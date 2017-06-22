Афиша
с.Териберка
15-16 июля
Участники и организаторы очередного арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь!» попытаются вывести формулу устойчивого развития северных территорий. Центральная площадка фестиваля – архитектурно-урбанистическая зона. Она соберёт известные архитектурные бюро и авторов из США, Норвегии и Нидерландов. Россию представят Якутск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. Среди модераторов Меттью Джул – основатель бюро «Кутонотук». Он специализируется на исследованиях архитектуры и процессов урбанизации в экстремальных климатических условиях. Ева Радионова из Амстердамского бюро «Novascape» расскажет о своих проектах по созданию комфортной городской среды с точки зрения ландшафтно-градостроительного проектирования, восстановления и реабилитации водных систем и парков. Ведутся переговоры с норвежскими бюро «Снохетта» и известным проектом «Туристические дороги». Россию представят Александр Ложкин, Андрей Чельцов, Ирина Алексеева, Данияр Юсупов и другие. Куратор направления – архитектор-урбанист Ярослав Ковальчук, преподаватель «МАРШ-лаба», один из разработчиков генплана Москвы, автор проектов реновации «Винзавода», «Артплея» и завода «Кристалл». Кроме того, Ярослав Ковальчук известен просветительской деятельностью и созданием архитектурных воркшопов в городах России.
Рассказать о потенциале познавательного и экологического туризма Кольского севера приедут известные биологи, орнитологи, фотографы, экологи. Орнитолог и телеведущий программы «Диалоги о животных» Евгений Коблик прочитает лекции по бёрдвочингу и сам проведёт мастер-класс по экологическим тропам в окрестностях Териберки. Фотографы-натуралисты, призёры многочисленных престижных конкурсов Илья Буравин и Евгений Трушкин проведут мастер-классы по съёмкам дикой природы.
В музыкальной программе – выступления рок-групп и звезд электронной музыки. Рок-исполнители выступят на главной сцене фестиваля, а электронный фестиваль «Teriberka Arctic Rave» пройдёт в ночь с 15 на 16 июля на живописной площадке в скалах. Список музыкантов будет оглашен позднее. Музыкальную программу организует музыкальный издатель и промоутер Игорь Тонких.
Уже много лет как спортсмены облюбовали Териберку. Море, горы и уникальная экосистема делают посёлок идеальным местом для зимних и летних видов спорта. Свои бесплатные мастер-классы проведут Николай Рахматов и Елена Антохина. Николай – многократный чемпион России по сноукайтингу в дисциплинах фристайл и джиббинг, участник международных соревнований и призер мирового кайт-джиб контеста Rail Masters. Руководитель кайт-школы «KiteClass» и главный инструктор. Елена – призёр российских кайтовых соревнований, основатель кайт школы «KiteClass», главный организатор сноукайт-тура «Белоснежная тундра», кандидат географических наук. Мастер-класс по дайвингу проведёт также дайв-мастер Александр Гулимчук, который полюбил суровую Териберку и построил дайв-клуб. Утром 15 июля пройдёт марафон имени местного поэта-фронтовика Константина Баёва.
В Баренцевом море водятся треска, окунь, морские гребешки, мидии и даже камчатский краб. Чтобы показать гастрономическое многообразие посёлка, все участники гастрономической зоны приготовят блюда из местных продуктов. Один из партнёров фестиваля – мурманская компания «Ресторанный Синдикат», представители компании угостят всех полюбившимися мурманчанам и не только блюдами из меню ресторанов «Тундра», «Царская охота» и «Терраса». На берег Ледовитого океана приедут фудтраки! Фудтрак Reykjavik.Food специализируется на северной кухне: фиш-энд-чипс, митболы из оленины с толчёной брусникой, морсы из натуральных ягод. Еще один фудтрак приедет из Ульяновска. Perfect-машина преодолеет около 2,5 тысячи километров ради того, чтобы продемонстрировать свои бургеры с олениной и вкуснейшую рыбу-гриль. Фестиваль в Териберке – прекрасная возможность показать уникальность местных продуктов. Серию гастрономических мастер-классов дадут известные шеф-повара, ведущие кулинарных программ Влад Пискунов, Руслан Шмидов, Марк Стаценко и Максим Сырников.
