г.Ковдор

1 ноября - 9.00

Начало работы передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея «Мурман многонациональный» в Ковдоре. Во временной экспозиции представлены цветные фотографии, рассказывающие о деятельности национально-культурных объединений города Мурманска в 2014-2016 годах: фото фестивалей национальных культур, городских праздников, спортивных мероприятий, национальных праздников и выставок. Выставка будет работать до 30 ноября.

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

г.Кировск

1 ноября - 12.00-20.30

В ДК будет проходить игротека «Даже котики играют в настолки. А ты?». Во Дворец культуры приглашаются старшеклассники (учащиеся 9-11 классов) на грандиозную игротеку. За два дня культорганизаторы помогут освоить лучшие мировые настольные игры. Это будут улётные встречи, наполненные азартом, весельем, живым общением. Количество мест на каждую игру ограничено. Запись обязательна: https://vk.com/khibinygames.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

3 ноября -16.00

В центре детского творчества «Хибины» состоится ежегодный муниципальный конкурс песен из мультфильмов и кинофильмов «Звуковая дорожка-2017». Приглашают к участию детей и молодёжь от 7 до 18 лет. Заявки принимаются до 24 октября.

г.Кировск,просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

3 ноября - 18.00-23.00

В Кировском историко-краеведческом музее состоится акция «Ночь искусств-2017», которая пройдет под лозунгом «Назад в СССР. Вся власть музеям!». Для посетителей будут открыты площадки: кинотеатр «Октябрь», где организован просмотр советских мультфильмов и фильмов о событиях 1917 года; редакция газеты «Кукисвумчоррский рабочий»; зал-караоке «ЗапевайКа-17»; мастер-классы по изготовлению атрибутики демонстраций советского периода; практическое занятие по теоретическому курсу «Животные в истории революции 1917 года». В 19.00 и в 21.00 – демонстрация у здания музея.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

г.Апатиты

1 ноября - 19.00

Во Дворце культуры пройдет спектакль Санкт-Петербургского театра оперетты «Баядера».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Полярный

1 ноября - 11.00

Начало работы передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея «Советско-финляндская война 1939–1940 гг.» в г. Полярный. На выставке будут представлены информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов. Посетители увидят фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. Выставка будет работать до 3 декабря.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «Городской историко-краеведческий музей г.Полярный».

ЗАТО г.Североморск

1 ноября - 19.00

На сцене ДК «Строитель» будет показан балет «Спящая красавица» в исполнении артистов Русского национального классического балета (г.Москва).

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Мурманск

1 ноября – 10.00

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке стартует областная информационная акция «В единстве наша сила!», посвященная Дню народного единства. В акции, которая пройдёт с 1 по 7 ноября, примут участие Центры общественного доступа муниципальных и областных библиотек Мурманской области. В программе акции: интеллектуальная стратегическая командная игра «Знатокам истории», презентация «Отечеству мы славу воздаём!», виртуальная выставка-портрет «Герои Смутного времени».

В областной научной библиотеке мурманчане примут участие в турнире «Мы едины, мы – Россия!», виртуальной игре «Угадай героя», посмотрят документальный фильм из фонда Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Смутное время и его образы в отечественной науке и культуре» и фрагменты из исторического фильма «1612: Хроники Смутного времени».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, зал электронных ресурсов.

1 ноября в 12.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт встреча с учениками школы инновационных педагогических решений «Шкипер».

В ходе познавательно-игрового мероприятия ребята узнают об истории и традициях международного праздника «Дня матери», который отмечается в последнее воскресенье ноября. Юные северяне познакомятся с работами художников разных времен, воспевавших женщину-мать, а также примут участие в викторинах и сказочных конкурсах по заданной теме.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

1 ноября в 18.30

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие традиционной ежегодной фотовыставки «Глазами северян». На фотовыставке будут представлены 40 лучших авторских работ членов фотостудии «Мурманск»: портреты, пейзажи, жанровые сцены и репортажи, рассказывающие о природе и людях нашего края.

Фотостудия «Мурманск» объединяет любителей фотографии различных возрастов и профессий. Лучшие работы членов фотостудии экспонировались не только в России, но и за рубежом. За время своего творческого существования фотохудожники накопили богатый краеведческий и этнографический материал. Контактность, готовность к диалогу, стремление узнать что-то новое, желание поделиться опытом – вот качества, присущие фотографам фотостудии «Мурманск».

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, мраморное фойе.

2 ноября - 11.00

В Мурманском областном художественном музее начнёт работу мини-выставка ювелирного искусства Татьяны Алексеевой, посвящённая 85-летию художника. Выставка будет работать до 3 декабря.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 1-й этаж, малый зал.

2 ноября - 12.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится онлайн-лекция «Революционный миф в русской живописи XX века» кандидата искусствоведения, члена Союза художников, критика Светланы Сергеевны Ершовой. Лекция будет посвящена русскому изобразительному искусству начала XX в., когда идеи революционных преобразований пронизывали все сферы человеческой деятельности. Социально-политическим переменам 1917 г . предшествовала революция в искусстве, осуществлённая художниками русского авангарда. Последствия этих событий нашли отражение в культурной политике советского государства в 1920-е гг. и долгим эхом звучали в отечественном искусстве на протяжении всего XX века.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.

