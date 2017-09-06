г.Мончегорск

15 сентября - 17.00

Откроется выставка «Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века». Проект посвящён двум крупным юбилеям в «космической» области и проходит в дни празднования 80-летия города Мончегорск. Выставка организована при поддержке Московского музея современного искусства, компании «Норникель», а также при участии Администрации Мончегорска и Госкорпорации «РОСКОСМОС».

Выставочный проект стартует в канун важной юбилейной даты – 17 сентября 2017 года исполняется 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского – основоположника космонавтики, великого русского учёного и изобретателя в области аэродинамики. 4 октября – точная дата запуска первого искусственного спутника Земли; 60-летие начала космической эры отмечается в этом году в Заполярье и по всей стране.

Экспозиция включит около 60 работ на тему космоса, исполненных в XXI веке. Это – художественная интерпретация отношения современных авторов к полётам, небу, космосу, вселенной, образам космонавта, спутника, знаменитых учёных и конструкторов. Работы, различные не только по творческому воплощению – объекты, живопись, графика и скульптура, инсталляции, фотографии и видео-арт, но и по смысловому восприятию. Как отображение реальных лиц, событий и фактов в области освоения космоса, так и философские и фантастические произведения на тему Вселенной и человека в космосе.

Крупные арт-проекты, групповые высказывания известных авторов на «космические» темы – до сих пор являются редкостью на российской арт-сцене. Тем более, когда речь идёт о серьезных региональных выставочных проектах. К участию в выставке привлечены авторы из разных городов России и зарубежья, кроме того, в проекте принимают участие художники региона.

Среди авторов работ: Кирилл Александров, Дмитрий Алексеев, Елена Асеева, Сергей Базилев, Константин Батынков, Игорь Гусев, Марина Звягинцева, Сергей Катран, Боб Кошелохов, Олег Кулик, Дмитрий Ляшенко, Владимир Марин, Иван Михайлов, Дамир Муратов, Аркадий Насонов, Георгий Пузенков, Кирилл Рубцов, Александр Савко, Мария Сафронова, Зоя Сокол, Ольга Солдатова, Леонид Тишков, Владимир Трямкин, Сергей Чернов, Илья Чичкан, Дмитрий Шорин, Сергей Шутов. А также мончегорские художники: Виктор Краснослободцев, Андрей Лежов, Дарья Черненко, Евгений Шнейдер.

Диалог искусства и космоса неисчерпаем. Художников нередко вдохновляют идеи, открытия, харизматичные учёные, в том числе великие русские космисты. Часть работ посвящена К.Э. Циолковскому – основателю современной космонавтики и ракетной техники и основоположнику теории межпланетных сообщений, автору многих научных, философских, фантастических литературных произведений и рисунков, посвящённых полётам в космос.

Экспозиция призвана показать, что для современных художников тема Космоса сохраняет свою актуальность и по-прежнему вдохновляет и творцов, и зрителей. Выставка станет продолжением многочастного проекта, исследующего трансформацию образов космонавта и космоса в работах современных художников, который был проведён сначала в Московском музее современного искусства («К полёту готов?», Москва, 2014г.), а затем – в Норильской художественной галерее («Космический десант», Норильск, 2016г.). Выставка будет работать с 16 сентября по 4 октября.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский городской центр культуры (работает ежедневно - 12.00 до 20.00)

23 сентября – 13.00-16.00

На центральной аллее городского парка пройдёт фотовыставка «Сушка по – мончегорски». Кто увлекается фотографией и хочет поделиться своим творчеством с окружающими, приходите, делитесь эмоциями, участвуйте в фотовыставке.

Мероприятие пройдёт в рамках молодёжного фестиваля «Современный диалог», посвященного юбилею города.

г.Мончегорск, Центральный вход в городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Оленегорск

9 сентября - 14.00

Будет дан старт областной молодёжной акции «Живи ярко!» в городе Оленегорске в сквере «Надежда» в рамках празднования Дня города. В этот раз мероприятие пройдёт под девизом «Молодёжь – энергия будущего!». Гостей праздника ждёт развлекательная программа с различными конкурсами, играми и розыгрышами. Все желающие смогут увидеть выступления лучших творческих коллективов и показательные выступления спортсменов Мурманской области, проявить эрудицию в интеллектуальной игре «Знай свой край», принять участие в танцевальном мастер-классе и флеш-мобе «Круче всех».

г.Оленегорск, сквер «Надежда».

