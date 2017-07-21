нп.Белое Море

21 июля - 11.00

Выезд передвижной детской библиотеки в посёлок Белое Море. Для младших школьников сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки подготовили игровое медиапутешествие с героями русских сказок «Однажды в сказочной стране». Подростки проверят свои знания на патриотическом турнире «Флот. История. Россия».

г.Кандалакша, нп.Белое Море. Палкина Губа, областной детский оздоровительно-образовательный центр «Гандвиг».

нп.Оленья Губа

21 июля - 17.00

В культурно-молодёжном центре пройдёт кинопоказ в рамках фестиваля «Северный характер».

нп.Оленья Губа, ул. Строителей, 36а. Культурно-молодёжный центр.

п.Ревда

22 июля - 11.00

Ребят из детского оздоровительного лагеря школы «Радуга» посетит библиобус Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Мальчишек и девчонок ждёт встреча с забавными героями Клепой и Капитошкой, игры и конкурсы.

п.Ревда.

г.Кировск

22 июля - 11.00-18.00

На площадке перед Дворцом культуры развернётся универсальная выставка-ярмарка выходного дня.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Площадка перед Дворцом культуры.

23 июля

В музейно-выставочном центре АО «Апатит» начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «На Мурмане снимается кино».

г.Кировск, просп. Ленина 4а.

г.Мончегорск

26 августа

Состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области. Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.

г.Мончегорск, городской парк им. Сергея Бровцева.

ЗАТО г.Гаджиево

21 июля - 11.30

В культурно-молодёжном центре пройдет видеопоказ «Терский берег», посвященный природе Крайнего Севера и легенде о затонувшем колоколе. Затем состоится мастер-класс «Наше лето».

ЗАТО г.Гаджиево, ул.Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга.

21 июля - 15.00

На улицах города начнётся программа «Игры нашего двора» для детей.

ЗАТО г.Гаджиево, ул. Матушкина, 53а. Центральная площадь.

23 июля - 11.00

В КМЦ для военнослужащих по призыву состоится видеопросмотр документального фильма, посвященный победе русского войска Александра Невского над шведами.

ЗАТО г.Гаджиево, ул.Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга.

г.Полярный

23 июля в 11.00

В ГЦК «Север» для военнослужащих срочной службы состоится тематическая программа «Галерея исторических личностей» с просмотром документального фильма.+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. Централизованная клубная система г.Полярного.

г.Мурманск

21 июля - 11.00 и 12.00

Развлекательная программа для детей из летних оздоровительных лагерей. Программа приурочена к закрытию второй смены летних оздоровительных лагерей. Ребята из лагерей при школе № 27 и гимназии № 8 примут участие в игровой развлекательной программе «За один день лета вокруг света!» по мотивам сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

21 июля - 18.00

Показ художественного фильма в рамках абонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители старше 16 лет увидят вторую серию художественного фильма «Кракелюры», посвящённого художнику Пьеру-Огюсту Ренуару и творчеству импрессионистов.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Душа рисованной страны» - по 23 июля; «Ты выстоял, великий Сталинград!»; «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «Мелодия любви»; «Лето. Здоровье. Красота»; «Узнавай и удивляйся»; «Необычное в привычном»; «Рыбацкие сети»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев» - по 21 июля; «Культурная революция» из цикла «Страна Советов»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Звёздные войны».

23 июля - 16.00

Состоится демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Шерстяное тепло» - по 23 июля; «Густав Климт. Постеры из собрания музея»; «Майя. Культура и искусство Мезоамерики»; «Живопись Валентина Ивановича Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

21 июля - 18.00

В рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе» состоится показ второй серии художественного фильма «Кракелюры» (Франция, 2011 г .).

22 июля - 12.00 и 16.30

Пройдут мастер-классы по мокрому валянию сувенирных валенок «Готовь сани летом!».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

26 июля - 11.30

В отделе искусства и творчества состоится игровое мероприятие «Весёлое путешествие».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

21 июля – 11.00 и 12.00

К закрытию второй смены летних оздоровительных лагерей состоится игровая развлекательная программа «За один день лета вокруг света!» по мотивам сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница». Ребята вместе со сказочными персонажами отправятся в увлекательное путешествие по разным странам, узнают о морях и океанах, поговорят о правилах поведения на природе, а также отгадают загадки и потанцуют. Программа пройдёт для ребят из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 27 и для ребят из гимназии № 8.

22 июля - 11.00

К закрытию второй смены летних оздоровительных лагерей состоится игровая развлекательная программа «За один день лета вокруг света!» по мотивам сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница». Ребята вместе со сказочными персонажами отправятся в увлекательное путешествие по разным странам, узнают о морях и океанах, поговорят о правилах поведения на природе, а также отгадают загадки и потанцуют. Программа пройдёт для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при средней общеобразовательной школе № 26.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

23 июля - 21.00

Приглашает на вечер воскресного джаза.

25 июля - 21.00

Состоится День памяти Владимира Высоцкого.