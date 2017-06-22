с.Териберка

15-16 июля

Участники и организаторы очередного арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь!» попытаются вывести формулу устойчивого развития северных территорий. Центральная площадка фестиваля – архитектурно-урбанистическая зона. Она соберёт известные архитектурные бюро и авторов из США, Норвегии и Нидерландов. Россию представят Якутск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. Среди модераторов Меттью Джул – основатель бюро «Кутонотук». Он специализируется на исследованиях архитектуры и процессов урбанизации в экстремальных климатических условиях. Ева Радионова из Амстердамского бюро «Novascape» расскажет о своих проектах по созданию комфортной городской среды с точки зрения ландшафтно-градостроительного проектирования, восстановления и реабилитации водных систем и парков. Ведутся переговоры с норвежскими бюро «Снохетта» и известным проектом «Туристические дороги». Россию представят Александр Ложкин, Андрей Чельцов, Ирина Алексеева, Данияр Юсупов и другие. Куратор направления – архитектор-урбанист Ярослав Ковальчук, преподаватель «МАРШ-лаба», один из разработчиков генплана Москвы, автор проектов реновации «Винзавода», «Артплея» и завода «Кристалл». Кроме того, Ярослав Ковальчук известен просветительской деятельностью и созданием архитектурных воркшопов в городах России.

Рассказать о потенциале познавательного и экологического туризма Кольского севера приедут известные биологи, орнитологи, фотографы, экологи. Орнитолог и телеведущий программы «Диалоги о животных» Евгений Коблик прочитает лекции по бёрдвочингу и сам проведёт мастер-класс по экологическим тропам в окрестностях Териберки. Фотографы-натуралисты, призёры многочисленных престижных конкурсов Илья Буравин и Евгений Трушкин проведут мастер-классы по съёмкам дикой природы.

В музыкальной программе – выступления рок-групп и звезд электронной музыки. Рок-исполнители выступят на главной сцене фестиваля, а электронный фестиваль «Teriberka Arctic Rave» пройдёт в ночь с 15 на 16 июля на живописной площадке в скалах. Список музыкантов будет оглашен позднее. Музыкальную программу организует музыкальный издатель и промоутер Игорь Тонких.

Уже много лет как спортсмены облюбовали Териберку. Море, горы и уникальная экосистема делают посёлок идеальным местом для зимних и летних видов спорта. Свои бесплатные мастер-классы проведут Николай Рахматов и Елена Антохина. Николай – многократный чемпион России по сноукайтингу в дисциплинах фристайл и джиббинг, участник международных соревнований и призер мирового кайт-джиб контеста Rail Masters. Руководитель кайт-школы «KiteClass» и главный инструктор. Елена – призёр российских кайтовых соревнований, основатель кайт школы «KiteClass», главный организатор сноукайт-тура «Белоснежная тундра», кандидат географических наук. Мастер-класс по дайвингу проведёт также дайв-мастер Александр Гулимчук, который полюбил суровую Териберку и построил дайв-клуб. Утром 15 июля пройдёт марафон имени местного поэта-фронтовика Константина Баёва.

В Баренцевом море водятся треска, окунь, морские гребешки, мидии и даже камчатский краб. Чтобы показать гастрономическое многообразие посёлка, все участники гастрономической зоны приготовят блюда из местных продуктов. Один из партнёров фестиваля – мурманская компания «Ресторанный Синдикат», представители компании угостят всех полюбившимися мурманчанам и не только блюдами из меню ресторанов «Тундра», «Царская охота» и «Терраса». На берег Ледовитого океана приедут фудтраки! Фудтрак Reykjavik.Food специализируется на северной кухне: фиш-энд-чипс, митболы из оленины с толчёной брусникой, морсы из натуральных ягод. Еще один фудтрак приедет из Ульяновска. Perfect-машина преодолеет около 2,5 тысячи километров ради того, чтобы продемонстрировать свои бургеры с олениной и вкуснейшую рыбу-гриль. Фестиваль в Териберке – прекрасная возможность показать уникальность местных продуктов. Серию гастрономических мастер-классов дадут известные шеф-повара, ведущие кулинарных программ Влад Пискунов, Руслан Шмидов, Марк Стаценко и Максим Сырников.

