г.Кандалакша

22 сентября - 15.00

На Аллее памяти возле мемориала кандалакшанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоится митинг «Ветер памяти», посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск на Кандалакшском направлении.

г.Кандалакша, Аллее памяти.

24 сентября - 15.00

В ДК «Металлург» стартует финал площадки «Highway» X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА». По результатам творческих соревнований определятся лучшие танцоры региона в номинациях «Сольное выступление» и «Ансамбль».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

27 сентября - 11.00

В ГКЦ «Нива» состоится открытие выставки работ воспитанников детских садов «Мир природы Кандалакшского заповедника».

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

пгт.Никель

1 октября - 14.00

В преддверии Дней приграничного сотрудничества в Центральной библиотеке п.Никель состоится презентация книги норвежского автора Каролины Серк-Хансен «Святой приграничья: наследие Трифона Печенгского». Преподобного Трифона Печенгского считают своим святым восточные саамы, русские, православные финны и норвежцы. Такое полное исследование наследия просветителя саамов впервые вышло на норвежском языке. Книга основана на исторических источниках и новейших российских исследованиях и представляет ранее неизвестные широкому читателю знания и факты. Каролина Серк-Хансен - доктор искусствоведения. Во время работы музейным хранителем в Северной Норвегии она увлеклась изучением норвежско-российских отношений. Серк-Хансен принадлежат несколько статей и книг по темам искусства и культуры. Она является активным популяризатором и лектором. Автор хорошо владеет русским языком и будет представлять свою книгу по-русски.

пгт.Никель, просп.Гвардейский, 33. Центральная библиотека п.Никель.

г.Полярные Зори

25 сентября - 18.00

Во Дворце культуры Андрей Чешуин (г.Киров) представит новую программу «Играй, моя гармонь!». Вход с гармонью и детям до пяти лет бесплатный.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

22 и 23 сентября – 11.00-18.00

Всех, кто любит читать и предпочитает бумажную книгу электронной, абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на «Книжный развал». Здесь каждый сможет найти для себя что-то интересное для прочтения. «Книжный развал» будет работать в фойе абонемента в часы работы библиотеки - с 11.00 до 18.00.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

23 сентября - 11.00

В ЦДТ «Хибины» стартует открытый городской любительский фотокросс «Осенний репортаж».

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

23 сентября - 12.00

В отделе народного творчества и художественных ремесел Дворца культуры пройдёт мастер-класс по изготовлению традиционной куклы «Травница».

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н.Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

г.Апатиты

23 сентября - 18.00

Во Дворце культуры имени В.К. Егорова пройдет концерт джазовой певицы Шэрон Кларк (США) и инструментального трио пианиста Ивана Фармаковского (г.Москва).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

23 сентября в 11.00

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки примет участие в праздновании Дня города в Мончегорске. Мурманские библиотекари подготовили для юных мончегорцев увлекательное виртуальное путешествие по городам Мурманской области. Начнется путешествие со столицы Заполярья, а завершится в городе Мончегорске. Во время путешествие участники праздника вспомнят, чем необычны города Кольского Севера, примут участие в веселых играх, конкурсах, соревнованиях на гибкость и ловкость, а также почитают детские книги передвижной библиотеки.

г.Мончегорск, площадь Революции.

23 сентября – 13.00-16.00

На центральной аллее городского парка пройдёт фотовыставка «Сушка по-мончегорски». Кто увлекается фотографией и хочет поделиться своим творчеством с окружающими, приходите, делитесь эмоциями, участвуйте в фотовыставке. Мероприятие пройдёт в рамках молодёжного фестиваля «Современный диалог», посвященного юбилею города.

г.Мончегорск, Центральный вход в городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Гаджиево

23 сентября - 10.00

У здания городской библиотеки пройдёт торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски Герою России матросу Сергею Преминину.

г.Гаджиево, Набережная Сергея Преминина, 106. Городская библиотека.

23 сентября - 16.00

В Доме офицеров флота состоится праздничный концерт «Город на краю земли», посвященный Дню города.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 53а. Дом офицеров флота.

