сп.Териберка

9 июля - 14.00

В Териберке впервые распахнёт свои двери поморский фестиваль «Рыбка-окунечек-2017», посвященный празднованию Дня рыбака. В программе праздника: концертная программа творческих коллективов Мурманской области; мастер-класс по мезенской росписи и выставка профессиональных и самодеятельных художников; выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области; презентации проектов Териберского Дома Культуры.

сп.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14.

15-16 июля

Участники и организаторы очередного арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь!» попытаются вывести формулу устойчивого развития северных территорий. Центральная площадка фестиваля – архитектурно-урбанистическая зона. Она соберёт известные архитектурные бюро и авторов из США, Норвегии и Нидерландов. Россию представят Якутск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. Среди модераторов Меттью Джул – основатель бюро «Кутонотук». Он специализируется на исследованиях архитектуры и процессов урбанизации в экстремальных климатических условиях. Ева Радионова из Амстердамского бюро «Novascape» расскажет о своих проектах по созданию комфортной городской среды с точки зрения ландшафтно-градостроительного проектирования, восстановления и реабилитации водных систем и парков. Ведутся переговоры с норвежскими бюро «Снохетта» и известным проектом «Туристические дороги». Россию представят Александр Ложкин, Андрей Чельцов, Ирина Алексеева, Данияр Юсупов и другие. Куратор направления – архитектор-урбанист Ярослав Ковальчук, преподаватель «МАРШ-лаба», один из разработчиков генплана Москвы, автор проектов реновации «Винзавода», «Артплея» и завода «Кристалл». Кроме того, Ярослав Ковальчук известен просветительской деятельностью и созданием архитектурных воркшопов в городах России.

Рассказать о потенциале познавательного и экологического туризма Кольского севера приедут известные биологи, орнитологи, фотографы, экологи. Орнитолог и телеведущий программы «Диалоги о животных» Евгений Коблик прочитает лекции по бёрдвочингу и сам проведёт мастер-класс по экологическим тропам в окрестностях Териберки. Фотографы-натуралисты, призёры многочисленных престижных конкурсов Илья Буравин и Евгений Трушкин проведут мастер-классы по съёмкам дикой природы.

В музыкальной программе – выступления рок-групп и звезд электронной музыки. Рок-исполнители выступят на главной сцене фестиваля, а электронный фестиваль «Teriberka Arctic Rave» пройдёт в ночь с 15 на 16 июля на живописной площадке в скалах. Список музыкантов будет оглашен позднее. Музыкальную программу организует музыкальный издатель и промоутер Игорь Тонких.

Уже много лет как спортсмены облюбовали Териберку. Море, горы и уникальная экосистема делают посёлок идеальным местом для зимних и летних видов спорта. Свои бесплатные мастер-классы проведут Николай Рахматов и Елена Антохина. Николай – многократный чемпион России по сноукайтингу в дисциплинах фристайл и джиббинг, участник международных соревнований и призер мирового кайт-джиб контеста Rail Masters. Руководитель кайт-школы «KiteClass» и главный инструктор. Елена – призёр российских кайтовых соревнований, основатель кайт школы «KiteClass», главный организатор сноукайт-тура «Белоснежная тундра», кандидат географических наук. Мастер-класс по дайвингу проведёт также дайв-мастер Александр Гулимчук, который полюбил суровую Териберку и построил дайв-клуб. Утром 15 июля пройдёт марафон имени местного поэта-фронтовика Константина Баёва.

В Баренцевом море водятся треска, окунь, морские гребешки, мидии и даже камчатский краб. Чтобы показать гастрономическое многообразие посёлка, все участники гастрономической зоны приготовят блюда из местных продуктов. Один из партнёров фестиваля – мурманская компания «Ресторанный Синдикат», представители компании угостят всех полюбившимися мурманчанам и не только блюдами из меню ресторанов «Тундра», «Царская охота» и «Терраса». На берег Ледовитого океана приедут фудтраки! Фудтрак Reykjavik.Food специализируется на северной кухне: фиш-энд-чипс, митболы из оленины с толчёной брусникой, морсы из натуральных ягод. Еще один фудтрак приедет из Ульяновска. Perfect-машина преодолеет около 2,5 тысячи километров ради того, чтобы продемонстрировать свои бургеры с олениной и вкуснейшую рыбу-гриль. Фестиваль в Териберке – прекрасная возможность показать уникальность местных продуктов. Серию гастрономических мастер-классов дадут известные шеф-повара, ведущие кулинарных программ Влад Пискунов, Руслан Шмидов, Марк Стаценко и Максим Сырников.

