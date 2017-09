г.Кировск

15 сентября - 10.30

В клубе «Затейник» состоится праздничное открытие творческого сезона для постоянных посетителей клуба – воспитанников Кировского психоневрологического интерната и посетителей Центра социального обслуживания населения.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

15 сентября - 14.00-18.00

На сцене ЦДТ «Хибины» состоятся отборочные туры открытого молодёжного вокального фестиваля «Взлетная полоса», в рамках X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «Трасса».

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

16 сентября - 16.00

В ЦДТ «Хибины» в рамках работы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» состоится Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы». По легенде квеста игрокам предстоит отправиться в прошлое и взглянуть на Великую Отечественную войну глазами детей. Сценарий квеста создан на основе достоверных исторических фактов, воспоминаний детей и ветеранов войны. Выполняя задания, участники узнают интересные факты о самом героическом и трагическом периоде нашей истории, а также о роли детей на фронте и в тылу. К участию приглашаются обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций города. Состав команды 6-8 человек. Заявки на участие в квесте принимаются на электронный адрес: katerina_kir@mail.ru

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

17 сентября – 12.00

Открывает творческий сезон студия раннего эстетического развития «Малышок». Праздничное мероприятие состоится в 12.00 в демонстрационном зале Кировского городского Дворца культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

18-23 сентября – 11.00-18.00

Всех, кто любит читать и предпочитает бумажную книгу электронной, абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на «Книжный развал». Здесь каждый сможет найти для себя что-то интересное для прочтения. «Книжный развал» будет работать в фойе абонемента в часы работы библиотеки - с 11.00 до 18.00.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

19 сентября - 11.30

В клубе «Орлёнок» для детей микрорайона Кукисвумчорр состоится игровая программа «Шестое чувство». В игровой форме участникам будет предложено проверить знания о собственном мире эмоций и чувств. Возраст участников 10 – 12 лет.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира АлександровичаСмирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н.Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

г.Апатиты

15 сентября – 15.00

Библиотека семейного чтения возобновляет громкие чтения для ребят микрорайона. Еженедельно в 15.00 по пятницам в библиотеке будут читать ребятам самые интересные детские книги. В этот раз их познакомят с книгой Артура Гиваргизова «Морж, учитель и поэт».

г.Апатиты, ул. Кирова,15. Библиотека семейного чтения.

16 сентября – 14.00

Библиотека семейного чтения приглашает посетить семейный кинозал «Старая добрая сказка» и посмотреть художественный фильм «Старик Хоттабыч».

г.Апатиты, ул. Кирова,15. Библиотека семейного чтения.

17 сентября – 14.00

Во Дворце культуры состоится День открытых дверей, посвященный открытию нового творческого сезона. Начнется он в танцевальном зале с детской игровой программы «Мэри Поппинс открывает мир искусства». Мэри Поппинс с помощью детских творческих коллективов Дворца культуры вступит в спор со злой няней мисс Эндрю и докажет ей, что искусство – жизненно необходимо каждому человеку. Искусство – это не только красота, но и сила, радость творчества, верные друзья и крылатые мечты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

17 сентября – 15.00

В зрительном зале состоится концерт творческих коллективов Дворца культуры, каждый из которых покажет свою визитную карточку. После концерта пройдет встреча с руководителями клубов по интересам, любительских объединений, ансамблей и студий, во время которой новые участники смогут записаться в понравившийся коллектив и получить ответы на интересующие вопросы.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

17 сентября в 15.00

Городская детско-юношеская библиотека продолжает реализацию проекта «Фольклорные забавы и приглашает ребят и родителей на семейный фольклорный праздник «В сентябре каждый день дорог».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

17 сентября в 15.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает на семейный просмотр мультипликационного фильма «Дядя Степа» и семейную литературную викторину «Кто не знает дядю Стёпу?».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

г.Мончегорск

15 сентября - 17.00

Откроется выставка «Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века». Проект посвящён двум крупным юбилеям в «космической» области и проходит в дни празднования 80-летия города Мончегорск. Выставка организована при поддержке Московского музея современного искусства, компании «Норникель», а также при участии Администрации Мончегорска и Госкорпорации «РОСКОСМОС».

