г.Кировск

20-23 сентября – 11.00-18.00

Всех, кто любит читать и предпочитает бумажную книгу электронной, абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на «Книжный развал». Здесь каждый сможет найти для себя что-то интересное для прочтения. «Книжный развал» будет работать в фойе абонемента в часы работы библиотеки - с 11.00 до 18.00.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н.Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

г.Мончегорск

23 сентября – 13.00-16.00

На центральной аллее городского парка пройдёт фотовыставка «Сушка по-мончегорски». Кто увлекается фотографией и хочет поделиться своим творчеством с окружающими, приходите, делитесь эмоциями, участвуйте в фотовыставке.

Мероприятие пройдёт в рамках молодёжного фестиваля «Современный диалог», посвященного юбилею города.

г.Мончегорск, Центральный вход в городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Оленегорск

20 сентября – 10.30

В ЦКиД «Полярная звезда» драматический театр Северного флота представит очень важную сказку «Кошкин дом».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. ЦКиД «Полярная звезда».

20 сентября – 14.30

В ЦКиД «Полярная звезда» драматический театр Северного флота представит пьесу «Гроза».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. ЦКиД «Полярная звезда».

г.Мурманск

20 сентября – 10.00

В Мурманском областном краеведческом музее проходит научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие Арктических регионов», приуроченная к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. В работе конференции примут участие музейные работники, ученые, исследователи, библиотекари, в том числе представители ведущих научных учреждений России: Российского государственного музея Арктики и Антарктики (г.Санкт-Петербург), Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа (г.Санкт-Петербург), Геологического института РАН (Москва), Центрального военно-морского музея Министерства обороны Российской Федерации (г.Санкт-Петербург), Центра гуманитарных проблем Баренц Региона КНЦ РАН (г. Апатиты, Мурманская область).

Участники конференции обсудят социально-экономические факторы развития Арктики, проблемы исследования и сохранения природного и культурного наследия Арктики.

В рамках конференции состоится торжественное открытие выставки «На дрейфующих льдах», посвящённой 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции «СП-1», из фондов Российского государственного музея Арктики и Антарктики и фондов Мурманского областного краеведческого музея.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

20 сентября - 14.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке начнёт работу экологическая творческая мастерская в рамках акции «Спасём дерево!». Цель акции - научить детей бережно относиться к природным материалам и живой природе. Тема первого занятия - осенний листопад. Его проведёт для учеников 3 класса средней образовательной школы № 43 г.Мурманска педагог мурманского Центра досуга и творчества Руслана Недозорова, а сотрудник библиотеки проведет виртуальное путешествие в осенний лес. Яркие листья и ягоды ребята будут делать из бросовых материалов.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мудрый японец Кензо Такада»; «Дороги Параскевы»; «Колорит Пьер Боннар»; «Мир русского лубка»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; «Ощущение города».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «ЛИ-ЦА» - фотовыставка Елизаветы Царевой; «Фантазии души и рук творения»; «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области»; «Город чудный, город древний. Москва в русской поэзии»; «История медицины»; «Остаться в живых»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Масштабные модели»; «Самая красивая страна»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова»; «На дрейфующих льдах».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Коты для умножения доброты»; «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки «Познание через творчество»; «Радуга талантов»; «Трансформация плоскости».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

20 сентября - 15.00

Состоится пресс-конференция, посвященная творческим планам Мурманского областного кукольного театра в юбилейном 85-м сезоне. Прессе представят молодых артистов, прибывших из Саратова, расскажут о гастрольных планах по проекту «Саамские сказки детям севера», при поддержке президента РФ, о дальнейших премьерах и событиях. В пресс-конференции примут участие: Суханов Евгений Владиславович, директор театра и артисты театра.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.