Отдельная площадка фестиваля посвящена местным сувенирам, ремеслам и фольклору. Гости вновь услышат полюбившийся всем Териберский хор, смогут купить варенья и поделки местных мастеров. После фестиваля в Териберке останутся постоянные объекты: туристический информационный центр, экотропы с навигацией, часть обустроенной общественной зоны, постоянные фотовыставки под открытым небом.

сп.Териберка.

г.Кировск

7 июля

В Городской детско-юношеской библиотеке пройдёт акция «Я дарю тебе ромашку», которая напомнит пришедшим о предстоящем празднике. Также все посетители смогут ознакомиться с книжной выставкой «Все начинается с любви…» Литература, представленная на ней, рассказывает об истории любви святых Петра и Февронии, семьи и семейных ценностях в России, о ее православных традициях, современных реалиях (посетить выставку можно до 15 июля в часы работы библиотеки: понедельник-пятница - 11.00-18.00, воскресенье - 11.00-17.00, выходной-суббота).

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

8 июля

Городская детско-юношеская библиотека приглашает жителей и гостей Кировска на мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

8 июля – 13.00

В «День семьи, любви и верности» Кировский историко-краеведческий музей приглашает на семейный мастер-класс по изготовлению символа праздника – ромашки - в разных техниках: вышивка лентами, аппликация, открытка и создание цветка из флористических материалов.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

нп.Коашва

6 июля – 16.00

В нп.Коашва пройдёт уличный фольклорный праздник «Иван Купала», в программе выступление творческих коллективов ДК, проведение мастер-класса для девушек «Оберег на счастливое замужество».

нп.Коашва, дом 2. МАУК «СДК нп.Коашва».

пгт.Мурмаши

5 июля - 11.00 и 12.00

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывает в гостях у ребят из п.Мурмаши, посещающих летние оздоровительные лагеря средней образовательной школы № 3 и санатория «Лапландия». Сотрудники библиотеки подготовили для детей настоящий праздник. Ребята встретятся с веселыми гавайцами, в роли которых выступят библиотекари. Все вместе они отправятся в необычное, увлекательное путешествие на Гавайские острова, где их ждут весёлые конкурсы, эстафеты, загадки и, конечно же, гавайские танцы.

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков,19 и ул. Полярная, 2, санаторий «Лапландия».

г.Мурманск

4 июля - 11.00 и 12.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится песенный конкурс «Угадай мелодию» для ребят из летнего оздоровительного лагеря при гимназии № 8. Мальчишки и девчонки смогут исполнить любимые детские песни, проявить свои творческие способности, весело и дружно провести время в кругу друзей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

5 июля - 14.30

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится литературно-поэтическая композиция «Свет любви». Накануне празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности читателей ждет увлекательный рассказ об истории праздника, который несет в себе древние православные традиции, о муромских чудотворцах Петре и Февронии – покровителях семьи и брака в России, о других влюбленных парах, оставивших след в истории. Гости познакомятся с литературой о любви, семье, взаимоотношениях мужчины и женщины. В исполнении читателей прозвучат стихи, лирические песни и романсы. Все гости получат в подарок ромашку – цветок, который издревле считался на Руси символом любви.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Необычное в привычном»; «Рыбацкие сети»; «История России в лицах»; «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…»; «История России в лицах»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!»; «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «Мелодия любви»; «Лето. Здоровье. Красота»; «Узнавай и удивляйся».

