г.Кандалакша

24 августа - 17.30

В рамках работы «Летней творческой школы» в большом зале Детской музыкальной школы состоится совместный концерт учеников. В нём примут участие молодые, очень талантливые и уже известные музыканты: Мария Теплякова (альт), лауреат международных конкурсов, солистка оркестра МАМТ им.Станиславского и Немировича-Данченко; Мария Смердова (камерный ансамбль), лауреат международных конкурсов, президент международного проекта «Великие имена искусства», член экспертной группы Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, член центра ЮНЕСКО; Дмитрий Онищенко (пианист), лауреат XII Международного конкурса им.П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов. В концертной программе прозвучат музыкальные произведения, ставшие культурным достоянием всего мира.

г.Кандалакша, Первомайская ул., 34. Детская музыкальная школа.

г.Кировск

25 и 26 августа

Работает книжная выставка-знакомство «Влюбленный в море, живописец», посвященная 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.

Море всегда имело огромную притягательную силу для художников. Нет ни одного русского живописца, который, побывав у моря, не пытался бы изобразить его. Но среди художников русской школы только Айвазовский целиком отдал свой большой талант маринистической живописи. В искусстве Айвазовского заложена искренняя взволнованность, восхищение величием и красотой природы. Это передается зрителю и вызывает в нем, те же эмоции, какими был охвачен художник в процессе творчества.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека (время работы: понедельник-суббота - 11.00-17.00, выходной – воскресенье).

До 3 сентября

В выставочном зале Кировского городского Дворца культуры работает городская выставка-конкурс детского и юношеского творчества «Мир глазами детей» по декоративно-прикладному искусству, посвященному Году экологии. Данная выставка представляет собой творческие работы юных художников и мастеров от 6 до 17 лет. Работы исполнены индивидуально и коллективно в разных творческих жанрах, техниках и разными материалами.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры (время работы: понедельник-пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходной).

26 августа - 12.00-18.00

В городе традиционно пройдут мероприятия, посвящённые профессиональному празднику «День горняка 2017». В сквере на улице Ленинградской организованы зоны активности детей «Таланты на – гора», где мастера отдела прикладного творчества представят выставки, проведут мастер-классы, арт-акции. На площадке Дворца культуры работают игровые комплексы, аттракционы, карусели, батуты для детей всех возрастов. Работает выездная торговля

г.Кировск, ул.Ленинградская. Сквер.

26 августа - 13.30-13.50

В рамках мероприятий, посвящённых профессиональному празднику «День горняка 2017», состоится торжественное шествие горняков по улицам города. Колонна пройдёт с участием духового оркестра по улицам Ленинградская – 50 лет Октября – набережная озера Верхнее – стадион «Горняк».

г.Кировск, ул.Ленинградская – 50 лет Октября – набережная озера Верхнее – стадион «Горняк».

г.Мончегорск

25-30 августа

В городском Центре культуры будут проходить экскурсии по выставке фотографий из фонда Лапландского заповедника «Природа северного края - саамов колыбель».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

26 августа

Состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области. Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.

г.Мончегорск, городской парк им. Сергея Бровцева.

Август

В Центральной городской библиотеке работает выставка «Здесь возведён на пьедестал…»: редкие снимки памятника Лосю.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 27. Центральная городская библиотека.

23 сентября – 13.00-16.00

На центральной аллее городского парка пройдёт фотовыставка «Сушка по – мончегорски». Кто увлекается фотографией и хочет поделиться своим творчеством с окружающими, приходите, делитесь эмоциями, участвуйте в фотовыставке.

Мероприятие пройдёт в рамках молодёжного фестиваля «Современный диалог», посвященного юбилею города.

г.Мончегорск, Центральный вход в городской парк им. Сергея Бровцева.

с.Тулома

26 августа – 10.00

В посёлке Тулома администрация муниципального образования при поддержке Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и ГОУСП «Тулома» организуют для жителей и гостей села сельскохозяйственную ярмарку и массовые праздничные мероприятия. В ярмарке примут участие предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства. Гостям ярмарки будет предложен широкий ассортимент продуктов питания. Каждый посетитель сможет приобрести мясо, молоко, яйца, колбасные и хлебобулочные изделия по ценам производителей.

Праздничная программа рассчитана на семейный отдых и посвящена сохранению и развитию сельскохозяйственного производства в нашем регионе. Для участников гуляния подготовлена концертная программа – перед зрителями выступят коллективы народной самодеятельности Кольского района. В период работы ярмарки планируется проведение презентаций, конкурсов и дегустаций, будут установлены игровые комплексы для детей. Кроме того, для гостей ярмарки организована демонстрация сельскохозяйственных животных и птицы. Программа ярмарки: заезд участников ярмарки – 10.00; начало работы ярмарки – 11.00; торжественное открытие, праздничный концерт – 12.00.

с.Тулома, ул. Мира, 6. Туломский сельский Домом культуры.

