г.Кандалакша

4 ноября - 13.00

В кинотеатре «Нива» состоится открытие киномарафона «Северный характер» под девизом «Кино! Весна! Природа!». Запланирован показ фильмов «Горная болезнь», «Первый рассвет» и «Дед».

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Кинотеатр «Нива».

с.Ловозеро

4 ноября - 14.00

В Ловозерском ЦРДК начнётся концертная программа «Соберемся вместе под флагом творчества!»

с.Ловозеро, ул.Советская, 30. МБУ «Ловозерский ЦРДК».

с.Лувеньга

4 ноября – 14.00

Отмечает день рождения в Доме культуры. В программе: выставка декоративно-прикладного творчества и театрализованный концерт.

с.Лувеньга, ул.Молодёжная, 12а. Дом культуры.

г.Полярные Зори

3-7 ноября

В библиотеках города проходит информационная акция «В единстве наша сила». В Центральной детской библиотеке работает книжная выставка «Народное единство». В Центральной городской библиотеке экспонируется выставка кукол в народных костюмах из коллекции Натальи Рыбак «Кукольная этнография».

г.Полярные Зори.

г.Кировск

3 ноября -16.00

В центре детского творчества «Хибины» состоится ежегодный муниципальный конкурс песен из мультфильмов и кинофильмов «Звуковая дорожка-2017». Приглашают к участию детей и молодёжь от 7 до 18 лет. Заявки принимаются до 24 октября.

г.Кировск,просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

3 ноября - 18.00-23.00

В Кировском историко-краеведческом музее состоится акция «Ночь искусств-2017», которая пройдет под лозунгом «Назад в СССР. Вся власть музеям!». Для посетителей будут открыты площадки: кинотеатр «Октябрь», где организован просмотр советских мультфильмов и фильмов о событиях 1917 года; редакция газеты «Кукисвумчоррский рабочий»; зал-караоке «ЗапевайКа-17»; мастер-классы по изготовлению атрибутики демонстраций советского периода; практическое занятие по теоретическому курсу «Животные в истории революции 1917 года». В 19.00 и в 21.00 – демонстрация у здания музея.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

4 ноября - 13.30

В малом зале Кировского городского дворца культуры в пятый раз состоится городской фестиваль творчества «Мы вместе – Россия. Дети», посвященный празднованию Дня народного единства. В фестивале принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений № 1, 5, 10, 16; обучающиеся начальных классов общеобразовательной школы № 5 Кировска и № 8 нп.Титан. На фестиваль представлены работы в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Рисунок», лучшие из которых оформят тематическую выставку «День народного единства» перед входом в малый зал.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

4-6 ноября

В Кировском городском Дворце культуры откроется и продлится до 6 ноября Молодёжный Тенсинг фестиваль с участием групп из городов: Москва, С-Петербург, Петрозаводск. Программа фестиваля включает работу в творческих мастерских, активные игры, концерт-визитку участников, экскурсии, прогулки по городу, флэш-моб. Заключительным аккордом фестиваля станет концерт, подготовленный участниками для кировчан и гостей города.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 ноября - 19.00

В помещении «Jazz-холла» Кировского городского Дворца культуры в видео джаз-гостиной Анатолия Грабчака состоится встреча «Поёт Аструд Жильберто» с участниками клуба любителей джазовой музыки.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, каб.125А.