5 июля - 17.00

Состоится презентация книги Валентины Кареповой «Ядерный круиз в историю Мурманского морского пароходства». Валентина Карепова - краевед, журналист,общественный деятель, лауреат общественной премии имени В. С. Маслова. Более 15 лет она была ответственным секретарем Мурманской городской общественной организации «Ассоциация исследователей Арктики», более 40 лет бессменной хранительницей музея истории Мурманского морского пароходства. В 2014 году вышла в свет книга Валентины Кареповой «На румбе - Арктика», посвященная 75-летию Мурманского морского пароходства, компании, которой она отдала почти 40 лет жизни.

В новой книге Валентина Карепова рассказывает о роли Мурманского морского пароходства в развитии атомного флота России, о победах ледоколов в освоении Северного морского пути. Впервые проводится исследование вклада пароходства в сохранение российского атомного ледокольного флота в условиях напряженной экономической ситуации 1990-х годов.

Автор, в прошлом работник пароходства, нередко была участником подготовки ледоколов к выходу в исторические экспедиции в Арктику, поэтому книга подготовлена на базе личных наблюдений, а также рассказов ветеранов – участников арктических рейсов.

В преддверии 40-летия со дня похода атомохода «Арктика» на Северный полюс книга будет актуальна и интересна не только ветеранам и работникам ОАО «Мурманское морское пароходство», но и широкому кругу читателей.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звёздные войны».

5 июля - начнёт работу мини-выставка «Культурная революция» из цикла «Сделано в СССР». Наряду с индустриализацией и коллективизацией в годы первых пятилеток в СССР осуществлялась и культурная революция. Важнейшей и самой первой её задачей являлось устранение неграмотности среди населения. Ещё 26 декабря 1919 года, в самый тяжёлый год для Советской Республики, В.И. Ленин подписал Декрет «О ликвидации неграмотности среди населения РСФСР». В 1923 году было организовано массовое добровольное общество «Долой неграмотность». В стране было введено обязательное всеобщее обучение.

С 1927 по 1938 годы Кольский полуостров на правах округа входил в состав Ленинградской области, что способствовало повышению культурного уровня региона. В 1930 – 1931 годах началось бесплатное четырёхлетнее начальное обучение для детей от восьми до одиннадцати лет. По масштабам школьного строительства Мурманский округ в 1935 году занимал первое место в Ленинградской области и четвёртое место в РСФСР.

На выставке посетители увидят брошюры «Единая трудовая школа» 1918 года и «Постановления о всеобуче» 1931 года, изображение знаков общества «Долой неграмотность», фото и документы первых учителей Мурманска, первый саамский букварь и грамоту его автора Захария Чернякова, школьные письменные принадлежности, программы первых спектаклей областного драматического театра. Представленные патефон, телефонный аппарат и радиорепродуктор 1930-х годов – своеобразные символы культурной революции. Выставка будет работать до 4 августа.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Человек в своей тарелке»; «История государства Российского»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Марк Шагал. Дар Нади Леже»; «Графика Юрия Панкова»; «Шерстяное тепло»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

5 июля

Начнёт работу выставка «Живопись В. И. Чудзина из собрания музея», посвященная 100-летию со дня рождения художника. В экспозиции будут представлены живописные полотна автора разных лет из фондового собрания музея: пейзажи, натюрморты и портреты современников.

Валентин Иванович Чудзин – живописец, театральных художник, заслуженный художник РСФСР. Долгие годы Валентин Иванович проработал главным художником областного драматического театра, оформил свыше 70 спектаклей. Автор был участником областных, региональных, республиканских, всесоюзных выставок. Работы Валентина Чудзина хранятся в Мурманском областном художественном музее и в частных собраниях в России и за рубежом. Выставка будет работать до 3 сентября.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Работает выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

4 июля - 11.00 и 12.00

Состоится песенный конкурс «Угадай мелодию» для ребят из летнего оздоровительного лагеря при гимназии № 8. Мальчишки и девчонки смогут исполнить любимые детские песни, проявить свои творческие способности, весело и дружно провести время в кругу друзей.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.