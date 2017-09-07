г.Мончегорск

9 сентября – 13.00

Пройдёт третий квест из серии «Легенды Мончегорска» - автомобильный. Как и в первых двух играх (пешей и велосипедной), участники разделятся на команды и отправятся выполнять задания, посвященные истории и легендам города. Все команды должны пройти предварительную регистрацию в группе Вконтакте, посвященной городским квестам «Легенды Мончегорска».

Сбор участников начнётся в 12.00 на автостоянке спортивного комплекса «Гольфстрим». Старт квеста запланирован на 13.00.

Особенность предстоящего квеста в том, что в каждой команде должен быть как минимум один совершеннолетний участник с водительскими правами и один личный автомобиль на команду. К тому же, в отличие от пешего и велосипедного, автомобильный квест выйдет за пределы города: для выполнения некоторых заданий командам придется объехать окрестности Мончегорска.

В этот раз игроки отправятся в прошлое и пройдут по следам основателей Мончегорска. Они узнают, с какими испытаниями столкнулись их предшественники и раскроют для себя неизвестные страницы из истории города и всего региона.

Автоквест – это заключительная познавательная городская викторина из серии «Легенды Мончегорска», которая организована в рамках празднования 80-летия Мончегорска. В честь Юбилея и в подарок горожанам каждые сентябрьские выходные в городе проходят разнообразные праздничные мероприятия:

г.Мончегорск, просп. Кирова, 5. Автостоянка спортивного комплекса «Гольфстрим».

15 сентября - 17.00

Откроется выставка «Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века». Проект посвящён двум крупным юбилеям в «космической» области и проходит в дни празднования 80-летия города Мончегорск. Выставка организована при поддержке Московского музея современного искусства, компании «Норникель», а также при участии Администрации Мончегорска и Госкорпорации «РОСКОСМОС».

Выставочный проект стартует в канун важной юбилейной даты – 17 сентября 2017 года исполняется 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского – основоположника космонавтики, великого русского учёного и изобретателя в области аэродинамики. 4 октября – точная дата запуска первого искусственного спутника Земли; 60-летие начала космической эры отмечается в этом году в Заполярье и по всей стране.

Экспозиция включит около 60 работ на тему космоса, исполненных в XXI веке. Это – художественная интерпретация отношения современных авторов к полётам, небу, космосу, вселенной, образам космонавта, спутника, знаменитых учёных и конструкторов. Работы, различные не только по творческому воплощению – объекты, живопись, графика и скульптура, инсталляции, фотографии и видео-арт, но и по смысловому восприятию. Как отображение реальных лиц, событий и фактов в области освоения космоса, так и философские и фантастические произведения на тему Вселенной и человека в космосе.

Крупные арт-проекты, групповые высказывания известных авторов на «космические» темы – до сих пор являются редкостью на российской арт-сцене. Тем более, когда речь идёт о серьезных региональных выставочных проектах. К участию в выставке привлечены авторы из разных городов России и зарубежья, кроме того, в проекте принимают участие художники региона.

Среди авторов работ: Кирилл Александров, Дмитрий Алексеев, Елена Асеева, Сергей Базилев, Константин Батынков, Игорь Гусев, Марина Звягинцева, Сергей Катран, Боб Кошелохов, Олег Кулик, Дмитрий Ляшенко, Владимир Марин, Иван Михайлов, Дамир Муратов, Аркадий Насонов, Георгий Пузенков, Кирилл Рубцов, Александр Савко, Мария Сафронова, Зоя Сокол, Ольга Солдатова, Леонид Тишков, Владимир Трямкин, Сергей Чернов, Илья Чичкан, Дмитрий Шорин, Сергей Шутов. А также мончегорские художники: Виктор Краснослободцев, Андрей Лежов, Дарья Черненко, Евгений Шнейдер.

Диалог искусства и космоса неисчерпаем. Художников нередко вдохновляют идеи, открытия, харизматичные учёные, в том числе великие русские космисты. Часть работ посвящена К.Э. Циолковскому – основателю современной космонавтики и ракетной техники и основоположнику теории межпланетных сообщений, автору многих научных, философских, фантастических литературных произведений и рисунков, посвящённых полётам в космос.