9 ноября - 19.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль мелодрама в 2-х действиях «Будем жить как боги?» Мурманского областного драматического театра. 16+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 ноября - 12.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится детский спектакль (мюзикл) «Осторожно, дети!» Мурманского областного драматического театра. Веселое яркое, красочное представление о правилах дорожного движения - это спектакль-игра, участниками которой вместе с профессиональными артистами становятся и юные зрители. А знакомят их с Правилами дорожного движения герои этой удивительной истории – ожившие вдруг машины, светофор, дорожные знаки. Они показывают запоминающееся музыкальное шоу с танцами, забавными, смешными песнями о дорожном этикете. 6+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Мончегорск

4 ноября – 15.00

Представители национально-культурных общественных объединений «Дома дружбы» примут участие в Х открытом фестивале национальных культур «Мелодии дружбы», посвященном Дню народного единства, в городе Мончегорске. Мончегорский городской центр культуры всегда тепло встречает гостей из Мурманска. В этом году участники проекта «Дом дружбы» представят изделия народного творчества, старинные предметы быта и национальные костюмы, бережно передаваемые из поколения в поколение. Также они привезут с собой творческую программу с выступлениями народного самодеятельного хора украинской песни «Джарела», чувашского ансамбля «Акатуй», белорусской вокальной группы «Завея». Зрители услышат песни на чувашском, узбекском, украинском, белорусском языках, а также познакомятся с культурой японского танца.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30/2. Мончегорский городской центр культуры.

7 ноября - 19.00

В ГКЦ артисты балета ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга представят балет «Ромео и Джульетта».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30/2. Мончегорский городской центр культуры.

г.Снежногорск

4 ноября - 17.00

ГДК «Современник» приглашает на балет «Спящая красавица» в исполнении артистов Русского национального классического балета (г.Москва).

г.Снежногорск, ул.Мира,3. ГДК «Современник».

г.Гаджиево

5 ноября - 13.00

В Доме офицеров флота начнется V Открытый фестиваль национальных культур «Край морошковый».

г.Гаджиево, ул.Ленина, 53а. Дом офицеров флота.

г.Полярный

3 ноября – 17.00

Городской историко-краеведческий музей приглашает на «Ночь искусств». В программе: творческий вечер «Искусство объединяет», квест-игра «Путешествие в музыкальную страну», презентация коллекции картин из фондов музея «Екатерининская гавань», мастер-классы и беспроигрышная лотерея.

г.Полярный, ул.Моисеева,3. Городской историко-краеведческий музей.

4 ноября - 15.00

ГЦК «Север» приглашает на концертную программу «Единство непохожих».

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. ГЦК «Север».

п.Кильдинстрой

3 ноября - 12.00

Артисты Мурманского областного драматического театра подарят зрителям п.Кильдинстрой спектакль «Бременские музыканты». Юные северяне увидят сказку по мотивам братьев Гримм о бродячих бременских музыкантах и их необыкновенных, очень опасных и веселых приключениях.

Режиссер-постановщик - Никита Ковалев. В спектакле заняты: заслуженный артист России Валерий Журавлев; артисты Наталья Боброва, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Ольга Вирту, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Мария Лобова, Андрей Шпеко, Екатерина Сенченко, Алексей Худяков.

п.Кильдинстрой, ул. Советская, 2. Кильдинский городской Дом культуры.

г.Мурманск

3 ноября - 10.00

Информационный час «Земли российской патриоты». Специалисты Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих проведут информационный час, посвященный Дню народного единства. Участники встречи прослушают рассказ о героях Смутного времени – Кузьме Минине, князе Дмитрии Пожарском, Патриархе Гермогене, Иване Сусанине, а также узнают историю создания памятника Минину и Пожарскому.

г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 41, корп.4. Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда».

3 ноября - 13.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для второклассников средней общеобразовательной школы № 21 г.Мурманска пройдёт познавательный час «Есть у России праздник», посвященный Дню народного единства.

Участники мероприятия совершат увлекательное путешествие по Великой Руси, познакомятся с её традициями, обычаями и многонациональной культурой. Ребята узнают информацию об истории нашей Родины и исторических событиях 1612 года, вспомнят о подвиге Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов.

3 ноября - 15.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится час истории «Гражданину Минину и князю Пожарскому - благодарная память потомков», посвященный Дню народного единства. Ребята узнают о событиях Смутного времени, народном ополчении, освобождении Москвы от захватчиков. Проверить свои знания все желающие смогут, ответив на вопросы викторины.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел электронных ресурсов.

