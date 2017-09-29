пгт.Никель

1 октября - 14.00

В преддверии Дней приграничного сотрудничества в Центральной библиотеке п.Никель состоится презентация книги норвежского автора Каролины Серк-Хансен «Святой приграничья: наследие Трифона Печенгского». Преподобного Трифона Печенгского считают своим святым восточные саамы, русские, православные финны и норвежцы. Такое полное исследование наследия просветителя саамов впервые вышло на норвежском языке. Книга основана на исторических источниках и новейших российских исследованиях и представляет ранее неизвестные широкому читателю знания и факты. Каролина Серк-Хансен - доктор искусствоведения. Во время работы музейным хранителем в Северной Норвегии она увлеклась изучением норвежско-российских отношений. Серк-Хансен принадлежат несколько статей и книг по темам искусства и культуры. Она является активным популяризатором и лектором. Автор хорошо владеет русским языком и будет представлять свою книгу по-русски.

пгт.Никель, просп.Гвардейский, 33. Центральная библиотека п.Никель.

г.Кировск

30 сентября - 11.00-16.00

Состоится третья акция «DRESS-CROSSING» - бесплатный обмен вещами. Участники акции могут принести вещи, которые им больше не нужны, и меняют их на те, которые им понравились. Вещи, которые останутся после акции, рассортируют и отправят в благотворительные организации и общества. На акцию приглашаются все желающие!

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Затейник».

30 сентября - 15.00

Состоится праздничная концертная программа «От сердца к сердцу», с участием коллективов самодеятельности Дворца культуры и учащихся ДШИ им. А.С. Розанова, посвящённая Международному дню пожилых людей. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

1 октября - 15.00

В демонстрационном зале «МАУК «КГДК» состоится праздничная программа, посвящённая Международному дню пожилых людей «Пусть осень жизни будет золотой». На мероприятие приглашены участники девяти любительских объединений по интересам из СДК нп.Коашва, СДК нп.Титан, МАУК «КГДК» городских общественных организаций. В программе мероприятия командные соревнования между участниками любительских объединений в номинациях танец, песня, поэзия, театральная зарисовка и др., а также выступление участников коллективов художественной самодеятельности МАУК «КГДК», мастер-классы по декоративно- прикладному творчеству, дегустация блюд здорового питания «Питаемся с пользой» (политехнический колледж г.Апатиты), акция «Подари красоту», чайный стол. Вход по пригласительным билетам.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

3 октября - 14.00

Состоится праздничная программа для людей старшего поколения, посвящённая Международному дню пожилых людей. Организаторы мероприятия - волонтёрский клуб «Кукисвумчорр». Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Орлёнок».

5 октября - 12.00

В клубе «Родник», совместно с библиотекой им. Горького состоится арт - гостиная «Очарование русского романса», в программе мероприятия знакомство с творчеством исполнителей романсов, сольное выступление участников самодеятельного коллектива «Надежда». Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Родник».

5 октября - 15.00

Состоится традиционная, праздничная программа для людей старшего поколения «Пусть будет теплой осень жизни», с участием коллективов самодеятельности Дворца культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Затейник».

7 октября - 22.00-3.00

Танцы для взрослых! Зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты. Категория участников 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 октября - 17.00

Состоится концерт Российско-норвежского коллектива академической музыки «KammerRomanse» в рамках Международного культурного фестиваля «Птица Баренц». Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб, малый зал.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н. Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

нп.Титан

29 сентября - 12.00

Состоится экологический субботник в рамках акции «Зеленая Россия». В программе субботника: церемония приветствия «С добрым утром, Титан»; уборка детских площадок посёлка; конкурсы; викторины и фотоконкурс «Openair – Уборка».

нп.Титан, Дом культуры.

нп.Коашва

30 сентября – 16.00

Состоится праздничная программа для людей старшего поколения «Душой мы молоды всегда».

нп. Кошва, МАУК «СДК нп. Кошва».

