пгт.Никель

1 октября - 14.00

В преддверии Дней приграничного сотрудничества в Центральной библиотеке п.Никель состоится презентация книги норвежского автора Каролины Серк-Хансен «Святой приграничья: наследие Трифона Печенгского». Преподобного Трифона Печенгского считают своим святым восточные саамы, русские, православные финны и норвежцы. Такое полное исследование наследия просветителя саамов впервые вышло на норвежском языке. Книга основана на исторических источниках и новейших российских исследованиях и представляет ранее неизвестные широкому читателю знания и факты. Каролина Серк-Хансен - доктор искусствоведения. Во время работы музейным хранителем в Северной Норвегии она увлеклась изучением норвежско-российских отношений. Серк-Хансен принадлежат несколько статей и книг по темам искусства и культуры. Она является активным популяризатором и лектором. Автор хорошо владеет русским языком и будет представлять свою книгу по-русски.

пгт.Никель, просп.Гвардейский, 33. Центральная библиотека п.Никель.

г.Апатиты

30 сентября - 15.00

Центральная городская библиотека приглашает на концерт «От всей души». В программе: выступление хореографического коллектива Детской школы искусств, эстрадной вокальной группы «Модус» Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана, художественное чтение стихов учащимися Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

30 сентября - 16.00

В Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова В.К. открывается новый сезон в научно-познавательном лектории под эгидой главы г.Апатиты. Тема лекции «По страницам «Тиетты». 10 лет журналу». Основатель и главный редактор научно-популярного журнала «Тиетта» профессор Ю.Л. Войтеховский расскажет об истории, целях и проблемах издания. Среди основных достижений журнала – организация вокруг него творческих людей хибинского края, которым небезразлична богатая и противоречивая история его освоения, сегодняшний день и будущее. В лекции примут участие авторы опубликованных статей. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

30 сентября - 17.00

В библиотеке имени Л.А. Гладиной возобновляются встречи для молодых родителей и будущих мам.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 октября - 15.00

Бблиотека имени Л.А. Гладиной приглашает на лекторий «Край, в котором я живу».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 октября - 15.00

В Апатитском городском Дворце культуры состоится праздник, посвященный Дню пожилого человека. В концерте участвуют творческие коллективы самодеятельности, будут игры, конкурсы и кино-викторина. Для любителей активного отдыха – танцы под «живую» музыку (вокальный ансамбль «Счастливый случай», шоу-группа «Колдовское зелье»). Вход свободный

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры.

1 октября - 17.00

Состоится концерт «Песня остается с человеком!». Выступает хор «Viktoria», концертмейстер Виктория Филин.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 октября - 17.00

Клуб «Хорошие фильмы» Апатитского городского Дворца культуры приглашает на просмотр и обсуждение художественного фильма «Бабуся» (Ленфильм, 2003). Режиссер Лидия Боброва. Совместный российско-французский художественный фильм. Продюсеры: Андрей Зерцалов, Жан Бреа. В главной роли Нина Шубина. Гран-при Международного кинофестиваля «Ранкотре» в Париже, Гран-при и приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), Специальный приз жюри Международного кинофестиваля в Карловых Варах и другие награды. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

1 октября - 18.30

Просмотр и обсуждение комедии «Старая дева» (Италия, Франция 1971). Сценарист и режиссёр – Жан-Пьер Блан, композитор – Мишель Легран. В главных ролях – Анни Жирардо и Филипп Нуаре. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

1-10 октября

В центральной городской библиотеке будут проходить бесплатные консультации для пожилых людей по работе на ПК.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

3 октября - 17.00

Библиотека семейного чтения приглашает на встречу депутатов городского Совета Натальи Николаевны Бровко и Андрея Николаевича Бугаева с жителями микрорайона Старые Апатиты.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. Библиотека семейного чтения.

Городская детско-юношеская библиотека

(г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53)

Объявляет набор детей 4-6 лет в школу литературного развития «Книга на ладошке». Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю. Начало занятия в 17.10, продолжительность - 50 минут. Ребят ждёт чтение интересных книг и творческие занятия.