Отдельная площадка фестиваля посвящена местным сувенирам, ремеслам и фольклору. Гости вновь услышат полюбившийся всем Териберский хор, смогут купить варенья и поделки местных мастеров. После фестиваля в Териберке останутся постоянные объекты: туристический информационный центр, экотропы с навигацией, часть обустроенной общественной зоны, постоянные фотовыставки под открытым небом.
с.Териберка.
г.Кировск
22-30 июня
В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.
г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.
22 июня в 11.00
У городской стелы состоится мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, матросов, старшин, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная память героям!
г.Кировск, городская стела.
23 июня в 15.00
В клубе «Орлёнок» состоится беседа о бережном отношении к природе для детей, проживающих в микрорайоне Кукисвумчорр.
г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок».
23 июня в 14.00
Праздник «Жаркий, яркий, твой», посвященный Дню молодёжи на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Работает праздничная торговля. Всем гостям праздника - Cold «Квас» and Hot «Уха».
14.00 – интерактивные площадки: Арт-зона «Город мастеров» - мастер-классы по изготовлению сувениров, продажа изделий декоративно-прикладного творчества, «Арт-фейс», «Мехенди». Аттракционы для детей - акция «Летающая тарелка «На счастье» - Принеси тарелку, разбей проблемы, «BreakdanceBATLE».
15.00 – детская анимация. Кулинарный поединок «Капкейк по-Кировски». «ХибиныАвтоКвест». Конкурс «Весёлый зонтик». Фото-сушка «Экоселфи». «Забег на «Лабутенах»
г.Кировск, центральная площадь города Кировска.
15.00 - торжественное открытие праздника. Розыгрыш «Большой КУШ» - главный приз. Фитнес мастер-класс
г.Кировск, центральная площадь города Кировска, сцена.
16.00 - шоу-программа: Александр Синицын (MC Alex$i), Lodoss, DJ Deep Touch (radio Record г.Мурманск), Кавер-группа «Щербаков BAND» (г.Мурманск). Флешмоб «Кировчане топят лёд» (захвати на праздник панаму).
18.30 - фейерверк «Краски Холли».
г.Кировск, центральная площадь города Кировска, сцена.
24 июня - 18.30
Впервые в Кировском городском Дворце культуры состоится выступление хора Валаамского монастыря «Свет Валаама» (6+).
г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.
г.Полярный
22 - 25 июня
Книжная выставка-реквием «Не забыть нам этой даты», посвящённая Дню памяти и скорби
г.Полярный, ул.Лунина, 11. Отдел «Общение».
по 13 июля
Книжная выставка-портрет «Декан писателей-фантастов», посвященная 110-летию со дня рождения Р.Э. Хайнлайна, американского писателя-фантаста, из цикла «Писатели-юбиляры».
г.Полярный, ул.Красный Горн, 16. ЦДБ.
22 июня - 11.00
Конкурс рисунков «Когда стою у вечного огня», посвященный Дню памяти и скорби.
г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», малый зал.
22 июня - 12.00 и 14.00
Час памяти «Эхо войны и память сердца», посвященный Дню памяти и скорби, в рамках программы «Страницы войны в книге жизни».
г.Полярный, ул.Красный Горн, 16. ЦДБ.
23 июня - 10.30
Час экологии «Аленький цветочек» с просмотром мультипликационного фильма.
г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», малый зал.
24 июня - 10.30
Диалог с читателем «Горькие плоды «сладкой» жизни», посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией.
г.Полярный, ул.Лунина, 11. Отдел «Общение».
25 июня - 11.00
«Кольской Краснознаменной 35!» - лекция–презентация.
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «ГИКМ г.Полярного».
25 июня - 12.00
Музыкальная медиа-встреча «Песню дружбы запевает молодёжь», посвященная Дню молодёжи России.
г.Полярный, ул.Сивко, 11. ЦГБ им. А.М. Каутского.
г.Снежногорск
22 июня - 11.00
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Всероссийская акция «Свеча памяти».
г.Снежногорск, ул.П. Стеблина. 5. ОМДТ «Роза ветров».
22 июня - 14.00
Конкурс рисунка на асфальте «Стоп, война!»
г.Снежногорск, площадь им. В.В. Мурко.
23 июня -13.00
Час обозрения «Обманутые судьбы, или Унесенные героином», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией (о знаменитостях, погибших от наркотиков).
г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГБ «Центр-Книга».
