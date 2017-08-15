г.Кировск

15-26 августа

Работает книжная выставка-знакомство «Влюбленный в море, живописец», посвященная 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.

Море всегда имело огромную притягательную силу для художников. Нет ни одного русского живописца, который, побывав у моря, не пытался бы изобразить его. Но среди художников русской школы только Айвазовский целиком отдал свой большой талант маринистической живописи. В искусстве Айвазовского заложена искренняя взволнованность, восхищение величием и красотой природы. Это передается зрителю и вызывает в нем, те же эмоции, какими был охвачен художник в процессе творчества.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека (время работы: понедельник-суббота - 11.00-17.00, выходной – воскресенье).

19 августа - 11.00- 18.00

На площадках у городского Дворца культуры состоится выставка-ярмарка «Дары осени». Торжественное открытие праздника в 13.00. Развлекательная программа для всей семьи, для детей - батуты, аттракционы, катание на лошадях.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

До 3 сентября

В выставочном зале Кировского городского Дворца культуры работает городская выставка-конкурс детского и юношеского творчества «Мир глазами детей» по декоративно-прикладному искусству, посвященному Году экологии. Данная выставка представляет собой творческие работы юных художников и мастеров от 6 до 17 лет. Работы исполнены индивидуально и коллективно в разных творческих жанрах, техниках и разными материалами.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры (время работы: понедельник-пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходной).

г.Мончегорск

15-30 августа

В городском Центре культуры будут проходить экскурсии по выставке фотографий из фонда Лапландского заповедника «Природа северного края - саамов колыбель».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

Август

В Центральной городской библиотеке работает выставка «Здесь возведён на пьедестал…»: редкие снимки памятника Лосю.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 27. Центральная городская библиотека.

26 августа

Состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области. Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.

г.Мончегорск, городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Мурманск

15 августа - 11.30

Ребята из летнего оздоровительного лагеря при мурманской школе № 18 примут участие в федеральной акции «Задай свой вопрос президенту!» В рамках акции «Задай свой вопрос президенту!» на сайте всероссийского еженедельника «Классный журнал» размещаются вопросы президенту РФ В.В. Путину от школьников из разных уголков России.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Центр правовой и социальной информации.

15 августа - 13.00

Все любители книжной серии «Часодеи» популярной писательницы Натальи Щербы смогут встретиться в зале новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, чтобы весело провести время в компании единомышленников. Фанатов «Часодеев» ожидают живое общение, игры и конкурсы, любимые книги, выставка фанарта, чаепитие и розыгрыш призов.

Наталья Щерба - белорусская писательница в жанре подростковой фантастики и фэнтези. Огромной популярностью у читателей пользуются её книги из цикла «Часодеи» о юной часовщице Василисе, способной управлять временем. Книжная серия Натальи Щербы отмечена всероссийской премией «Алиса» за лучшее детско-юношеское произведение в фантастике, премией Еврокона (ESFS Awards) как лучшее произведение для детей, премией OZON.ru в номинации «Лучшая детская книга».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: выставка изданий, посвященная 40-летию похода атомного ледокола «Арктика», «Достиг географической точки Северный полюс…»; «Дары природы для нашего здоровья»; «Певец морской стихии»; «Лето. Здоровье. Красота»; «Ты выстоял, великий Сталинград!»; «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «Необычное в привычном»; «Рыбацкие сети»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей».

15-27 августа - 11.00

Информационная акция «Три цвета России». К участию в акции приглашаются жители и гости Мурманска всех возрастов. Для юных читателей библиотеки будут организованы познавательные игры «Президент России – гражданам школьного возраста», «Знатоки истории» и «Государственный флаг России». Все желающие смогут принять участие в викторине «Символы государственной власти», совершить виртуальную экскурсию по фондам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и посмотреть документальный фильм «Символы России. Флаг России». Информационно-просветительское мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Звёздные войны».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Густав Климт. Постеры из собрания музея» - по 13 августа; «Под сиянием Полярной звезды»; «Уютные шкатулки»; «История великого заблуждения. Часы»; «В своей тарелке»; «Портрет весны»; «Майя. Культура и искусство Мезоамерики»; «Живопись Валентина Ивановича Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

16 августа

Откроется мини-выставка двух графических работ Виктора Петровича Ершова из собрания музея, посвященная 80-летию художника.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

15 августа - 11.30

Ребята из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школы № 18 Мурманска примут участие в завершающем мероприятии федеральной социально значимой акции «Задай свой вопрос президенту!». В рамках акции, организованной редакцией всероссийского еженедельника «Классный журнал», дети младшего и среднего школьного возраста из разных уголков России могут задать свои вопросы президенту Российской Федерации В.В. Путину, которые затем размещаются на сайте журнала. Сотрудники Центра правовой и социальной информации областной детско-юношеской библиотеки расскажут об акции и самом еженедельнике «Классный журнал». Мурманские школьники увидят сюжет с ответами президента Российской Федерации В.В. Путина на 5 вопросов ребят, заданных в ходе «прямой линии».

Участники мероприятия смогут записать свои вопросы президенту Российской Федерации, а сотрудники Центра помогут разместить их на сайте журнала.

16 августа - 11.30

В Центре правовой и социальной информации пройдет традиционный патриотический час «Российский флаг - Отечество и братство!».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работает выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства «Земля Кольская» фонда культуры «Варзуга».