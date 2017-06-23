г.Кандалакша

25 июня - 15.00

На площади перед ДК «Металлург» пройдёт праздничный концерт к Дню молодёжи. Выступят группы «Рокси» (г.Кандалакша), «МОДУС» (г.Полярные Зори), «Частица «N» (г.Оленегорск).

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

26 июня - 18.00

В ДК «Металлург» состоится концерт хора Валаамского монастыря.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

с.Териберка

15-16 июля

Участники и организаторы очередного арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь!» попытаются вывести формулу устойчивого развития северных территорий. Центральная площадка фестиваля – архитектурно-урбанистическая зона. Она соберёт известные архитектурные бюро и авторов из США, Норвегии и Нидерландов. Россию представят Якутск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. Среди модераторов Меттью Джул – основатель бюро «Кутонотук». Он специализируется на исследованиях архитектуры и процессов урбанизации в экстремальных климатических условиях. Ева Радионова из Амстердамского бюро «Novascape» расскажет о своих проектах по созданию комфортной городской среды с точки зрения ландшафтно-градостроительного проектирования, восстановления и реабилитации водных систем и парков. Ведутся переговоры с норвежскими бюро «Снохетта» и известным проектом «Туристические дороги». Россию представят Александр Ложкин, Андрей Чельцов, Ирина Алексеева, Данияр Юсупов и другие. Куратор направления – архитектор-урбанист Ярослав Ковальчук, преподаватель «МАРШ-лаба», один из разработчиков генплана Москвы, автор проектов реновации «Винзавода», «Артплея» и завода «Кристалл». Кроме того, Ярослав Ковальчук известен просветительской деятельностью и созданием архитектурных воркшопов в городах России.

Рассказать о потенциале познавательного и экологического туризма Кольского севера приедут известные биологи, орнитологи, фотографы, экологи. Орнитолог и телеведущий программы «Диалоги о животных» Евгений Коблик прочитает лекции по бёрдвочингу и сам проведёт мастер-класс по экологическим тропам в окрестностях Териберки. Фотографы-натуралисты, призёры многочисленных престижных конкурсов Илья Буравин и Евгений Трушкин проведут мастер-классы по съёмкам дикой природы.

В музыкальной программе – выступления рок-групп и звезд электронной музыки. Рок-исполнители выступят на главной сцене фестиваля, а электронный фестиваль «Teriberka Arctic Rave» пройдёт в ночь с 15 на 16 июля на живописной площадке в скалах. Список музыкантов будет оглашен позднее. Музыкальную программу организует музыкальный издатель и промоутер Игорь Тонких.

Уже много лет как спортсмены облюбовали Териберку. Море, горы и уникальная экосистема делают посёлок идеальным местом для зимних и летних видов спорта. Свои бесплатные мастер-классы проведут Николай Рахматов и Елена Антохина. Николай – многократный чемпион России по сноукайтингу в дисциплинах фристайл и джиббинг, участник международных соревнований и призер мирового кайт-джиб контеста Rail Masters. Руководитель кайт-школы «KiteClass» и главный инструктор. Елена – призёр российских кайтовых соревнований, основатель кайт школы «KiteClass», главный организатор сноукайт-тура «Белоснежная тундра», кандидат географических наук. Мастер-класс по дайвингу проведёт также дайв-мастер Александр Гулимчук, который полюбил суровую Териберку и построил дайв-клуб. Утром 15 июля пройдёт марафон имени местного поэта-фронтовика Константина Баёва.

В Баренцевом море водятся треска, окунь, морские гребешки, мидии и даже камчатский краб. Чтобы показать гастрономическое многообразие посёлка, все участники гастрономической зоны приготовят блюда из местных продуктов. Один из партнёров фестиваля – мурманская компания «Ресторанный Синдикат», представители компании угостят всех полюбившимися мурманчанам и не только блюдами из меню ресторанов «Тундра», «Царская охота» и «Терраса». На берег Ледовитого океана приедут фудтраки! Фудтрак Reykjavik.Food специализируется на северной кухне: фиш-энд-чипс, митболы из оленины с толчёной брусникой, морсы из натуральных ягод. Еще один фудтрак приедет из Ульяновска. Perfect-машина преодолеет около 2,5 тысячи километров ради того, чтобы продемонстрировать свои бургеры с олениной и вкуснейшую рыбу-гриль. Фестиваль в Териберке – прекрасная возможность показать уникальность местных продуктов. Серию гастрономических мастер-классов дадут известные шеф-повара, ведущие кулинарных программ Влад Пискунов, Руслан Шмидов, Марк Стаценко и Максим Сырников.

