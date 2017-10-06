пгт.Никель

6 октября - 15.00

В Историко-краеведческом музее Печенгского района состоится открытие передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея «История становления и развития моногородов Мурманской области».

В Мурманской области сконцентрировано наибольшее число моногородов российской Арктики. На выставке будут представлены фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея и муниципальных музеев Кировска, Ковдора, Мончегорска и Никеля, иллюстрирующие историю городов и предприятий, благодаря которым они были основаны. Выставка работает до 19 октября.

пгт Никель, Печенгская улица, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Кировск

7 октября - 12.00-16.00

В рамках Года экологии центральная городская библиотека им. А.М. Горького совместно с клубом «Фиалки на Мурмане» приглашает на выставку-ярмарку «Лето мы приблизим сами». Все желающие смогут оценить красоту фиалок, стрептокарпусов, глоксиний, посетить мастер – класс по уходу за домашними цветами. Выставка состоится в читальном зале библиотеки

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

7 октября - 22.00-3.00

Танцы для взрослых! Зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты. Категория участников 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 октября - 13.00

Городская детско-юношеская библиотека продолжает новый проект – цикл познавательных часов выходного дня «Мы расскажем вам о…». Второй час под названием «Волшебная сила слов» по творчеству Валентины Осеевой. Приглашаются все желающие.

г.Кировск, ул.Кондрикова 3а. Городская детско-юношеская библиотека.

8 октября – 15.00

В городской детско-юношеской библиотеке возобновляет свою работу клуб «Аистёнок». Приглашаем каждое воскресенье будущих мам и пап на занятия клуба: опытные врачи и педагоги помогут подготовиться к благополучному появлению вашего ребёнка на свет.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

8 октября в 17.00

Состоится концерт Российско-норвежского коллектива академической музыки «KammerRomanse» в рамках Международного культурного фестиваля «Птица Баренц».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

17 октября – 19.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает неравнодушных граждан принять участие в памятном мероприятии «Шествие со свечами», посвященном 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Цель акции – почтить память кировчан – участников Великой Отечественной войны. Символами памяти станут светодиодные свечи, которые будут вручать горожанам сотрудники музея. Приветствуется наличие собственных свечей.

г.Кировск, Центральная площадь города Кировска.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н. Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

г.Апатиты

6 октября - 13.00

Праздничная программа «Душа как прежде молода». В рамках Декады пожилого человека областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих проведёт праздничную программу «Душа как прежде молода». Пожилые люди примут участие в конкурсах, представят поэтические, музыкальные и танцевальные номера.

г.Апатиты, ул. Бредова, 13. Апатитская первичная организация Всероссийского общества слепых.

6-10 октября

В центральной городской библиотеке проходят бесплатные консультации для пожилых людей по работе на ПК.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

Городская детско-юношеская библиотека

(г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53)

Объявляет набор детей 4-6 лет в школу литературного развития «Книга на ладошке». Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю. Начало занятия в 17.10, продолжительность - 50 минут. Ребят ждёт чтение интересных книг и творческие занятия.

г.Мончегорск

6 октября - 19.00

В ГЦК театр эстрады имени А. Райкина представит спектакль «Играем Фигаро!». В главной роли - Юрий Гальцев.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30/2. ГЦК.

г.Оленегорск

7 и 8 октября – 16.00

В ЦКиД «Полярная звезда» пройдёт финал открытого молодежного фестиваля вокала «Взлетная полоса».

г.Оленегорск, Ленинградский просп.,5. ЦКиД «Полярная звезда».

9 октября - 19.00

В музыкальной школе состоится концерт российско-норвежского коллектива «Kammerromans».

г.Оленегорск, ул.Бардина, 43. Музыкальная школа.

г.Снежногорск

7 октября - 14.00

В ГДК «Современник» пройдёт театрализованная программа «Как Емеля в город ездил».

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

г.Гаджиево

7 октября - 17.00

В Доме офицеров флота в рамках мероприятий антитеррористической направленности начнется квест «Миссия выполнима» среди детей и подростков.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 53а. ДОФ.