3 ноября - 17.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится открытая лекция «Современное искусство: границы, площадки, зрители» кандидата искусствоведения, ведущего методиста по музейно-образовательной деятельности Русского музея, лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства Алексея Григорьевича Бойко.

Это будет первая встреча в рамках лектория «Современное искусство и наследие классической культуры: диалоги с неравнодушным обществом». Перед лекцией, в 14 часов, Алексей Григорьевич проведёт встречу с педагогами на тему «Искусство революционной поры (1910-е годы). О чём и как говорить со школьниками?». Все мероприятия проводятся в рамках осенней школы для учителей предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.

3 ноября - 18.30

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. В концерте примут участие коллективы областного Дворца: ансамбли танца «Сполохи» и «Радость», ансамбль народной песни «Горенка» и хор украинской песни «Джерела», ансамбль эстрадной песни «Вернисаж» и ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы, а также ловозерский танцевальный коллектив «Дивертисмент» и творческие коллективы школ города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

4 ноября - 16.00

Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и гостей города в областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова на концерт «Это наша жизнь!». В концертной программе прозвучат авторские песни «Молодежь», «Позвольте быть вам верной», «Мой кругозор», «Книжица», «Осень», «Поэт и гитара» «Вересковый куст», «Дожди стекают по стеклу», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…», «Таганай» и многие другие.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

4 ноября - 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт солистки Большого театра Вероники Джиоевой. В рамках фестиваля «Мелодии Арктики» в исполнении народной артистки Южной Осетии, солистки Большого театра Вероники Джиоевой (сопрано) прозвучат арии из опер Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини, Антонина Дворжака, а также романсы Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Партия фортепиано – Анатолий Кузнецов (г. Москва).

Мастерство певицы известно во многих странах мира: пленительный тембр голоса, артистизм, музыкальность, эмоциональное воплощение образов впечатляет и завораживает публику. Исполнительница сотрудничает с выдающимися музыкантами и дирижерами, такими как Марис Янсонс, Валерий Гергиев, Михаил Плетнев, Владимир Спиваков и Юрий Башмет.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской,3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

4 ноября - 18.10

В Мурманском областном краеведческом музее в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» состоится торжественное открытие выставки «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова - одно из старейших учреждений культуры Мурманской области. Начав работу как Дом культуры рыбаков в 1932 г., Дворец стал одним из самых узнаваемых учреждений в регионе. Его многочисленные коллективы, хорошо известные как в России, так и за рубежом, становились лауреатами многочисленных премий. Сейчас во Дворце выступают 28 народных и образцовых коллективов, 13 любительских объединений. Коллективы Дворца принимают регулярное участие в городских и областных мероприятиях.

Выставка познакомит посетителей с историей учреждения со дня его основания по настоящее время. Гости музея узнают о его творческих коллективах и культурной деятельности Дворца культуры. Во временной экспозиции представлены предметы: медали, кубки, награды с областных, всероссийских и международных конкурсов, сувениры, приглашения, афиши, фотографии коллективов и многое другое.

На открытии выставки выступят знаменитый творческий ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы, фольклорный ансамбль «Беломорье», клуб авторской песни «Пять углов» и драматический театр «Комедиограф».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, 1-й этаж, большой выставочный зал.

4 ноября - 18.50

В Мурманском областном краеведческом музее в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» состоится торжественное открытие выставки «Сопка Варничная – по ту сторону «голубого экрана», посвященной 60-летию Мурманской студии телевидения.

6 ноября 1957 года начала свое вещание Мурманская студия телевидения. Первая передача местного телевидения стала историческим событием Мурманской области – с нее началась 60-летняя история телевидения на Кольском Севере, летопись событий и фактов жизни мурманчан и жителей региона.

