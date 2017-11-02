г.Кировск

3 ноября -16.00

В центре детского творчества «Хибины» состоится ежегодный муниципальный конкурс песен из мультфильмов и кинофильмов «Звуковая дорожка-2017». Приглашают к участию детей и молодёжь от 7 до 18 лет. Заявки принимаются до 24 октября.

г.Кировск,просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

3 ноября - 18.00-23.00

В Кировском историко-краеведческом музее состоится акция «Ночь искусств-2017», которая пройдет под лозунгом «Назад в СССР. Вся власть музеям!». Для посетителей будут открыты площадки: кинотеатр «Октябрь», где организован просмотр советских мультфильмов и фильмов о событиях 1917 года; редакция газеты «Кукисвумчоррский рабочий»; зал-караоке «ЗапевайКа-17»; мастер-классы по изготовлению атрибутики демонстраций советского периода; практическое занятие по теоретическому курсу «Животные в истории революции 1917 года». В 19.00 и в 21.00 – демонстрация у здания музея.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

4 ноября - 13.30

В малом зале Кировского городского дворца культуры в пятый раз состоится городской фестиваль творчества «Мы вместе – Россия. Дети», посвященный празднованию Дня народного единства. В фестивале принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений № 1, 5, 10, 16; обучающиеся начальных классов общеобразовательной школы № 5 Кировска и № 8 нп.Титан. На фестиваль представлены работы в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Рисунок», лучшие из которых оформят тематическую выставку «День народного единства» перед входом в малый зал.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

4-6 ноября

В Кировском городском Дворце культуры откроется и продлится до 6 ноября Молодёжный Тенсинг фестиваль с участием групп из городов: Москва, С-Петербург, Петрозаводск. Программа фестиваля включает работу в творческих мастерских, активные игры, концерт-визитку участников, экскурсии, прогулки по городу, флэш-моб. Заключительным аккордом фестиваля станет концерт, подготовленный участниками для кировчан и гостей города.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 ноября - 19.00

В помещении «Jazz-холла» Кировского городского Дворца культуры в видео джаз-гостиной Анатолия Грабчака состоится встреча «Поёт Аструд Жильберто» с участниками клуба любителей джазовой музыки.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, каб.125А.

9 ноября - 19.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль мелодрама в 2-х действиях «Будем жить как боги?» Мурманского областного драматического театра. 16+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 ноября - 12.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится детский спектакль (мюзикл) «Осторожно, дети!» Мурманского областного драматического театра. Веселое яркое, красочное представление о правилах дорожного движения - это спектакль-игра, участниками которой вместе с профессиональными артистами становятся и юные зрители. А знакомят их с Правилами дорожного движения герои этой удивительной истории – ожившие вдруг машины, светофор, дорожные знаки. Они показывают запоминающееся музыкальное шоу с танцами, забавными, смешными песнями о дорожном этикете. 6+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры

с.Минькино

2 ноября - 10.00

Информационный час «Развитие речи детей». Специалисты Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих проведут информационный час «Развитие речи детей». Вниманию педагогов будут представлены здания по вопросам логопедического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, тактильные книги, книги из серии «Мастер-класс для логопеда», а также методические материалы и библиографические пособия.

с.Минькино, 135. Библиотека Минькинской коррекционной школы-интерната.

п.Кильдинстрой

3 ноября - 12.00

Артисты Мурманского областного драматического театра подарят зрителям п.Кильдинстрой спектакль «Бременские музыканты». Юные северяне увидят сказку по мотивам братьев Гримм о бродячих бременских музыкантах и их необыкновенных, очень опасных и веселых приключениях.

Режиссер-постановщик - Никита Ковалев. В спектакле заняты: заслуженный артист России Валерий Журавлев; артисты Наталья Боброва, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Ольга Вирту, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Мария Лобова, Андрей Шпеко, Екатерина Сенченко, Алексей Худяков.

п.Кильдинстрой, ул. Советская, 2. Кильдинский городской Дом культуры.

