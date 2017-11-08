г.Кировск

8 ноября - 19.00

В помещении «Jazz-холла» Кировского городского Дворца культуры в видео джаз-гостиной Анатолия Грабчака состоится встреча «Поёт Аструд Жильберто» с участниками клуба любителей джазовой музыки.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, каб.125А.

9 ноября - 19.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль мелодрама в 2-х действиях «Будем жить как боги?» Мурманского областного драматического театра. 16+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 ноября - 12.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится детский спектакль (мюзикл) «Осторожно, дети!» Мурманского областного драматического театра. Веселое яркое, красочное представление о правилах дорожного движения - это спектакль-игра, участниками которой вместе с профессиональными артистами становятся и юные зрители. А знакомят их с Правилами дорожного движения герои этой удивительной истории – ожившие вдруг машины, светофор, дорожные знаки. Они показывают запоминающееся музыкальное шоу с танцами, забавными, смешными песнями о дорожном этикете. 6+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Мурманск

8 ноября - 11.00

Начало работы выставки «Умиление. Автопортрет с мамой». В экспозиции будет представлено 15 автопортретов юных художников со своими мамами. Выставка будет работать до 3 декабря.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, площадка между этажами.

8 ноября - 12.00

Час краеведения «Животные Заполярья». Участники встречи познакомятся с многообразием животного мира Крайнего Севера.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

8 ноября - 13.00

Вечер-концерт «Талант не может быть незрячим». В преддверии Международного дня слепых людей сотрудники областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих проведут в первичной организации общества слепых города Мурманска вечер-концерт. На вечере свое мастерство покажут непрофессиональные артисты – инвалиды по зрению: поэты, певцы, мастера художественного чтения, музыканты. Участники встречи познакомятся с литературой о жизни известных талантливых людей, которые, несмотря на полную слепоту, смогли добиться всеобщего признания.

г.Мурманск, ул. Марата 22. Мурманская первичная организация Всероссийского общества слепых.

8 ноября - 13.30

Артисты Мурманского областного драматического театра подарят юным северянам спектакль «Ищи ветра в поле». Пьеса написана по мотивам русских народных сказок. На шумной ярмарке дает представление веселый балаган. Два бойких скомороха рассказывают историю о бедных стариках и волшебнике Ветре.

Герои сказки – простодушные Дед и Бабка сталкиваются с несправедливостью и обманом. На помощь им приходит честный, смелый и добрый Ветер. И, конечно, зло, жадность, коварство будут наказаны, и воцарятся мир и радость.

Режиссер-постановщик - Никита Ковалев. В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев, а также артисты – Владимир Вагайцев, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Алексей Кинк, Владимир Равданович, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Ксения Ширина, Андрей Шпеко и Оксана Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

8 ноября - 14.30

Час краеведения «Животные Заполярья». Специалисты Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих познакомят пожилых людей Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов с многообразием животного мира Крайнего Севера.

г.Мурманск, ул. Старостина, 106. Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

8 ноября - 17.30

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Василия Белоусова «Наша Арктика». Василий Сергеевич Белоусов - один из старейших журналистов Кольского полуострова, Почетный гражданин Мурманской области, заслуженный работник культуры России, член Совета Ассоциации полярников. Долгие годы он являлся собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС по Мурманской области. За время работы в информагентстве Василий Сергеевич собрал 16 тысяч своих публикаций. Он также является автором 13 документальных книг.

Новая книга журналиста «Наша Арктика» рассказывает о героической истории освоения Арктики, об арктических экспедициях, в которых он принимал участие.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-зал.

8 ноября - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: мини-выставка ювелирного искусства Татьяны Алексеевой, посвященная 85-летию художника; «Заполярье»; «Ленин. Без политики».

8 ноября - 11.00

В Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Умиление. Автопортрет с мамой», которая входит в выставочно-образовательный проект «История искусства в картинках» Детской галереи г. Апатиты. В экспозиции будет представлено около 15 автопортретов юных художников со своими мамами. Перед тем, как начать работу, ребята внимательно изучали древнерусскую икону, особенно образ Богоматери, прижимающей к себе младенца. Они отметили отличительную особенность этого изображения - жест ласки и нежности, понятный и близкий каждому человеку. Выставка будет работать до 3 декабря.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Литературный век Финляндии»; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; выставка изданий «Передачу ведёт Мурманск», посвященная 60-летию Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Мурман».