Выставка расскажет об истории развития телевидения на Кольском Севере и творческом коллективе единомышленников. Посетители увидят фотографии, дипломы, грамоты и награды телекомпании, программы телевизионных передач 1960–1980–х гг. В экспозиции будут представлены уникальные предметы: телевизионная камера, которая произведена в Венгрии в 1966 г. и применялась на Мурманской студии телевидения в 1970-е годы, микрофон Юрия Ефимовича Корытного, корреспондента Мурманского радио и телевидения по Кировскому району, а также макеты оформления студии для различных передач.

В рамках открытия Андрей Андреевич Сычев, известный журналист, продюсер и режиссер, проведет экскурсию по выставке и подробно расскажет о творческой работе сотрудников телекомпании. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 4-й этаж, малый выставочный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: мини-выставка ювелирного искусства Татьяны Алексеевой, посвященная 85-летию художника; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи» - по 2 ноября; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость» - по 5 ноября; «Заполярье»; «Ленин. Без политики».

3 ноября - 18.00

Кинопоказ в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Состоится показ второй части художественного фильма «Гоген-дикарь» Художественный фильм посвящён французскому художнику Полю Гогену.

4 ноября – 16.00

В Мурманском областном художественном музее состоится официальное открытие акции «Ночь музеев». Посетители увидят отрывок из спектакля «Оптимистическая трагедия» по мотивам пьесы В. Вишневского в исполнении актёров театра Северного флота, посетят экскурсии по выставкам, послушают музыкальные композиции и поучаствуют в творческих конкурсах и мастер-классах. Завершит вечер выступление дуэта «Шиш да Малина orchestra» с программой «Пролетарочка».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Литературный век Финляндии»; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

4 ноября

Откроется выставка изданий «Передачу ведёт Мурманск», посвященная 60-летию Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Мурман».

7 ноября

Будет проходить информационная акция «В единстве наша сила!». В программе: интеллектуальная стратегическая командная игра «Знатокам истории», презентация «Отечеству мы славу воздаем!», виртуальная выставка-портрет «Герои Смутного времени», показ фильмов «Смутное время и его образы в отечественной науке и культуре» и «1612: Хроники Смутного времени».

8 ноября - 17.30

Приглашает на презентацию книги Василия Белоусова «Наша Арктика».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

3 ноября - 12.00

Экоквест «Час на спасение». В ходе познавательно-игрового мероприятия пятиклассники попытаются восстановить экологическое равновесие на Земле и спасти планету. Мероприятие посвящено Году экологии в России.

3 ноября - 15.00

Час истории «Гражданину Минину и князю Пожарскому – благодарная память потомков». Мероприятие посвящено Дню народного единства. Ребята узнают о событиях Смутного времени, народном ополчении, освобождении Москвы от захватчиков. Проверить свои знания все желающие смогут, ответив на вопросы викторины.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «10-й сталинский удар» - по 7 ноября; «СРЗ 35: время, события, люди»; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Красная книга Мурманской области глазами детей».

4 ноября - 18.00-24.00

В Мурманском областном краеведческом музее гости музея смогут не только познакомиться с деятельностью различных творческих и культурных организаций Мурманской области, но и поучаствовать в проводимых ими мероприятиях. На акции будут присутствовать специалисты разных направлений искусства: литературы, актерского мастерства, музыки и самодеятельного творчества.

На торжественной церемонии открытия акции в 18.00 выступит Заслуженный коллектив народного творчества Ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы. Любители истории смогут посетить выставку «Революционный держите шаг», тематические лекции и презентацию фильма «Всходы коммунизма». В рамках мероприятия состоятся встречи с членами клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк» и «Титовский гарнизон».

В течение вечера будут проходить интеллектуальные игры, мастер-классы и музыкальные выступления клуба авторской песни «Пять углов», групп «Иннсмут» и «GlamMusic». Особым подарком для гостей музея станет огненное шоу «Иероглиф» и спектакль Мурманского областного театра кукол. Вечер завершит яркое развлекательное представление студии народного европейского танца «Пустошь».

