Афиша
пгт.Никель
6 августа – 14.00
Международный день коренных народов мира является днём взаимного глубокого уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. В нашем регионе стало доброй традицией ежегодно проводить этот праздник в разных городах и селах, зачастую самых удаленных от областного центра.
В этом году основные праздничные мероприятия состоятся в городском поселении Никель Печенгского района. Праздник объединит на площадке Дома культуры «Восход» гостей со всей Мурманской области, которых ждет яркая концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей.
Всеми красками лета заиграют пейзажи природы и оживут сюжеты саамских сказок и легенд на выставке-продаже изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Мастера из Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска, Никеля, Ловозера представят предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней. Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения саамских поясов и изготовления изделий из кожи оленя. Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта (метанию аркана, прыжкам через нарты, женскому саамскому футболу) и саамской кадрили.
На главной площади Никеля откроется экспозиция предметов саамского быта, которая позволит окунуться в уникальны мир северного народа, а уличная торговля порадует гостей блюдами национальной кухни. Для юных участников праздника на площади откроются детские аттракционы –катание на пони, машинках и паровозиках, сладкая вата.
Традиционно праздничные мероприятия завершатся угощением саамской ухой и костром единения в исполнении саамского нойда.
пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. Площадка перед МБУК «ДК «Восход».
с.Кузрека
5 августа
В селе Кузрека Терского района в восьмой раз пройдёт традиционный сельский праздник Поморской козули. «Праздник входит в первую десятку культурных и туристических брендов. Ожидается участие десяти народных коллективов из Умбы, Варзуги, городов Мурманской области и города Конаково Тверской области. Ключевым моментом праздника станут различные мастер-классы, в том числе по лепке поморской козули и росписи архангельского пряника. Выступят ансамбль ложкарей из города Полярные Зори, гости из Карелии – Чупинский яхтклуб и кадеты взвода морской пехоты Свято-Алексиевской пустыни (Ярославская область) готовят своё музыкальное приветствие гостям праздника.
На сельской ярмарке будет представлен большой выбор народных поделок и сувениров. Заявки на участие прислали около 50 ремесленников. Гости праздника смогут попробовать поморские угощения, их ждут секреты поморского амбара, прогулки к Серебряному роднику и Дереву желаний.
с.Кузрека, Терский район.
г.Кандалакша
2 августа - 15.00
На площади перед ДК «Металлург» стартует игровая программа для детей «Каникулы на ура!». В случае непогоды мероприятие пройдет во Дворце культуры.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. Площадь перед МБУ «ДК «Металлург».
2 августа - 18.00
В ДК «Металлург» проходят открытые театральные уроки для детей в возрасте от 6 до 12 лет.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
г.Кировск
2-26 августа
Работает книжная выставка-знакомство «Влюбленный в море, живописец», посвященная 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.
Море всегда имело огромную притягательную силу для художников. Нет ни одного русского живописца, который, побывав у моря, не пытался бы изобразить его. Но среди художников русской школы только Айвазовский целиком отдал свой большой талант маринистической живописи. В искусстве Айвазовского заложена искренняя взволнованность, восхищение величием и красотой природы. Это передается зрителю и вызывает в нем, те же эмоции, какими был охвачен художник в процессе творчества.
г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека (время работы: понедельник-суббота - 11.00-17.00, выходной – воскресенье).
г.Мончегорск
26 августа
Состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области. Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.
г.Мончегорск, городской парк им. Сергея Бровцева.
г.Мурманск
2 августа - 11.00
Состоится познавательный час «Шоколадное царство» для детей из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 18. Ребят ждет увлекательное виртуальное путешествие в мир шоколада. Они познакомятся с историей создания шоколада, узнают интересные факты об этом сладком лакомстве, увидят музеи шоколада и шоколадные скульптуры, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса. Участники мероприятия узнают, чем полезен шоколад, а затем ответят на вопросы шоколадной викторины и поиграют в игры «Составь слова» и «Марс или Сникерс».
г.Мурманск, ул.Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.
9-14 августа – 11.00-18.30
В преддверии православного праздника на ярмарке «Медовый спас» будет представлен мёд самых разнообразных сортов, продукты пчеловодства, широкий ассортимент продукции монастырских и фермерских подворий, а также экологически чистые продукты - северные ягоды и грибы. К праздничному столу участники предложат изобилие рыбных и мясных деликатесов, колбас, молочных продуктов, широкий выбор масел, специй, солений, чая и сладостей и многого другого.
г.Мурманск, просп. Кольский, 51. Павильон «МурманЭКСПО» (аремя работы ярмарки: 9-13 августа - с 11.00 до 18.30; 14 августа - с 11.00 до 16.30).
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: выставка изданий «Певец морской стихии» к 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского; «Лето. Здоровье. Красота»; «Ты выстоял, великий Сталинград!»; «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «Мелодия любви»; «Узнавай и удивляйся»; «Необычное в привычном»; «Рыбацкие сети»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Культурная революция» - из цикла «Страна Советов»; «Мурманск спортивный» - из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Звездные войны»; экспозиция «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова».
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Уютные шкатулки»; «История великого заблуждения. Часы»; «В своей тарелке»; «Портрет весны»; «Густав Климт. Постеры из собрания музея»; «Майя. Культура и искусство Мезоамерики»; «Живопись Валентина Ивановича Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; выставка народных самодеятельных коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области «Под сиянием Полярной звезды».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».
Каждый понедельник – 16.30
Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.
2 августа - 11.00
Состоится познавательный час «Шоколадное царство» для детей из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 18. Ребят ждет увлекательное виртуальное путешествие в мир шоколада. Они познакомятся с историей создания шоколада, узнают интересные факты об этом сладком лакомстве, увидят музеи шоколада и шоколадные скульптуры, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса. Участники мероприятия узнают, чем полезен шоколад, а затем ответят на вопросы шоколадной викторины и поиграют в игры «Составь слова» и «Марс или Сникерс».
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».
17 сентября – 17.00
«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.
24 сентября – 17.00
Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.
30 сентября – 18.00
Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.
1 октября – 17.00
«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.