8 ноября - 17.30

Презентация книги Василия Белоусова «Наша Арктика». Автор книги «Наша Арктика» - один из старейших журналистов Кольского полуострова, Почетный гражданин Мурманской области, заслуженный работник культуры России, член Совета Ассоциации полярников Василий Сергеевич Белоусов. Его новая книга рассказывает о героической истории освоения Арктики, об арктических экспедициях, в которых он принимал участие.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «10-й сталинский удар» - по 7 ноября; «СРЗ 35: время, события, люди»; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Сопка Варничная – по ту сторону «голубого экрана», посвященной 60-летию Мурманской студии телевидения; «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

8 ноября - 18.00

Пройдёт вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; живопись художницы Ирины Музыриной из Санкт-Петербурга и лекция директора Мурманского областного художественного музея Ольги Евтюковой «После штурма».

11 ноября – 18.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт джазовой музыки. Рита Эдмонд (вокал), США и трио народного артиста России Даниила Крамера.

12 ноября - 15.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Знакомьтесь – наш орган!». Тарас Багинец (орган), Екатеринбург и Артем Варгафтик (музыковед), г.Москва.

12 ноября – 18.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт «Бах и Маршан. История несостоявшейся дуэли». Тарас Багинец (орган), Екатеринбург и Артем Варгафтик (музыковед), г.Москва.

19 ноября - 17.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Сергей Свиридов. Солисты: Семен Гилев (фортепиано), г.Москва и Сергей Горбатюк (труба), г.Мурманск.

25 ноября - 17.00

Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.

26 ноября- 14.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». Дуэт органистов: Дина Ихина и Денис Маханьков, Карелия.

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

8 ноября - 13.30

Спектакль для детей «Ищи ветра в поле». Пьеса написана по мотивам русских народных сказок. Режиссер-постановщик – Никита Ковалев. В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев, а также артисты – Владимир Вагайцев, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Алексей Кинк, Владимир Равданович, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Ксения Ширина и Андрей Шпеко и Оксана Шпеко.

8 ноября – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. 16+ Малая сцена.

9 ноября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+ Малая сцена.

10 ноября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+ Малая сцена.

11 ноября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков, Мелодрама в 2-х действиях 16+

11 ноября – 19.00

«О любви…» Музыкально-поэтический спектакль, 12+ Малая сцена.

12 ноября – 12.00

«Иван Царевич и Серый Волк». Музыкальная сказка, Е. Пермяков 6+

12 ноября – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается 12+

13 ноября – 19.00

«Невеста напрокат». Комедия, 12+

14 ноября – 19.00

«Невеста напрокат». Комедия, 12+

15 ноября – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+ Малая сцена.

16 ноября – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон 16+

17 ноября – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш 16+

17 ноября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова, 16+ Малая сцена.

18 ноября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях 6+

18 ноября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях 16+ Малая сцена. ПРЕМЬЕРА.

19 ноября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия 16+ Малая сцена.

24 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

25 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

26 ноября – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

26 ноября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

28 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

29 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

30 ноября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

30 ноября – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

11 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

12 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):

10 ноября - 16.30

«Кто сказал: «Мяу?». В. Сутеев.

11 ноября - 10.00

«Кто сказал: «Мяу?». В. Сутеев.

11 ноября - 17.00

«Красная Шапочка». Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро.

12 ноября - 10.00

«Красная Шапочка». Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро.

12 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

18 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

18 ноября - 17.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки.

24 ноября - 16.30

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 10.00

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 10.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 17.00

« Золушка». С. Харламов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):

11 ноября - 12.00 и 14.30

«Госпожа Метелица». В. Костин.

12 ноября - 12.00 и 14.30

«Летающий диван». А. Усачев.

18 ноября - 12.00 и 14.30

«Маленькая дочь Солнца». ПРЕМЬЕРА. Е. Ефремова.

19 ноября - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтенка». Д. Непомнящая.

25 ноября - 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина.

26 ноября - 12.00

«Бармалей». К. Чуковский.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

17 ноября - 19.00

«Жизнь как песня» - театральный вечер, посвященный творчеству Л. О. Утёсова.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

8 ноября - 19.00

Приглашает на выступление автора-исполнителя Олега Медведева (г.Иркутск).