Отдельная площадка фестиваля посвящена местным сувенирам, ремеслам и фольклору. Гости вновь услышат полюбившийся всем Териберский хор, смогут купить варенья и поделки местных мастеров. После фестиваля в Териберке останутся постоянные объекты: туристический информационный центр, экотропы с навигацией, часть обустроенной общественной зоны, постоянные фотовыставки под открытым небом.

с.Териберка.

п.Ревда

24 июня - 14.00

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправится в посёлок Ревда, чтобы принять участие в городском празднике, посвящённом Дню молодёжи. Мальчишек и девчонок ждёт встреча с озорным клоуном Капитошкой, с которым ребята будут танцевать и веселиться. Дети посоревнуются в эстафетах на гибкость и ловкость, примут участие в интеллектуальных викторинах, познакомятся с книгами библиотеки и разгадают загадки. В завершение праздника ребят ожидает сюрприз из мыльных пузырей.

п.Ревда, ул. Металлургов, 5. Культурно-спортивный центр.

г.Полярные Зори

24 июня - 13.30

На центральной площади пройдет акция-концерт «Мой мыльный город», в рамках которой состоится одновременный запуск мыльных пузырей.

г.Полярные Зори, центральная площадь.

г.Кировск

23-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

24 июня в 14.00

Праздник «Жаркий, яркий, твой», посвященный Дню молодёжи на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Работает праздничная торговля. Всем гостям праздника - Cold «Квас» and Hot «Уха».

14.00 – интерактивные площадки: Арт-зона «Город мастеров» - мастер-классы по изготовлению сувениров, продажа изделий декоративно-прикладного творчества, «Арт-фейс», «Мехенди». Аттракционы для детей - акция «Летающая тарелка «На счастье» - Принеси тарелку, разбей проблемы, «BreakdanceBATLE».

15.00 – детская анимация. Кулинарный поединок «Капкейк по-Кировски». «ХибиныАвтоКвест». Конкурс «Весёлый зонтик». Фото-сушка «Экоселфи». «Забег на «Лабутенах»

г.Кировск, центральная площадь города Кировска.

15.00 - торжественное открытие праздника. Розыгрыш «Большой КУШ» - главный приз. Фитнес мастер-класс

г.Кировск, центральная площадь города Кировска, сцена.

16.00 - шоу-программа: Александр Синицын (MC Alex$i), Lodoss, DJ Deep Touch (radio Record г.Мурманск), Кавер-группа «Щербаков BAND» (г.Мурманск). Флешмоб «Кировчане топят лёд» (захвати на праздник панаму).

18.30 - фейерверк «Краски Холли».

г.Кировск, центральная площадь города Кировска, сцена.

24 июня - 18.30

Впервые в Кировском городском Дворце культуры состоится выступление хора Валаамского монастыря «Свет Валаама» (6+).

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

г.Апатиты

23 июня - 17.00

В ДК имени В.К. Егорова хор Валаамского монастыря исполнит программу «Свет Валаама».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

пгт.Никель

23 июня - 12.00

ДК «Восход» приглашает на праздник «День юности».

пгт.Никель, ул.Октябрьская, 1. ДК «Восход».

г.Оленегорск

24 июня - 18.00-21.00

На заднем дворе ЦКиД «Полярная звезда» пройдёт арт-лайфхак-вечеринка: «НЕолимпийские игры», лайфхак-советы, мастер-класс по силуэтной графике на кирпичной стене, музыкальная прокачка.

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

25 июня - 11.00

На центральной площади начнётся праздник, приуроченный к Дню молодёжи.

г.Оленегорск, центральная площадь.

25 июня - 14.00

Состоится концертная развлекательная программа «Центрифуга».

г.Оленегорск, центральная площадь.

25 июня - 18.00

Стартуют танцевальные соревнования «Лошадиный забег».

