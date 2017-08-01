пгт.Никель

6 августа – 14.00

Международный день коренных народов мира является днём взаимного глубокого уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. В нашем регионе стало доброй традицией ежегодно проводить этот праздник в разных городах и селах, зачастую самых удаленных от областного центра.

В этом году основные праздничные мероприятия состоятся в городском поселении Никель Печенгского района. Праздник объединит на площадке Дома культуры «Восход» гостей со всей Мурманской области, которых ждет яркая концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей.

Всеми красками лета заиграют пейзажи природы и оживут сюжеты саамских сказок и легенд на выставке-продаже изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Мастера из Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска, Никеля, Ловозера представят предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней. Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения саамских поясов и изготовления изделий из кожи оленя. Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта (метанию аркана, прыжкам через нарты, женскому саамскому футболу) и саамской кадрили.

На главной площади Никеля откроется экспозиция предметов саамского быта, которая позволит окунуться в уникальны мир северного народа, а уличная торговля порадует гостей блюдами национальной кухни. Для юных участников праздника на площади откроются детские аттракционы –катание на пони, машинках и паровозиках, сладкая вата.

Традиционно праздничные мероприятия завершатся угощением саамской ухой и костром единения в исполнении саамского нойда.

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. Площадка перед МБУК «ДК «Восход».

г.Кандалакша

2 августа - 15.00

На площади перед ДК «Металлург» стартует игровая программа для детей «Каникулы на ура!». В случае непогоды мероприятие пройдет во Дворце культуры.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. Площадь перед МБУ «ДК «Металлург».

2 августа - 18.00

В ДК «Металлург» проходят открытые театральные уроки для детей в возрасте от 6 до 12 лет.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Кировск

1-26 августа

Работает книжная выставка-знакомство «Влюбленный в море, живописец», посвященная 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.

Море всегда имело огромную притягательную силу для художников. Нет ни одного русского живописца, который, побывав у моря, не пытался бы изобразить его. Но среди художников русской школы только Айвазовский целиком отдал свой большой талант маринистической живописи. В искусстве Айвазовского заложена искренняя взволнованность, восхищение величием и красотой природы. Это передается зрителю и вызывает в нем, те же эмоции, какими был охвачен художник в процессе творчества.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека (время работы: понедельник-суббота - 11.00-17.00, выходной – воскресенье).

г.Мончегорск

1 августа -12.00

В Мончегорском музее цветного камня имени В.Н. Дава начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Заповедные места Кольского полуострова». Выставка знакомит с особо охраняемыми природными территориями Мурманской области. На планшетах представлена информация о заповедниках, заказниках, памятниках природы, расположенных на Кольском полуострове. Выставка продлится до 15 сентября.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

26 августа

Состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области. Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.

г.Мончегорск, городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Мурманск

1 августа - 11.00

Открытие выставки «Красная книга Мурманской области глазами детей». На выставке посетители увидят творческие работы юных северян – участников конкурса детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей». Всего на конкурс, организованный министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, поступило более 1200 работ. Самые популярные персонажи работ – белая сова, северный олень, тюлень и рысь.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, II этаж.

1 августа - 11.30

Игровая программа для ребят из летнего оздоровительного лагеря при мурманской школе № 18. В ходе игры-путешествия школьники отправятся на Гавайские острова, их ждут веселые конкурсы, эстафеты и гавайские танцы.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

1 августа - 19.00

Открытие выставки «Лица» мурманского фотографа Елизаветы Царевой.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: выставка изданий «Певец морской стихии» к 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского; «Лето. Здоровье. Красота»; «Ты выстоял, великий Сталинград!»; «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «Мелодия любви»; «Узнавай и удивляйся»; «Необычное в привычном»; «Рыбацкие сети»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Культурная революция» - из цикла «Страна Советов»; «Мурманск спортивный» - из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Звездные войны»; экспозиция «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Уютные шкатулки»; «История великого заблуждения. Часы»; «В своей тарелке»; «Портрет весны»; «Густав Климт. Постеры из собрания музея»; «Майя. Культура и искусство Мезоамерики»; «Живопись Валентина Ивановича Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; выставка народных самодеятельных коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области «Под сиянием Полярной звезды».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.