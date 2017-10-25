г.Мурманск

25 октября - 11.00

Выезд сотрудников Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в Мурманскую детскую городскую клиническую больницу. В рамках реализации проекта «Читай и выздоравливай» библиотекари привезут для юных пациентов неокниги (книги необычных форматов).

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская детская городская клиническая больница.

25 октября - 13.00

Литературно-музыкальная композиция «Если душа родилась крылатой», приуроченная к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Гости окунутся в поэтический мир Марины Цветаевой – одной из самых ярких звезд поэзии Серебряного века.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

25 октября - 14.30

Тематическая беседа «В гармонии с собой и миром». Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих проведет в Мурманском интернате для престарелых и инвалидов тематическую беседу, посвященную Международному дню слепых. Участники встречи прослушают рассказ о выдающихся слепых деятелях, изобретениями которых пользуются незрячие во всем мире.

г.Мурманск, ул. Старостина, 106. Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

25 октября - 17.00

Торжественное открытие выставки «Революционный держите шаг…», посвященной 100-летию Великой русской революции. На выставке будут представлены политические плакаты и агитационный фарфор из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка будет работать до 25 ноября.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, малый выставочный зал.

25 октября - 17.30

Начало работы выставки «Театр кукол за стеклом» учащихся мурманской Детской школы искусств № 3. На выставке будут представлены 22 куклы, изготовленные учащимися Детской школы искусств № 3 г . Мурманска. Экспонаты – герои детских книг, выполненные в разных техниках: бумагопластика, папье-маше и других. Выставка будет работать до 29 декабря.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Каналетто»; «Графика Бориса Сюхина из собрания музея»; «Ленин. Без политики»; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи»; «Радость постижения бытия»; выставка произведений художников Мурманской области «Заполярье».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Пойманные мгновения»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Твое здоровье - в твоих руках»; «Книги, шагнувшие на экран»; «Редкие нотные издания из частной коллекции Рулевских»; «Прочитать о войне, чтобы помнить… К 73-летию Петсамо-Киркенесской операции»; «Для творчества нет преград»; «Экология и здоровье человека на Севере»; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; выставка изданий «Революция 1917 года в контексте истории XX века».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта персональная выставка «России малый уголок» учащегося Мурманской детской художественной школы Михаила Давыдова.

25 октября - 17.30

В отделе искусства и творчества будет открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «10-й сталинский удар»; «Поэт, сын земли Кольской. Владимир Смирнов» из цикла «Сделано в СССР»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Василий Теркин»; «На дрейфующих льдах»; «Красная книга Мурманской области глазами детей».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка работ фотоклуба «Имандра», посвященная 80-летию города Мончегорска.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; «Живопись Алексея Попова-Правокумского».

27 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

28 октября – 15.00

Балет для детей «Пиноккио». Концертный зал.

28 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

29 октября -17.00

Вечер романса «Не пробуждай воспоминаний...». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 октября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 16+

26 октября - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

27 октября - 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережко. 16+

28 октября – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 октября – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

28 октября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

29 октября – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

29 октября -19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

30 октября – 19.00

«Круг друзей». Концерт памяти Михаила Круга. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 октября – 18.00

«Панночка». Драматический спектакль.

29 октября – 11.00

«Муха-цокотуха». Детский спектакль.

29 октября – 18.00

«Такая долгая война». Премьера, драматическая, современная драма.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.