г.Оленегорск, центральная площадь.

г.Полярный

23 - 25 июня

Книжная выставка-реквием «Не забыть нам этой даты», посвящённая Дню памяти и скорби

г.Полярный, ул.Лунина, 11. Отдел «Общение».

по 13 июля

Книжная выставка-портрет «Декан писателей-фантастов», посвященная 110-летию со дня рождения Р.Э. Хайнлайна, американского писателя-фантаста, из цикла «Писатели-юбиляры».

г.Полярный, ул.Красный Горн, 16. ЦДБ.

23 июня - 10.30

Час экологии «Аленький цветочек» с просмотром мультипликационного фильма.

г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», малый зал.

24 июня - 10.30

Диалог с читателем «Горькие плоды «сладкой» жизни», посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией.

г.Полярный, ул.Лунина, 11. Отдел «Общение».

25 июня - 11.00

«Кольской Краснознаменной 35!» - лекция–презентация.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «ГИКМ г.Полярного».

25 июня - 12.00

Музыкальная медиа-встреча «Песню дружбы запевает молодёжь», посвященная Дню молодёжи России.

г.Полярный, ул.Сивко, 11. ЦГБ им. А.М. Каутского.

г.Снежногорск

23 июня -13.00

Час обозрения «Обманутые судьбы, или Унесенные героином», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией (о знаменитостях, погибших от наркотиков).

г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГБ «Центр-Книга».

г.Гаджиево

22 июня - 12.00

Митинг памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный Дню памяти и скорби. Всероссийская акция «Свеча памяти».

г.Гаджиево, площадь им.Л. Матушкина.

22 июня - 12.00

Урок мужества «Это надо живым!», посвященный Дню памяти и скорби.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.

25 июня - 15.00

Час вопросов и ответов «Бюро лесных услуг», посвященный книгам Н. Сладкова.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.

ЗАТО г.Североморск

23 июня - 12.00

Специалисты Центра досуга молодёжи проведут праздник «Веселое лето!».

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи

28 июня - 11.00

В Зимнем саду ЦДМ пройдёт экологическая игра.

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи

пгт.Мурмаши

25 июня - 14.00

На площади перед ДК «Энергетик» начнётся опен-эйр «Мурмашинский Арбат».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

23 июня - 10.00, 11.00 и 12.00

Конкурс рисунка «Вот оно какое, наше лето!». В мероприятии примут участие дети из летних оздоровительных лагерей при мурманских школах № 1, 56, 21. г .Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Площадь перед областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

23 июня - 11.00

Песенный конкурс для ребят из летнего оздоровительного лагеря при школе № 21. Участники конкурса исполнят любимые детские песни известных российских композиторов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

23 июня - 18.00

Показ в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители увидят мини-сериал «Импрессионисты», посвящённый зарождению одного из крупнейших течений в искусстве последней трети XIX-начала XX века.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

23 июня - 19.00

Концерт артистки Мурманского областного театра кукол Екатерины Ефремовой «Чистая лирика». Концерт приурочен к закрытию 84-го театрального сезона. Екатерина Ефремова составила программу, основываясь на пожеланиях зрителей: она исполнит музыкальные произведения на стихи Марины Цветаевой, Юны Мориц, а также народные и бардовские песни.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

24 июня - 10.00-18.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится «День изобретений», посвященный Дню рационализатора и изобретателя. Мурманчане познакомятся с самыми интересными научными и научно-популярными книгами и журналами из фонда библиотеки, примут участие в играх и викторинах, посвященных истории изобретений, без которых сложно представить жизнь в XXI веке, и увидят раритеты компьютерной техники. В рамках экскурсии по ретро-выставке «Звуки музыки или Эволюция проигрывателей» посетители познакомятся с музыкальными носителями разных эпох (патефоном и кассетным магнитофоном), а также совершат небольшое путешествие по фонду грамзаписей библиотеки. Музей занимательных наук «Фокус» проведет мастер-классы и необычные экскурсии.