24 сентября – 10.00

На площади Л. А. Матушкина начнётся праздничное шествие трудовых и ученических коллективов города, в 11.00 - торжественное прохождение войск гарнизона и смотр-конкурс строя и песни. В 12.00 откроется выставка военной техники. В 14.30 состоится молодежная акция «Города любимые черты». В 15.30 пройдёт флешмоб «Любимому городу - 60 лет». В 16.00 начнётся массовое уличное гулянье «Лучший город на Земле». В 21.00 запланирован праздничный фейерверк.

г.Гаджиево, ул. Матушкина, 53а. Центральная площадь Л.А. Матушкина.

г.Кола

23 сентября - 15.00

На площади перед Кольским районным центром культуры начнётся праздничный концерт в честь 90-летия района.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

23 сентября - 16.40

Состоится световое шоу от мурманского коллектива «Ифрит».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

23 сентября - 17.50

Кольский район поздравит певица Мара.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

22 сентября - 14.30

Иинтерактивная встреча «Комиксы – это интересно всем!» В библиотеке состоится встреча с финским художником и учителем рисования комиксов Петри Койккалайненом. На творческую встречу приглашены партнеры из коррекционной школы № 3, дети с ограниченными возможностями здоровья, педагоги, обучающиеся детских художественных школ и школ искусств Мурманска, а также любители комиксов.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

22 сентября - 17.00

В Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки торжественное открытие выставки «Радость постижения бытия» из собрания Владимира Беликова (г.Москва). В экспозиции будет представлено около 50 произведений западноевропейских мастеров XVI – XIX веков из собрания московского коллекционера Владимира Беликова. Гравюры, созданные в Нидерландах, Германии, Италии, Франции, Англии, Голландии, Испании, объединяют темы детства, семьи и игры.

Это не первая выставка из коллекции Владимира Беликова в Мурманском областном художественном музе. В 2015 году состоялась выставка гравюр на военные темы «Трагедия утрат и величие Победы», в 2016 – «Образы вечной книги», посвящённая библейским сюжетам. Более 30 лет назад Владимир Гурьевич начал собирать свою коллекцию от образцов из изданий Петровской эпохи и золотого века французской иллюстрации XVIII века до современных произведений. В коллекции более 15 тысяч арт-объектов: линогравюры, офорты, ксилографии, книжные миниатюры, самые ранние из которых датируются XV веком. Комбинации работ составили около 300 абсолютно разных по своей концепции экспозиций. Выставка будет работать до 29 октября.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 2-й этаж.

22 сентября - 18.00

Показ художественного фильма «Жажда жизни». Художественный фильм посвящён художнику Винсенту Ван Гогу. Показ состоится в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

22 сентября в 19.00

Мурманском областном драматическом театре состоится торжественное открытие 79-го творческого сезона. Новый творческий сезон театр открывает спектакль «…Будем жить как боги?..» по пьесе Юрия Полякова. Пьеса правдивая и острая. Как определил Юрий Поляков, «о столкновении поколений и их страстей». Главные герои спектакля – члены семьи Гаврюшиных, чей привычный мир рушится с появлением нового ученика Веры Николаевны - Артема Бударина, самородка, сибиряка, бывшего спецназовца. Энергичный, способный и успешный Артем, непохожий на обычное окружение домочадцев, очень заинтересовал и Веру Николаевну, и ее дочь Алену.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев, художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева. В спектакле заняты актеры: Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Алексей Худяков.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Кинотеатр «Атлантика».

23 сентября - 11.30

В Мурманском областном театре кукол состоится торжественное открытие юбилейного 85-го театрального сезона. Новый сезон откроет спектакль «Гадкий утенок» по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Юные зрители увидят историю о маленьком, странном существе, оказавшемся приемным сыном доброй Утки, которая искренне не понимает, как в её семье оказался этот некрасивый серый увалень, так непохожий на её желтеньких, пушистых малышей, и о чванливых и жестоких обитателях Птичьего Двора, историю о любви и великодушии, об одиночестве, сострадании и терпимости.