пгт.Мурмаши

25 августа – 16.40-20.00

В поселке Мурмаши в честь 80-летия Нижне-Туломской ГЭС пройдёт энергетический пленэр «Техника в разной технике». Участие в мероприятии примут 14 мурманских художников. Гостям будет предоставлена возможность писать картины как внутри ГЭС - в машинном зале, так и на берегу реки Туломы, с которого открывается вид на энергообъект. Курировать работу авторов будет Татьяна Ласовская, руководитель изостудии Carotto. Произведения искусства станут основой для выставки, которая откроется в сентябре 2017 года. Программа мероприятия: 16.40–17.20 - экскурсия по Нижне-Туломской ГЭС; 17.30–20.00 - работа над картинами.

пгт.Мурмаши, Нижне-Туломская ГЭС.

нп.Лопарская

9 сентября – 12.00

Состоятся одни из наиболее ярких и значимых мероприятий в Кольском районе - XXI традиционные Саамские национальные игры. Праздник проводится при поддержке правительства Мурманской области и государственного учреждения «Центр народов Севера». Его цель – возрождение, развитие и популяризация самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Организаторами мероприятия подготовлена обширная программа: 12.00 - торжественное открытие праздника; 13.00 - начало личных спортивных состязаний и концертной программы; 14.30 - начало командных спортивных состязаний, подведение итогов; 15.30 - награждение победителей, торжественное закрытие.

Основу праздника традиционно составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку», но главной изюминкой праздника по праву можно считать женский саамский футбол.

В этом году гостей праздника как всегда ожидает прекрасная концертная программа. Вниманию гостей представят свои номера лучшие хореографические и вокальные коллективы Кольского района. И конечно праздник не сможет обойтись без представителей саамской культуры. Для гостей праздника будет организована выставка-ярмарка декоративно-прикладных изделий самобытной культуры народа саами. Во время проведения игр все желающие смогут отведать саамские национальные блюда.

нп.Лопарская, площадка возле Лопарского сельского дома культуры.

г.Мурманск

25 августа - 18.00

Показ художественного фильма в рамках абонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители старше 16 лет посмотрят фильм «Мулен Руж», посвященный жизни и творчеству французского художника Анри де Тулуз-Лотрека.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

27 августа - 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится первое в новом сезоне заседание Мурманского телевизионного клуба, приуроченное к Всероссийской акции «Ночь кино». На мероприятии организаторы клуба, телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предлагают всем желающим обсудить тему «На Мурмане снимается кино».

Особое очарование Кольского Севера не раз привлекало советских, российских и зарубежных режиссеров. Участники заседания узнают о том, как снимались десятки известных фильмов на Кольском полуострове, увидят уникальные кино- и фотоматериалы. Будут представлены любимые многими поколениями россиян киноленты - «Путь к причалу» Георгия Данелии, «Морозко» и «Ночь перед Рождеством» Александра Роу. Организаторы мероприятия предложат познакомиться с героями двухсерийного телевизионного фильма «Идущие за горизонт», прикоснуться к героике военных картин «Торпедоносцы», «Караван PQ-17» и многих других фильмов, съемки которых проходили в Заполярье. Вход свободный.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

17 сентября - 15.00

В Мурманске стартует II Городской фестиваль уличной музыки и искусства. Музыкальная аллея на ул.Воровского будет отдана во власть уличных музыкантов, художников и иных артистов жанра уличного искусства. Профессионалы и новички, единомышленники и простые слушатели - все желающие получат шанс выразить себя через музыку. Этот космополитичный праздник не знает условностей, национальностей и жанровых ограничений.

Миссия мероприятия – создание открытого пространства для творчества, объединение людей и преодоление дистанции между исполнителем и зрителем, превращение всех действующих лиц в соучастников творческого процесса.

Цель фестиваля - предоставление возможности публичного самовыражения молодёжи в популярных направлениях современного искусства, культуры и субкультуры.

г.Мурманск, ул.Воровского.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Виктора Ершова»; «Под сиянием Полярной звезды»; «Уютные шкатулки»; «История великого заблуждения. Часы»; «В своей тарелке»; «Портрет весны»; «Майя. Культура и искусство Мезоамерики»; «Живопись Валентина Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

25 августа - 18.00

Показ художественного фильма в рамках абонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители старше 16 лет посмотрят фильм «Мулен Руж», посвященный жизни и творчеству французского художника Анри де Тулуз-Лотрека.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Достиг географической точки Северный полюс…»; «Дары природы для нашего здоровья»; «Иван Айвазовский: «Счастье улыбнулось мне!»; «Ты выстоял, великий Сталинград!»; «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей».

25-27 августа - 11.00

Проходит информационная акция «Три цвета России». К участию в акции приглашаются жители и гости Мурманска всех возрастов. Для юных читателей библиотеки будут организованы познавательные игры «Президент России – гражданам школьного возраста», «Знатоки истории» и «Государственный флаг России». Все желающие смогут принять участие в викторине «Символы государственной власти», совершить виртуальную экскурсию по фондам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и посмотреть документальный фильм «Символы России. Флаг России». Информационно-просветительское мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

27 августа - 12.00-17.00

Мурманская областная универсальная научная библиотека в День российского кино приглашает всех желающих в увлекательное путешествие в мир кинематографа. В программе «Дневного сеанса» все самое интересное для всей семьи. В зале электронных ресурсов с 12.00 до 17.00 участники викторины «Cinema. RuЛит» будут отгадывать фильмы по небольшому кинофрагменту, а также автора и название книги, по которой снята экранизация.

