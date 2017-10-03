пгт.Никель

3 октября - 15.00

В Историко-краеведческом музее Печенгского района состоится открытие передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея «Саамы - коренные жители Кольского полуострова». На выставке представлены фотографии, а также информационный материал, рассказывающие о культуре и быте саамов. Посетители музея смогут подробнее узнать о традиционных занятиях коренных жителей нашего края, об особенностях их расселения, истории и современной культуре.

Саамы являются одним из коренных малочисленных народов, которые проживают в настоящее время на территории четырех северных государств - России, Финляндии, Швеции и Норвегии. В Российской Федерации, а именно на Кольском полуострове, их численность составляет около 1700 человек. Культурным центром местных саамов является село Ловозеро.

Выставка будет работать до 30 октября.

пгт Никель, Печенгская улица, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Полярные Зори

3 октября - 19.00

В городском ДК выступит заслуженная артистка России Варвара с программой «Там, где любовь...».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

3 октября - 14.00

Состоится праздничная программа для людей старшего поколения, посвящённая Международному дню пожилых людей. Организаторы мероприятия - волонтёрский клуб «Кукисвумчорр». Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Орлёнок».

5 октября - 12.00

В клубе «Родник», совместно с библиотекой им. Горького состоится арт - гостиная «Очарование русского романса», в программе мероприятия знакомство с творчеством исполнителей романсов, сольное выступление участников самодеятельного коллектива «Надежда». Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Родник».

5 октября - 15.00

Состоится традиционная, праздничная программа для людей старшего поколения «Пусть будет теплой осень жизни», с участием коллективов самодеятельности Дворца культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Затейник».

7 октября - 22.00-3.00

Танцы для взрослых! Зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты. Категория участников 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 октября - 17.00

Состоится концерт Российско-норвежского коллектива академической музыки «KammerRomanse» в рамках Международного культурного фестиваля «Птица Баренц». Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб, малый зал.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н. Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

г.Апатиты

3-10 октября

В центральной городской библиотеке будут проходить бесплатные консультации для пожилых людей по работе на ПК.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

3 октября - 17.00

Библиотека семейного чтения приглашает на встречу депутатов городского Совета Натальи Николаевны Бровко и Андрея Николаевича Бугаева с жителями микрорайона Старые Апатиты.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. Библиотека семейного чтения.

Городская детско-юношеская библиотека

(г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53)

Объявляет набор детей 4-6 лет в школу литературного развития «Книга на ладошке». Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю. Начало занятия в 17.10, продолжительность - 50 минут. Ребят ждёт чтение интересных книг и творческие занятия.

пгт.Мурмаши

с 4 октября

В ДК «Энергетик» будет работать выставка «Графическая сюита «Сердце женщины» художника Александра Мееровича (ЗАТО г.Североморск).

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

3 октября - 12.30

Праздничная программа «Душа как прежде молода». В рамках Декады пожилого человека областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих проведет праздничную программу «Душа как прежде молода». Пожилые люди примут участие в конкурсах, поэтических, музыкальных и танцевальных номерах.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

4 октября - 10.00

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки посетит воспитанников детского сада № 82 с игровой программой «С днём рождения, Мурманск!». Маленькие северяне совершат путешествие по Мурманской области и вспомнят, чем необычны города и поселки Кольского Севера. Ребят ждут веселые игры и конкурсы, танцы, соревнования и интересные детские книжки. Завершит праздник салют из мыльных пузырей.

г.Мурманск, ул. Радищева, 76. Детский сад комбинированного вида № 82.

4 октября - 10.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится музейное занятие «Дорога в космос открыта…», посвященное 60-летию запуска первого спутника Земли. «Спутник-1» - первый искусственный спутник Земли, который был создан академиком АН СССР Сергеем Павловичем Королевым и запущен на орбиту 4 октября 1957 года. Дата запуска спутника является началом космической эры человечества.

На музейном занятии школьники узнают об основных этапах освоения космоса, истории создания и запуска первого спутника на орбиту планеты Земля, посмотрят первый широкоэкранный мультипликационный фильм «Мурзилка на спутнике», созданный в 1960 году, а также разгадают космические загадки и соберут тематические пазлы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманскийобластной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения, 1-й этаж.

4 октября - 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится мероприятие «Мурманск - город-герой, город-труженик», посвященное Дню рождения города. Для посетителей состоится экскурсия, посвященная истории города Мурманска. Музейный сотрудник расскажет о развитии Мурманска в довоенный и военный периоды в экспозициях музея: «Мурман - северная окраина России. XVII-нач. ХХ вв. Основание города Романов-на-Мурмане», «Октябрьская революция, гражданская война и интервенция на Мурмане. 1917−1920 гг.», «Край в период 1920 − 1940-х годов» и «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.».

В Региональном детско-юношеском центре краеведения гостям мероприятия будет представлена учебная программа «История Мурманска». Учебная программа разработана на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка петербургского художника Алексея Попова-Правокумского; «Радость постижения бытия»; «Ощущение города»; «Мудрый японец Кензо Такада»; «Дороги Параскевы»; «Колорист Пьер Боннар»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

4 октября

в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка-проект Детской галереи г. Апатиты, посвящённая творчеству Василия Кандинского. В экспозиции будет представлено около 15 работ юных художников, которые можно разделить на две тематические группы: бессюжетные композиции, выполненные под влиянием абстрактного творчества художника, и произведения, вдохновлённые ранним, до абстракционизма, периодом творчества Кандинского, где основную роль играет «ритмическая работа цвета». Такой метод изучения и понимания искусства даёт детям возможность изучить творчество художников и создать собственные работы на изучаемую тему. Выставка будет работать до 5 ноября.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Для творчества нет преград»: выставка творческих работ «Школы доброты»; «Экология и здоровье человека на Севере»; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области»; «Остаться в живых»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Прочитать о войне, чтобы помнить…» - книжная выставка к 73-летию Петсамо-Киркенесской операции.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Самая красивая страна» - по 4 октября; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Василий Теркин»; «На дрейфующих льдах»; «Масштабные модели»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова».

