г.Ковдор

14 сентября - 15.00

На сцене Городского Дворца культуры г.Ковдора состоится показ спектакля для детей «Бременские музыканты». Юные зрители увидят сказку по мотивам братьев Гримм о бродячих бременских музыкантах и их необыкновенных, очень опасных и веселых приключениях.

Режиссер-постановщик - Никита Ковалев. В спектакле заняты: заслуженный артист России Валерий Журавлев; артисты Наталья Боброва, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Ольга Вирту, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Мария Лобова, Андрей Шпеко, Екатерина Сенченко, Алексей Худяков.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Городской Дворец культуры г.Ковдора.

г.Кировск

14 сентября - 19.00

В Кировском городском Дворце культуры состоится юмористическое шоу «Новые Русские бабки». Сергей Чванов (Матрёна) и Игорь Касилов (Цветочек) - два молодых юмориста создали свой дуэт ещё 15 лет назад, но настоящая популярность пришла к ним намного позже. Сегодня кабаре-дуэт «Новые русские бабки» чемпионы юмора, победители шоу «Это смешно». Молодые «старушки» приготовили для всех множество приятных сюрпризов. «Новые русские бабки» будут веселить всех пришедших своими шутками, песнями и танцами.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Мончегорск

15 сентября - 17.00

Откроется выставка «Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века». Проект посвящён двум крупным юбилеям в «космической» области и проходит в дни празднования 80-летия города Мончегорск. Выставка организована при поддержке Московского музея современного искусства, компании «Норникель», а также при участии Администрации Мончегорска и Госкорпорации «РОСКОСМОС».

Выставочный проект стартует в канун важной юбилейной даты – 17 сентября 2017 года исполняется 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского – основоположника космонавтики, великого русского учёного и изобретателя в области аэродинамики. 4 октября – точная дата запуска первого искусственного спутника Земли; 60-летие начала космической эры отмечается в этом году в Заполярье и по всей стране.

Экспозиция включит около 60 работ на тему космоса, исполненных в XXI веке. Это – художественная интерпретация отношения современных авторов к полётам, небу, космосу, вселенной, образам космонавта, спутника, знаменитых учёных и конструкторов. Работы, различные не только по творческому воплощению – объекты, живопись, графика и скульптура, инсталляции, фотографии и видео-арт, но и по смысловому восприятию. Как отображение реальных лиц, событий и фактов в области освоения космоса, так и философские и фантастические произведения на тему Вселенной и человека в космосе.

Крупные арт-проекты, групповые высказывания известных авторов на «космические» темы – до сих пор являются редкостью на российской арт-сцене. Тем более, когда речь идёт о серьезных региональных выставочных проектах. К участию в выставке привлечены авторы из разных городов России и зарубежья, кроме того, в проекте принимают участие художники региона.

Среди авторов работ: Кирилл Александров, Дмитрий Алексеев, Елена Асеева, Сергей Базилев, Константин Батынков, Игорь Гусев, Марина Звягинцева, Сергей Катран, Боб Кошелохов, Олег Кулик, Дмитрий Ляшенко, Владимир Марин, Иван Михайлов, Дамир Муратов, Аркадий Насонов, Георгий Пузенков, Кирилл Рубцов, Александр Савко, Мария Сафронова, Зоя Сокол, Ольга Солдатова, Леонид Тишков, Владимир Трямкин, Сергей Чернов, Илья Чичкан, Дмитрий Шорин, Сергей Шутов. А также мончегорские художники: Виктор Краснослободцев, Андрей Лежов, Дарья Черненко, Евгений Шнейдер.

Диалог искусства и космоса неисчерпаем. Художников нередко вдохновляют идеи, открытия, харизматичные учёные, в том числе великие русские космисты. Часть работ посвящена К.Э. Циолковскому – основателю современной космонавтики и ракетной техники и основоположнику теории межпланетных сообщений, автору многих научных, философских, фантастических литературных произведений и рисунков, посвящённых полётам в космос.

Экспозиция призвана показать, что для современных художников тема Космоса сохраняет свою актуальность и по-прежнему вдохновляет и творцов, и зрителей. Выставка станет продолжением многочастного проекта, исследующего трансформацию образов космонавта и космоса в работах современных художников, который был проведён сначала в Московском музее современного искусства («К полёту готов?», Москва, 2014г.), а затем – в Норильской художественной галерее («Космический десант», Норильск, 2016г.). Выставка будет работать с 16 сентября по 4 октября.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский городской центр культуры (работает ежедневно - 12.00 до 20.00)

23 сентября – 13.00-16.00

На центральной аллее городского парка пройдёт фотовыставка «Сушка по – мончегорски». Кто увлекается фотографией и хочет поделиться своим творчеством с окружающими, приходите, делитесь эмоциями, участвуйте в фотовыставке.

Мероприятие пройдёт в рамках молодёжного фестиваля «Современный диалог», посвященного юбилею города.

г.Мончегорск, Центральный вход в городской парк им. Сергея Бровцева.