Отдельная площадка фестиваля посвящена местным сувенирам, ремеслам и фольклору. Гости вновь услышат полюбившийся всем Териберский хор, смогут купить варенья и поделки местных мастеров. После фестиваля в Териберке останутся постоянные объекты: туристический информационный центр, экотропы с навигацией, часть обустроенной общественной зоны, постоянные фотовыставки под открытым небом.

с.Териберка.

г.Кировск

22-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

22 июня в 11.00

У городской стелы состоится мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, матросов, старшин, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная память героям!

г.Кировск, городская стела.

23 июня в 15.00

В клубе «Орлёнок» состоится беседа о бережном отношении к природе для детей, проживающих в микрорайоне Кукисвумчорр.

г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок».

23 июня в 14.00

Праздник «Жаркий, яркий, твой», посвященный Дню молодёжи на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Работает праздничная торговля. Всем гостям праздника - Cold «Квас» and Hot «Уха».

14.00 – интерактивные площадки: Арт-зона «Город мастеров» - мастер-классы по изготовлению сувениров, продажа изделий декоративно-прикладного творчества, «Арт-фейс», «Мехенди». Аттракционы для детей - акция «Летающая тарелка «На счастье» - Принеси тарелку, разбей проблемы, «BreakdanceBATLE».

15.00 – детская анимация. Кулинарный поединок «Капкейк по-Кировски». «ХибиныАвтоКвест». Конкурс «Весёлый зонтик». Фото-сушка «Экоселфи». «Забег на «Лабутенах»

г.Кировск, центральная площадь города Кировска.

15.00 - торжественное открытие праздника. Розыгрыш «Большой КУШ» - главный приз. Фитнес мастер-класс

г.Кировск, центральная площадь города Кировска, сцена.

16.00 - шоу-программа: Александр Синицын (MC Alex$i), Lodoss, DJ Deep Touch (radio Record г.Мурманск), Кавер-группа «Щербаков BAND» (г.Мурманск). Флешмоб «Кировчане топят лёд» (захвати на праздник панаму).

18.30 - фейерверк «Краски Холли».

г.Кировск, центральная площадь города Кировска, сцена.

24 июня - 18.30

Впервые в Кировском городском Дворце культуры состоится выступление хора Валаамского монастыря «Свет Валаама» (6+).

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

г.Полярный

22 - 25 июня

Книжная выставка-реквием «Не забыть нам этой даты», посвящённая Дню памяти и скорби

г.Полярный, ул.Лунина, 11. Отдел «Общение».

по 13 июля

Книжная выставка-портрет «Декан писателей-фантастов», посвященная 110-летию со дня рождения Р.Э. Хайнлайна, американского писателя-фантаста, из цикла «Писатели-юбиляры».

г.Полярный, ул.Красный Горн, 16. ЦДБ.

22 июня - 11.00

Конкурс рисунков «Когда стою у вечного огня», посвященный Дню памяти и скорби.

г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», малый зал.

22 июня - 12.00 и 14.00

Час памяти «Эхо войны и память сердца», посвященный Дню памяти и скорби, в рамках программы «Страницы войны в книге жизни».

г.Полярный, ул.Красный Горн, 16. ЦДБ.

23 июня - 10.30

Час экологии «Аленький цветочек» с просмотром мультипликационного фильма.

г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», малый зал.

24 июня - 10.30

Диалог с читателем «Горькие плоды «сладкой» жизни», посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией.

г.Полярный, ул.Лунина, 11. Отдел «Общение».

25 июня - 11.00

«Кольской Краснознаменной 35!» - лекция–презентация.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «ГИКМ г.Полярного».

25 июня - 12.00

Музыкальная медиа-встреча «Песню дружбы запевает молодёжь», посвященная Дню молодёжи России.

г.Полярный, ул.Сивко, 11. ЦГБ им. А.М. Каутского.

г.Снежногорск

22 июня - 11.00

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Всероссийская акция «Свеча памяти».

г.Снежногорск, ул.П. Стеблина. 5. ОМДТ «Роза ветров».

22 июня - 14.00

Конкурс рисунка на асфальте «Стоп, война!»

г.Снежногорск, площадь им. В.В. Мурко.