г.Апатиты

30 сентября - 15.00

Центральная городская библиотека приглашает на концерт «От всей души». В программе: выступление хореографического коллектива Детской школы искусств, эстрадной вокальной группы «Модус» Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана, художественное чтение стихов учащимися Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

30 сентября - 16.00

В Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова В.К. открывается новый сезон в научно-познавательном лектории под эгидой главы г.Апатиты. Тема лекции «По страницам «Тиетты». 10 лет журналу». Основатель и главный редактор научно-популярного журнала «Тиетта» профессор Ю.Л. Войтеховский расскажет об истории, целях и проблемах издания. Среди основных достижений журнала – организация вокруг него творческих людей хибинского края, которым небезразлична богатая и противоречивая история его освоения, сегодняшний день и будущее. В лекции примут участие авторы опубликованных статей. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

30 сентября - 17.00

В библиотеке имени Л.А. Гладиной возобновляются встречи для молодых родителей и будущих мам.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 октября - 15.00

Библиотека имени Л.А. Гладиной приглашает на лекторий «Край, в котором я живу».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 октября - 15.00

В Апатитском городском Дворце культуры состоится праздник, посвященный Дню пожилого человека. В концерте участвуют творческие коллективы самодеятельности, будут игры, конкурсы и кино-викторина. Для любителей активного отдыха – танцы под «живую» музыку (вокальный ансамбль «Счастливый случай», шоу-группа «Колдовское зелье»). Вход свободный

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры.

1 октября - 17.00

Состоится концерт «Песня остается с человеком!». Выступает хор «Viktoria», концертмейстер Виктория Филин.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 октября - 17.00

Клуб «Хорошие фильмы» Апатитского городского Дворца культуры приглашает на просмотр и обсуждение художественного фильма «Бабуся» (Ленфильм, 2003). Режиссер Лидия Боброва. Совместный российско-французский художественный фильм. Продюсеры: Андрей Зерцалов, Жан Бреа. В главной роли Нина Шубина. Гран-при Международного кинофестиваля «Ранкотре» в Париже, Гран-при и приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), Специальный приз жюри Международного кинофестиваля в Карловых Варах и другие награды. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

1 октября - 18.30

Просмотр и обсуждение комедии «Старая дева» (Италия, Франция 1971). Сценарист и режиссёр – Жан-Пьер Блан, композитор – Мишель Легран. В главных ролях – Анни Жирардо и Филипп Нуаре. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

1-10 октября

В центральной городской библиотеке будут проходить бесплатные консультации для пожилых людей по работе на ПК.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

3 октября - 17.00

Библиотека семейного чтения приглашает на встречу депутатов городского Совета Натальи Николаевны Бровко и Андрея Николаевича Бугаева с жителями микрорайона Старые Апатиты.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. Библиотека семейного чтения.

Городская детско-юношеская библиотека

(г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53)

Объявляет набор детей 4-6 лет в школу литературного развития «Книга на ладошке». Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю. Начало занятия в 17.10, продолжительность - 50 минут. Ребят ждёт чтение интересных книг и творческие занятия.

г.Мончегорск

30 сентября

Начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Заполярный рубеж». Экспозиция посвящена 70-летию освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. На выставке представлены редкие фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, рассказывающие о ходе военных действий по защите Заполярья. На них также изображены все рода войск, принимавшие участие в обороне края.

Посетители увидят информационные плакаты: «Пограничники Арктики», «Заполярный плацдарм», «Верманский рубеж», «Партизаны Заполярья», «Транспортные отряды», «Непобедимый Мурманск», «Тыл – фронту», «Герои Северного флота», «Гранитный линкор», «Помощь союзников» и «Октябрь 1944 Петсамо-Киркенесская наступательная операция». Выставка будет работать до 31 октября.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Заполярный

30 сентября и 1 октября – 15.00

В ДК «Октябрь» города Заполярный состоится финал открытого молодёжного фестиваля рок-музыки «Rock Motor». В первый день для участников, традиционно, пройдет мастер-класс от приглашенного специалиста, а 1 октября в 15.00 начнутся финальные выступления лучших рок-коллективов Мурманской области.

Председатель жюри площадки в 2017 году – Алексей Мурашов, музыкальный промоутер, директор фестиваля «Revolution», музыкант группы «Скворцы Степанова», менеджер отборочных музыкальных фестивалей («Emergenza», «Соседний мир»), арт-директор «Groggy Fest» (Рига), менеджер шоу-кейс фестиваля международной конференции «Colisium Music Week» (2016), спикер международных конференций «Colisium», «SoundGeist» (Finland); «Music Match» (Germany).

