сп.Териберка

15-16 июля

Участники и организаторы очередного арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь!» попытаются вывести формулу устойчивого развития северных территорий. Центральная площадка фестиваля – архитектурно-урбанистическая зона. Она соберёт известные архитектурные бюро и авторов из США, Норвегии и Нидерландов. Россию представят Якутск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. Среди модераторов Меттью Джул – основатель бюро «Кутонотук». Он специализируется на исследованиях архитектуры и процессов урбанизации в экстремальных климатических условиях. Ева Радионова из Амстердамского бюро «Novascape» расскажет о своих проектах по созданию комфортной городской среды с точки зрения ландшафтно-градостроительного проектирования, восстановления и реабилитации водных систем и парков. Ведутся переговоры с норвежскими бюро «Снохетта» и известным проектом «Туристические дороги». Россию представят Александр Ложкин, Андрей Чельцов, Ирина Алексеева, Данияр Юсупов и другие. Куратор направления – архитектор-урбанист Ярослав Ковальчук, преподаватель «МАРШ-лаба», один из разработчиков генплана Москвы, автор проектов реновации «Винзавода», «Артплея» и завода «Кристалл». Кроме того, Ярослав Ковальчук известен просветительской деятельностью и созданием архитектурных воркшопов в городах России.

Рассказать о потенциале познавательного и экологического туризма Кольского севера приедут известные биологи, орнитологи, фотографы, экологи. Орнитолог и телеведущий программы «Диалоги о животных» Евгений Коблик прочитает лекции по бёрдвочингу и сам проведёт мастер-класс по экологическим тропам в окрестностях Териберки. Фотографы-натуралисты, призёры многочисленных престижных конкурсов Илья Буравин и Евгений Трушкин проведут мастер-классы по съёмкам дикой природы.

В музыкальной программе – выступления рок-групп и звезд электронной музыки. Рок-исполнители выступят на главной сцене фестиваля, а электронный фестиваль «Teriberka Arctic Rave» пройдёт в ночь с 15 на 16 июля на живописной площадке в скалах. Список музыкантов будет оглашен позднее. Музыкальную программу организует музыкальный издатель и промоутер Игорь Тонких.

Уже много лет как спортсмены облюбовали Териберку. Море, горы и уникальная экосистема делают посёлок идеальным местом для зимних и летних видов спорта. Свои бесплатные мастер-классы проведут Николай Рахматов и Елена Антохина. Николай – многократный чемпион России по сноукайтингу в дисциплинах фристайл и джиббинг, участник международных соревнований и призер мирового кайт-джиб контеста Rail Masters. Руководитель кайт-школы «KiteClass» и главный инструктор. Елена – призёр российских кайтовых соревнований, основатель кайт школы «KiteClass», главный организатор сноукайт-тура «Белоснежная тундра», кандидат географических наук. Мастер-класс по дайвингу проведёт также дайв-мастер Александр Гулимчук, который полюбил суровую Териберку и построил дайв-клуб. Утром 15 июля пройдёт марафон имени местного поэта-фронтовика Константина Баёва.

В Баренцевом море водятся треска, окунь, морские гребешки, мидии и даже камчатский краб. Чтобы показать гастрономическое многообразие посёлка, все участники гастрономической зоны приготовят блюда из местных продуктов. Один из партнёров фестиваля – мурманская компания «Ресторанный Синдикат», представители компании угостят всех полюбившимися мурманчанам и не только блюдами из меню ресторанов «Тундра», «Царская охота» и «Терраса». На берег Ледовитого океана приедут фудтраки! Фудтрак Reykjavik.Food специализируется на северной кухне: фиш-энд-чипс, митболы из оленины с толчёной брусникой, морсы из натуральных ягод. Еще один фудтрак приедет из Ульяновска. Perfect-машина преодолеет около 2,5 тысячи километров ради того, чтобы продемонстрировать свои бургеры с олениной и вкуснейшую рыбу-гриль. Фестиваль в Териберке – прекрасная возможность показать уникальность местных продуктов. Серию гастрономических мастер-классов дадут известные шеф-повара, ведущие кулинарных программ Влад Пискунов, Руслан Шмидов, Марк Стаценко и Максим Сырников.