г.Гаджиево
22 июня - 12.00
Митинг памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный Дню памяти и скорби. Всероссийская акция «Свеча памяти».
г.Гаджиево, площадь им.Л. Матушкина.
22 июня - 12.00
Урок мужества «Это надо живым!», посвященный Дню памяти и скорби.
г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.
25 июня - 15.00
Час вопросов и ответов «Бюро лесных услуг», посвященный книгам Н. Сладкова.
г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.
нп.Оленья Губа
22 июня - 15.00
Историко – познавательная программа «Все в памяти осталось человеческой…» для подростков и молодежи, посвященная Дню памяти и скорби.
нп.Оленья Губа, ул.Строителей, 36а. Культурно-молодёжный центр.
22 июня - 15.00
Обзор книжно-иллюстративной выставки «Чтобы помнили…», посвященный Дню памяти и скорби.
нп.Оленья Губа, ул.Строителей, 36а. Сельская библиотека.
ЗАТО г.Североморск
22 июня - 12.00
В Североморске в торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. В День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в залах Североморского Музейно-выставочного комплекса соберутся поисковики, представители молодежного волонтерского движения, а также руководство флотской столицы.
В торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. Фрагменты фронтового самолета были обнаружены в октябре 2016 года в загородном парке в районе озера Нижнее Ваенгское. В течение года под руководством Миронова Э.А.- начальника отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск, руководителя североморских поисковиков, велась исследовательская работа и подготовка уникальной находки к передаче в музей. Глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, вручит североморским поисковикам удостоверения членов поискового отряда «Ваенга». Затем состоится знакомство с новой экспозицией. Миронов Э.А. расскажет об истории найденного самолёта, передаст сотрудникам музея все собранные материалы. Вход свободный.
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Зал Боевой Славы СМВК.
г.Мурманск
22 июня – 11.00
22 июня - День памяти и скорби. Это одна из самых трагических и печальных дат в истории – начало Великой Отечественной войны. В этот день мы вспоминаем всех тех, кто ценою своей жизни защищал страну от врага, тех, кто подарил нам чистое небо над головой. В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится традиционная акция «Помним», посвященная событиям Великой Отечественной войны. В этом году она пройдет в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям».
В мероприятии примут участие школьники, посещающие летние оздоровительные лагеря при школах, гимназиях и лицеях, а также все желающие почтить память тех, кто не вернулся с войны. В фестивальном зале участникам мероприятия расскажут о Великой Отечественной войне, о неимоверно тяжелых условиях, в которых жила и боролась страна в те годы, о Великой Победе русского народа. После просмотра фильма ребята и гости акции выйдут на площадь перед Дворцом, сделают из бумаги белых голубей, написав свои пожелания, и привяжут их к шарику. После этого все участники акции «Помним» отпустят голубей в небо в знак уважения и почтения погибшим и выжившим в Великой Отечественной войне.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Защитники полярных рубежей»; «Мы знать должны, какой была война...»; «Миссия: сохранить»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Александр Сергеевич Пушкин - всегда открытие, всегда тайна»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звёздные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Пионерии - 95 лет!»; мини-выставка «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; выставка «В пламени пожара».
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «История государства Российского»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Марк Шагал. Дар Нади Леже»; «Графика Юрия Панкова»; «Шерстяное тепло»; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура»; «Человек в своей тарелке» из цикла «Простые вещи».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Работает выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».
Каждый понедельник – 16.30
Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты»; «Лес».
17 сентября – 17.00
«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.
24 сентября – 17.00
Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.
30 сентября – 18.00
Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.
1 октября – 17.00
«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Будут работать выставки: «Взмах шелковых крыльев» (выставка работ членов клуба «Махаон»»); работы Михаила Карпова «Эзотерика»; выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.
«Rock-n-Roll music bar»
(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)
22 июня – 21.00
Празднует день рождения Владимира Шахрина.
23 июня – 21.00
«ComiXheroes».
24 июня – 20.00
Концерт «Blues Session Band».
24 июня – 20.00
Концерт «Blues Session Band».
25 июня – 20.00
Воскресный Джаз с группой «JazzDoit».
28 июня – 19.00
«ПАБ Квиз» в «Rock and Roll Music Bar».
30 июня – 20.00
«Водопад Ливингстона», «Рубеж», «Эпицентр».