г.Мурманск

2 ноября - 11.00

В Мурманском областном художественном музее начнёт работу мини-выставка ювелирного искусства Татьяны Алексеевой, посвящённая 85-летию художника. Выставка будет работать до 3 декабря.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 1-й этаж, малый зал.

2 ноября - 12.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится онлайн-лекция «Революционный миф в русской живописи XX века» кандидата искусствоведения, члена Союза художников, критика Светланы Сергеевны Ершовой. Лекция будет посвящена русскому изобразительному искусству начала XX в., когда идеи революционных преобразований пронизывали все сферы человеческой деятельности. Социально-политическим переменам 1917 г . предшествовала революция в искусстве, осуществлённая художниками русского авангарда. Последствия этих событий нашли отражение в культурной политике советского государства в 1920-е гг. и долгим эхом звучали в отечественном искусстве на протяжении всего XX века.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.

2 ноября - 12.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт пресс-коктейль, посвященный 85-летнему юбилею учреждения. Об итогах 2017 года, юбилее и планах на будущее представителям средств массовой информации расскажут: Светлана Васильевна Вагайцева, заслуженный работник культуры РФ, директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Екатерина Валерьевна Крюкова, заместитель директора по народному творчеству Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Лариса Федоровна Феоктистова, заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость»; Людмила Николаевна Рогатых, хормейстер народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Беломорье»; Светлана Ивановна Коржева, балетмейстер народного самодеятельного коллектива ансамбля эстрадного танца «Форсаж».

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

2 ноября - 12.00

В Мурманском областном краеведческом музее пройдёт пресс-конференция, посвященная Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств». В пресс-конференции примут участие: Сергей Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области; Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея; Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея.

«Ночь искусств» – это масштабная акция, которая затрагивает различные направления искусства. Основой концепции акции является объединение на музейных площадках всех областных учреждений культуры. Главная цель мероприятия - предоставить возможность жителям и гостям города в одном месте окунуться в мир культуры и искусства, стать участником творческих мероприятий, которые будут включать в себя выступление артистов и специалистов разных направлений искусства - литературы, актерского мастерства, музыки и самодеятельного творчества. В 2017 году акция.

Акция «Ночь искусств» пройдёт в областных музеях 4 ноября и будет приурочена ко Дню народного единства и 100-летию Великой русской революции.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

2 ноября - 13.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт праздник национальных культур «Мы – Россия», посвященный Дню народного единства. На сцене выступят представители региональной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга», участники танцевально-хореографических коллективов «Росинка» и «Акварель». Зрители увидят русские народные танцы, танцы народов Дагестана, услышат саамские песни и стихи, а также узнают историю праздника.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

2 ноября - 13.00

Артисты Мурманского областного драматического театра подарят ученикам средней общеобразовательной школы № 50 г .Мурманска спектакль «Ищи ветра в поле». Пьеса написана по мотивам русских народных сказок. На шумной ярмарке дает представление веселый балаган. Два бойких скомороха рассказывают историю о бедных стариках и волшебнике Ветре. Герои сказки – простодушные Дед и Бабка сталкиваются с несправедливостью и обманом. На помощь им приходит честный, смелый и добрый Ветер. И, конечно, зло, жадность, коварство будут наказаны, и воцарятся мир и радость.

Режиссер-постановщик - Никита Ковалев. В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев, а также артисты – Владимир Вагайцев, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Алексей Кинк, Владимир Равданович, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Ксения Ширина, Андрей Шпеко и Оксана Шпеко.

г.Мурманск, ул. Орликовой, 35. Средняя общеобразовательная школа № 50.

3 ноября - 13.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для второклассников средней общеобразовательной школы № 21 г.Мурманска пройдёт познавательный час «Есть у России праздник», посвященный Дню народного единства.

Участники мероприятия совершат увлекательное путешествие по Великой Руси, познакомятся с её традициями, обычаями и многонациональной культурой. Ребята узнают информацию об истории нашей Родины и исторических событиях 1612 года, вспомнят о подвиге Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов.

