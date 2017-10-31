г.Ковдор

с 1 ноября

В Ковдорском районном краеведческом музее будет экспонироваться передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурман многонациональный».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

г.Кировск

1 ноября - 12.00-20.30

В ДК будет проходить игротека «Даже котики играют в настолки. А ты?».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

1 ноября - 19.00

Во Дворце культуры пройдет спектакль Санкт-Петербургского театра оперетты «Баядера».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Полярный

1 ноября

В городском историко-краеведческом музее будет экспонироваться передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Советско-финляндская война 1939-1940 годов».

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «Городской историко-краеведческий музей г.Полярный».

ЗАТО г.Североморск

1 ноября - 19.00

На сцене ДК «Строитель» будет показан балет «Спящая красавица» в исполнении артистов Русского национального классического балета (г.Москва).

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Мурманск

31 октября - 11.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится утренник для учащихся начальной школы «Едино государство, когда един народ».

В ходе беседы на фоне красочной электронной презентации маленькие граждане узнают об истории праздника Дня народного единства и героях Смутного времени. При помощи анимационных фильмов школьники совершат путешествие в далёкое прошлое России, а также примут участие в фольклорной викторине, конкурсе смекалки «Защитники Руси» и подвижной игре «Богатыри».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

31 октября - 14.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт Хэллоуин в квесте «Гоголевская чертовщинка» по мотивам произведений Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», «Пропавшая грамота», «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или Утопленница». В ходе квеста ребята встретятся с такими гоголевскими персонажами, как Черт, Солоха, Утопленница, вспомнят произведения из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» и выполнят увлекательные задания квеста.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

1 ноября

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке стартует областная информационная акция «В единстве наша сила!», посвященная Дню народного единства. В акции, которая пройдёт с 1 по 7 ноября, примут участие Центры общественного доступа муниципальных и областных библиотек Мурманской области. В программе акции: интеллектуальная стратегическая командная игра «Знатокам истории», презентация «Отечеству мы славу воздаём!», виртуальная выставка-портрет «Герои Смутного времени».

В областной научной библиотеке мурманчане примут участие в турнире «Мы едины, мы – Россия!», виртуальной игре «Угадай героя», посмотрят документальный фильм из фонда Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Смутное время и его образы в отечественной науке и культуре» и фрагменты из исторического фильма «1612: Хроники Смутного времени».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, зал электронных ресурсов.

1 ноября в 18.30

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие традиционной ежегодной фотовыставки «Глазами северян». На фотовыставке будут представлены 40 лучших авторских работ членов фотостудии «Мурманск»: портреты, пейзажи, жанровые сцены и репортажи, рассказывающие о природе и людях нашего края.

Фотостудия «Мурманск» объединяет любителей фотографии различных возрастов и профессий. Лучшие работы членов фотостудии экспонировались не только в России, но и за рубежом. За время своего творческого существования фотохудожники накопили богатый краеведческий и этнографический материал. Контактность, готовность к диалогу, стремление узнать что-то новое, желание поделиться опытом – вот качества, присущие фотографам фотостудии «Мурманск».

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, мраморное фойе.

1 ноября в 16.10

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт встреча с учениками школы инновационных педагогических решений «Шкипер». В ходе познавательно-игрового мероприятия ребята узнают об истории и традициях международного праздника «Дня матери», который отмечается в последнее воскресенье ноября. Юные северяне познакомятся с работами художников разных времен, воспевавших женщину-мать, а также примут участие в викторинах и сказочных конкурсах по заданной теме.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Заполярье»; «Ленин. Без политики»; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Прочитать о войне, чтобы помнить… К 73-летию Петсамо-Киркенесской операции» - по 31 октября; «Для творчества нет преград» - по 1 ноября; «Книги, шагнувшие на экран» - по 1 ноября; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

31 октября - 11.00

Утренник «Едино государство, когда един народ». Ученики 1-4 классов узнают об истории праздника Дня народного единства, о героях Смутного времени. Маленькие мурманчане примут участие в подвижных и интеллектуальных играх, а также посмотрят анимационные фильмы.

31 октября - 12.00

Экоквест «Час на спасение». В ходе познавательно-игрового мероприятия шестиклассники попытаются восстановить экологическое равновесие на Земле и спасти планету. Мероприятие посвящено Году экологии в России.

31 октября - 14.00

Литературный квест «Гоголевская чертовщинка. Хэллоуин в квесте». В ходе квеста ребята встретятся с гоголевскими персонажами, вспомнят произведения из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» и выполнят увлекательные задания квеста.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Василий Теркин» - по 31 октября; «Поэт, сын земли Кольской. Владимир Смирнов» из цикла «Сделано в СССР» - по 31 октября; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «10-й сталинский удар»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; выставка «СРЗ 35: время, событие, люди».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка работ фотоклуба «Имандра», посвященная 80-летию города Мончегорска.

31 октября - 11.00

Творческая мастерская «Шар-шоу». Ученики мурманской школы № 44 обучатся искусству моделирования фигур из воздушных шаров.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Живопись Алексея Попова-Правокумского» - по 29 октября; «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

5 ноября -11.00

«Маленькая Баба-Яга».

5 ноября -18.00

«Любовь по-французски».

6 ноября -18.00

«Гроза».

11 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

12 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.