нп.Лопарская

9 сентября – 12.00

Состоятся одни из наиболее ярких и значимых мероприятий в Кольском районе - XXI традиционные Саамские национальные игры. Праздник проводится при поддержке правительства Мурманской области и государственного учреждения «Центр народов Севера». Его цель – возрождение, развитие и популяризация самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Организаторами мероприятия подготовлена обширная программа: 12.00 - торжественное открытие праздника; 13.00 - начало личных спортивных состязаний и концертной программы; 14.30 - начало командных спортивных состязаний, подведение итогов; 15.30 - награждение победителей, торжественное закрытие.

Основу праздника традиционно составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку», но главной изюминкой праздника по праву можно считать женский саамский футбол.

В этом году гостей праздника как всегда ожидает прекрасная концертная программа. Вниманию гостей представят свои номера лучшие хореографические и вокальные коллективы Кольского района. И конечно праздник не сможет обойтись без представителей саамской культуры. Для гостей праздника будет организована выставка-ярмарка декоративно-прикладных изделий самобытной культуры народа саами. Во время проведения игр все желающие смогут отведать саамские национальные блюда.

нп.Лопарская, площадка возле Лопарского сельского дома культуры.

г.Полярный

6 августа - 11.00-18.00

Начнёт работу передвижная выставка «Мурманск в цвете 1958 года». На выставке будут представлены 22 цветные фотографии, рассказывающие о городе Мурманске 1958 года. На снимках запечатлены кадры построенных в 1950-е годы зданий в городе Мурманске: школа № 34 на улице Карла Либкнехта, Дворец Спорта, кинотеатр «Северное сияние», заново отстроенного на месте деревянного здания, сгоревшего в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а также памятники и достопримечательные места города.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Мурманск

6 сентября - 13.00

Виртуальное путешествие «Чудеса России». Специалисты Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих представят инвалидам по зрению природные памятники России, познакомят с изданиями специальных форматов из фонда библиотеки, в том числе – с тифлографическими пособиями о природе и роли человека в окружающем мире. Мероприятие проводится в рамках Года экологии в России.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Первичная организация Всероссийского общества слепых.

6 сентября - 17.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Самая красивая страна», приуроченной к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. Конкурс «Самая красивая страна» учрежден Мурмашинской детской школой искусств и Мурманским областным краеведческим музеем. На выставке будут представлены работы учащихся детских школ искусств и Домов культуры города Мурманска и Мурманской области. После открытия выставки пройдет церемония награждения победителей и участников конкурса по номинациям: «Человек на земле», «Плакат», «Пейзаж», «Иллюстрация».

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей», 2-й этаж, коридор.

7 сентября - 11.00

В Мурманском областном драматическом театре состоится традиционный сбор труппы после летних каникул. Директор театра Татьяна Вешнякова и режиссер театра Никита Ковалев главный в преддверии открытия нового 79-го театрального сезона озвучат планы театра на новый театральный сезон и расскажут о предстоящих премьерах.

Новый 79-й сезон откроется 22 сентября показом спектакля «…Будем жить как боги?..» по пьесе Юрия Полякова. Главные герои спектакля – члены семьи Гаврюшиных, чей привычный мир рушится с появлением нового ученика Веры Николаевны - Артема Бударина, самородка, сибиряка, бывшего спецназовца. Энергичный, способный и успешный Артем, непохожий на обычное окружение домочадцев, очень заинтересовал и Веру Николаевну, и ее дочь Алену.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

7 сентября - 18.00

В отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие традиционной ежегодной выставки «Школа ремесел приглашает», которая станет своеобразным отчётом за прошедший творческий сезон. На выставке будет представлено 150 работ преподавателей и выпускников курсов, членов клубов Школы ремёсел, выполненных в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В период работы выставки для посетителей будут проведены Дни открытых дверей. Гостей музея ждут экскурсии по выставке, встречи с художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства, мастер-классы и пробные уроки мастерства. Выставка будет работать до 8 октября.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей, отдел народного искусства и ремёсел.

10 сентября – 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Автомобили в масштабе». Экспонаты для выставки предоставлены Мурманским клубом коллекционеров масштабных моделей «В Масштабе». На выставке будут представлены более 250 моделей автомобилей: отечественного и зарубежного автопрома гражданские и военные автомобили, строительная техника, машины представительского класса и правительственного назначения, транспортные средства спецслужб.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, малый выставочный зал.