Напомним, открытый молодёжный фестиваль рок-музыки «Rock Motor» проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках Х Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса». Финал следующей площадки – фестиваля вокала «Взлетная полоса» – состоится 7-8 октября в городе Оленегорске.

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

г.Мурманск

29 сентября - 18.00

Показ первой части художественного фильма «Винсент и Тео». Художественный фильм посвящён художнику Винсенту Ван Гогу. Показ состоится в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

29 сентября - 19.00

В Мурманском областном драматическом театре состоится гастрольный киноконцерт-спектакль «Возможная встреча» (г.Москва). Киноконцерт-спектакль «Возможная встреча» - проект известных актёров Ларисы Удовиченко и Сергея Колесникова. Новый формат спектакля позволит зрителю узнать любимых актёров во всех гранях их таланта. Смешение жанров от театра до эстрады, от поэтических выступлений до кинозарисовок покажет, насколько широка и многогранна актерская профессия.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

30 сентября в 10.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится очередное занятие творческой мастерской по хореографическому искусству «Экзерсис» на тему «Экология танца. Традиционные, специфические и экспериментальные типы драматургического построения композиции танца».

Руководители хореографических коллективов Кольского Заполярья посетят лекционно-практические занятия «Начало номера как проявление авторской концепции и драматургии хореографического жанра», «Значение 3-х частной структуры в композиции танца» и «Специфические ошибки при использовании различных приемов композиционного построения танца». Они также просмотрят видео лучших номеров коллективов-участников VIII областного открытого конкурса танцев народов России «Душа России».

Мероприятие проводит ведущий специалист по хореографии отдела народного творчества Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, отличник народного просвещения Российской Федерации Виктор Борисович Выдрин.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

30 сентября - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «Летающий диван» педагоги студии «Солнечный дом» покажут удивительную песочную анимацию и мастер-класс по рисованию песком. Взрослые и дети научатся «разговаривать» с песком и рисовать на нем причудливые фигуры. Школа рисования песком «Солнечный Дом» - уникальная студия, представляющая рисование песком как самостоятельный вид искусства, доступный для всех - от малышей до взрослых. Такие творческие занятия помогают детям развивать художественный вкус и мелкую моторику рук.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

30 сентября - 14.00

Состоится авторская литературная программа Дмитрия Коржова «Те, кого люблю». Дмитрий Коржов, известный в Мурманске прозаик, поэт, журналист, критик, член Союза писателей России, прочтет лекцию «Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда», посвященную творчеству Николая Туроверова.

Николай Николаевич Туроверов – поэт, участник Гражданской и двух мировых войн. Несмотря на то, что долгое время писатель провел в эмиграции, он все равно продолжал писать стихи. Лирику Н. Туроверова отличают тяготение к поэтике фрагмента, отрывка и отказ от прямого выплеска чувства. Эмоции оставлены в подтексте. Дмитрий Коржов расскажет не только об удивительной судьбе Николая Николаевича, его стихах и прозе, но и о поэтах русской эмиграции первой волны, поэтах из круга литераторов-белогвардейцев, оставшихся в Советской России. На вечере прозвучат стихи и проза Николая Туроверова в исполнении артиста Мурманского областного драматического театра Сергея Гронского и артиста Мурманской областной филармонии Андрея Боброва.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 4-й этаж, литературная гостиная.

30 сентября в 16.00

Состоится День поэзии Заполярья, посвященный памяти Владимира Александровича Смирнова. В этом году Владимиру Александровичу исполнилось бы 80 лет. В День поэзии участники мероприятия вспомнят не только Владимира Смирнова, но и саамскую поэтессу Октябрину Воронову, мурманских писателей и поэтов Виктора Тимофеева, Викдана Синицына, Николая Скромного, Михаила Тверцова, Николая Колычева, и, конечно же, человека, который возродил в России Дни Славянской письменности и культуры, писателя и общественного деятеля Виталия Маслова. Участниками вечера станут вдова писателя – Роза Смирнова, члены писательской организации Михаил Орешета, Дмитрий Коржов, Марина Чистоногова (Доценко), Илья Виноградов, Ирина Поливцева и бард Александр Базанов. Стихи Владимира Смирнова прочитают студенты Мурманского арктического государственного университета.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-зал.