23 июня -13.00

Час обозрения «Обманутые судьбы, или Унесенные героином», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией (о знаменитостях, погибших от наркотиков).

г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГБ «Центр-Книга».

г.Гаджиево

22 июня - 12.00

Митинг памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный Дню памяти и скорби. Всероссийская акция «Свеча памяти».

г.Гаджиево, площадь им.Л. Матушкина.

22 июня - 12.00

Урок мужества «Это надо живым!», посвященный Дню памяти и скорби.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.

25 июня - 15.00

Час вопросов и ответов «Бюро лесных услуг», посвященный книгам Н. Сладкова.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.

нп.Оленья Губа

22 июня - 15.00

Историко – познавательная программа «Все в памяти осталось человеческой…» для подростков и молодежи, посвященная Дню памяти и скорби.

нп.Оленья Губа, ул.Строителей, 36а. Культурно-молодёжный центр.

22 июня - 15.00

Обзор книжно-иллюстративной выставки «Чтобы помнили…», посвященный Дню памяти и скорби.

нп.Оленья Губа, ул.Строителей, 36а. Сельская библиотека.

ЗАТО г.Североморск

22 июня - 12.00

В Североморске в торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. В День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в залах Североморского Музейно-выставочного комплекса соберутся поисковики, представители молодежного волонтерского движения, а также руководство флотской столицы.

В торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. Фрагменты фронтового самолета были обнаружены в октябре 2016 года в загородном парке в районе озера Нижнее Ваенгское. В течение года под руководством Миронова Э.А.- начальника отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск, руководителя североморских поисковиков, велась исследовательская работа и подготовка уникальной находки к передаче в музей. Глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, вручит североморским поисковикам удостоверения членов поискового отряда «Ваенга». Затем состоится знакомство с новой экспозицией. Миронов Э.А. расскажет об истории найденного самолёта, передаст сотрудникам музея все собранные материалы. Вход свободный.

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Зал Боевой Славы СМВК.

г.Мурманск

22 июня – 11.00

22 июня - День памяти и скорби. Это одна из самых трагических и печальных дат в истории – начало Великой Отечественной войны. В этот день мы вспоминаем всех тех, кто ценою своей жизни защищал страну от врага, тех, кто подарил нам чистое небо над головой. В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится традиционная акция «Помним», посвященная событиям Великой Отечественной войны. В этом году она пройдет в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям».

В мероприятии примут участие школьники, посещающие летние оздоровительные лагеря при школах, гимназиях и лицеях, а также все желающие почтить память тех, кто не вернулся с войны. В фестивальном зале участникам мероприятия расскажут о Великой Отечественной войне, о неимоверно тяжелых условиях, в которых жила и боролась страна в те годы, о Великой Победе русского народа. После просмотра фильма ребята и гости акции выйдут на площадь перед Дворцом, сделают из бумаги белых голубей, написав свои пожелания, и привяжут их к шарику. После этого все участники акции «Помним» отпустят голубей в небо в знак уважения и почтения погибшим и выжившим в Великой Отечественной войне.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Защитники полярных рубежей»; «Мы знать должны, какой была война...»; «Миссия: сохранить»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Александр Сергеевич Пушкин - всегда открытие, всегда тайна»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звёздные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Пионерии - 95 лет!»; мини-выставка «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; выставка «В пламени пожара».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «История государства Российского»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Марк Шагал. Дар Нади Леже»; «Графика Юрия Панкова»; «Шерстяное тепло»; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура»; «Человек в своей тарелке» из цикла «Простые вещи».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Работает выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты»; «Лес».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Будут работать выставки: «Взмах шелковых крыльев» (выставка работ членов клуба «Махаон»»); работы Михаила Карпова «Эзотерика»; выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

22 июня – 21.00

Празднует день рождения Владимира Шахрина.

23 июня – 21.00

«ComiXheroes».

24 июня – 20.00

Концерт «Blues Session Band».

24 июня – 20.00

Концерт «Blues Session Band».

25 июня – 20.00

Воскресный Джаз с группой «JazzDoit».

28 июня – 19.00

«ПАБ Квиз» в «Rock and Roll Music Bar».

30 июня – 20.00

«Водопад Ливингстона», «Рубеж», «Эпицентр».