г.Ковдор

с 1 ноября

В Ковдорском районном краеведческом музее будет экспонироваться передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурман многонациональный».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

г.Кировск

1 ноября - 12.00-20.30

В ДК будет проходить игротека «Даже котики играют в настолки. А ты?».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

1 ноября - 19.00

Во Дворце культуры пройдет спектакль Санкт-Петербургского театра оперетты «Баядера».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Полярный

1 ноября

В городском историко-краеведческом музее будет экспонироваться передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Советско-финляндская война 1939-1940 годов».

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «Городской историко-краеведческий музей г.Полярный».

пгт.Мурмаши

30 октября - 19.00

В ДК «Энергетик» пройдёт оперетта «Баядера» в исполнении артистов Санкт-Петербургского театра оперетты.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

ЗАТО г.Североморск

1 ноября - 19.00

На сцене ДК «Строитель» будет показан балет «Спящая красавица» в исполнении артистов Русского национального классического балета (г.Москва).

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Кола

30 октября - 9.00

Начало работы в Коле передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея «Бои на рубеже Верман». Выставка посвящена обороне и разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье в 1941-1944 гг. На выставке представлены плакаты по военным периодам: оборонительные бои 1941 года, 101-й погранотряд и позиционный период, сентябрьское наступление 1944 года. Посетители увидят фотографии, письма и личные документы бойцов и командиров 101-го погранотряда, командующего 19-й армии Г.К. Козлова, наградные листы первых Героев Советского Союза на Кандалакшском направлении, посмертно представленных к высшей награде, а также статьи из газет «За счастье Родины», «В бой за Родину», издававшихся в военное время. Выставка работает до 30 ноября.

г.Кола, пер. Островский, 6. Музей истории города Колы.

г.Мурманск

30 октября - 10.00 и 11.00

Развлекательно-познавательный интерактивный квест «С «Кировкой» веселей!» Ученики мурманской школы № 11 отправятся в увлекательное путешествие по страницам истории областного Дворца культуры. Ребята побывают в кабинетах творческих коллективов и директора, на этапах квеста проявят танцевальные и музыкальные способности, а также выполнят интеллектуальные задания. В финале мероприятия школьники станут участниками грандиозного флеш-моба, посвященного юбилею областного Дворца.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский облпастной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

30 октября - 11.00

Творческая мастерская «Шар-шоу». Ученики мурманской школы № 44 обучатся искусству моделирования фигур из воздушных шаров.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Заполярье»; «Ленин. Без политики»; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «ЛИ-ЦА» - по 30 октября; «Прочитать о войне, чтобы помнить… К 73-летию Петсамо-Киркенесской операции» - по 31 октября; «Для творчества нет преград» - по 1 ноября; «Книги, шагнувшие на экран» - по 1 ноября; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

31 октября - 11.00

В актовом зале библиотеки пройдет утренник для учащихся начальной школы «Едино государство, когда един народ».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Василий Теркин» - по 31 октября; «Поэт, сын земли Кольской. Владимир Смирнов» из цикла «Сделано в СССР» - по 31 октября; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «10-й сталинский удар»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; выставка «СРЗ 35: время, событие, люди».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка работ фотоклуба «Имандра», посвященная 80-летию города Мончегорска.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Живопись Алексея Попова-Правокумского» - по 29 октября; «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

30 октября – 19.00

Состоится концерт памяти Михаила Круга «Круг друзей».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

5 ноября -11.00

«Маленькая Баба-Яга».

5 ноября -18.00

«Любовь по-французски».

6 ноября -18.00

«Гроза».

11 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

12 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.