г.Кандалакша

14 августа - 11.00

В оздоровительно-образовательный центр «Гандвиг» прибудут сотрудники отдела психологической поддержки читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Они проведут занятие «Познай себя!».

г.Кандалакша, нп.Белое Море. Палкина Губа. Оздоровительно-образовательный центр «Гандвиг».

г.Кировск

14-26 августа

Работает книжная выставка-знакомство «Влюбленный в море, живописец», посвященная 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.

Море всегда имело огромную притягательную силу для художников. Нет ни одного русского живописца, который, побывав у моря, не пытался бы изобразить его. Но среди художников русской школы только Айвазовский целиком отдал свой большой талант маринистической живописи. В искусстве Айвазовского заложена искренняя взволнованность, восхищение величием и красотой природы. Это передается зрителю и вызывает в нем, те же эмоции, какими был охвачен художник в процессе творчества.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека (время работы: понедельник-суббота - 11.00-17.00, выходной – воскресенье).

19 августа - 11.00- 18.00

На площадках у городского Дворца культуры состоится выставка-ярмарка «Дары осени». Торжественное открытие праздника в 13.00. Развлекательная программа для всей семьи, для детей - батуты, аттракционы, катание на лошадях.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

До 3 сентября

В выставочном зале Кировского городского Дворца культуры работает городская выставка-конкурс детского и юношеского творчества «Мир глазами детей» по декоративно-прикладному искусству, посвященному Году экологии. Данная выставка представляет собой творческие работы юных художников и мастеров от 6 до 17 лет. Работы исполнены индивидуально и коллективно в разных творческих жанрах, техниках и разными материалами.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры (время работы: понедельник-пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходной).

г.Мончегорск

14-30 августа

В городском Центре культуры будут проходить экскурсии по выставке фотографий из фонда Лапландского заповедника «Природа северного края - саамов колыбель».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

Август

В Центральной городской библиотеке работает выставка «Здесь возведён на пьедестал…»: редкие снимки памятника Лосю.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 27. Центральная городская библиотека.

26 августа

Состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области. Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.

г.Мончегорск, городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Мурманск

14 августа – 11.00-16.30

Завершающий день работы ярмарки «Медовый спас». На ней будет представлен мёд самых разнообразных сортов, продукты пчеловодства, широкий ассортимент продукции монастырских и фермерских подворий, а также экологически чистые продукты - северные ягоды и грибы. К праздничному столу участники предложат изобилие рыбных и мясных деликатесов, колбас, молочных продуктов, широкий выбор масел, специй, солений, чая и сладостей и многого другого.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51. Павильон «МурманЭКСПО».

15 августа в 13.00

Все любители книжной серии «Часодеи» популярной писательницы Натальи Щербы смогут встретиться в зале новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, чтобы весело провести время в компании единомышленников. Фанатов «Часодеев» ожидают живое общение, игры и конкурсы, любимые книги, выставка фанарта, чаепитие и розыгрыш призов.

Наталья Щерба - белорусская писательница в жанре подростковой фантастики и фэнтези. Огромной популярностью у читателей пользуются её книги из цикла «Часодеи» о юной часовщице Василисе, способной управлять временем. Книжная серия Натальи Щербы отмечена всероссийской премией «Алиса» за лучшее детско-юношеское произведение в фантастике, премией Еврокона (ESFS Awards) как лучшее произведение для детей, премией OZON.ru в номинации «Лучшая детская книга».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: выставка изданий, посвященная 40-летию похода атомного ледокола «Арктика», «Достиг географической точки Северный полюс…»; «Дары природы для нашего здоровья»; «Певец морской стихии»; «Лето. Здоровье. Красота»; «Ты выстоял, великий Сталинград!»; «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «Необычное в привычном»; «Рыбацкие сети»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей».

14-27 августа - 11.00

Информационная акция «Три цвета России». К участию в акции приглашаются жители и гости Мурманска всех возрастов. Для юных читателей библиотеки будут организованы познавательные игры «Президент России – гражданам школьного возраста», «Знатоки истории» и «Государственный флаг России». Все желающие смогут принять участие в викторине «Символы государственной власти», совершить виртуальную экскурсию по фондам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и посмотреть документальный фильм «Символы России. Флаг России». Информационно-просветительское мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Звёздные войны».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Густав Климт. Постеры из собрания музея» - по 13 августа; «Под сиянием Полярной звезды»; «Уютные шкатулки»; «История великого заблуждения. Часы»; «В своей тарелке»; «Портрет весны»; «Майя. Культура и искусство Мезоамерики»; «Живопись Валентина Ивановича Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

16 августа

Откроется мини-выставка двух графических работ Виктора Петровича Ершова из собрания музея, посвященная 80-летию художника.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

15 августа в 11.30

Ребята из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школы № 18 Мурманска примут участие в завершающем мероприятии федеральной социально значимой акции «Задай свой вопрос президенту!». В рамках акции, организованной редакцией всероссийского еженедельника «Классный журнал», дети младшего и среднего школьного возраста из разных уголков России могут задать свои вопросы президенту Российской Федерации В.В. Путину, которые затем размещаются на сайте журнала.

Сотрудники Центра правовой и социальной информации областной детско-юношеской библиотеки расскажут об акции и самом еженедельнике «Классный журнал». Мурманские школьники увидят сюжет с ответами президента Российской Федерации В.В. Путина на 5 вопросов ребят, заданных в ходе «прямой линии». Участники мероприятия смогут записать свои вопросы президенту Российской Федерации, а сотрудники Центра помогут разместить их на сайте журнала.

16 августа - 11.30

В Центре правовой и социальной информации пройдет традиционный патриотический час «Российский флаг - Отечество и братство!».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работает выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства «Земля Кольская» фонда культуры «Варзуга».