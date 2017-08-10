г.Кандалакша

10 августа – 10.00

В Музее истории Кандалакши начинает работу выставка мурманских художников Тамары Зуевой и Владимира Кузина «Северная графика». Выставка посвящена 80-летию Мурманской области. Авторы «Северной графики» в своих полотнах раскрывают особую, неброскую красоту высоких широт. Линии и штрихи передают сдержанное очарование севера, языком графики художники показывают одновременно мощь, силу и удивительную ранимость Кольского края.

Творчество Тамары Зуевой, художницы поколения, составившего «костяк» профессионального Союза художников на Мурмане, пронизано любовью к родному северу. Более полувека Тамара Ивановна приобщала юных северян к изобразительному искусству, помогала делать первые творческие шаги.

Свои работы жителям Кандалакши также представит Владимир Кузин, отмечающий в этом году 70-летний юбилей. Известный художник–график много лет посвятил педагогической деятельности, воспитанию молодых художников.

Проект передвижных выставок организует АНО «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка работает до 10 сентября 2017 года.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Музей истории Кандалакши.

г.Кировск

10-26 августа

Работает книжная выставка-знакомство «Влюбленный в море, живописец», посвященная 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.

Море всегда имело огромную притягательную силу для художников. Нет ни одного русского живописца, который, побывав у моря, не пытался бы изобразить его. Но среди художников русской школы только Айвазовский целиком отдал свой большой талант маринистической живописи. В искусстве Айвазовского заложена искренняя взволнованность, восхищение величием и красотой природы. Это передается зрителю и вызывает в нем, те же эмоции, какими был охвачен художник в процессе творчества.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека (время работы: понедельник-суббота - 11.00-17.00, выходной – воскресенье).

г.Мончегорск

10-30 августа

В городском Центре культуры будут проходить экскурсии по выставке фотографий из фонда Лапландского заповедника «Природа северного края - саамов колыбель».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

Август

В Центральной городской библиотеке работает выставка «Здесь возведён на пьедестал…»: редкие снимки памятника Лосю.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 27. Центральная городская библиотека.

26 августа

Состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области. Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.

г.Мончегорск, городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Мурманск

10 августа - 10.40

Литературно-игровые занятия для дошкольников в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. В мероприятиях примут участие ребята из мурманского детского сада № 93. На литературно-игровом занятии «От улыбки станет всем светлей» воспитанники младшей группы поучаствуют в конкурсах и эстафетах, подвижных играх, почитают веселые стихи, рассказы и сказки. Литературно-игровое занятие для воспитанников средней группы «Путешествие в Тридевятое царство» будет посвящено русским народным сказкам.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

10 августа - 11.00 и 12.00

Эрудит-шоу для ребят из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 18. В игровом шоу на морскую тематику ребята смогут проявить смекалку, творческие способности и умение работать в команде.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

10-14 августа – 11.00-18.30

В преддверии православного праздника на ярмарке «Медовый спас» будет представлен мёд самых разнообразных сортов, продукты пчеловодства, широкий ассортимент продукции монастырских и фермерских подворий, а также экологически чистые продукты - северные ягоды и грибы. К праздничному столу участники предложат изобилие рыбных и мясных деликатесов, колбас, молочных продуктов, широкий выбор масел, специй, солений, чая и сладостей и многого другого.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51. Павильон «МурманЭКСПО» (время работы ярмарки: 10-13 августа - с 11.00 до 18.30; 14 августа - с 11.00 до 16.30).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дары природы для нашего здоровья»; «Певец морской стихии»; «Лето. Здоровье. Красота»; «Ты выстоял, великий Сталинград!»; «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «Необычное в привычном»; «Рыбацкие сети»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Звёздные войны».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Под сиянием Полярной звезды»; «Уютные шкатулки»; «История великого заблуждения. Часы»; «В своей тарелке»; «Портрет весны»; «Густав Климт. Постеры из собрания музея»; «Майя. Культура и искусство Мезоамерики»; «Живопись Валентина Ивановича Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

10 августа - 10.40

Литературно-игровые занятия для дошкольников в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. В мероприятиях примут участие ребята из мурманского детского сада № 93. На литературно-игровом занятии «От улыбки станет всем светлей» воспитанники младшей группы поучаствуют в конкурсах и эстафетах, подвижных играх, почитают веселые стихи, рассказы и сказки. Литературно-игровое занятие для воспитанников средней группы «Путешествие в Тридевятое царство» будет посвящено русским народным сказкам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

10 августа - 11.00 и 12.00

Эрудит-шоу для ребят из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 18. В игровом шоу на морскую тематику ребята смогут проявить смекалку, творческие способности и умение работать в команде.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работает выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства «Земля Кольская» фонда культуры «Варзуга».