пгт.Мурмаши

7 октября - 14.00

В ДК «Энергетик» состоится открытие выставки фотоколлажей Александра Говорова «Меломан».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

ЗАТО г.Североморск

7 октября - 14.00

Североморская городская библиотека № 2 приглашает на литературный праздник «Возраст осени прекрасной».

ЗАТО г.Североморск, ул. Головко, 5. Североморская городская библиотека № 2.

8 октября - 15.00

Центральная детская библиотека на базе Дома детского творчества имени Саши Ковалева проведёт литературную гостиную «Тебе, через сто лет», посвящённую 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой.

ЗАТО г.Североморск, ул. Головко, 1а. Центральная детская библиотека.

г.Мурманск

6 октября - 13.00

Состоится открытие выставки работ мурманских художников и учеников Детской художественной школы. Экспозиция посвящена Дню города Мурманска и 1-й годовщине открытия после реконструкции Морского вокзала.

г.Мурманск, Портовый проезд, 25. Морской вокзал, 2-й этаж.

6 октября - 15.30

Артисты Мурманского областного драматического театра подарят ребятам Мурманского центра социальной помощи семье и детям благотворительный спектакль «Ищи ветра в поле». Пьеса написана по мотивам русских народных сказок. На шумной ярмарке дает представление веселый балаган. Два бойких скомороха рассказывают историю о бедных стариках и волшебнике Ветре. Герои сказки – простодушные Дед и Бабка сталкиваются с несправедливостью и обманом. На помощь им приходит честный, смелый и добрый Ветер. И, конечно, зло, жадность, коварство будут наказаны, и воцарятся мир и радость. Режиссер-постановщик - Никита Ковалев.

В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев, а также артисты – Владимир Вагайцев, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Алексей Кинк, Владимир Равданович, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Ксения Ширина и Андрей Шпеко.

г.Мурманск, ул. Старостина, 91. Мурманский центр социальной помощи семье и детям.

6 октября - 17.00

В Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «Графика Бориса Сюхина из собрания музея», посвящённой 85-летию со дня рождения художника. Борис Васильевич Сюхин – художник, график, член Союза художников СССР. Его произведения отличают точность рисунка, выразительная пластика линии и выверенная композиция. Северная тема стала главной в искусстве Бориса Сюхина. Графические работы художника проникнуты любовью к Кольскому Заполярью. Гравюры выполнены характерными для графики 1960-70-х годов приёмами: использованием контрастов чёрных и белых пятен, плотных темных заливок. Произведениям художника свойственны мягкие цвета, плавные линии, создающие ощущение природной гармонии.

В экспозиции будут представлены графические работы из фондового собрания музея. Выставка будет работать до 29 октября.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 1-й этаж, малый зал.

6 октября - 18.00

Показ второй части художественного фильма «Винсент и Тео». Художественный фильм посвящён художнику Винсенту Ван Гогу. Показ состоится в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

6 октября - 19.00

Состоится концерт авторской песни Алексея Витакова. Алексей Витаков – известный российский автор-исполнитель, поэт и прозаик, выпускник Литературного института имени Горького, член Союза писателей России, лауреат многих музыкальных и поэтических фестивалей представит северянам программу «Я родился под северным солнцем...» и исполнит свои лучшие песни.

7 октября московский поэт возглавит в Мурманске жюри регионального литературного фестиваля-форума «Капитан Грэй», который проводится при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и областного отделения Союза писателей России. Фестиваль собирает лучших молодых поэтов и прозаиков нашей области и других регионов Северо-Запада. Он проходит в рамках всероссийского форума «Осиянное слово», создателем и идейным вдохновителем которого является Алексей Витаков.