В течение всего дня в зале электронных ресурсов будет демонстрироваться детский научно-популярный киножурнал «Хочу все знать!». Немало сюрпризов приготовила для посетителей библиотеки и кофейня «Ботаник». Все желающие узнают историю самого вкусного изобретения человечества – мороженого, а также смогут принять участие в мастер-классе по созданию этого лакомства и придумать свои оригинальные сочетания топингов и сиропов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

25 июня - 11.00-18.00

На центральной площади Мурманска будут праздновать День молодёжи. В программе: работа арт-площадок, фестиваль уличных танцев «Двигатель», спортивные соревнования, выставка беспородных собак «Доброе сердце», офисное троеборье, фотозона «Я люблю Мурманск».

На улице Ленинградской будут организованы различные тематические площадки. В 11 часов стартует турнир по стритболу. В 12 часов – соревнования «Родной двор – родной город». С 14 часов начнёт работу интерактивная площадка для молодых семей с детьми.

В сквере на улице Ленинградской с 14 до 18 часов пройдёт молодёжная программа, в рамках которой состоятся фестиваль уличной культуры «Двигатель», соревнования по армреслингу, гиревому спорту, а также будет организована интерактивная молодежная площадка «Арт-пространство». Для всех желающих будут работать мастера по плетению косичек и нанесению аква-грима, мехенди.

На площади Пять Углов с 12 до 17 часов пройдёт «Летний кубок по уличному хоккею» с участием Мурманской уличной хоккейной лиги. С 14 до 16 часов состоятся соревнования «Офисное троеборье».

В 16 часов начнётся праздничный концерт с участием популярных молодежных коллективов города Мурманска и группы «The Youths» (Рованиеми, Финляндия).

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

25 июня - 14.00

На площади Пять Углов в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодёжи России, активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» совместно со специалистами Центра специализированных видов медицинской помощи проведут массовое мероприятие под девизом «Пусть всегда будет завтра!», основной тематикой которого станет пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.

В рамках акции запланировано: проведение информационной викторины «Не дай себя обмануть!», составление коллективного коллажа «Антистрессовая тарелка», организация работы фотозоны «Мы за ЗОЖ!», проведение анкетирования по оценке личных рисков инфицирования ВИЧ-инфекцией среди населения, организация работы мобильной лаборатории «Автобус Доверие» для осуществления анонимного обследования всех желающих на носительство ВИЧ экспресс-методом, распространение санитарно-просветительной литературы.

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Александр Сергеевич Пушкин - всегда открытие, всегда тайна» - по 25 июня; «История России в лицах»; «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…»; «История России в лицах»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Защитники полярных рубежей»; «Мы знать должны, какой была война...»; «Миссия: сохранить»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».

24 июня - 10.00 - 18.00

Будет проходить «День изобретений». В программе: работа выставок «Наука нон-стоп» и «Звуки музыки, или Эволюция проигрывателей», показ научно-популярного детского киножурнала «Хочу все знать!», познавательная экскурсия «Когда компьютеры были большие…», беседы и викторины об истории самых интересных изобретений.

26 июня

Открывается выставка изданий «Рыбацкие сети».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Страна Советов. Коллективизация» - по 24 июня; «Пионерии - 95 лет!» - по 26 июня; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звездные войны»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта».

25 июня - 12.00

Начнётся день «А что у вас, солдаты, в вещмешках», посвященный Дню памяти и скорби.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Наш праздник» - по 25 июня; «Человек в своей тарелке»; «История государства Российского»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Марк Шагал. Дар Нади Леже»; «Графика Юрия Панкова»; «Шерстяное тепло»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

24 июня - 15.00

В рамках семейной встречи «Музейный калейдоскоп» юные мурманчане посетят выставку «Отечественное изобразительное искусство XVIII - XX веков» и попробуют нарисовать портрет.

25 июня - 12.00-16.30

Мастер-класс по изготовлению сувенирных валенок в технике мокрого валяния из шерсти.

30 июня – 17.00

В отделе Мурманского областного художественного музея в здании филармонии состоится торжественное открытие выставки живописи и графики Арви Хуттунена. Экспозиция, в которую войдут около 40 работ из фондов Мурманского областного художественного музея, посвящена 95-летию автора.