Экспозиция призвана показать, что для современных художников тема Космоса сохраняет свою актуальность и по-прежнему вдохновляет и творцов, и зрителей. Выставка станет продолжением многочастного проекта, исследующего трансформацию образов космонавта и космоса в работах современных художников, который был проведён сначала в Московском музее современного искусства («К полёту готов?», Москва, 2014г.), а затем – в Норильской художественной галерее («Космический десант», Норильск, 2016г.). Выставка будет работать с 16 сентября по 4 октября.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский городской центр культуры (работает ежедневно - 12.00 до 20.00)

23 сентября – 13.00-16.00

На центральной аллее городского парка пройдёт фотовыставка «Сушка по – мончегорски». Кто увлекается фотографией и хочет поделиться своим творчеством с окружающими, приходите, делитесь эмоциями, участвуйте в фотовыставке.

Мероприятие пройдёт в рамках молодёжного фестиваля «Современный диалог», посвященного юбилею города.

г.Мончегорск, Центральный вход в городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Оленегорск

9 сентября - 14.00

Будет дан старт областной молодёжной акции «Живи ярко!» в городе Оленегорске в сквере «Надежда» в рамках празднования Дня города. В этот раз мероприятие пройдёт под девизом «Молодёжь – энергия будущего!». Гостей праздника ждёт развлекательная программа с различными конкурсами, играми и розыгрышами. Все желающие смогут увидеть выступления лучших творческих коллективов и показательные выступления спортсменов Мурманской области, проявить эрудицию в интеллектуальной игре «Знай свой край», принять участие в танцевальном мастер-классе и флеш-мобе «Круче всех».

г.Оленегорск, сквер «Надежда».

нп.Лопарская

9 сентября – 12.00

Состоятся одни из наиболее ярких и значимых мероприятий в Кольском районе - XXI традиционные Саамские национальные игры. Праздник проводится при поддержке правительства Мурманской области и государственного учреждения «Центр народов Севера». Его цель – возрождение, развитие и популяризация самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Организаторами мероприятия подготовлена обширная программа: 12.00 - торжественное открытие праздника; 13.00 - начало личных спортивных состязаний и концертной программы; 14.30 - начало командных спортивных состязаний, подведение итогов; 15.30 - награждение победителей, торжественное закрытие.

Основу праздника традиционно составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку», но главной изюминкой праздника по праву можно считать женский саамский футбол.

В этом году гостей праздника как всегда ожидает прекрасная концертная программа. Вниманию гостей представят свои номера лучшие хореографические и вокальные коллективы Кольского района. И конечно праздник не сможет обойтись без представителей саамской культуры. Для гостей праздника будет организована выставка-ярмарка декоративно-прикладных изделий самобытной культуры народа саами. Во время проведения игр все желающие смогут отведать саамские национальные блюда.

нп.Лопарская, площадка возле Лопарского сельского дома культуры.

г.Мурманск

7 сентября - 10.00

День открытых дверей «Всей семьей в гости к книге» в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. В течение дня пройдут мероприятия, которые представят информационные ресурсы и услуги библиотеки. Дети с нарушениями зрения и их родители примут участие в литературной игре «Путешествие по стране знаний». Выставка «До свидания, лето! Здравствуй, школа!» познакомит с изданиями, в том числе специальных форматов, для чтения в кругу семьи. Узнать больше о библиотеке поможет экскурсия по книжному фонду. Желающие примут участие в фотосессии с любимой книгой.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

7 сентября - 11.00

Сбор труппы Мурманского областного драматического театра. После летних каникул перед началом 79-го театрального сезона в Мурманском областном драматическом театре пройдет сбор труппы. Руководство театра озвучит планы на новый театральный сезон и расскажет о предстоящих премьерах.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

7 сентября - 11.00

В Мурманском областном драматическом театре состоится традиционный сбор труппы после летних каникул. Директор театра Татьяна Вешнякова и режиссер театра Никита Ковалев главный в преддверии открытия нового 79-го театрального сезона озвучат планы театра на новый театральный сезон и расскажут о предстоящих премьерах.

