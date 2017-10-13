г.Кировск

17 октября – 19.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает неравнодушных граждан принять участие в памятном мероприятии «Шествие со свечами», посвященном 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Цель акции – почтить память кировчан – участников Великой Отечественной войны. Символами памяти станут светодиодные свечи, которые будут вручать горожанам сотрудники музея. Приветствуется наличие собственных свечей.

г.Кировск, Центральная площадь города Кировска.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н. Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

г.Апатиты

Городская детско-юношеская библиотека

(г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53)

Объявляет набор детей 4-6 лет в школу литературного развития «Книга на ладошке». Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю. Начало занятия в 17.10, продолжительность - 50 минут. Ребят ждёт чтение интересных книг и творческие занятия.

г.Заозёрск

13 октября - 9.00

Городская выставка рисунков и поделок «Дорогой наш Винни-Пух», приуроченная к Международному Дню мультипликации и Дню рождения Винни-Пуха

г.Заозёрск. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Мурманск

13 октября - 16.00

Творческая встреча с заслуженным художником России Николаем Ковалёвым «50 лет с Мурманском». Николай Николаевич Ковалёв – живописец, график, писатель, поэт, член Союза художников РСФСР, заслуженный художник России, член Союза писателей России. Встреча состоится в последние дни работы персональной выставки Николая Николаевича «Ощущение города», посвящённой 80-летию художника. На выставке представлено более 80 живописных и графических произведений.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, III этаж.

13 октября - 17.00

Торжественное открытие выставки работ участников клуба «Кружевница». Выставка посвящена 35-летию клуба «Кружевница». За 35 лет творческой деятельности члены клуба стали участниками многих областных, региональных, международных выставок. В составе клуба «Кружевница» - 19 человек разных профессий и возрастов. Выставка будет работать до 12 ноября.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Отдел народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея.

13 октября - 18.00

Показ художественного фильма «Ван Гог: портрет, написанный словами». Художественный фильм посвящён художнику Винсенту Ван Гогу. Показ состоится в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мудрый японец Кензо Такада» - по 15 октября; «Ощущение города» - по 15 октября; «Графика Бориса Сюхина из собрания музея»; «Ленин. Без политики»; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи»; «Радость постижения бытия».

13 октября - 16.00

Состоится творческая встреча с заслуженным художником России Николаем Ковалевым «50 лет с Мурман-ском».

13 октября - 18.00

Будет показан художественный фильм «Ван Гог: портрет, написанный словами» (Великобритания, 2008 г .).

15 октября - 15.00

Состоится трансляция программ «Кудесник света Архип Куинджи» ( 1999 г .) из серии «Тайники Русского музея» и «Архип Куинджи и его ученики» ( 2009 г .) из цикла «Третьяковка - дар бесценный».

18 октября

В основном здании музея начнёт работу мини-выставка «Каналетто», посвященная 320-летию со дня рождения Джованни Антонио Каналя, известного также под именем Каналетто - итальянского художника, главы венецианской школы ведутистов, мастера городских пейзажей в стиле академизма.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Твое здоровье - в твоих руках»;«Книги, шагнувшие на экран»; «Редкие нотные издания из частной коллекции Рулевских»; «Прочитать о войне, чтобы помнить… К 73-летию Петсамо-Киркенесской операции»; «Забытый наряд мелодии»; «Для творчества нет преград»; «Экология и здоровье человека на Севере»; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Остаться в живых»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; фотовыставка «Птицы Мурмана».

15 октября - 15.30

Научная библиотека и студия этнических барабанов «DrumTamTam» приглашают на премьеру документального фильма режиссера Андрея Сычева «Удар! Еще удар!». Перед показом состоится первое выступление детской группы «DrumTamTam».

16 октября - 14.00

В Литературной гостиной начнется день Кандалакшского заповедника. Посетителей ждет презентация фотовыставки «Пойманные мгновения» и показ нового фильма «Озеро в море» телестудии «Леннаучфильм».

Открываются экспозиции:

16 октября

«С мольбертом по земному шару»: выставка изданий к 175-летию художника Василия Верещагина;

18 октября

«Пойманные мгновения»: фотовыставка сотрудников Кандалакшского заповедника.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

15 октября - 12.00-15.00

В центральном холле библиотеки в рамках ежегодной серии акций «Правовая культура - молодым» будет проходить акция «Россия - страна возможностей». Участникам будет предложено поделиться своим мнением о том, какие возможности предоставляет Россия молодёжи.