3 ноября - 15.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится час истории «Гражданину Минину и князю Пожарскому - благодарная память потомков», посвященный Дню народного единства. Ребята узнают о событиях Смутного времени, народном ополчении, освобождении Москвы от захватчиков. Проверить свои знания все желающие смогут, ответив на вопросы викторины.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел электронных ресурсов.

3 ноября - 17.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится открытая лекция «Современное искусство: границы, площадки, зрители» кандидата искусствоведения, ведущего методиста по музейно-образовательной деятельности Русского музея, лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства Алексея Григорьевича Бойко.

Это будет первая встреча в рамках лектория «Современное искусство и наследие классической культуры: диалоги с неравнодушным обществом». Перед лекцией, в 14 часов, Алексей Григорьевич проведёт встречу с педагогами на тему «Искусство революционной поры (1910-е годы). О чём и как говорить со школьниками?». Все мероприятия проводятся в рамках осенней школы для учителей предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.

3 ноября - 18.30

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. В концерте примут участие коллективы областного Дворца: ансамбли танца «Сполохи» и «Радость», ансамбль народной песни «Горенка» и хор украинской песни «Джерела», ансамбль эстрадной песни «Вернисаж» и ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы, а также ловозерский танцевальный коллектив «Дивертисмент» и творческие коллективы школ города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Заполярье»; «Ленин. Без политики»; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи».

2 ноября - 11.00

Начало работы мини-выставки «Куклы в национальных костюмах». Выставка посвящена Дню народного единства. В экспозиции будут представлены куклы из частных коллекций в костюмах коренных жителей разных регионов и республик России. Выставка будет работать до 19 ноября.

2 ноября - 11.00

Начало работы мини-выставки ювелирного искусства Татьяны Алексеевой из собрания музея. Мини-выставка посвящена 85-летию художника. Татьяна Евгеньевна Алексеева уже более полувека профессионально занимается ювелирным искусством. Все работы художника кроме эстетической привлекательности обладают глубокой эмоциональной насыщенностью, смыслом и философией. С 1975 года Татьяна Алексеева является членом Союза художников России. Выставка будет работать до 3 декабря.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

2 ноября -13.00

Праздник национальных культур «Мы – Россия», посвященный Дню народного единства. На сцене выступят представители региональной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга», участники танцевально-хореографических коллективов «Росинка» и «Акварель». Зрители увидят русские народные танцы, танцы народов Дагестана, услышат саамские песни и стихи, а также узнают историю праздника.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «10-й сталинский удар»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; выставка «СРЗ 35: время, событие, люди».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Глазами северян». На ней представлены 40 лучших авторских работ членов фотостудии «Мурманск»: портреты, пейзажи, жанровые сцены и репортажи, рассказывающие о природе и людях нашего края.

2 ноября - 11.00 и 12.00

Развлекательно-познавательный интерактивный квест «С «Кировкой» веселей!» Ученики мурманской кадетской школы отправятся в увлекательное путешествие по страницам истории областного Дворца культуры. Ребята побывают в кабинетах творческих коллективов, кабинете директора, а во время этапов квеста проявят танцевальные и музыкальные способности, а также выполнят интеллектуальные задания. В финале мероприятия школьники станут участниками грандиозного флеш-моба, посвященного юбилею областного Дворца.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

2 ноября - 12.00

Онлайн-лекция «Революционный миф в русской живописи XX века». Онлайн-лекция кандидата искусствоведения, сотрудника Государственного Эрмитажа Светланы Ершовой. Лекция будет посвящена русскому изобразительному искусству начала XX века, когда идеи революционных преобразований пронизывали все сферы человеческой деятельности.

4 ноября - 17.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Народная артистка республики Южная Осетия, солистка Большого театра Вероника Джиоева (сопрано).