Отдельная площадка фестиваля посвящена местным сувенирам, ремеслам и фольклору. Гости вновь услышат полюбившийся всем Териберский хор, смогут купить варенья и поделки местных мастеров. После фестиваля в Териберке останутся постоянные объекты: туристический информационный центр, экотропы с навигацией, часть обустроенной общественной зоны, постоянные фотовыставки под открытым небом.

сп.Териберка.

г.Мурманск

12 июля - 11.00

Начало работы мини-выставки, посвящённой 155-летию со дня рождения Густава Климта. В экспозиции представлено четыре репродукции известных шедевров художника из собрания музея. Выставка продлится до 13 августа.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж.

12 июля - 11.00

Начало работы выставки-проекта Детской галереи города Апатиты «Диалог культур». В экспозиции будут представлены работы участников проекта, посвященные цивилизации майя. Выставка продлится до 27 августа.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

12 июля - 13.00

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с первичной организацией общества слепых города Мурманска проведут тематический вечер «Желаем Вам», на котором будут чествовать инвалидов по зрению, отметивших свои дни рождения в апреле – июне. Именинников ждут конкурсы, шуточные викторины и музыкальные номера.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «Мелодия любви»; «Лето. Здоровье. Красота»; «Узнавай и удивляйся»; «Необычное в привычном»; «Рыбацкие сети»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Культурная революция» из цикла «Страна Советов»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звёздные войны».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Живопись Валентина Ивановича Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Шерстяное тепло»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

12 июля

Начнёт работу мини-выставка, посвящённая 155-летию со дня рождения Густава Климта. Густав Климт - известнейший австрийский живописец, один из самых ярких представителей стиля «модерн», лидер Венского авангарда рубежа XIX-XX веков. Художник написал большое количество портретов, в основном женских, а также мифологические и аллегорические композиции, пейзажи в стиле «модерн», подчиняя плоскостные изображения изощрённому орнаментальному ритму, дробному узору из мелких цветовых пятен. Стиль Климта легко узнать благодаря обилию золота и декоративных элементов.

В экспозиции будет представлено 4 репродукции известных шедевров художника. Выставка будет работать до 13 августа.

12 июля

Начнёт работу выставка-проект «Диалог культур» Детской галереи г.Апатиты. В экспозиции будет представлено около 15 работ участников проекта Детской галереи г. Апатиты. В рамках проекта было решено обратить внимание детей на культуру и искусство доколумбовской Америки, а именно цивилизацию майя. В ходе работы ребята познакомились с историей, архитектурой, костюмами, религиозными представлениями одной из самой загадочной мировых цивилизаций, отличавшейся огромными достижениями в области математики, астрономии и искусства. Выставка будет работать до 27 августа.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Работает выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

13 июля - 10.30

В секторе литературы на иностранных языках состоится познавательно-развлекательный медиачас «Волшебный мир Диснея». Ребят из летнего оздоровительного лагеря при гимназии № 8 ждёт познавательно-развлекательная медиапрезентация о творчестве Уолта Диснея. Школьники узнают о жизни великого сказочника 20 века, создании замечательных мультфильмов и Диснейленде. В конце встречи детей ждет увлекательная мультвикторина и просмотр мультфильма.

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

13 июля – 10.00

Для детей, посещающих летние оздоровительные лагеря, пройдут интересные и развлекательные мероприятия. В 10 часов состоится эрудит-шоу «По морям, по волнам», в котором мальчишки и девчонки совершат увлекательное путешествие по морским просторам, окунутся в мир загадок и головоломок, проявят смекалку, творческие способности и умение работать в команде.

13 июля – 11.00

Для ребят пройдёт песенный конкурс «Угадай мелодию». Юные северяне исполнят свои любимые детские песни, проявят творческие способности, а также весело и дружно проведут время в кругу друзей.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.