Новый 79-й сезон откроется 22 сентября показом спектакля «…Будем жить как боги?..» по пьесе Юрия Полякова. Главные герои спектакля – члены семьи Гаврюшиных, чей привычный мир рушится с появлением нового ученика Веры Николаевны - Артема Бударина, самородка, сибиряка, бывшего спецназовца. Энергичный, способный и успешный Артем, непохожий на обычное окружение домочадцев, очень заинтересовал и Веру Николаевну, и ее дочь Алену.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

7 сентября - 17.00

Презентация нового номера журнала «Под сенью Трифона». Новый выпуск журнала «Под сенью Трифона» посвящен знаменательным событиям в духовной и культурной жизни Кольского края: посещению Мурманской области Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и праздничным мероприятиям к 100-летию основания Мурманска. Также в номере – историко-литературные, художественные и публицистические публикации мурманских исследователей, литераторов и журналистов. В презентации примут участие писатели, краеведы, священнослужители, представители общественных организаций и читатели научной библиотеки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная.

7 сентября - 18.00

В отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие традиционной ежегодной выставки «Школа ремесел приглашает», которая станет своеобразным отчётом за прошедший творческий сезон. На выставке будет представлено 150 работ преподавателей и выпускников курсов, членов клубов Школы ремёсел, выполненных в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В период работы выставки для посетителей будут проведены Дни открытых дверей. Гостей музея ждут экскурсии по выставке, встречи с художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства, мастер-классы и пробные уроки мастерства. Выставка будет работать до 8 октября.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей, отдел народного искусства и ремёсел.

8 сентября - 13.30

Артисты Мурманского областного драматического театра к началу нового учебного года подарят мурманским школьникам спектакль «Гонза и волшебные яблоки». Ребята увидят сказку в одном действии, поставленную по пьесе Майи Береговой и написанную по мотивам «Озорных сказок» чешского писателя Йозефа Лады. Сказка полна озорных приключений и необыкновенных поворотов сюжета.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

8 сентября - 15.00

Состоится открытие Культурно-выставочного центра Русского музея. Культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманске разместится в залах областного художественного музея в здании Мурманской областной филармонии. Он станет третьим в Российской Федерации, такие центры открыты также в Казани на базе Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и Ярославле на базе Ярославского художественного музея. Этот проект Государственного Русского музея призван создать единое культурно-информационное пространство на территории страны и нацелен на преодоление разобщенности между музеями столиц, больших и малых городов, на обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, используя научный, методический и организационно-творческий потенциал Русского музея – крупнейшей сокровищницы русского изобразительного искусства.

В состав Культурно-выставочного центра в Мурманске войдет экспозиционно-выставочное пространство, Ресурсный центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями, который был открыт в апреле этого года, а также информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», работающий на базе областного художественного музея уже 13 лет. В нем на постоянной основе планируется проводить выставки из собрания Русского музея, обучение сотрудников музеев и учреждений культуры города и области специалистами Русского музея, мероприятия различного формата – от лекций и семинаров до творческих вечеров.

В рамках торжественного открытия центра в Мурманске состоится подключение к действующим виртуальным филиалам Русского музея, открытие выставки «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея», а также поэтический вечер народной артистки РСФСР Светланы Крючковой.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж.

8 сентября - 17.00

В выставочном зале Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея». Экспозиция будет посвящена красному цвету в отечественном изобразительном и народном искусстве. 77 произведений живописи и прикладного творчества – от Древней Руси до нашего времени - продемонстрируют зрителю, как выдающиеся мастера разных эпох использовали декоративные возможности и символику красного цвета, олицетворявшего, с одной стороны, красоту и нарядность, а с другой – страсть, кровь и революционные потрясения.

Центральное место на выставке займут произведения знаменитых мастеров XIX – начала XX веков, которые представят эволюцию русского искусства от романтизма до символизма и авангарда: Алексея Венецианова, Федора Моллера, Николай Ге, Архипа Куинджи и других классиков академической и реалистической живописи. С революционными переменами в искусстве начала XX столетия публику познакомят полотна Кузьмы Петрова-Водкина, Давида Бурлюка, Мартироса Сарьяна, Натана Альтмана, Ильи Машкова – художников, чье творчество связано с эпохой исторического перехода от императорской России к России советской.

Многообразие советского искусства будет представлено произведениями Давида Штеренберга, Гелия Коржева, Роберта Фалька, Александра Герасимова, Владимира Лебедева. На выставке будут представлены также картины современных художников: Дмитрия Шагина, Геннадия Устюгова, Олега Котельникова и других. С 9 сентября выставка будет открыта для посетителей музея и будет работать до 26 ноября.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж.