с.Минькино

13 сентября - 15.30

Мурманский областной драматический театр подарит юным школьникам с. Минькино спектакль для детей «Гонза и волшебные яблоки». Сказку «Гонза и волшебные яблоки» написала Майя Береговая по мотивам «Озорных сказок» чешского писателя, графика, живописца Йозефа Лады. Это веселый и смешной спектакль, в котором злодеи совсем не страшные, а юные герои в результате испытаний понимают, что доброта, трудолюбие и сострадание побеждают зло и глупость.

Режиссер-постановщик, сценография – Никита Ковалев, художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева, балетмейстер – Рэшит Залялутдинов, музыкальное оформление – Владимир Холопов. В спектакле заняты: заслуженные артисты России Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты Наталья Боброва, Владимир Вагайцев, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Алексей Кинк, Мария Лобова, Наталья Поземина, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Тамара Шагвалеева, Андрей Шпеко.

с.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

13 сентября в 11.00

В Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Мудрый японец Кензо Такада», посвящённая японскому модельеру и дизайнеру Кензо Такаде. Кензо Такаде, основателя собственного бренда «Kenzо», называли лучшим японским модельером в Европе, первым японцем в Париже и самым знаменитым европейцем японского происхождения. В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Kenzo разных лет из частных коллекций. Выставка будет работать до 15 октября.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 1-й этаж, холл.

13 сентября - 11.00

Начало работы выставки «Дороги Параскевы». В экспозиции будут представлены образцы ткачества из собрания музея. Выставка будет работать до 8 октября.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, холл I этажа.

13 сентября -11.00

Начало работы мини-выставки, посвящённой Пьеру Боннару. Мини-выставка посвящена 150-летию французского живописца и графика Пьера Боннара, вошедшего в историю искусства как одного из величайших колористов XX века. На выставке, открытой до 15 октября, будет представлена факсимильная репродукция картины художника.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, холл I этажа.

13 сентября - 20.00

На сцене Мурманского областного драматического театра состоятся гастроли кабаре-дуэта «Новые русские бабки», г. Москва. Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» – комический эстрадный дуэт актёров Игоря Касилова (Клавдия Ивановна Цветочек) и Сергея Чванова (Матрёна Ивановна Нигматуллина). После окончания института они создали комедийный дуэт и предстали перед публикой в необычном образе двух задорных старушек. «Новые русские бабки» полюбились публики за свой простой, но очень тонкий и понятный всем юмор. Матрёна и Цветочек собираются представить публике свою новую программу Ю.М.О.Р. Концерт составлен полностью из новых номеров, музыкальных пародий, импровизаций, а также интерактива со зрителем. Молодые старушки приготовили для всех множество приятных сюрпризов.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а (бывший кинотеатр «Атлантика»), Мурманский областной драматический театр.

17 сентября - 15.00

В Мурманске стартует II Городской фестиваль уличной музыки и искусства. Музыкальная аллея на ул.Воровского будет отдана во власть уличных музыкантов, художников и иных артистов жанра уличного искусства. Профессионалы и новички, единомышленники и простые слушатели - все желающие получат шанс выразить себя через музыку. Этот космополитичный праздник не знает условностей, национальностей и жанровых ограничений.

Миссия мероприятия – создание открытого пространства для творчества, объединение людей и преодоление дистанции между исполнителем и зрителем, превращение всех действующих лиц в соучастников творческого процесса.

Цель фестиваля - предоставление возможности публичного самовыражения молодёжи в популярных направлениях современного искусства, культуры и субкультуры.

г.Мурманск, ул.Воровского.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мир русского лубка»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

13 сентября в 11.00

В Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Мудрый японец Кензо Такада», посвящённая японскому модельеру и дизайнеру Кензо Такаде. Кензо Такаде, основателя собственного бренда «Kenzо», называли лучшим японским модельером в Европе, первым японцем в Париже и самым знаменитым европейцем японского происхождения. В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Kenzo разных лет из частных коллекций. Выставка будет работать до 15 октября.

13 сентября - 11.00

Начало работы выставки «Дороги Параскевы». В экспозиции будут представлены образцы ткачества из собрания музея. Выставка будет работать до 8 октября.

13 сентября -11.00

Начало работы мини-выставки, посвящённой Пьеру Боннару. Мини-выставка посвящена 150-летию французского живописца и графика Пьера Боннара, вошедшего в историю искусства как одного из величайших колористов XX века. На выставке, открытой до 15 октября, будет представлена факсимильная репродукция картины художника.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Фантазии души и рук творения»; «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области»; «Город чудный, город древний»: Москва в русской поэзии»; «История медицины»; «Остаться в живых»; «Иван Айвазовский: «Счастье улыбнулось мне!»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Самая красивая страна»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «Автомобили в масштабе».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Коты для умножения доброты»; «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки «Познание через творчество»; «Радуга талантов».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 сентября - 20.00

Выступит кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой программой «Ю.М.О.Р».