5 ноября - 17.00

Концерт «Тангедия». Ансамбль «Эссе-квинтет» (г.Санкт-Петербург).

11 ноября – 18.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт джазовой музыки. Рита Эдмонд (вокал), США и трио народного артиста России Даниила Крамера.

12 ноября - 15.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Знакомьтесь – наш орган!». Тарас Багинец (орган), Екатеринбург и Артем Варгафтик (музыковед), г.Москва.

12 ноября – 18.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт «Бах и Маршан. История несостоявшейся дуэли». Тарас Багинец (орган), Екатеринбург и Артем Варгафтик (музыковед), г.Москва.

19 ноября - 17.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Сергей Свиридов. Солисты: Семен Гилев (фортепиано), г.Москва и Сергей Горбатюк (труба), г.Мурманск.

25 ноября - 17.00

Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.

26 ноября- 14.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». Дуэт органистов: Дина Ихина и Денис Маханьков, Карелия.

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

2 ноября – 19.00

«Ромео и Джульетта». Русский национальный классический балет, С. Прокофьев, 6+

3 ноября – 19.00

«Жизель». Русский национальный классический балет, А. Адан. 6+

4 ноября – 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях, Ч. Айтматов. 12+

5 ноября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях, Ю. Ким. 6+

5 ноября – 19.00

«Ох уж эта Анна!» Комедия в двух действиях, М. Камолетти. 18+

8 ноября – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. 16+ Малая сцена.

9 ноября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+ Малая сцена.

10 ноября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+ Малая сцена.

11 ноября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков, Мелодрама в 2-х действиях 16+

11 ноября – 19.00

«О любви…» Музыкально-поэтический спектакль, 12+ Малая сцена.

12 ноября – 12.00

«Иван Царевич и Серый Волк». Музыкальная сказка, Е. Пермяков 6+

12 ноября – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается 12+

13 ноября – 19.00

«Невеста напрокат». Комедия, 12+

14 ноября – 19.00

«Невеста напрокат». Комедия, 12+

15 ноября – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+ Малая сцена.

16 ноября – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон 16+

17 ноября – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш 16+

17 ноября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова, 16+ Малая сцена.

18 ноября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях 6+

18 ноября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях 16+ Малая сцена. ПРЕМЬЕРА.

19 ноября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия 16+ Малая сцена.

24 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

5 ноября -11.00

«Маленькая Баба-Яга».

5 ноября -18.00

«Любовь по-французски».

6 ноября -18.00

«Гроза».

11 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

12 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):

3 ноября - 16.30

«Гуси-лебеди». Т. Волынкина.

5 ноября - 10.00

«Гуси-лебеди». Т. Волынкина.

5 ноября - 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки.

10 ноября - 16.30

«Кто сказал: «Мяу?». В. Сутеев.

11 ноября - 10.00

«Кто сказал: «Мяу?». В. Сутеев.

11 ноября - 17.00

«Красная Шапочка». Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро.

12 ноября - 10.00

«Красная Шапочка». Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро.

12 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

18 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

18 ноября - 17.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки.

24 ноября - 16.30

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 10.00

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 10.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 17.00

« Золушка». С. Харламов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):

5 ноября - 12.00 и 14.30

«На восток от солнца, на запад от луны». П. Асбьерсен.

11 ноября - 12.00 и 14.30

«Госпожа Метелица». В. Костин.

12 ноября - 12.00 и 14.30

«Летающий диван». А. Усачев.

18 ноября - 12.00 и 14.30

«Маленькая дочь Солнца». ПРЕМЬЕРА. Е. Ефремова.

19 ноября - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтенка». Д. Непомнящая.

25 ноября - 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина.

26 ноября - 12.00

«Бармалей». К. Чуковский.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ:

3 ноября - 10.30

«На восток от солнца, на запад от луны». П. Асбьерсен.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

17 ноября - 19.00

«Жизнь как песня» - театральный вечер, посвященный творчеству Л. О. Утёсова.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.