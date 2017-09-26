г.Кандалакша

27 сентября - 11.00

В ГКЦ «Нива» состоится открытие выставки работ воспитанников детских садов «Мир природы Кандалакшского заповедника».

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

пгт.Никель

1 октября - 14.00

В преддверии Дней приграничного сотрудничества в Центральной библиотеке п.Никель состоится презентация книги норвежского автора Каролины Серк-Хансен «Святой приграничья: наследие Трифона Печенгского». Преподобного Трифона Печенгского считают своим святым восточные саамы, русские, православные финны и норвежцы. Такое полное исследование наследия просветителя саамов впервые вышло на норвежском языке. Книга основана на исторических источниках и новейших российских исследованиях и представляет ранее неизвестные широкому читателю знания и факты. Каролина Серк-Хансен - доктор искусствоведения. Во время работы музейным хранителем в Северной Норвегии она увлеклась изучением норвежско-российских отношений. Серк-Хансен принадлежат несколько статей и книг по темам искусства и культуры. Она является активным популяризатором и лектором. Автор хорошо владеет русским языком и будет представлять свою книгу по-русски.

пгт.Никель, просп.Гвардейский, 33. Центральная библиотека п.Никель.

г.Кировск

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н.Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

г.Мурманск

26 сентября

Начнёт работу выставка «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития». Сегодня, благодаря многолетнему освоению Арктики, Северный морской путь – одна из самых перспективных морских магистралей, связывающих запад и восток Евразии. России пришлось пройти долгий и трудный путь, чтобы покорить Арктику и освоить ее ресурсы.

Выставка познакомит посетителей с историей освоения Арктики и становлением отечественного ледокольного флота. Фотографии, представленные сотрудниками «Всемирного фонда дикой природы», расскажут о природе Арктики - суровой, но очень хрупкой и уязвимой. В экспозиции также представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов и в послевоенные годы покорения северных широт атомными ледоколами, имеющимися только в составе флота Российской Федерации.

Гости музея также увидят картины художников Александра Борисова, Игоря Рубана, Бориса Фогеля, воспевших красоту Арктики на своих полотнах. Выставка будет работать до 15 ноября.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, коридор.

26 сентября - 17.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Василий Теркин», посвященной 75-летию публикации первых глав одноименной поэмы Александра Твардовского на страницах фронтовой газеты «Красноармейская правда». Поэма «Василий Теркин» стала национальным эпосом, а ее главный герой - выразителем народного духа, символом победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Посетители увидят публикации глав знаменитой поэмы на страницах журналов «Крокодил», «Костер», «Красноармеец» и газеты «На страже Родины». В экспозиции будут представлены открытки, первые издания книг, посвященных Василию Теркину. Комплекс музейных предметов отображает несколько периодов: появление Васи Теркина в период советско-финляндской войны 1939-1940 гг., межвоенное время 1940-1941 гг., появление героя на Ленинградском фронте в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., период 1946-2017 гг. Выставка будет дополнена скульптурой «Василий Теркин» и фронтовыми принадлежностями бойца из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Экспонаты предоставлены директором историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга Вячеславом Кокиным. Выставка будет работать до 31 октября.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 2-й этаж.

27 сентября - 10.30

В рамках реализации проекта «Читай и выздоравливай!» сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки проведут для детей и взрослых, лечащихся в стационаре Мурманской детской городской клинической больницы, театрализованные чтения книги Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопарёнок».

Ребята совершат виртуальное путешествие по тундре, где живут саамы, и узнают о коренных северных народах, их традициях и обычаях. Дети встретятся с героями книги - Сампо-Лопарёнком и злым великаном Хийси, выполнят их задания и поиграют. В конце мероприятия маленькие пациенты больницы смогут сфотографироваться на фоне сказочных декораций.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

27 сентября - 18.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». На «Танцплощадке» у гостей Дворца есть возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями и отдохнуть.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

27 сентября - 18.30

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт открытие фотовыставки фотостудии «Имандра», посвященной 80-летию Мончегорска. Опытные и начинающие фотолюбители, влюблённые в свой город, покажут гостям экспозиции 36 черно-белых и цветных фотографий, на которых изображены живописные городские пейзажи и уникальная северная природа.

В клуб «Имандра» входят фотографы-любители разных возрастов и разных профессий. Многие фотоработы участников были удостоены высоких наград на всероссийских и международных конкурсах.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, мраморное фойе.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ощущение города»; «Мудрый японец Кензо Такада»; «Дороги Параскевы»; «Колорист Пьер Боннар»; «Мир русского лубка»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; экспозиция «Радость постижения бытия».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Поветерья вам, люди добрые!»: книжная выставка к 80-летию поэта Владимира Смирнова; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области»; «Город чудный, город древний. Москва в русской поэзии»; «История медицины»; «Остаться в живых»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «На дрейфующих льдах»; «Масштабные модели»; «Самая красивая страна»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова».

26 сентября – 11.00

Начнёт работу выставка «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития». Сегодня, благодаря многолетнему освоению Арктики, Северный морской путь – одна из самых перспективных морских магистралей, связывающих запад и восток Евразии. России пришлось пройти долгий и трудный путь, чтобы покорить Арктику и освоить ее ресурсы.

Выставка познакомит посетителей с историей освоения Арктики и становлением отечественного ледокольного флота. Фотографии, представленные сотрудниками «Всемирного фонда дикой природы», расскажут о природе Арктики - суровой, но очень хрупкой и уязвимой. В экспозиции также представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов и в послевоенные годы покорения северных широт атомными ледоколами, имеющимися только в составе флота Российской Федерации.

Гости музея также увидят картины художников Александра Борисова, Игоря Рубана, Бориса Фогеля, воспевших красоту Арктики на своих полотнах. Выставка будет работать до 15 ноября.

26 сентября - 17.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Василий Тёркин», посвященной 75-летию публикации первых глав одноименной поэмы Александра Твардовского на страницах фронтовой газеты «Красноармейская правда». Поэма «Василий Тёркин» стала национальным эпосом, а её главный герой - выразителем народного духа, символом победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Посетители увидят публикации глав знаменитой поэмы на страницах журналов «Крокодил», «Костер», «Красноармеец» и газеты «На страже Родины». В экспозиции будут представлены открытки, первые издания книг, посвященных Василию Тёркину. Комплекс музейных предметов отображает несколько периодов: появление Васи Теркина в период советско-финляндской войны 1939-1940 гг., межвоенное время 1940-1941 гг., появление героя на Ленинградском фронте в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., период 1946-2017 гг. Выставка будет дополнена скульптурой «Василий Тёркин» и фронтовыми принадлежностями бойца из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Экспонаты предоставлены директором историко-литературного музея «Вася Тёркин» г.Санкт-Петербурга Вячеславом Кокиным. Выставка будет работать до 31 октября.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

27 сентября - 10.30

В рамках реализации проекта «Читай и выздоравливай!» сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки проведут для детей и взрослых, лечащихся в стационаре Мурманской детской городской клинической больницы, театрализованные чтения книги Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопарёнок».

Ребята совершат виртуальное путешествие по тундре, где живут саамы, и узнают о коренных северных народах, их традициях и обычаях. Дети встретятся с героями книги - Сампо-Лопарёнком и злым великаном Хийси, выполнят их задания и поиграют. В конце мероприятия маленькие пациенты больницы смогут сфотографироваться на фоне сказочных декораций.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Коты для умножения доброты»; «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Познание через творчество»; «Радуга талантов»; «Трансформация плоскости».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.