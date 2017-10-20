Афиша
г.Полярные Зори
20 октября - 19.00
В ДК артисты из Санкт-Петербурга представят оперетту «Сильва».
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
г.Кировск
21 октября - 17.00
Во Дворце культуры пройдёт концерт «На грани» шоу-балета «Альянс».
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.Апатиты
22 октября - 19.00
В Молодёжном социальном центре начнётся дискотека по-русски «Молодёжная вечерка».
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.
23 октября - 19.00
В ДК имени ВК. Егорова артисты театра «Петербургский ангажемент» исполнят оперетту «Сильва».
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
г.Мончегорск
22 октября - 13.00
В городском Центре культуры пройдёт областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая». В 13.00 начнутся прослушивания вокалистов, в 17.30 состоятся гала-концерт и торжественная церемония награждения.
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры
ЗАТО г.Североморск
20 октября - 18.00
В Центре досуга молодёжи начнется мастер-класс по созданию образа к Хэллоуину.
ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.
21 октября - 14.00
На улице Гвардейской состоится торжественное открытие сквера «Народный».
ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская. Сквер «Народный».
22 октября - 15.00
Североморская городская библиотека № 4 приглашает читателей всех возрастов принять участие в празднике «Белые журавли».
ЗАТО г.Североморск, ул.Кортик, 14. Североморская городская библиотека № 4.
г.Мурманск
20 октября - 17.00
Торжественное открытие выставки «Заполярье». «Заполярье» - ежегодная выставка произведений художников Мурманской области, которая традиционно проходит в конце календарного года. На выставке будут представлены произведения художников Мурманской области, которые написали картины на тему Севера в 2016-2017 годах. Выставка будет работать до 19 ноября.
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, III этаж.
20 октября - 18.00
Показ художественного фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Художественный фильм «Жёлтый дом» посвящён художникам Полю Гогену и Винсенту Ван Гогу.
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.
20 октября - 19.00
Премьера спектакля «Сочельник в Манхэттене». «Сочельник в Манхэттене» – комедийный детектив в 2-х действиях, поставленный по пьесе Вячеслава Денисова. Режиссер-постановщик – Никита Ковалев. В спектакле заняты артисты: Юлия Денежкина, Мария Лобова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Алексей Худяков.
г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.
20 октября - 19.00
Гала-концерт артистов ансамбля «Голоса Заполярья». В исполнении артистов ансамбля «Голоса Заполярья» прозвучат сцены из оперетт Имре Кальмана, Иоганна Штрауса и Франца Легара. Ведущая музыкальной гостиной – заслуженный работник культуры Российской Федерации Светлана Бобрицкая.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Каналетто»; «Графика Бориса Сюхина из собрания музея»; «Ленин. Без политики»; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи»; «Радость постижения бытия».
20 октября – 17.00
Состоится торжественное открытие выставки произведений художников Мурманской области «Заполярье».
20 октября - 18.00
Будет показан художественный фильм «Желтый дом» (Великобритания,
«Лапландия»
21 октября - 10.00-20.00
Будет проходить юбилейный фестиваль настольных игр «RPG-Fest V».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Забытый наряд мелодии» - по 22 октября; «Остаться в живых» - по 23 октября; «Пойманные мгновения»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Твое здоровье - в твоих руках»; «Книги, шагнувшие на экран»; «Редкие нотные издания из частной коллекции Рулевских»; «Прочитать о войне, чтобы помнить… К 73-летию Петсамо-Киркенесской операции»; «Для творчества нет преград»; «Экология и здоровье человека на Севере»; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».
22 октября - 15.00
Состоится музыкальный вечер Александра Базанова «Милая заплаканная осень…», посвященный памяти поэта Николая Колычева.
24 октября
Откроется выставка изданий «Революция 1917 года в контексте истории XX века».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта персональная выставка «России малый уголок» учащегося Мурманской детской художественной школы Михаила Давыдова.
22 октября - 14.00
Состоится открытие нового сезона осенней «Минутки славы».
25 октября - 17.30
В отделе искусства и творчества будет открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «10-й сталинский удар»; «Поэт, сын земли Кольской. Владимир Смирнов» из цикла «Сделано в СССР»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Василий Теркин»; «На дрейфующих льдах»; «Красная книга Мурманской области глазами детей».
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжает работу выставка работ фотоклуба «Имандра», посвященная 80-летию города Мончегорска.
21 октября - 13.00
Пройдёт областной конкурс «Мой папа - лучший!».
22 октября -14.00
Лучшие танцевальные пары Мурманской области примут участие в конкурсе «Осенние ритмы».
24 октября - 19.00
Приглашает на пьесу Елены Исаевой «Шестикрылая Серафима» в постановке театра «ORANGE» (г.Москва). В ролях: Виктория Тарасова, Андрей Чадов, Дмитрий Исаев, Анатолий Смиранин.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; «Живопись Алексея Попова-Правокумского».
21 октября - 17.00
Ансамбль «Мурманск-классик-квинтет» выступит с новой программой «Вариации от барокко до рока».
22 октября - 14.00
Ансамбль «Легкие люди» исполнит новую программу «Когда некогда». Для юных зрителей прозвучат джазовые композиции и стихи Артура Гиваргизова.
27 октября – 19.00
Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.
28 октября – 15.00
Балет для детей «Пиноккио». Концертный зал.
28 октября – 19.00
Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.
29 октября -17.00
Вечер романса «Не пробуждай воспоминаний...». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
20 октября – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
21 октября – 12.00
«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
21 октября – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
22 октября – 12.00
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
22 октября –19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+
25 октября – 19.00
«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 16+
26 октября - 19.00
«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+
27 октября - 19.00
«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережко. 16+
28 октября – 12.00
«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+
28 октября – 19.00
«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+
28 октября – 19.00
«...Будем жить как боги?..» Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+
29 октября – 12.00
«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+
29 октября -19.00
«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+
30 октября – 19.00
«Круг друзей». Концерт памяти Михаила Круга. 12+
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
20 октября – 16.30
«Полянка».
20 октября – 19.00
В программе гала-концерта «Снова туда, где море огней» в исполнении артистов ансамбля «Голоса Заполярья» прозвучат сцены из оперетт «Веселая вдова», «Марица», «Принцесса цирка», «Летучая мышь».
21 октября – 10.00
«Полянка».
21 октября – 12.00 и 14.30
«Тайна дочери короля
21 октября – 17.00
«Телефон».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
21 октября – 18.00
«Барышня-крестьянка». Драматический спектакль.
22 октября – 11.00
«Грибной переполох». Детский спектакль.
22 октября – 18.00
«Примадонны». Драматический спектакль.
28 октября – 18.00
«Панночка». Драматический спектакль.
29 октября – 11.00
«Муха-цокотуха». Детский спектакль.
29 октября – 18.00
«Такая долгая война». Премьера, драматическая, современная драма.
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
21 октября - 17.00
Спектакль «Дети военного Мурмана».
«Rock-n-Roll music bar»
(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)
20 октября - 20.00
Состоится концерт группы «Radio Kamerger» (г.Москва).
21 октября - 20.00
Мурманский рок-коллектив «Счетчик мыслей» представит новый альбом «Прыжок в бездну».