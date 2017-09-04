г.Мончегорск

23 сентября – 13.00-16.00

На центральной аллее городского парка пройдёт фотовыставка «Сушка по – мончегорски». Кто увлекается фотографией и хочет поделиться своим творчеством с окружающими, приходите, делитесь эмоциями, участвуйте в фотовыставке.

Мероприятие пройдёт в рамках молодёжного фестиваля «Современный диалог», посвященного юбилею города.

г.Мончегорск, Центральный вход в городской парк им. Сергея Бровцева.

нп.Лопарская

9 сентября – 12.00

Состоятся одни из наиболее ярких и значимых мероприятий в Кольском районе - XXI традиционные Саамские национальные игры. Праздник проводится при поддержке правительства Мурманской области и государственного учреждения «Центр народов Севера». Его цель – возрождение, развитие и популяризация самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Организаторами мероприятия подготовлена обширная программа: 12.00 - торжественное открытие праздника; 13.00 - начало личных спортивных состязаний и концертной программы; 14.30 - начало командных спортивных состязаний, подведение итогов; 15.30 - награждение победителей, торжественное закрытие.

Основу праздника традиционно составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку», но главной изюминкой праздника по праву можно считать женский саамский футбол.

В этом году гостей праздника как всегда ожидает прекрасная концертная программа. Вниманию гостей представят свои номера лучшие хореографические и вокальные коллективы Кольского района. И конечно праздник не сможет обойтись без представителей саамской культуры. Для гостей праздника будет организована выставка-ярмарка декоративно-прикладных изделий самобытной культуры народа саами. Во время проведения игр все желающие смогут отведать саамские национальные блюда.

нп.Лопарская, площадка возле Лопарского сельского дома культуры.

г.Полярный

6 августа - 11.00-18.00

Начнёт работу передвижная выставка «Мурманск в цвете 1958 года». На выставке будут представлены 22 цветные фотографии, рассказывающие о городе Мурманске 1958 года. На снимках запечатлены кадры построенных в 1950-е годы зданий в городе Мурманске: школа № 34 на улице Карла Либкнехта, Дворец Спорта, кинотеатр «Северное сияние», заново отстроенного на месте деревянного здания, сгоревшего в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а также памятники и достопримечательные места города.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Мурманск

4 сентября - 12.00

В региональном детско-юношеском центре краеведения Мурманского областного краеведческого музея пройдёт семинар «Молодёжь за мир», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Представитель УМВД России по Мурманской области и сотрудники музея обсудят с учениками 8-9-х классов школы № 34 вопросы профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной среде.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

4 сентября в 12.00 и 15.30

В рамках мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут кинопоказы для школьников в кинотеатре «Одиссея». Ребята посмотрят документальные фильмы из серии «Антология антитеррора». Показы организованы комитетом по культуре и искусству Мурманской области совместно с министерством образования и науки Мурманской области в соответствии с комплексным планом по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона». Первыми из цикла будут показаны фильмы «Кавказский спрут» и «Разные судьбы одной веры». Документальные фильмы из серии «Антология антитеррора» предоставлены Национальным антитеррористическим комитетом.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 29. ТК «Центральный».

5 сентября

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих подготовила для своих читателей книжную выставку «Терроризм – паутина зла». Состоится обзор изданий с выставки, в том числе специальных форматов.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

6 сентября - 17.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Самая красивая страна», приуроченной к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. Конкурс «Самая красивая страна» учрежден Мурмашинской детской школой искусств и Мурманским областным краеведческим музеем. На выставке будут представлены работы учащихся детских школ искусств и Домов культуры города Мурманска и Мурманской области. После открытия выставки пройдет церемония награждения победителей и участников конкурса по номинациям: «Человек на земле», «Плакат», «Пейзаж», «Иллюстрация».

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей», 2-й этаж, коридор.

10 сентября – 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Автомобили в масштабе». Экспонаты для выставки предоставлены Мурманским клубом коллекционеров масштабных моделей «В Масштабе». На выставке будут представлены более 250 моделей автомобилей: отечественного и зарубежного автопрома гражданские и военные автомобили, строительная техника, машины представительского класса и правительственного назначения, транспортные средства спецслужб.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, малый выставочный зал.

17 сентября - 15.00

В Мурманске стартует II Городской фестиваль уличной музыки и искусства. Музыкальная аллея на ул.Воровского будет отдана во власть уличных музыкантов, художников и иных артистов жанра уличного искусства. Профессионалы и новички, единомышленники и простые слушатели - все желающие получат шанс выразить себя через музыку. Этот космополитичный праздник не знает условностей, национальностей и жанровых ограничений.

Миссия мероприятия – создание открытого пространства для творчества, объединение людей и преодоление дистанции между исполнителем и зрителем, превращение всех действующих лиц в соучастников творческого процесса.

Цель фестиваля - предоставление возможности публичного самовыражения молодёжи в популярных направлениях современного искусства, культуры и субкультуры.

г.Мурманск, ул.Воровского.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мир русского лубка»; «Графика Виктора Ершова»; «Под сиянием Полярной звезды»; «Уютные шкатулки»; «В своей тарелке»; «Портрет весны»; «Человек в своей тарелке»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Остаться в живых»; «Иван Айвазовский: «Счастье улыбнулось мне!»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; выставка «Фантазии души и рук творения»: работы студии ручного творчества «ARTiшок».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР».

4 сентября - 12.00

Состоится мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

6 сентября - 17.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Самая красивая страна», приуроченной к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. Конкурс «Самая красивая страна» учрежден Мурмашинской детской школой искусств и Мурманским областным краеведческим музеем. На выставке будут представлены работы учащихся детских школ искусств и Домов культуры города Мурманска и Мурманской области. После открытия выставки пройдет церемония награждения победителей и участников конкурса по номинациям: «Человек на земле», «Плакат», «Пейзаж», «Иллюстрация».

10 сентября – 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Автомобили в масштабе». Экспонаты для выставки предоставлены Мурманским клубом коллекционеров масштабных моделей «В Масштабе». На выставке будут представлены более 250 моделей автомобилей: отечественного и зарубежного автопрома гражданские и военные автомобили, строительная техника, машины представительского класса и правительственного назначения, транспортные средства спецслужб.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики. Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Твоё здоровье - в твоих руках» - по 3 сентября; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Познание через творчество»: работы учеников заслуженного художника России Виталия Бубенцова; «Радуга талантов»: работы участников изостудии «Волшебная палитра» гимназии № 7.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

6-8 сентября

В Мурманске пройдёт VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с родителями». Это мероприятие организуется ежегодно в целях продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках выставки-форума комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области на территории площади перед Ледовым дворцом 7-8 сентября будет организована игровая зона, состоящая из трёх площадок. Площадка ГТО - содержит в себе тестирование участников по четырем видам испытаний ГТО. Площадка рассчитана на детей и подростков от 6 до 13 лет. (I-IV ступень). Перечень видов испытаний: прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу.

Вторая площадка «Давайте вместе поиграем!» - проведение подвижных игр, таких как «Карусель», «Ручеек», «Чай-чай-выручай», «Путаница», «Краски», «Горячая картошка», «Море волнуется – раз» и других с детьми от 3 до 6 лет. Игры проводятся также с участием родителей. Третья площадка «Весёлые эстафеты» - проведение игр в форме эстафеты среди семейных команд.

Также будет организована площадка «Я рисую детство!» (раскрашивание общего рисунка детьми и родителями) и фотозона.