17 сентября - 15.00

В Мурманске стартует II Городской фестиваль уличной музыки и искусства. Музыкальная аллея на ул.Воровского будет отдана во власть уличных музыкантов, художников и иных артистов жанра уличного искусства. Профессионалы и новички, единомышленники и простые слушатели - все желающие получат шанс выразить себя через музыку. Этот космополитичный праздник не знает условностей, национальностей и жанровых ограничений.

Миссия мероприятия – создание открытого пространства для творчества, объединение людей и преодоление дистанции между исполнителем и зрителем, превращение всех действующих лиц в соучастников творческого процесса.

Цель фестиваля - предоставление возможности публичного самовыражения молодёжи в популярных направлениях современного искусства, культуры и субкультуры.

г.Мурманск, ул.Воровского.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мир русского лубка»; «Графика Виктора Ершова»; «Под сиянием Полярной звезды»; «Уютные шкатулки»; «В своей тарелке»; «Портрет весны»; «Человек в своей тарелке»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

7 сентября - 18.00

В отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие традиционной ежегодной выставки «Школа ремесел приглашает», которая станет своеобразным отчётом за прошедший творческий сезон. На выставке будет представлено 150 работ преподавателей и выпускников курсов, членов клубов Школы ремёсел, выполненных в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В период работы выставки для посетителей будут проведены Дни открытых дверей. Гостей музея ждут экскурсии по выставке, встречи с художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства, мастер-классы и пробные уроки мастерства. Выставка будет работать до 8 октября.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Остаться в живых»; «Иван Айвазовский: «Счастье улыбнулось мне!»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; выставка «Фантазии души и рук творения»: работы студии ручного творчества «ARTiшок».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР».

6 сентября - 17.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Самая красивая страна», приуроченной к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. Конкурс «Самая красивая страна» учрежден Мурмашинской детской школой искусств и Мурманским областным краеведческим музеем. На выставке будут представлены работы учащихся детских школ искусств и Домов культуры города Мурманска и Мурманской области. После открытия выставки пройдет церемония награждения победителей и участников конкурса по номинациям: «Человек на земле», «Плакат», «Пейзаж», «Иллюстрация».

10 сентября – 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Автомобили в масштабе». Экспонаты для выставки предоставлены Мурманским клубом коллекционеров масштабных моделей «В Масштабе». На выставке будут представлены более 250 моделей автомобилей: отечественного и зарубежного автопрома гражданские и военные автомобили, строительная техника, машины представительского класса и правительственного назначения, транспортные средства спецслужб.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки «Познание через творчество»: работы учеников заслуженного художника России Виталия Бубенцова; «Радуга талантов»: работы участников изостудии «Волшебная палитра» гимназии № 7.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

6-8 сентября

В Мурманске пройдёт VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с родителями». Это мероприятие организуется ежегодно в целях продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках выставки-форума комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области на территории площади перед Ледовым дворцом 7-8 сентября будет организована игровая зона, состоящая из трёх площадок. Площадка ГТО - содержит в себе тестирование участников по четырем видам испытаний ГТО. Площадка рассчитана на детей и подростков от 6 до 13 лет. (I-IV ступень). Перечень видов испытаний: прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу.

Вторая площадка «Давайте вместе поиграем!» - проведение подвижных игр, таких как «Карусель», «Ручеек», «Чай-чай-выручай», «Путаница», «Краски», «Горячая картошка», «Море волнуется – раз» и других с детьми от 3 до 6 лет. Игры проводятся также с участием родителей. Третья площадка «Весёлые эстафеты» - проведение игр в форме эстафеты среди семейных команд.

Также будет организована площадка «Я рисую детство!» (раскрашивание общего рисунка детьми и родителями) и фотозона.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

7 сентября - 11.00

В Мурманском областном драматическом театре состоится традиционный сбор труппы после летних каникул. Директор театра Татьяна Вешнякова и главный режиссер театра Никита Ковалев в преддверии открытия нового 79-го театрального сезона озвучат планы театра на новый театральный сезон и расскажут о предстоящих премьерах.

Новый 79-й сезон откроется 22 сентября показом спектакля «…Будем жить как боги?..» по пьесе Юрия Полякова. Главные герои спектакля – члены семьи Гаврюшиных, чей привычный мир рушится с появлением нового ученика Веры Николаевны - Артема Бударина, самородка, сибиряка, бывшего спецназовца. Энергичный, способный и успешный Артем, непохожий на обычное окружение домочадцев, очень заинтересовал и Веру Николаевну, и её дочь Алену.