После насыщенных мастер-классов и семинаров состоится финальный концерт участников, который пройдет в мурманском арт-кафе «Пряности». Лучших авторов региона в качестве подарка ждет рекомендация на участие в финале всероссийского форума «Осиянное слово», который проходит в легендарном посёлке писателей Переделкино.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

7 октября - 10.00-20.20

Мурманчан приглашают на праздник, посвящённый 101-й годовщине города-героя. Программа мероприятий ко Дню города:

10.00-19.00 - детский городок на стоянке возле гостиницы «Меридиан»;

10.50 - старт VIII авто-мотопробега «Кола - Мурманск» (ТЦ «Пассаж» - просп. Кольский - просп. Ленина до ул. Карла Маркса);

11.00 - старт 82-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола - Мурманск» (ТЦ «Пассаж» - просп. Кольский - просп. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);

12.00 - старт XXII массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» по пр. Ленина (от дома № 16 по просп. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);

13.00 - начнётся народное гуляние, посвященное 101-й годовщине со дня основания города Мурманска на площади Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика». В программе: 13.00-15.00 - работа фотозоны, 14.00-16.00 - музыкальный шатёр «Караоке», 14.30-16.00 - уличный театр от ДК «Первомайский», 15.00- 16.30 - уличная игра «Квест по городу», 15.30-17.00 - спортивные аттракционы, 17.30-18.00 - танцевальная программа, 17.30 - 18.30 - выступление уличных музыкантов;

13.30 - заплыв на открытой воде на дистанцию 101 метр, посвященный 101-й годовщине со дня основания города Мурманска (озеро Семёновское, лодочная станция);

14.00-17.00 - в сквере на ул. Ленинградской будут работать молодёжные интерактивные площадки;

19.00 - на площади Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика» стартует праздничная шоу-программа «Вступая в новое столетие»;

20.15 - файер-шоу от группы «Ифрит» (площадь Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика»);

20.20 - праздничный фейерверк.

11 октября – 14.00

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Евгения Шталя «Литературные Хибины: энциклопедический справочник. 1835-2015». Составитель справочника – библиограф и краевед, создатель музея писателя Венедикта Ерофеева кировчанин Евгений Шталь. Евгений Николаевич является постоянным автором научно-популярного и информационного журнала «Тиетта» Геологического института Кольского научного центра Российской академии наук.

Книга «Литературные Хибины» является результатом десятилетнего кропотливого труда Евгения Шталя. Издание включает биографию и библиографический список трудов и публикаций 1270 российских и иностранных авторов, которые с 1835 по 2015 гг. писали художественные произведения или научно-популярные очерки о Кировске и Апатитах.

Биографические сведения о большом количестве авторов, побывавших в Хибинах, опубликованы впервые. Из них мы узнаем о хибинском литературном следе журналиста Бориса Левитеса, кинорежиссера Романа Кармена, писателя Даниила Гранина, многих северных авторов: историков Ивана Ушакова и Алексея Киселева, писателей Виктора Тимофеева и Александра Миланова, журналиста Валерия Берлина и многих других.

Книга Евгения Николаевича Шталя имеет научную, историческую и краеведческую ценность. Часть тиража издания уже передана в фонды библиотек Мурманской области.

На презентации автор расскажет о работе над справочником, прокомментирует логику отбора персоналий, а также ответит на вопросы читателей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дороги Параскевы» - по 8 октября; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи»; «Радость постижения бытия»; «Ощущение города»; «Мудрый японец Кензо Такада».

6 октября

Открывается экспозиция «Графика Бориса Сюхина из собрания музея».

6 октября - 18.00

Будет показана вторая часть художественного фильма «Винсент и Тео» (Нидерланды - Великобритания - Франция - Италия - Германия, 1990 г.). Картина посвящена жизни и творчеству Винсента Ван Гога.

8 октября – 15.00

В виртуальном филиале Русского музея состоится трансляция передачи «Федор Рокотов. Дмитрий Левицкий. Владимир Боровиковский» и «Живописец. Портретист. Иконописец В. Л. Боровиковский».

8 октября – 16.00

В виртуальном филиале Русского музея состоится трансляция передачи «Борис Кустодиев».

