалы. Вход свободный.

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Зал Боевой Славы СМВК.

г.Мурманск

21 июня – 11.00

В Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу мини-выставка «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР». На ней будут представлены документы и фотографии мурманских спортсменов советских лет: Тимура Баланина, который был инициатором создания спортивной базы в Долине Уюта в Мурманске, Бориса Ванькова, участника первенства мира по биатлону в 1958 году в Австрии, а также Михаила Беседина, участника и призёра более сорока Праздников Севера, лауреата знака «Почётный ветеран спорта».

Посетители музея увидят награды и памятные подарки, среди которых кубок городского спорткомитета, который был вручен спортивной семье Смыковых – лауреатов городского конкурса «Лыжня зовёт» в 1982 году. Выставка будет работать до 18 сентября.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, коридор.

21 июня – 11.00

На выставке «В пламени пожара» представлены чёрно-белые фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Посетители увидят разрушенный Мурманск после ожесточенных вражеских бомбардировок, которым город подвергся во время войны.

В течение всей войны Мурманск оставался прифронтовым городом. Не сумев захватить Мурманск и перекрыть морские коммуникации, по которым в СССР поступали стратегические грузы, фашисты усилили бомбовые удары по порту и областному центру. В первый год войны в налетах на Мурманск участвовало 4836 вражеских самолетов. Особенно жестокие бомбардировки города были летом 1942 года. Только 18 июня на Мурманск было сброшено 12 тысяч бомб, в городе сгорело свыше 600 деревянных зданий. Всего же с 22 июня 1941 года по октябрь 1944 года на Мурманск совершали налеты 8244 самолета противника. В результате враг разрушил 1509 домов (три четверти жилого фонда) и 437 производственных и служебных зданий. Несмотря на все это, предприятия и учреждения продолжали бесперебойно работать.

Выставка будет работать до 31 августа.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, коридор.

21 июня - 11.00

Состоится брифинг директора Мурманского областного художественного музея Ольги Александровны Евтюковой. Ольга Александровна расскажет о планах музея на лето и осень: о текущих выставках и мероприятиях для взрослых и детей, Культурно-выставочном центре Русского музея, который откроется вместе с выставкой, посвящённой красному цвету в русском искусстве, а также о выступлении Светланы Крючковой 8 сентября и многом другом.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

21 июня -11.00

В Информационном центре по атомной энергии г. Мурманска в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» состоится Историческая гостиная с участием учащихся детских пришкольных оздоровительных лагерей Мурманска, приуроченная к памятной дате начала Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска Михаил Белошеев; председатель регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память», директор ООО «Первая юридическая компания» Акрамжан Саитбаев; участник боевых действий в Афганистане, член Союза писателей России, руководитель регионального отделения «Союз школьников России» Юрий Гутян; представитель Мурманского телевизионного клуба, режиссер Андрей Сычев; учащиеся детских пришкольных оздоровительных лагерей Мурманска.

г.Мурманск, Портовый пр., 25. Атомный ледокол-музей «Ленин», Информационный центр по атомной энергии г.Мурманска.

21 июня - 13.00

Специалисты Мурманской областной библиотеки для слепых и слабовидящих проведут час поэзии «Мгновения жизни» в Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых. Участники встречи узнают о творчестве Роберта Рождественского, чьё 85-летие отмечается в этом году. Гости смогут окунуться в мир его поэзии, услышать стихи, которыми зачитывалось не одно поколение. Завершится час поэзии популярными песнями на стихи поэта в исполнении читателей библиотеки - членов Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Мурманская областная библиотека для слепых и слабовидящих.

21 июня - 19.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт хора Валаамского монастыря «Свет Валаама». В исполнении хора Валаамского монастыря прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни I Мировой и Великой Отечественной воин, стихи поэтов «серебряного века» и современных авторов.

Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора и является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях.

Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание, посредством создания, концертных представлений, записей и изданий музыкально-исторических, мемориальных и тематических программ.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

22 июня – 11.00

22 июня - День памяти и скорби. Это одна из самых трагических и печальных дат в истории – начало Великой Отечественной войны. В этот день мы вспоминаем всех тех, кто ценою своей жизни защищал страну от врага, тех, кто подарил нам чистое небо над головой. В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится традиционная акция «Помним», посвященная событиям Великой Отечественной войны. В этом году она пройдет в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям».

В мероприятии примут участие школьники, посещающие летние оздоровительные лагеря при школах, гимназиях и лицеях, а также все желающие почтить память тех, кто не вернулся с войны. В фестивальном зале участникам мероприятия расскажут о Великой Отечественной войне, о неимоверно тяжелых условиях, в которых жила и боролась страна в те годы, о Великой Победе русского народа. После просмотра фильма ребята и гости акции выйдут на площадь перед Дворцом, сделают из бумаги белых голубей, написав свои пожелания, и привяжут их к шарику. После этого все участники акции «Помним» отпустят голубей в небо в знак уважения и почтения погибшим и выжившим в Великой Отечественной войне.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Защитники полярных рубежей»; «Мы знать должны, какой была война...»; «Миссия: сохранить»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Александр Сергеевич Пушкин - всегда открытие, всегда тайна»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звёздные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Пионерии - 95 лет!».

21 июня - 11.00

Начало работы мини-выставки «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР». На выставке будут представлены документы и фотографии мурманских спортсменов советских лет, награды и памятные подарки. Выставка будет работать до 18 сентября.

21 июня - 11.00

Начало работы выставки «В пламени пожара». На чёрно-белых фотографиях представлен Мурманск, разрушенный ожесточенными бомбардировками, которым город подвергся во время Великой Отечественной войны. Выставка будет работать до 31 августа.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «История государства Российского»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Марк Шагал. Дар Нади Леже»; «Графика Юрия Панкова»; «Шерстяное тепло»; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура»; «Человек в своей тарелке» из цикла «Простые вещи».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Работает выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

21 июня - 10.00

Познавательно-игровая программа «Там, на неведомых дорожках». В мероприятии примут участие ребята из летнего оздоровительного лагеря при мурманской школе № 26.

21 июня - 11.00

Познавательная программа «В гостях у природы». В мероприятии примут участие школьники из летнего оздоровительного лагеря при школе № 56.

21 июня -11.00

Песенный конкурс для ребят из летнего оздоровительного лагеря при школе № 21. Участники конкурса исполнят любимые детские песни известных российских композиторов.

21 июня - 12.00

Мастерская творческих каникул «Природа дарит вдохновение». Ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской школе № 21, научатся создавать красивые фигуры из воздушных шаров.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты»; «Лес».

21 июня - 19.00

Выступит хор Валаамского монастыря с музыкально-поэтической программой «Свет Валаама».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Будут работать выставки: «Взмах шелковых крыльев» (выставка работ членов клуба «Махаон»»); работы Михаила Карпова «Эзотерика»; выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

21 июня – 21.00

В этот день родился Виктор Цой.

22 июня – 21.00

Празднует день рождения Владимира Шахрина.

23 июня – 21.00

«ComiXheroes».

24 июня – 20.00

Концерт «Blues Session Band».

24 июня – 20.00

Концерт «Blues Session Band».

25 июня – 20.00

Воскресный Джаз с группой «JazzDoit».

28 июня – 19.00

«ПАБ Квиз» в «Rock and Roll Music Bar».

30 июня – 20.00

«Водопад Ливингстона», «Рубеж», «Эпицентр».