2 ноября - 12.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт пресс-коктейль, посвященный 85-летнему юбилею учреждения. Об итогах 2017 года, юбилее и планах на будущее представителям средств массовой информации расскажут: Светлана Васильевна Вагайцева, заслуженный работник культуры РФ, директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Екатерина Валерьевна Крюкова, заместитель директора по народному творчеству Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Лариса Федоровна Феоктистова, заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость»; Людмила Николаевна Рогатых, хормейстер народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Беломорье»; Светлана Ивановна Коржева, балетмейстер народного самодеятельного коллектива ансамбля эстрадного танца «Форсаж».

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

2 ноября - 12.00

В Мурманском областном краеведческом музее пройдёт пресс-конференция, посвященная Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств». В пресс-конференции примут участие: Сергей Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области; Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея; Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея.

«Ночь искусств» – это масштабная акция, которая затрагивает различные направления искусства. Основой концепции акции является объединение на музейных площадках всех областных учреждений культуры. Главная цель мероприятия - предоставить возможность жителям и гостям города в одном месте окунуться в мир культуры и искусства, стать участником творческих мероприятий, которые будут включать в себя выступление артистов и специалистов разных направлений искусства - литературы, актерского мастерства, музыки и самодеятельного творчества. В 2017 году акция.

Акция «Ночь искусств» пройдёт в областных музеях 4 ноября и будет приурочена ко Дню народного единства и 100-летию Великой русской революции.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

2 ноября - 13.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт праздник национальных культур «Мы – Россия», посвященный Дню народного единства. На сцене выступят представители региональной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга», участники танцевально-хореографических коллективов «Росинка» и «Акварель». Зрители увидят русские народные танцы, танцы народов Дагестана, услышат саамские песни и стихи, а также узнают историю праздника.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

2 ноября - 13.00

Артисты Мурманского областного драматического театра подарят ученикам средней общеобразовательной школы № 50 г .Мурманска спектакль «Ищи ветра в поле». Пьеса написана по мотивам русских народных сказок. На шумной ярмарке дает представление веселый балаган. Два бойких скомороха рассказывают историю о бедных стариках и волшебнике Ветре. Герои сказки – простодушные Дед и Бабка сталкиваются с несправедливостью и обманом. На помощь им приходит честный, смелый и добрый Ветер. И, конечно, зло, жадность, коварство будут наказаны, и воцарятся мир и радость.

Режиссер-постановщик - Никита Ковалев. В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев, а также артисты – Владимир Вагайцев, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Алексей Кинк, Владимир Равданович, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Ксения Ширина, Андрей Шпеко и Оксана Шпеко.

г.Мурманск, ул. Орликовой, 35. Средняя общеобразовательная школа № 50.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Заполярье»; «Ленин. Без политики»; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Для творчества нет преград» - по 1 ноября; «Книги, шагнувшие на экран» - по 1 ноября; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

1 ноября - 10.00

Старт областной информационной акции «В единстве наша сила!», посвященной Дню народного единства. Акция пройдёт с 1 по 7 ноября на базе центров общественного доступа государственных и муниципальных библиотек Мурманской области. В программе акции: интеллектуальная стратегическая командная игра «Знатокам истории», презентация «Отечеству мы славу воздаём!», виртуальная выставка-портрет «Герои Смутного времени».

В областной научной библиотеке мурманчане примут участие в турнире «Мы едины, мы – Россия!», виртуальной игре «Угадай героя», посмотрят документальный фильм из фонда Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Смутное время и его образы в отечественной науке и культуре» и фрагменты из исторического фильма «1612: Хроники Смутного времени».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

1 ноября - 12.00

Познавательно-игровое мероприятие «Мамин день». Ребята узнают об истории и традициях международного праздника День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «10-й сталинский удар»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; выставка «СРЗ 35: время, событие, люди».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка работ фотоклуба «Имандра», посвященная 80-летию города Мончегорска.

1 ноября - 11.00

Творческая мастерская «Шар-шоу». Ученики мурманской школы № 44 обучатся искусству моделирования фигур из воздушных шаров.

1 ноября - 11.00

Развлекательно-познавательный интерактивный квест «С «Кировкой» веселей!». Ученики мурманской кадетской школы отправятся в увлекательное путешествие по страницам истории областного Дворца культуры. Ребята побывают в кабинетах творческих коллективов, кабинете директора, а во время этапов квеста проявят танцевальные и музыкальные способности, а также выполнят интеллектуальные задания. В финале мероприятия школьники станут участниками грандиозного флеш-моба, посвященного юбилею областного Дворца.

1 ноября - 18.30

Открытие фотовыставки «Глазами северян». На фотовыставке будут представлены 40 лучших авторских работ старейших членов фотостудии «Мурманск»: портреты, пейзажи, жанровые сцены и репортажи, рассказывающие о природе и людях нашего края.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

1 ноября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях. 16+. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена.

2 ноября – 19.00

«Ромео и Джульетта». Русский национальный классический балет, С. Прокофьев, 6+

3 ноября – 19.00

«Жизель». Русский национальный классический балет, А. Адан. 6+

4 ноября – 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях, Ч. Айтматов. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

5 ноября -11.00

«Маленькая Баба-Яга».

5 ноября -18.00

«Любовь по-французски».

6 ноября -18.00

«Гроза».

11 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

12 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.