4 октября - 10.00

Состоится музейное занятие «Первый искусственный спутник Земли».

4 октября - 13.00

Начнётся мероприятие «Мурманск - город-герой, город-труженик», посвященное Дню города.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыта экспозиция «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

6 октября – 19.00

«Я родился под северным солнцем». Автор-исполнитель Алексей Витаков, (г.Москва). Музыкальная гостиная.

7 октября – 18.00

«Пиковая дама». А.С. Пушкин. Моноспектакль. Исполнитель - народный артист РФ Евгений Князев (г.Москва). Концертный зал.

8 октября – 17.00

«Бах и итальянские виртуозы». Владимир Королевский – орган (г.Волгоград) и Алексей Балашов – гобой (г.Москва). Концертный зал.

10 октября – 19.00

«Венский блеск». Открытие Виртуального концертного зала.

14 октября – 18.00

«Все о любви». Евгений Южин – тенор (г.Санкт-Петербург) и ансамбль народных инструментов «Экспромт» (г.Мурманск). Концертный зал.

15 октября – 17.00

«Джазовые Портреты Стиви Уандера». Фестиваль «Мелодии Арктики». Квартет Олега Бутмана. Концертный зал.

17 октября – 19.00

Джаз и спиричуэлс. Всемирные Дни музыки. Мэнди Гейнс (вокал), Патрик Келли (орган), США. Большой зал.

21 октября – 17.00

«Вариации от барокко до рока». Мурманск-классик-квинтет. Музыкальная гостиная.

22 октября – 14.00

«Когда некогда». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди» (г.Мурманск).

27 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

28 октября – 15.00

Балет для детей «Пиноккио». Концертный зал.

28 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

29 октября -17.00

Вечер романса «Не пробуждай воспоминаний...». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

4 октября – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон. 16+ Малая сцена.

5 октября – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

6 октября - 19.00

«О любви...». Музыкально-поэтический спектакль. 12+ Малая сцена.

7 октября – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш. 16+

8 октября – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

8 октября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях. Лопе де Вега. 12+

11 октября – 19.00

«Соседки». Трагикомедия по пьесе Ж.Франко. 12+

12 октября – 19.00

Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

12 октября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. 18+ Малая сцена.

13 октября – 19.00

«Ох уж эта Анна!» Комедия в двух действиях. М. Камолетти. 18+

14 октября – 12.00

«Осторожно: дети!» Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. А. Богачёв. 6+

14 октября – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

15 октября – 11.30 и 14.00

«Сказочные приключения Мокея, или Как Бабы яги сказку спасали». Звёзды Петербургской оперетты. Музыкальная сказка для детей и их родителей. 0+

15 октября – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Комедия. Г. Слуцки. 16+

16 октября – 19.00

«Сильва». Звезды Петербургской оперетты. Имре Кальман. Оперетта в двух действиях. 6+

17 октября – 19.00

«Летучая мышь». Звёзды Петербургской оперетты. Иоганн Штраус. Оперетта в двух действиях. 6+

19 октября – 19.00

«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

20 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

21 октября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

21 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

22 октября – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

22 октября –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

25 октября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 16+

26 октября - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

27 октября - 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережко. 16+

28 октября – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 октября – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

28 октября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

29 октября – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

29 октября -19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

30 октября – 19.00

«Круг друзей». Концерт памяти Михаила Круга. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

6 октября – 16.30

«Маша и медведь».

7 октября – 12.00 и 14.30

«Маленькая дочь Солнца».

7 октября – 12.00

«Пряничный человечек».

8 октября – 10.00

«Пряничный человечек».

8 октября – 12.00 и 14.30

«Зима в Простоквашино».

8 октября – 17.00

«Золушка».

13 октября – 16.30

«Телефон». Спектакль.

14 октября – 10.00

«Телефон». Спектакль.

14 октября – 12.00

«Пастушка и трубочист».

14 октября – 17.00

«Маша и медведь».

15 октября – 10.00

«Маша и медведь».

15 октября – 12.00 и 14.30

«Королевские зайцы».

15 октября – 17.00

«Самый лучший день».

20 октября – 16.30

«Полянка».

20 октября – 19.00

«Снова туда, где море огней». Голоса Заполярья.

21 октября – 10.00

«Полянка».

21 октября – 12.00 и 14.30

«Тайна дочери короля

21 октября – 17.00

«Телефон».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 октября – 18.00

«Гроза». Драматические спектакли.

15 октября – 11.00

«Кошкин дом». Детский спектакль.

15 октября – 18.00

«Любовь по-французски». Драматический спектакль.

21 октября – 18.00

«Барышня-крестьянка». Драматический спектакль.

22 октября – 11.00

«Грибной переполох». Детский спектакль.

22 октября – 18.00

«Примадонны». Драматический спектакль.

28 октября – 18.00

«Панночка». Драматический спектакль.

29 октября – 11.00

«Муха-цокотуха». Детский спектакль.

29 октября – 18.00

«Такая долгая война». Премьера, драматическая, современная драма.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Трансформация плоскости» - по 2 октября; фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.