г.Кировск

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н.Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

г.Мурманск

28 сентября - 10.30

Мастерская для детей «Осенний листопад». Участники мастерской – воспитанники реабилитационного отделения Мурманского центра помощи семье и детям совершат виртуальное путешествие в осенний лес, ответят на загадки, прослушают стихи поэтов о красоте осенней природы, вырежут и раскрасят из бумаги листья разных деревьев.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

28 сентября - 17.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное открытие выставки живописи петербургского художника Алексея Попова-Правокумского, члена Санкт-Петербургского Творческого Союза художников, сотрудника академического Мариинского театра оперы и балета. Алексей Попов-Правокумский находит вдохновение в природе, стремится передать настроение и мироощущение в своих картинах, напомнить зрителю о простых и радостных впечатлениях. Художника привлекает красота жизни в пространстве, организованном разумно и гармонично, а также состояние тишины и умиротворённости.

В экспозиции будет представлено около 30 произведений художника в жанрах пейзажа и натюрморта. Выставка будет работать до 29 октября.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочном центре Русского музея, II этаж.

29 сентября - 19.00

В Мурманском областном драматическом театре состоится гастрольный киноконцерт-спектакль «Возможная встреча» (г.Москва). Киноконцерт-спектакль «Возможная встреча» - проект известных актёров Ларисы Удовиченко и Сергея Колесникова. Новый формат спектакля позволит зрителю узнать любимых актёров во всех гранях их таланта. Смешение жанров от театра до эстрады, от поэтических выступлений до кинозарисовок покажет, насколько широка и многогранна актерская профессия.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

2 октября - 14.00

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска приглашает мурманчан и гостей города на открытие второго арт-подъезда в рамках проекта «Искусство у порога».

Организаторы откроют художественное полотно, посвященное поэзии, которая превратилась в музыкальные произведения. Работа над вторым подъездом началась в июне 2017 года. Над произведением живописи трудились 5 художниц, включая Репину Анастасию Сергеевну специалиста по работе с молодёжью Молодежного центра творчества и социальной адаптации, которая нанесла завершающий штрих, известную цитату великого советского поэта Владимира Семеновича Высоцкого.

г.Мурманск, ул. Шабалина, 43, подъезд № 1.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ощущение города»; «Мудрый японец Кензо Такада»; «Дороги Параскевы»; «Колорист Пьер Боннар»; «Мир русского лубка»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; экспозиция «Радость постижения бытия».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Поветерья вам, люди добрые!»: книжная выставка к 80-летию поэта Владимира Смирнова; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области»; «Город чудный, город древний. Москва в русской поэзии»; «История медицины»; «Остаться в живых»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «На дрейфующих льдах»; «Масштабные модели»; «Самая красивая страна»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Василий Тёркин».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Коты для умножения доброты»; «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

28 сентября - 17.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное открытие выставки живописи петербургского художника Алексея Попова-Правокумского, члена Санкт-Петербургского Творческого Союза художников, сотрудника академического Мариинского театра оперы и балета. Алексей Попов-Правокумский находит вдохновение в природе, стремится передать настроение и мироощущение в своих картинах, напомнить зрителю о простых и радостных впечатлениях. Художника привлекает красота жизни в пространстве, организованном разумно и гармонично, а также состояние тишины и умиротворённости.

В экспозиции будет представлено около 30 произведений художника в жанрах пейзажа и натюрморта. Выставка будет работать до 29 октября.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Познание через творчество»; «Радуга талантов»; «Трансформация плоскости».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

29 сентября - 19.00

В Мурманском областном драматическом театре состоится гастрольный киноконцерт-спектакль «Возможная встреча» (г.Москва). Киноконцерт-спектакль «Возможная встреча» - проект известных актёров Ларисы Удовиченко и Сергея Колесникова. Новый формат спектакля позволит зрителю узнать любимых актёров во всех гранях их таланта. Смешение жанров от театра до эстрады, от поэтических выступлений до кинозарисовок покажет, насколько широка и многогранна актерская профессия.