8 сентября в 19.00

В Мурманской областной филармонии выступит народная артистка Светлана Крючкова с программой «Между любовью и любовью…», приуроченной к 125-летию Марины Цветаевой. Для гостей вечера Светлана Крючкова прочтёт любовную и гражданскую лирику Марины Цветаевой. Вместе с актрисой на творческом музыкально-поэтическом вечере выступит гитарист, лауреат международных конкурсов Александр Некрасов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

9 и 10 сентября – 10.00

Стартует финал Открытого молодёжного фестиваля клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп», который проводится в рамках X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «ТРАССА». В клубе «Ледокол» 9 сентября в 14.00 состоится регистрация участников на мастер-класс приглашенного специалиста, в рамках которого также состоится жеребьевка. 10 сентября в 10.00 состоится регистрация, после которой в клубе «Ледокол» пройдут финалы направлений «Хип-хоп», «Брейк» и «Хаус». В состав жюри в этом году будет входить Макс Шушкевич, постановщик команд «Abzats Crew» и «Abzats Production», основатель школы «Abzats Crew DC», победитель крупных всероссийских и международных соревнований, например «UDO 2012», «Hip Hop International Russia 2011», «MOVE CUP BATTLE», «Millenium International Festival» и многих других.

Напоминаем, что X Мурманский открытый региональный фестиваль поддержки и развития молодёжного творчества «ТРАССА» проводится в Мурманской области с 2008 года. Организатором фестиваля выступает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Клуб «Ледокол».

10 сентября – 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Автомобили в масштабе». Экспонаты для выставки предоставлены Мурманским клубом коллекционеров масштабных моделей «В Масштабе». На выставке будут представлены более 250 моделей автомобилей: отечественного и зарубежного автопрома гражданские и военные автомобили, строительная техника, машины представительского класса и правительственного назначения, транспортные средства спецслужб.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, малый выставочный зал.

17 сентября - 15.00

В Мурманске стартует II Городской фестиваль уличной музыки и искусства. Музыкальная аллея на ул.Воровского будет отдана во власть уличных музыкантов, художников и иных артистов жанра уличного искусства. Профессионалы и новички, единомышленники и простые слушатели - все желающие получат шанс выразить себя через музыку. Этот космополитичный праздник не знает условностей, национальностей и жанровых ограничений.

Миссия мероприятия – создание открытого пространства для творчества, объединение людей и преодоление дистанции между исполнителем и зрителем, превращение всех действующих лиц в соучастников творческого процесса.

Цель фестиваля - предоставление возможности публичного самовыражения молодёжи в популярных направлениях современного искусства, культуры и субкультуры.

г.Мурманск, ул.Воровского.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мир русского лубка»; «Графика Виктора Ершова»; «Под сиянием Полярной звезды»; «Уютные шкатулки»; «В своей тарелке»; «Портрет весны»; «Человек в своей тарелке»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

7 сентября - 18.00

В отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие традиционной ежегодной выставки «Школа ремесел приглашает», которая станет своеобразным отчётом за прошедший творческий сезон. На выставке будет представлено 150 работ преподавателей и выпускников курсов, членов клубов Школы ремёсел, выполненных в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В период работы выставки для посетителей будут проведены Дни открытых дверей. Гостей музея ждут экскурсии по выставке, встречи с художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства, мастер-классы и пробные уроки мастерства. Выставка будет работать до 8 октября.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Остаться в живых»; «Иван Айвазовский: «Счастье улыбнулось мне!»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; выставка «Фантазии души и рук творения»: работы студии ручного творчества «ARTiшок».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; выставка «Самая красивая страна», приуроченной к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.

10 сентября – 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Автомобили в масштабе». Экспонаты для выставки предоставлены Мурманским клубом коллекционеров масштабных моделей «В Масштабе». На выставке будут представлены более 250 моделей автомобилей: отечественного и зарубежного автопрома гражданские и военные автомобили, строительная техника, машины представительского класса и правительственного назначения, транспортные средства спецслужб.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Коты для умножения доброты».

8 сентября - 17.00

В выставочном зале Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея». Экспозиция будет посвящена красному цвету в отечественном изобразительном и народном искусстве. 77 произведений живописи и прикладного творчества – от Древней Руси до нашего времени - продемонстрируют зрителю, как выдающиеся мастера разных эпох использовали декоративные возможности и символику красного цвета, олицетворявшего, с одной стороны, красоту и нарядность, а с другой – страсть, кровь и революционные потрясения.