4 ноября - 18.10

В Мурманском областном краеведческом музее в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» состоится торжественное открытие выставки «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

4 ноября - 18.50

В Мурманском областном краеведческом музее в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» состоится торжественное открытие выставки «Сопка Варничная – по ту сторону «голубого экрана», посвященной 60-летию Мурманской студии телевидения.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Глазами северян». На ней представлены 40 лучших авторских работ членов фотостудии «Мурманск»: портреты, пейзажи, жанровые сцены и репортажи, рассказывающие о природе и людях нашего края.

3 ноября - 11.00

Развлекательно-познавательный интерактивный квест «С «Кировкой» веселей!» Ученики мурманской школы № 44 отправятся в увлекательное путешествие по страницам истории областного Дворца культуры. Ребята побывают в кабинетах творческих коллективов, директора, а во время этапов квеста проявят танцевальные и музыкальные способности, а также выполнят интеллектуальные задания. В финале мероприятия школьники станут участниками грандиозного флеш-моба, посвященного юбилею областного Дворца.

3 ноября - 18.30

Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. В концерте примут участие коллективы областного Дворца: ансамбли танца «Сполохи» и «Радость», ансамбль народной песни «Горенка» и хор украинской песни «Джерела», ансамбль эстрадной песни «Вернисаж» и ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы, а также ловозерский танцевальный коллектив «Дивертисмент» и творческие коллективы школ города Мурманска.

4 ноября - 16.00

Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и гостей города в областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова на концерт «Это наша жизнь!». В концертной программе прозвучат авторские песни «Молодёжь», «Позвольте быть вам верной», «Мой кругозор», «Книжица», «Осень», «Поэт и гитара» «Вересковый куст», «Дожди стекают по стеклу», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…», «Таганай» и многие другие.

7 ноября - 18.30

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С. М. Кирова отметит свой 85-й день рождения театрализованным концертом «Дворец зажигает огни».

8 ноября - 18.00

Пройдёт вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

3 ноября - 17.00

Открытая лекция «Современное искусство: границы, площадки, зрители». Лекцию прочтет кандидат искусствоведения, ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Русского музея, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства Алексей Бойко. Это будет первая встреча в рамках лектория «Современное искусство и наследие классической культуры: диалоги с неравнодушным обществом».

4 ноября – 17.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея в рамках акции «Ночь искусств» состоится торжественное открытие выставки живописи художницы Ирины Музыриной из Санкт-Петербурга и лекция директора Мурманского областного художественного музея Ольги Евтюковой «После штурма». Участники акции посмотрят документальный фильм «Конец смутного времени», примут участие в мастер-классе «Ты стал участником арт-революции?», послушают документальные записи голосов участников революционных событий. Сотрудники музея проведут для гостей экскурсии по выставкам и викторины.

4 ноября - 17.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Народная артистка республики Южная Осетия, солистка Большого театра Вероника Джиоева (сопрано).

5 ноября - 17.00

Концерт «Тангедия». Ансамбль «Эссе-квинтет» (г.Санкт-Петербург).

11 ноября – 18.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт джазовой музыки. Рита Эдмонд (вокал), США и трио народного артиста России Даниила Крамера.

12 ноября - 15.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Знакомьтесь – наш орган!». Тарас Багинец (орган), Екатеринбург и Артем Варгафтик (музыковед), г.Москва.

12 ноября – 18.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт «Бах и Маршан. История несостоявшейся дуэли». Тарас Багинец (орган), Екатеринбург и Артем Варгафтик (музыковед), г.Москва.

19 ноября - 17.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Сергей Свиридов. Солисты: Семен Гилев (фортепиано), г.Москва и Сергей Горбатюк (труба), г.Мурманск.

25 ноября - 17.00

Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.