11 октября

«Открывается экспозиция «Ленин. Без политики».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области» - по 9 октября; «Золотое кольцо России» - по 9 октября; «Прочитать о войне, чтобы помнить… К 73-летию Петсамо - Киркенесской операции»; «Забытый наряд мелодии»; «Для творчества нет преград»; «Экология и здоровье человека на Севере»; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Остаться в живых»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Поэт, сын земли Кольской. Владимир Смирнов» из цикла «Сделано в СССР»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Василий Теркин»; «На дрейфующих льдах»; «Масштабные модели»; «Красная книга Мурманской области глазами детей».

7 октября – 14.00 и 16.00

Состоится демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. В 14.00 посетителям будет представлена учебная программа «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова, а также о природоохраняемых территориях нашего региона. В 16.00 гости музея просмотрят учебную программу «История Мурманска», повествующую об основных этапах развития города Мурманска: о предпосылках создания города, Первой мировой войне, основании Романова-на-Мурмане, интервенции и гражданской войне, развитии Мурманска в довоенный период, тяжелейшем периоде Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., послевоенном восстановлении города, 1950 -1980-е гг., кризисе 1990-х гг. и 2000 годах.

Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области. После просмотра программ посетители смогут проверить свои знания с помощью специального интерактивного приложения на планшетах.

7 октября

Начнёт работу мини-выставка «10-й сталинский удар», посвященная началу Петсамо-Киркенесской стратегической наступательной операции 1944 года – единственной в истории Великой Отечественной войны, проведенной в условиях Крайнего Севера. На выставке будут представлены фотографии, фронтовые письма, открытки и выпуски газеты «Часовой Севера», выпускавшиеся в период проведения операции.

7 октября 1944 года части 14-й армии Северного флота при поддержке 7-й воздушной армии начали Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию – «Десятый сталинский удар», цель которой - полное изгнание немецко-фашистских захватчиков из Советского Заполярья. Главный удар наносился левым флангом 14-й армии в направлении на Луостари и Петсамо.

В ходе Петсамо-Киркенесской операции территория Советского Заполярья была полностью очищена от немецко-фашистских захватчиков. 22 октября 1944 года в целях завершения разгрома противника советские войска перешли норвежскую границу и начали освобождение Северной Норвегии. В честь побед советских воинов, освобождавших Заполярье, в Москве четырежды гремели залпы салютов.Героическая оборона Заполярья и самоотверженность тружеников Мурманской области сковали в Арктике значительные силы противника, обеспечили бесперебойную работу стратегических морских и сухопутных коммуникаций на Севере страны, а также регулярное поступление военных грузов от наших союзников по антигитлеровской коалиции. Выставка будет работать до 7 ноября.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

8 октября - 11.00-16.00

Пройдёт акция «Читаем вместе! Читаем вслух!».

11 октября - 17.30

В отделе психологической поддержки читателей начнет свою работу в новом учебном году студия «Библиодетка».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка работ фотоклуба «Имандра», посвященная 80-летию города Мончегорска.

8 октября - 14.00

Приглашает на концерт для взрослых и детей «А у нас во Дворце».

8 октября - 15.00

Пройдёт областной интеллектуально-творческий очно-заочный конкурс «Интеллектуальный марафон» для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

11 октября - 18.00

Состоится вечер отдыха для северян старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; «Живопись Алексея Попова-Правокумского».

6 октября – 19.00

«Я родился под северным солнцем». Автор-исполнитель Алексей Витаков, (г.Москва). Музыкальная гостиная.

7 октября – 18.00

«Пиковая дама». А.С. Пушкин. Моноспектакль. Исполнитель - народный артист РФ Евгений Князев (г.Москва). Концертный зал.

8 октября – 17.00

«Бах и итальянские виртуозы». Владимир Королевский – орган (г.Волгоград) и Алексей Балашов – гобой (г.Москва). Концертный зал.

10 октября – 19.00

«Венский блеск». Открытие Виртуального концертного зала.

14 октября – 18.00

«Все о любви». Евгений Южин – тенор (г.Санкт-Петербург) и ансамбль народных инструментов «Экспромт» (г.Мурманск). Концертный зал.