16 октября - 16.00

В отделе искусства и творчества будет открыта персональная выставка «России малый уголок» учащегося Мурманской детской художественной школы Михаила Давыдова.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Масштабные модели» - по 17 октября; «10-й сталинский удар»; «Поэт, сын земли Кольской. Владимир Смирнов» из цикла «Сделано в СССР»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Василий Теркин»; «На дрейфующих льдах»; «Красная книга Мурманской области глазами детей».

17 октября

Представит новую мини-выставку в рамках проекта «Страна Советов», посвященную первому директору музея Михаилу Михайлову и приуроченную ко дню рождения учреждения.

17 октября - 11.00-18.00

Состоится день открытых дверей, приуроченный ко дню рождения музея. В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» состоится встреча с членами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон».

18 октября - 12.00

Состоится музейное занятие «Путешествие к Северному полюсу».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка работ фотоклуба «Имандра», посвященная 80-летию города Мончегорска.

14 октября -15.00

Пройдёт областной конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «КВН без границ».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; «Живопись Алексея Попова-Правокумского».

14 октября – 18.00

«Все о любви». Евгений Южин – тенор (г.Санкт-Петербург) и ансамбль народных инструментов «Экспромт» (г.Мурманск). Концертный зал.

15 октября - 17.00

В рамках фестиваля «Мелодии Арктики» квартет Олега Бутмана представит программу «Джазовые портреты Стиви Уандера».

17 октября - 19.00

Артисты из США Мэнди Гейнс (вокал) и Патрик Келли (орган) исполнят джаз и спиричуэлс. Концерт «Spirit and Swing».

21 октября – 17.00

«Вариации от барокко до рока». Мурманск-классик-квинтет. Музыкальная гостиная.

22 октября – 14.00

«Когда некогда». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди» (г.Мурманск).

27 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

28 октября – 15.00

Балет для детей «Пиноккио». Концертный зал.

28 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

29 октября -17.00

Вечер романса «Не пробуждай воспоминаний...». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 октября – 19.00

«Ох уж эта Анна!» Комедия в двух действиях. М. Камолетти. 18+

14 октября – 12.00

«Осторожно: дети!» Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. А. Богачёв. 6+

14 октября – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

15 октября – 11.30 и 14.00

«Сказочные приключения Мокея, или Как Бабы яги сказку спасали». Звёзды Петербургской оперетты. Музыкальная сказка для детей и их родителей. 0+

15 октября – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Комедия. Г. Слуцки. 16+

16 октября – 19.00

«Сильва». Звезды Петербургской оперетты. Имре Кальман. Оперетта в двух действиях. 6+

17 октября – 19.00

«Летучая мышь». Звёзды Петербургской оперетты. Иоганн Штраус. Оперетта в двух действиях. 6+

19 октября – 19.00

«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

20 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

21 октября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

21 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

22 октября – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

22 октября –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

25 октября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 16+

26 октября - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

27 октября - 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережко. 16+

28 октября – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 октября – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

28 октября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

29 октября – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

29 октября -19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

30 октября – 19.00

«Круг друзей». Концерт памяти Михаила Круга. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

14 октября – 10.00

«Телефон». Спектакль.

14 октября – 12.00

«Пастушка и трубочист».

14 октября – 17.00

«Маша и медведь».

15 октября – 10.00

«Маша и медведь».

15 октября – 12.00 и 14.30

«Королевские зайцы».

15 октября – 17.00

«Самый лучший день».

20 октября – 16.30

«Полянка».

20 октября – 19.00

«Снова туда, где море огней». Голоса Заполярья.

21 октября – 10.00

«Полянка».

21 октября – 12.00 и 14.30

«Тайна дочери короля

21 октября – 17.00

«Телефон».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 октября – 18.00

«Гроза». Драматические спектакли.

15 октября – 11.00

«Кошкин дом». Детский спектакль.

15 октября – 18.00

«Любовь по-французски». Драматический спектакль.

21 октября – 18.00

«Барышня-крестьянка». Драматический спектакль.

22 октября – 11.00

«Грибной переполох». Детский спектакль.

22 октября – 18.00

«Примадонны». Драматический спектакль.

28 октября – 18.00

«Панночка». Драматический спектакль.

29 октября – 11.00

«Муха-цокотуха». Детский спектакль.

29 октября – 18.00

«Такая долгая война». Премьера, драматическая, современная драма.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

14 октября - 17.00

Состоится премьера кукольного спектакля «Китобой» по пьесе А. Артемьева и Е. Уваровой «А вы были на море?».