30 сентября - 18.00

Состоится концерт органной музыки итальянского органиста Луки Массальи. Лука Массалья - талантливый и яркий музыкант. Он отличается уникальной выразительной и по-настоящему одухотворенной манерой исполнения. Его репертуар состоит из множества шедевров духовной музыки. В исполнении итальянского органиста прозвучат музыкальные произведения Иоганна Баха, Пьера Кошро, Марселя Дюпре, Иоганна Пахельбеля и других композиторов.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

2 октября - 14.00

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска приглашает мурманчан и гостей города на открытие второго арт-подъезда в рамках проекта «Искусство у порога».

Организаторы откроют художественное полотно, посвященное поэзии, которая превратилась в музыкальные произведения. Работа над вторым подъездом началась в июне 2017 года. Над произведением живописи трудились 5 художниц, включая Репину Анастасию Сергеевну специалиста по работе с молодёжью Молодежного центра творчества и социальной адаптации, которая нанесла завершающий штрих, известную цитату великого советского поэта Владимира Семеновича Высоцкого.

г.Мурманск, ул. Шабалина, 43, подъезд № 1.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ощущение города»; «Мудрый японец Кензо Такада»; «Дороги Параскевы»; «Колорист Пьер Боннар»; «Мир русского лубка»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; экспозиция «Радость постижения бытия».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Поветерья вам, люди добрые!»: книжная выставка к 80-летию поэта Владимира Смирнова; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области»; «Город чудный, город древний. Москва в русской поэзии»; «История медицины»; «Остаться в живых»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «На дрейфующих льдах»; «Масштабные модели»; «Самая красивая страна»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Василий Тёркин».

30 сентября

Пройдет День семейного отдыха, посвященный Дню города. Для посетителей будут действовать стационарные экспозиции, рассказывающие об истории и природе края, а также временные выставки «На дрейфующих льдах» и «Самая красивая страна».

Участники мероприятия примут участие в музейном занятии «Мурманск – город мой широкоплечий». Музейный педагог проведет экскурсию, рассказав о рождении города и его развитии, об основных занятиях жителей города-труженика и о военных страницах в истории. После экскурсии дети примут участие в создании совместной работы – аппликации «Мой город», на которой каждый сможет нарисовать любимые места в Мурманске. После музейного занятия будут демонстрироваться учебные программы: «История Мурманска» и «Природа Мурманской области».

30 сентября

Начнёт работу мини-выставка «Поэт, сын земли Кольской» из цикла «Сделано в СССР». Выставка посвящена 80-летию со дня рождения мурманского поэта Владимира Александровича Смирнова. Владимир Смирнов - русский писатель, сыгравший выдающуюся роль в становлении саамской литературы. Он начал писать стихи ещё в школе и публиковал их в газете «Полярная правда». Владимир Александрович был не только одним из организаторов областного литературного объединения ЛИТО, образованного при Мурманском книжном издательстве, но и принял участие в создании писательской организации. В 1978 году он первым из писателей-мурманчан стал членом Союза писателей СССР.

Писатель перевёл для русского читателя стихи первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой, писавшей на родном языке. Владимир Смирнов является одним из организаторов Дней славянской письменности и Дней Баренцева моря. На выставке посетители увидят лучшие сборники стихов и очерков Владимира Александровича: «Поморье», «Я живу на Севере» и «Поклонный крест». В витринах также будут представлены его личные вещи: перекидной календарь, записная книжка, чернильница с ручкой и другие предметы. Выставка будет работать до 31 октября.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Коты для умножения доброты»; «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; выставка живописи петербургского художника Алексея Попова-Правокумского, члена Санкт-Петербургского Творческого Союза художников, сотрудника академического Мариинского театра оперы и балета.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Познание через творчество»; «Радуга талантов»; «Трансформация плоскости».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

29 сентября - 19.00

В Мурманском областном драматическом театре состоится гастрольный киноконцерт-спектакль «Возможная встреча» (г.Москва). Киноконцерт-спектакль «Возможная встреча» - проект известных актёров Ларисы Удовиченко и Сергея Колесникова. Новый формат спектакля позволит зрителю узнать любимых актёров во всех гранях их таланта. Смешение жанров от театра до эстрады, от поэтических выступлений до кинозарисовок покажет, насколько широка и многогранна актерская профессия.