г.Кировск

17 октября – 19.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает неравнодушных граждан принять участие в памятном мероприятии «Шествие со свечами», посвященном 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Цель акции – почтить память кировчан – участников Великой Отечественной войны. Символами памяти станут светодиодные свечи, которые будут вручать горожанам сотрудники музея. Приветствуется наличие собственных свечей.

г.Кировск, Центральная площадь города Кировска.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н. Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

г.Апатиты

9 и 10 октября

В центральной городской библиотеке проходят бесплатные консультации для пожилых людей по работе на ПК.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

Городская детско-юношеская библиотека

(г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53)

Объявляет набор детей 4-6 лет в школу литературного развития «Книга на ладошке». Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю. Начало занятия в 17.10, продолжительность - 50 минут. Ребят ждёт чтение интересных книг и творческие занятия.

г.Оленегорск

9 октября - 19.00

В музыкальной школе состоится концерт российско-норвежского коллектива «Kammerromans».

г.Оленегорск, ул.Бардина, 43. Музыкальная школа.

г.Мурманск

10 октября - 19.00

В Мурманской областной филармонии состоится открытие виртуального концертного зала. Это всероссийский проект Московской государственной филармонии, в котором участвуют многие города нашей страны. Первая программа называется «Венский блеск». В исполнении «Виртуозов Москвы» под управлением австрийского дирижера и скрипача Питера Гута прозвучат сочинения Иоганна Штрауса и его современников. Запись концерта будет демонстрироваться на большом экране в концертном зале филармонии. Подобные показы планируется проводить раз в месяц.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской,3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

11 октября – 14.00

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Евгения Шталя «Литературные Хибины: энциклопедический справочник. 1835-2015». Составитель справочника – библиограф и краевед, создатель музея писателя Венедикта Ерофеева кировчанин Евгений Шталь. Евгений Николаевич является постоянным автором научно-популярного и информационного журнала «Тиетта» Геологического института Кольского научного центра Российской академии наук.

Книга «Литературные Хибины» является результатом десятилетнего кропотливого труда Евгения Шталя. Издание включает биографию и библиографический список трудов и публикаций 1270 российских и иностранных авторов, которые с 1835 по 2015 гг. писали художественные произведения или научно-популярные очерки о Кировске и Апатитах.

Биографические сведения о большом количестве авторов, побывавших в Хибинах, опубликованы впервые. Из них мы узнаем о хибинском литературном следе журналиста Бориса Левитеса, кинорежиссера Романа Кармена, писателя Даниила Гранина, многих северных авторов: историков Ивана Ушакова и Алексея Киселева, писателей Виктора Тимофеева и Александра Миланова, журналиста Валерия Берлина и многих других.

Книга Евгения Николаевича Шталя имеет научную, историческую и краеведческую ценность. Часть тиража издания уже передана в фонды библиотек Мурманской области.

На презентации автор расскажет о работе над справочником, прокомментирует логику отбора персоналий, а также ответит на вопросы читателей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи»; «Радость постижения бытия»; «Ощущение города»; «Мудрый японец Кензо Такада»; «Графика Бориса Сюхина из собрания музея», посвящённой 85-летию со дня рождения художника.

11 октября

«Открывается экспозиция «Ленин. Без политики».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области» - по 9 октября; «Золотое кольцо России» - по 9 октября; «Прочитать о войне, чтобы помнить… К 73-летию Петсамо - Киркенесской операции»; «Забытый наряд мелодии»; «Для творчества нет преград»; «Экология и здоровье человека на Севере»; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Остаться в живых»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Поэт, сын земли Кольской. Владимир Смирнов» из цикла «Сделано в СССР»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Василий Теркин»; «На дрейфующих льдах»; «Масштабные модели»; «Красная книга Мурманской области глазами детей».