Арви Иванович Хуттунен – Почётный полярник (1982), заслуженный работник культуры России (2000), заслуженный художник РФ (2007), ветеран труда, лауреат премии Губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства (2008), обладатель медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Один из старейших мурманских художников, громкое имя в заполярной живописи. Единственный в региональной организации Союза художников ветеран Великой Отечественной войны. В Мурманске с 1948. По признанию автора, в красоту северной природы он влюбился с первого взгляда, и это нашло отражение в его живописи. Арви Иванович выполнил проекты реконструкции Клуба моряков и Интерклуба в Мурманске; им были оформлены мурманские ресторан «Дары моря» и магазин «Океан», кировские Дом техники и Дворец бракосочетаний, ловозерского кафе «Чум» и другие.

Арви Хуттунен принял участие более чем в 100 выставках в России и за границей. Каждая его персональная выставка – яркое событие в культурной жизни региона. Живописные пейзажи Арви Хуттунена отличаются необычными цветовыми решениями и лаконичностью композиции. На его полотнах сопки, льды, небо Крайнего Севера и Арктики переливаются яркими красками, приобретая фантастический вид. Есть у художника также сюрреалистические и мифологические работы, в которых он обращается к своим корням, к легендам. Выставка будет работать до 3 сентября.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Работает выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

23 июня - 12.00-15.00

Акция «Цветы - улыбки лета». В программе: украшение территории библиоклумбами, стихосушка «Мир цветочных фантазий», рисование на асфальте и бумаге, создание «библиобукета» летних цветочных пожеланий.

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

24 июня - 11.00

В фестивальном зале для детей, посещающих летние оздоровительные лагеря, пройдёт развлекательная программа «Просто танцуй». В танцевальном батле с помощью современной компьютерной программы ребята покажут свои танцевальные способности и научатся новым движениям и танцам.

26 июня – 9.30, 11.30, 12.30 и 14.30

В фестивальном зале к закрытию первой смены летних оздоровительных лагерей пройдет игровая развлекательная программа «Тропинками разноцветного лета, или лето – время тысячи чудес!». Незаметно пролетела первая смена. За это время ребята успели подружиться и посетить различные игровые и развлекательные программы в «Кировке».

Мальчишки и девчонки вместе с ведущими выяснят, без чего не обойтись в летнюю пору, как весело провести каникулы с максимальной пользой, исполнят любимые детские песни и дружно потанцуют под зажигательные танцы. В 9.30 программа пройдёт для ребят из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 21; в 11.30 – для ребят при школе № 56; в 12.30 – программу посетят ребята при школе № 1, а 14.30 – при школе № 26.

29 июня - 11.00

В фестивальном зале к открытию второй смены летних оздоровительных лагерей пройдёт игровая развлекательная программа «Зеленая смена, или эко-старт». Мальчишки и девчонки из летнего оздоровительного лагеря при мурманской гимназии № 8 в игровой форме узнают, как нужно беречь природу и свой край, ответят на вопросы экологической викторины, примут участие в подвижных играх «Природы чудное мгновенье», совершат увлекательное путешествие по заповедным местам Кольского полуострова и окунутся в заполярный мир чудес.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Лес» - по 25 июня; «Твое здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Будут работать выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

23 июня – 21.00

«ComiXheroes».

24 июня – 20.00

Концерт «Blues Session Band».

24 июня – 20.00

Концерт «Blues Session Band».

25 июня – 20.00

Воскресный Джаз с группой «JazzDoit».

28 июня – 19.00

«ПАБ Квиз» в «Rock and Roll Music Bar».

30 июня – 20.00

«Водопад Ливингстона», «Рубеж», «Эпицентр».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

23 июня – 10.30

«Всё кувырком». 6+

23 июня - 19.00

Состоится концерт актрисы и певицы Екатерины Ефремовой «Чистая лирика», приуроченный к закрытию 84-го театрального сезона. В этот вечер Екатерина исполнит музыкальные произведения, написанные на стихи Марины Цветаевой, Юны Мориц, а также народные и бардовские песни. Репертуар для концерта Екатерина составляла, основываясь на пожелания своих зрителей.

24 июня – 10.30

«Королевские зайцы». 6+

24 июня – 12.30

«Телефон». 6+

25 июня – 10.00

«Гуси-лебеди». 6+

25 июня - 12.00

«Королевские зайцы». 6+