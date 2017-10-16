г.Кировск

17 октября – 19.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает неравнодушных граждан принять участие в памятном мероприятии «Шествие со свечами», посвященном 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Цель акции – почтить память кировчан – участников Великой Отечественной войны. Символами памяти станут светодиодные свечи, которые будут вручать горожанам сотрудники музея. Приветствуется наличие собственных свечей.

г.Кировск, Центральная площадь города Кировска.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н. Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

г.Апатиты

17 октября - 19.00

В ДК имени В.К. Егорова с программой «THE BEST» выступит Сергей Лазарев.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

18 октября - 19.00

Во Дворце культуры состоится концерт Государственного академического Северного русского народного хора (г.Архангельск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

Городская детско-юношеская библиотека

(г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53)

Объявляет набор детей 4-6 лет в школу литературного развития «Книга на ладошке». Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю. Начало занятия в 17.10, продолжительность - 50 минут. Ребят ждёт чтение интересных книг и творческие занятия.

г.Мончегорск

18 октября - 18.00

В ГЦК артисты Мурманского областного драматического театра представят музыкальную сказку «Зачарованное царство».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

пгт.Туманный

18 октября - 9.00

В гости к ученикам общеобразовательной школы посёлка приедет библиобус Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Специалисты проведут игровую программу «Кто нам знания дает?» для младших классов и познавательный час «Космический мир: об известном и неизвестном» для старшеклассников.

пгт.Туманный.

г.Мурманск

16 октября - 16.00

Персональная выставка рисунков «России малый уголок». На персональной выставке ученика детской художественной школы Мурманска Михаила Давыдова будут представлены 15 рисунков в разных техниках и жанрах, тема которых – родная природа и любимый город.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

16 октября - 19.00

Гастрольный спектакль-оперетта «Сильва» (г.Санкт-Петербург).

г. Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Бориса Сюхина из собрания музея»; «Ленин. Без политики»; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи»; «Радость постижения бытия».

18 октября

В основном здании музея начнёт работу мини-выставка «Каналетто», посвященная 320-летию со дня рождения Джованни Антонио Каналя, известного также под именем Каналетто - итальянского художника, главы венецианской школы ведутистов, мастера городских пейзажей в стиле академизма.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Твое здоровье - в твоих руках»;«Книги, шагнувшие на экран»; «Редкие нотные издания из частной коллекции Рулевских»; «Прочитать о войне, чтобы помнить… К 73-летию Петсамо-Киркенесской операции»; «Забытый наряд мелодии»; «Для творчества нет преград»; «Экология и здоровье человека на Севере»; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Остаться в живых»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; фотовыставка «Птицы Мурмана».

16 октября - 14.00

В Литературной гостиной начнется день Кандалакшского заповедника. Посетителей ждет презентация фотовыставки «Пойманные мгновения» и показ нового фильма «Озеро в море» телестудии «Леннаучфильм».

Открываются экспозиции:

16 октября

«С мольбертом по земному шару»: выставка изданий к 175-летию художника Василия Верещагина;

18 октября

«Пойманные мгновения»: фотовыставка сотрудников Кандалакшского заповедника.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

16 октября - 16.00

В отделе искусства и творчества будет открыта персональная выставка «России малый уголок» учащегося Мурманской детской художественной школы Михаила Давыдова.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Масштабные модели» - по 17 октября; «10-й сталинский удар»; «Поэт, сын земли Кольской. Владимир Смирнов» из цикла «Сделано в СССР»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Василий Теркин»; «На дрейфующих льдах»; «Красная книга Мурманской области глазами детей».

17 октября

Представит новую мини-выставку в рамках проекта «Страна Советов», посвященную первому директору музея Михаилу Михайлову и приуроченную ко дню рождения учреждения.

17 октября - 11.00-18.00

Состоится день открытых дверей, приуроченный ко дню рождения музея. В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» состоится встреча с членами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон».

18 октября - 12.00

Состоится музейное занятие «Путешествие к Северному полюсу».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка работ фотоклуба «Имандра», посвященная 80-летию города Мончегорска.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; «Живопись Алексея Попова-Правокумского».

17 октября - 19.00

Артисты из США Мэнди Гейнс (вокал) и Патрик Келли (орган) исполнят джаз и спиричуэлс. Концерт «Spirit and Swing».

21 октября – 17.00

«Вариации от барокко до рока». Мурманск-классик-квинтет. Музыкальная гостиная.

22 октября – 14.00

«Когда некогда». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди» (г.Мурманск).

27 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

28 октября – 15.00

Балет для детей «Пиноккио». Концертный зал.

28 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

29 октября -17.00

Вечер романса «Не пробуждай воспоминаний...». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

16 октября – 19.00

«Сильва». Звезды Петербургской оперетты. Имре Кальман. Оперетта в двух действиях. 6+

17 октября – 19.00

«Летучая мышь». Звёзды Петербургской оперетты. Иоганн Штраус. Оперетта в двух действиях. 6+

19 октября – 19.00

«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

20 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

21 октября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

21 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

22 октября – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

22 октября –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

25 октября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 16+

26 октября - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

27 октября - 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережко. 16+

28 октября – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 октября – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

28 октября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

29 октября – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

29 октября -19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

30 октября – 19.00

«Круг друзей». Концерт памяти Михаила Круга. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

20 октября – 16.30

«Полянка».

20 октября – 19.00

«Снова туда, где море огней». Голоса Заполярья.

21 октября – 10.00

«Полянка».

21 октября – 12.00 и 14.30

«Тайна дочери короля

21 октября – 17.00

«Телефон».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

21 октября – 18.00

«Барышня-крестьянка». Драматический спектакль.

22 октября – 11.00

«Грибной переполох». Детский спектакль.

22 октября – 18.00

«Примадонны». Драматический спектакль.

28 октября – 18.00

«Панночка». Драматический спектакль.

29 октября – 11.00

«Муха-цокотуха». Детский спектакль.

29 октября – 18.00

«Такая долгая война». Премьера, драматическая, современная драма.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.