26 ноября- 14.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». Дуэт органистов: Дина Ихина и Денис Маханьков, Карелия.

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

3 ноября – 19.00

«Жизель». Русский национальный классический балет, А. Адан. 6+

4 ноября – 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях, Ч. Айтматов. 12+

5 ноября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях, Ю. Ким. 6+

5 ноября – 19.00

«Ох уж эта Анна!» Комедия в двух действиях, М. Камолетти. 18+

8 ноября – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. 16+ Малая сцена.

9 ноября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+ Малая сцена.

10 ноября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+ Малая сцена.

11 ноября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков, Мелодрама в 2-х действиях 16+

11 ноября – 19.00

«О любви…» Музыкально-поэтический спектакль, 12+ Малая сцена.

12 ноября – 12.00

«Иван Царевич и Серый Волк». Музыкальная сказка, Е. Пермяков 6+

12 ноября – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается 12+

13 ноября – 19.00

«Невеста напрокат». Комедия, 12+

14 ноября – 19.00

«Невеста напрокат». Комедия, 12+

15 ноября – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+ Малая сцена.

16 ноября – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон 16+

17 ноября – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш 16+

17 ноября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова, 16+ Малая сцена.

18 ноября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях 6+

18 ноября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях 16+ Малая сцена. ПРЕМЬЕРА.

19 ноября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия 16+ Малая сцена.

24 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

25 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

26 ноября – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

26 ноября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

28 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

29 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

30 ноября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

30 ноября – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

5 ноября -11.00

«Маленькая Баба-Яга».

5 ноября -18.00

«Любовь по-французски».

6 ноября -18.00

«Гроза».

11 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

12 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):

3 ноября - 16.30

«Гуси-лебеди». Т. Волынкина.

5 ноября - 10.00

«Гуси-лебеди». Т. Волынкина.

5 ноября - 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки.

10 ноября - 16.30

«Кто сказал: «Мяу?». В. Сутеев.

11 ноября - 10.00

«Кто сказал: «Мяу?». В. Сутеев.

11 ноября - 17.00

«Красная Шапочка». Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро.

12 ноября - 10.00

«Красная Шапочка». Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро.

12 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

18 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

18 ноября - 17.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки.

24 ноября - 16.30

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 10.00

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 10.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 17.00

« Золушка». С. Харламов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):

5 ноября - 12.00 и 14.30

«На восток от солнца, на запад от луны». П. Асбьерсен.

11 ноября - 12.00 и 14.30

«Госпожа Метелица». В. Костин.

12 ноября - 12.00 и 14.30

«Летающий диван». А. Усачев.

18 ноября - 12.00 и 14.30

«Маленькая дочь Солнца». ПРЕМЬЕРА. Е. Ефремова.

19 ноября - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтенка». Д. Непомнящая.

25 ноября - 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина.

26 ноября - 12.00

«Бармалей». К. Чуковский.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ:

3 ноября - 10.30

«На восток от солнца, на запад от луны». П. Асбьерсен.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

17 ноября - 19.00

«Жизнь как песня» - театральный вечер, посвященный творчеству Л. О. Утёсова.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

4 ноября – 15.00

В отделе народного искусства и ремёсел акция «Ночь искусств» откроется мероприятием «Вместе дружная семья» с участием национально-культурных объединений и музыкально-поэтической композицией «Нам без поэзии и музыки тоска» участников театра-студии «Катарсис» Дома детского творчества им. А. Торцева. Северяне примут участие в мастер-классах по узелковому батику, изготовлению традиционной крестьянской куклы, а также поработают с глиной на гончарном круге. Мастерицы из клуба «Кружевница» покажут, как плести кружево на коклюшках.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

3 ноября - 19.00

Состоится концерт панк-рок-коллектива «Йорш» (г.Климовск).

8 ноября - 19.00

Приглашает на выступление автора-исполнителя Олега Медведева (г.Иркутск).