Видео-блиц-турниры позволят вспомнить работы известных российских режиссеров, получивших кинопремию «Оскар» и угадать со спины киногероя по кадрам из известных кинофильмов.

В конференц-зале с 12.00 будет демонстрироваться научно-популярный детский киножурнал «Хочу все знать!», который расскажет о загадках и тайнах Вселенной, об устройстве окружающего мира, о выдающихся научных открытиях и всевозможных природных явлениях. Каждый сюжет журнала – это страничка увлекательной энциклопедии, позволяющей юному зрителю найти ответ на любой вопрос. В 14.00 в конференц-зале начнётся игровой урок «Ну, Котеночкин, погоди!» и показ мультипликационных фильмов одного из самых известных и любимых режиссёров анимационного кино, создателя кинохита «Ну, погоди!» Вячеслава Котеночкина.

В зале наук с 12.00 до 16.00 состоятся тематические мастер-классы «Киногерои» от музея занимательных наук «Фокус».

На 3-ем этаже библиотеки с 12.00 до 17.30 для посетителей будет работать Мурманский мобильный планетарий с показом двух самых зрелищных анимационных фильмов. Полнокупольный фильм «В Космос и обратно» отправит зрителей в путешествие от далеких уголков Вселенной к нашей Планете. Cобытия фильма «Одинокое движение Земли» происходят в 2081 году на поверхности Луны. Зрители смогут погрузиться в мир космоса, науки, истории, получив при этом незабываемые впечатления.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О. П. Найденова»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Звёздные войны».

27 августа - 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится первое в новом сезоне заседание Мурманского телевизионного клуба, приуроченное к Всероссийской акции «Ночь кино». На мероприятии организаторы клуба, телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предлагают всем желающим обсудить тему «На Мурмане снимается кино».

Особое очарование Кольского Севера не раз привлекало советских, российских и зарубежных режиссеров. Участники заседания узнают о том, как снимались десятки известных фильмов на Кольском полуострове, увидят уникальные кино- и фотоматериалы. Будут представлены любимые многими поколениями россиян киноленты - «Путь к причалу» Георгия Данелии, «Морозко» и «Ночь перед Рождеством» Александра Роу. Организаторы мероприятия предложат познакомиться с героями двухсерийного телевизионного фильма «Идущие за горизонт», прикоснуться к героике военных картин «Торпедоносцы», «Караван PQ-17» и многих других фильмов, съемки которых проходили в Заполярье. Вход свободный.

27 августа

Мурманский областной краеведческий музей в рамках акции «Ночь кино» представит выставку «Притяжение Севера». 12 планшетов представляют информацию о наиболее ярких событиях жизни северян, о достопримечательностях региона, археологических памятниках и памятниках архитектурного зодчества XVII-XVIII веков, северной природе, быте и культуре саамов и поморов.

Студия анимационного творчества «Яркое настроение» проведёт волшебный мастер-класс по созданию мультфильма «Живые фигуры», где главными героями станут маленькие мурманчане.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

27 августа – 17.00-22.00

Состоится торжественная церемония открытия акции «Ночь кино». Главным событием вечера станет показ 4 фильмов, которые были выбраны в ходе голосования на сайте информационного агентства ТАСС.

В танцевальном зале в 19.00 для детей показ мультфильма «Снежная королева-3. Огонь и лед» (6+), режиссер Алексей Цицилин. В 20.40 демонстрация киноленты «28 Панфиловцев» (12+), режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальоп. Лента я рассказывает о подвиге 28 бойцов 316-ой стрелковой дивизии под командованием генерала И.В. Панфилова.

В фестивальном зале в 20.00 начнется показ комедии «Кухня. Последняя битва» (12+), режиссер Антон Федотов.

В 22.10 зрители перенесутся в 60-е года, в разгар холодной войны. Полнометражный художественный фильм «Время первых» (6+) режиссера Дмитрия Киселева расскажет о битве за первенство в космической гонке между СССР и США.

Также в заполярной «Кировке» участников акции всех возрастов ждет развлекательная программа, старт которой будет дан в 17.00.

Юные северяне смогут проявить свою фантазию в конкурсе рисунка на асфальте «Да здравствует кино!» и изобразить своих любимых мультипликационных героев. Кроме того, на площади перед Дворцом маленьких зрителей ждет игровая площадка «Большие друзья на свете – кино, взрослые и дети», во время которой ребята узнают много интересного о российском кинематографе и исполнят любимые песни.

Для «особых» гостей акции «Ночь кино» – незрячих и слабовидящих зрителей – будет организован просмотр фильма «Кука» с тифлокомментариями, которые позволяют даже полностью незрячим людям «увидеть» происходящее на экране (17.00, малая гостиная). В ходе беседы «Тифлокомментирование в России: история и современность» сотрудники Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих также расскажут всем желающим об истории появления тифлокомментирования в России.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работает выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства «Земля Кольская» фонда культуры «Варзуга».