11 октября - 17.30

В отделе психологической поддержки читателей начнет свою работу в новом учебном году студия «Библиодетка».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка работ фотоклуба «Имандра», посвященная 80-летию города Мончегорска.

11 октября - 18.00

Состоится вечер отдыха для северян старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; «Живопись Алексея Попова-Правокумского».

10 октября – 19.00

«Венский блеск». Открытие Виртуального концертного зала.

14 октября – 18.00

«Все о любви». Евгений Южин – тенор (г.Санкт-Петербург) и ансамбль народных инструментов «Экспромт» (г.Мурманск). Концертный зал.

15 октября – 17.00

«Джазовые Портреты Стиви Уандера». Фестиваль «Мелодии Арктики». Квартет Олега Бутмана. Концертный зал.

17 октября – 19.00

Джаз и спиричуэлс. Всемирные Дни музыки. Мэнди Гейнс (вокал), Патрик Келли (орган), США. Большой зал.

21 октября – 17.00

«Вариации от барокко до рока». Мурманск-классик-квинтет. Музыкальная гостиная.

22 октября – 14.00

«Когда некогда». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди» (г.Мурманск).

27 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

28 октября – 15.00

Балет для детей «Пиноккио». Концертный зал.

28 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

29 октября -17.00

Вечер романса «Не пробуждай воспоминаний...». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

11 октября – 19.00

«Соседки». Трагикомедия по пьесе Ж.Франко. 12+

12 октября – 19.00

Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

12 октября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. 18+ Малая сцена.

13 октября – 19.00

«Ох уж эта Анна!» Комедия в двух действиях. М. Камолетти. 18+

14 октября – 12.00

«Осторожно: дети!» Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. А. Богачёв. 6+

14 октября – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

15 октября – 11.30 и 14.00

«Сказочные приключения Мокея, или Как Бабы яги сказку спасали». Звёзды Петербургской оперетты. Музыкальная сказка для детей и их родителей. 0+

15 октября – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Комедия. Г. Слуцки. 16+

16 октября – 19.00

«Сильва». Звезды Петербургской оперетты. Имре Кальман. Оперетта в двух действиях. 6+

17 октября – 19.00

«Летучая мышь». Звёзды Петербургской оперетты. Иоганн Штраус. Оперетта в двух действиях. 6+

19 октября – 19.00

«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

20 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

21 октября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

21 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

22 октября – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

22 октября –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

25 октября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 16+

26 октября - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

27 октября - 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережко. 16+

28 октября – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 октября – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

28 октября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

29 октября – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

29 октября -19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

30 октября – 19.00

«Круг друзей». Концерт памяти Михаила Круга. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

13 октября – 16.30

«Телефон». Спектакль.

14 октября – 10.00

«Телефон». Спектакль.

14 октября – 12.00

«Пастушка и трубочист».

14 октября – 17.00

«Маша и медведь».

15 октября – 10.00

«Маша и медведь».

15 октября – 12.00 и 14.30

«Королевские зайцы».

15 октября – 17.00

«Самый лучший день».

20 октября – 16.30

«Полянка».

20 октября – 19.00

«Снова туда, где море огней». Голоса Заполярья.

21 октября – 10.00

«Полянка».

21 октября – 12.00 и 14.30

«Тайна дочери короля

21 октября – 17.00

«Телефон».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 октября – 18.00

«Гроза». Драматические спектакли.

15 октября – 11.00

«Кошкин дом». Детский спектакль.

15 октября – 18.00

«Любовь по-французски». Драматический спектакль.

21 октября – 18.00

«Барышня-крестьянка». Драматический спектакль.

22 октября – 11.00

«Грибной переполох». Детский спектакль.

22 октября – 18.00

«Примадонны». Драматический спектакль.

28 октября – 18.00

«Панночка». Драматический спектакль.

29 октября – 11.00

«Муха-цокотуха». Детский спектакль.

29 октября – 18.00

«Такая долгая война». Премьера, драматическая, современная драма.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.