Выставочный проект стартует в канун важной юбилейной даты – 17 сентября 2017 года исполняется 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского – основоположника космонавтики, великого русского учёного и изобретателя в области аэродинамики. 4 октября – точная дата запуска первого искусственного спутника Земли; 60-летие начала космической эры отмечается в этом году в Заполярье и по всей стране.

Экспозиция включит около 60 работ на тему космоса, исполненных в XXI веке. Это – художественная интерпретация отношения современных авторов к полётам, небу, космосу, вселенной, образам космонавта, спутника, знаменитых учёных и конструкторов. Работы, различные не только по творческому воплощению – объекты, живопись, графика и скульптура, инсталляции, фотографии и видео-арт, но и по смысловому восприятию. Как отображение реальных лиц, событий и фактов в области освоения космоса, так и философские и фантастические произведения на тему Вселенной и человека в космосе.

Крупные арт-проекты, групповые высказывания известных авторов на «космические» темы – до сих пор являются редкостью на российской арт-сцене. Тем более, когда речь идёт о серьезных региональных выставочных проектах. К участию в выставке привлечены авторы из разных городов России и зарубежья, кроме того, в проекте принимают участие художники региона.

Среди авторов работ: Кирилл Александров, Дмитрий Алексеев, Елена Асеева, Сергей Базилев, Константин Батынков, Игорь Гусев, Марина Звягинцева, Сергей Катран, Боб Кошелохов, Олег Кулик, Дмитрий Ляшенко, Владимир Марин, Иван Михайлов, Дамир Муратов, Аркадий Насонов, Георгий Пузенков, Кирилл Рубцов, Александр Савко, Мария Сафронова, Зоя Сокол, Ольга Солдатова, Леонид Тишков, Владимир Трямкин, Сергей Чернов, Илья Чичкан, Дмитрий Шорин, Сергей Шутов. А также мончегорские художники: Виктор Краснослободцев, Андрей Лежов, Дарья Черненко, Евгений Шнейдер.

Диалог искусства и космоса неисчерпаем. Художников нередко вдохновляют идеи, открытия, харизматичные учёные, в том числе великие русские космисты. Часть работ посвящена К.Э. Циолковскому – основателю современной космонавтики и ракетной техники и основоположнику теории межпланетных сообщений, автору многих научных, философских, фантастических литературных произведений и рисунков, посвящённых полётам в космос.

Экспозиция призвана показать, что для современных художников тема Космоса сохраняет свою актуальность и по-прежнему вдохновляет и творцов, и зрителей. Выставка станет продолжением многочастного проекта, исследующего трансформацию образов космонавта и космоса в работах современных художников, который был проведён сначала в Московском музее современного искусства («К полёту готов?», Москва, 2014г.), а затем – в Норильской художественной галерее («Космический десант», Норильск, 2016г.). Выставка будет работать с 16 сентября по 4 октября.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский городской центр культуры (работает ежедневно - 12.00 до 20.00)

23 сентября – 13.00-16.00

На центральной аллее городского парка пройдёт фотовыставка «Сушка по-мончегорски». Кто увлекается фотографией и хочет поделиться своим творчеством с окружающими, приходите, делитесь эмоциями, участвуйте в фотовыставке.

Мероприятие пройдёт в рамках молодёжного фестиваля «Современный диалог», посвященного юбилею города.

г.Мончегорск, Центральный вход в городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Мурманск

15 сентября - 17.00

Состоится торжественное открытие персональной выставки «Ощущение города» заслуженного художника России Николая Николаевича Ковалёва. Николай Николаевич Ковалёв – живописец, график, писатель, поэт, член Союза художников РСФСР, заслуженный художник России, член Союза писателей России. Он родился в Ставрополе, а после окончания Академии художеств в 1967 году приехал в Мурманск.

Художник сотрудничал с крупнейшими издательствами Москвы и Ленинграда, а также Мурманским книжным издательством в оформлении нескольких десятков взрослых и детских книг. Николай Ковалев работает во всех техниках графики: акварель, гуашь, уголь, линогравюра и литография. В начале 1980-х годов начал заниматься живописью. Для стиля художника характерен минимализм, скупость выразительных средств и экспрессивность. Сюжеты автор картин черпает из жизни. Многие его работы, посвященные Мурманску, напоминают пленэрные зарисовки. Другая его любимая тема – деревенская.