15 октября – 17.00

«Джазовые Портреты Стиви Уандера». Фестиваль «Мелодии Арктики». Квартет Олега Бутмана. Концертный зал.

17 октября – 19.00

Джаз и спиричуэлс. Всемирные Дни музыки. Мэнди Гейнс (вокал), Патрик Келли (орган), США. Большой зал.

21 октября – 17.00

«Вариации от барокко до рока». Мурманск-классик-квинтет. Музыкальная гостиная.

22 октября – 14.00

«Когда некогда». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди» (г.Мурманск).

27 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

28 октября – 15.00

Балет для детей «Пиноккио». Концертный зал.

28 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

29 октября -17.00

Вечер романса «Не пробуждай воспоминаний...». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 октября - 19.00

«О любви...». Музыкально-поэтический спектакль. 12+ Малая сцена.

7 октября – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш. 16+

8 октября – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

8 октября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях. Лопе де Вега. 12+

11 октября – 19.00

«Соседки». Трагикомедия по пьесе Ж.Франко. 12+

12 октября – 19.00

Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

12 октября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. 18+ Малая сцена.

13 октября – 19.00

«Ох уж эта Анна!» Комедия в двух действиях. М. Камолетти. 18+

14 октября – 12.00

«Осторожно: дети!» Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. А. Богачёв. 6+

14 октября – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

15 октября – 11.30 и 14.00

«Сказочные приключения Мокея, или Как Бабы яги сказку спасали». Звёзды Петербургской оперетты. Музыкальная сказка для детей и их родителей. 0+

15 октября – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Комедия. Г. Слуцки. 16+

16 октября – 19.00

«Сильва». Звезды Петербургской оперетты. Имре Кальман. Оперетта в двух действиях. 6+

17 октября – 19.00

«Летучая мышь». Звёзды Петербургской оперетты. Иоганн Штраус. Оперетта в двух действиях. 6+

19 октября – 19.00

«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

20 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

21 октября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

21 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

22 октября – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

22 октября –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

25 октября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 16+

26 октября - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

27 октября - 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережко. 16+

28 октября – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 октября – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

28 октября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

29 октября – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

29 октября -19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

30 октября – 19.00

«Круг друзей». Концерт памяти Михаила Круга. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

6 октября – 16.30

«Маша и медведь».

7 октября – 12.00 и 14.30

«Маленькая дочь Солнца».

7 октября – 12.00

«Пряничный человечек».

8 октября – 10.00

«Пряничный человечек».

8 октября – 12.00 и 14.30

«Зима в Простоквашино».

8 октября – 17.00

«Золушка».

13 октября – 16.30

«Телефон». Спектакль.

14 октября – 10.00

«Телефон». Спектакль.

14 октября – 12.00

«Пастушка и трубочист».

14 октября – 17.00

«Маша и медведь».

15 октября – 10.00

«Маша и медведь».

15 октября – 12.00 и 14.30

«Королевские зайцы».

15 октября – 17.00

«Самый лучший день».

20 октября – 16.30

«Полянка».

20 октября – 19.00

«Снова туда, где море огней». Голоса Заполярья.

21 октября – 10.00

«Полянка».

21 октября – 12.00 и 14.30

«Тайна дочери короля

21 октября – 17.00

«Телефон».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 октября – 18.00

«Гроза». Драматические спектакли.

15 октября – 11.00

«Кошкин дом». Детский спектакль.

15 октября – 18.00

«Любовь по-французски». Драматический спектакль.

21 октября – 18.00

«Барышня-крестьянка». Драматический спектакль.

22 октября – 11.00

«Грибной переполох». Детский спектакль.

22 октября – 18.00

«Примадонны». Драматический спектакль.

28 октября – 18.00

«Панночка». Драматический спектакль.

29 октября – 11.00

«Муха-цокотуха». Детский спектакль.

29 октября – 18.00

«Такая долгая война». Премьера, драматическая, современная драма.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Трансформация плоскости» - по 2 октября; фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.