В спектакле заняты актеры: Наталья Петрунина, Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова, Екатерина Боярских и Иван Песнев.

В рамках торжественного открытия сезона будет дан старт ежегодному конкурсу «Золотой муравей». В течение театрального сезона маленькие зрители и их родители будут посещать спектакли, сохранять и складывать билеты в специальные именные конверты, которые будут бережно храниться в театре до конца сезона. В конце творческого сезона областной театр кукол подведет итоги, а самые активные зрители получат дипломы, вкусные призы и ценные подарки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

23 сентября в 14.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт для детей «Путешествие Серенького козлика, или Сон в летнюю ночь». Для юных мурманчан прозвучит музыкальная сюита–шутка Юрия Кукузенко в редакции Андрея Боброва и ансамбля «Экспромт». Исполнители: Андрей Бобров – сказочник; ансамбль народных инструментов «Экспромт» (Елена Гусева, домра; Светлана Китаева, домра-альт; Артём Ильиченко, баян; Станислав Одиноков, контрабас и Анатолий Трухин ударные).

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

23 сентября - 15.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной конкурс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Большие гонки».

В конкурсе примут участие команды общественных организаций, клубов инвалидов, социальных центров и приютов, коррекционных школ города Мурманска и Мурманской области. Они представят название, эмблему, девиз команды, приветствие, продемонстрируют творческие способности и спортивную подготовку. Все участники мероприятия будут награждены памятными дипломами и сувенирами.

Мероприятие направлено на стимулирование и поддержку творческих и физических возможностей молодежи с ограниченными возможностями здоровья, а также пропаганду здорового образа жизни.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ощущение города»; «Мудрый японец Кензо Такада»; «Дороги Параскевы»; «Колорист Пьер Боннар»; «Мир русского лубка»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

22 сентября

Откроется экспозиция «Радость постижения бытия» из собрания московского коллекционера Владимира Беликова. На выставке будет представлено около 50 гравюр западноевропейских мастеров XVI - XIX веков.

22 сентября - 18.00

В рамках абонемента «Судьба художника в кинематографе» будет показан фильм «Жажда жизни» (США, 1956 г .), посвященного Винсенту Ван Гогу.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Поветерья вам, люди добрые!»: книжная выставка к 80-летию поэта Владимира Смирнова; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области»; «Город чудный, город древний. Москва в русской поэзии»; «История медицины»; «Остаться в живых»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «На дрейфующих льдах»; «Масштабные модели»; «Самая красивая страна»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

22 сентября - 14.30

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится интерактивная встреча с финским художником и учителем рисования комиксов, социальным работником Петри Койккалайненом. На творческую встречу приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья, педагоги, ученики детских школ искусств г. Мурманска, а также любители комиксов.

Петри расскажет гостям мероприятия о применении комиксов в своей социальной работе с разными группами населения, а также проведет мастер-класс по рисованию.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

23 сентября - 15.00

Приглашает на областной конкурс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Большие гонки».

24 сентября - 11.00-17.00

Будет проходить областная выставка цветущих комнатных растений «Осенние фантазии».

24 сентября - 15.00

Состоится концерт ансамбля песни и танца «Россия».

24 сентября - 15.00

В фестивальном зале состоится областной конкурс для людей старшего поколения «Спартакиада».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Коты для умножения доброты»; «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

22 сентября – 18.00

Приглашает родителей и детей на концерт ансамбля русских народных инструментов «Экспромт». Прозвучит старая сказка на новый лад - интерактивная игра «Путешествие Серенького Козлика, или Сон в летнюю ночь».

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Познание через творчество»; «Радуга талантов»; «Трансформация плоскости».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

22 сентября - 19.00

Открывает 79-й театральный сезон пьесой Ю. Полякова «Будем жить как боги?..».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

24 сентября - 16.00

Приглашает на комедию о неугасимой страсти к жизни и стремлении к прекрасному «Баба Шанель».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

24 сентября- 20.00

Выступит американская джазовая певица Шэрон Кларк.