Николай Николаевич также пишет стихи, является автором публицистических и искусствоведческих статей, эссе, мемуаров. Он является автором сборников стихов «Судьба в рассрочку», «Снега времен упадка», «Ноябрьское счастье», искусствоведческого эссе «Изобразительное искусство Мурмана» и книги воспоминаний «В продолжение любви». Экспозиция, посвящённая 80-летию художника, будет включать в себя более 80 живописных и графических произведений. Выставка будет работать до 15 октября.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 3-й этаж.

15 сентября - 18.00

Показ художественного фильма «Жажда жизни». Художественный фильм посвящён художнику Винсенту Ван Гогу. Показ состоится в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

16 сентября - 15.00

Фестиваль уличной музыки и искусства. Музыкальная аллея на улице Воровского будет отдана во власть артистов и художников - стартует II городской фестиваль уличной музыки и искусства.

г.Мурманск, ул. Воровского.

17 сентября - 15.00

В Мурманске стартует II Городской фестиваль уличной музыки и искусства. Музыкальная аллея на ул.Воровского будет отдана во власть уличных музыкантов, художников и иных артистов жанра уличного искусства. Профессионалы и новички, единомышленники и простые слушатели - все желающие получат шанс выразить себя через музыку. Этот космополитичный праздник не знает условностей, национальностей и жанровых ограничений.

Миссия мероприятия – создание открытого пространства для творчества, объединение людей и преодоление дистанции между исполнителем и зрителем, превращение всех действующих лиц в соучастников творческого процесса.

Цель фестиваля - предоставление возможности публичного самовыражения молодёжи в популярных направлениях современного искусства, культуры и субкультуры.

г.Мурманск, ул.Воровского.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мудрый японец Кензо Такада»; «Дороги Параскевы»; «Колорит Пьер Боннар»; «Мир русского лубка»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

15 сентября - 17.00

15 сентября - 18.00

В рамках абонемента «Судьба художника в кинематографе» состоится показ первой части фильма «Жажда жизни» (США, 1956 г .).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Иван Айвазовский: «Счастье улыбнулось мне!» - по 17 сентября; «ЛИ-ЦА» - фотовыставка Елизаветы Царевой; «Фантазии души и рук творения»; «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области»; «Город чудный, город древний. Москва в русской поэзии»; «История медицины»; «Остаться в живых»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР» - по 18 сентября; «Масштабные модели»; «Самая красивая страна»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова».

16 сентября - 14.00 и 16.00

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ «Природа Мурманской области» и «История Мурманска».

19 сентября

Состоится открытие выставки «На дрейфующих льдах», посвященной 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции «СП-1» под руководством Ивана Папанина.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

17 сентября - 12.00

Пройдёт семейный праздник «Дом, который построил Маршак!».

17 сентября - 13.00

Нанётся сходка любителей книг «Коты-воители» Эрин Хантер.

19 сентября -14.00-16.00

Пойдут мастер-классы по 3D-аппликации из бумаги «Осенний калейдоскоп».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

19 сентября - 19.00

Выступит рок-группа «Моральный кодекс».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Коты для умножения доброты»; «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

16 сентября - 17.00

Приглашает на очень необычный концерт «Встреча в венском кафе» ансамбля «Легкие люди».

17 сентября - 17.00

Состоится открытие нового музыкального сезона. Концерт «Венецианский карнавал» солиста Большого театра Ивана Паисова (гобой) и органиста Александра Удальцова (г.Москва).

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки «Познание через творчество»; «Радуга талантов»; «Трансформация плоскости».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

15 сентября - 20.00

Приглашает на сольный акустический концерт фронтмена групп «Ария» и «Автограф» Артура Беркута.

16 сентября - 21.00

Состоится вечер памяти вокалиста группы «Linkin Park» Честера Беннингтона. На сцене выступят группы «Атом Атланта», «Wreckhall», «Showtime!», «The Light Before We Land» и «Suspect Under Pressure».

Студия «DrumTamTam»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 25/26)

16 сентября - 18.00

Приглашает на благотворительный мастер-класс по игре на африканском барабане джембе. Все собранные средства будут направлены в фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека».