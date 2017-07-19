г.Полярные Зори

19 июля - 11.00

В Центральную детскую библиотеку приедет библиобус. Ребятам, отдыхающим в городских летних лагерях, расскажут о животном мире нашего края и об истории шоколада.

г.Полярные Зори, Нивский просп., 7а. Центральная детская библиотека.

г.Мончегорск

26 августа

Состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области. Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.

г.Мончегорск, городской парк им. Сергея Бровцева.

ЗАТО г.Североморск

19 июля - 11.00

В Центре досуга молодёжи стартует «Экологическая игра».

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

19 июля - 11.00

Познавательная программа для детей из летних оздоровительных лагерей. Школьники из летнего оздоровительного лагеря при школе № 27 примут участие в познавательной программе «Зелёные уроки».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зооуголок.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «Мелодия любви»; «Лето. Здоровье. Красота»; «Узнавай и удивляйся»; «Необычное в привычном»; «Рыбацкие сети»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!»; выставка изданий «Ты выстоял, великий Сталинград!», посвященная 75-летию со дня начала Сталинградской битвы.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Культурная революция» из цикла «Страна Советов»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звёздные войны».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Густав Климт. Постеры из собрания музея»; «Майя. Культура и искусство Мезоамерики»; «Живопись Валентина Ивановича Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Шерстяное тепло»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

20 июля - 10.30

Для ребят из летнего оздоровительного лагеря при гимназии № 8 состоится медиапрезентация «Наши мурлыки». На мероприятии школьники познакомятся с интересными фактами о котах: узнают, как называются усы и брови котов, для чего служат котам подушечки на лапках, как выглядит вблизи кошачий язычок и для чего он нужен. Юные читатели услышат легенды Древнего Египта о богине Бастет, японскую легенду о коте, который стал прообразом игрушки Манеки-Неко, скандинавскую легенду о богине Фрее.

В завершение встречи ребята примут участие в мультвикторине про кошек и посмеются над забавными проделками мурлык из видеоролика.

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

19 июля - 11.00

Познавательная программа для детей из летних оздоровительных лагерей. Школьники из летнего оздоровительного лагеря при школе № 27 примут участие в познавательной программе «Зелёные уроки».

19 июля - 11.00

Для школьников из летнего оздоровительного лагеря при мурманской средней общеобразовательной школе № 27 пройдёт познавательная программа «Зеленые уроки». Девчонки и мальчишки познакомятся с обитателями юннатского кружка, узнают, чем разные виды попугаев отличаются друг от друга, почему сухопутная черепаха не плавает и зачем рыбам нужен воздух.

Ребята увидят растения, которые растут в Зимнем саду областного Дворца, примут участие в интерактивной игре «Полезные свойства растений» и отгадают загадки о природе Заполярного края.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.