Центральное место на выставке займут произведения знаменитых мастеров XIX – начала XX веков, которые представят эволюцию русского искусства от романтизма до символизма и авангарда: Алексея Венецианова, Федора Моллера, Николай Ге, Архипа Куинджи и других классиков академической и реалистической живописи. С революционными переменами в искусстве начала XX столетия публику познакомят полотна Кузьмы Петрова-Водкина, Давида Бурлюка, Мартироса Сарьяна, Натана Альтмана, Ильи Машкова – художников, чье творчество связано с эпохой исторического перехода от императорской России к России советской.

Многообразие советского искусства будет представлено произведениями Давида Штеренберга, Гелия Коржева, Роберта Фалька, Александра Герасимова, Владимира Лебедева. На выставке будут представлены также картины современных художников: Дмитрия Шагина, Геннадия Устюгова, Олега Котельникова и других. С 9 сентября выставка будет открыта для посетителей музея и будет работать до 26 ноября.

8 сентября в 19.00

В Мурманской областной филармонии выступит народная артистка Светлана Крючкова с программой «Между любовью и любовью…», приуроченной к 125-летию Марины Цветаевой. Для гостей вечера Светлана Крючкова прочтёт любовную и гражданскую лирику Марины Цветаевой. Вместе с актрисой на творческом музыкально-поэтическом вечере выступит гитарист, лауреат международных конкурсов Александр Некрасов.

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

7 сентября - 18.00

Торжественное открытие выставки «Школа ремёсел приглашает». В отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие традиционной ежегодной выставки «Школа ремесел приглашает». Представлены 150 работ, выполненных в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Для посетителей будут организованы Дни открытых дверей, в программе которых пройдут экскурсии по выставке, встречи с художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства, мастер-классы и пробные уроки мастерства. Выставка продлится до 8 октября.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки «Познание через творчество»: работы учеников заслуженного художника России Виталия Бубенцова; «Радуга талантов»: работы участников изостудии «Волшебная палитра» гимназии № 7.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

7 и 8 сентября

В Мурманске проходит VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с родителями». Это мероприятие организуется ежегодно в целях продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках выставки-форума комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области на территории площади перед Ледовым дворцом 7-8 сентября будет организована игровая зона, состоящая из трёх площадок. Площадка ГТО - содержит в себе тестирование участников по четырем видам испытаний ГТО. Площадка рассчитана на детей и подростков от 6 до 13 лет. (I-IV ступень). Перечень видов испытаний: прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу.

Вторая площадка «Давайте вместе поиграем!» - проведение подвижных игр, таких как «Карусель», «Ручеек», «Чай-чай-выручай», «Путаница», «Краски», «Горячая картошка», «Море волнуется – раз» и других с детьми от 3 до 6 лет. Игры проводятся также с участием родителей. Третья площадка «Весёлые эстафеты» - проведение игр в форме эстафеты среди семейных команд.

Также будет организована площадка «Я рисую детство!» (раскрашивание общего рисунка детьми и родителями) и фотозона.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

7 сентября - 11.00

В Мурманском областном драматическом театре состоится традиционный сбор труппы после летних каникул. Директор театра Татьяна Вешнякова и режиссер театра Никита Ковалев главный в преддверии открытия нового 79-го театрального сезона озвучат планы театра на новый театральный сезон и расскажут о предстоящих премьерах.

Новый 79-й сезон откроется 22 сентября показом спектакля «…Будем жить как боги?..» по пьесе Юрия Полякова. Главные герои спектакля – члены семьи Гаврюшиных, чей привычный мир рушится с появлением нового ученика Веры Николаевны - Артема Бударина, самородка, сибиряка, бывшего спецназовца. Энергичный, способный и успешный Артем, непохожий на обычное окружение домочадцев, очень заинтересовал и Веру Николаевну, и её дочь Алену.

8 сентября - 13.30

Артисты Мурманского областного драматического театра к началу нового учебного года подарят мурманским школьникам спектакль «Гонза и волшебные яблоки». Ребята увидят сказку в одном действии, поставленную по пьесе Майи Береговой и написанную по мотивам «Озорных сказок» чешского писателя Йозефа Лады. Сказка полна озорных приключений и необыкновенных поворотов сюжета.