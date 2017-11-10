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Мурманская область. Арктика10.11.17 08:00

Афиша

г.Кандалакша

12 ноября - 15.00

В ДК «Металлург» пройдёт благотворительный концерт Максима Шелимова «Надежда есть!». Собранные средства будут переданы фонду «Подари надежду».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

14 и 15 ноября - 10.00

ДК «Металлург» приглашает на экскурсию «Уникальное путешествие по «тайным» закоулкам Дворца с веселым Чудиком и клоунессой Анфисой», посвященную 60-летию Дворца.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

10 ноября - 19.00

Юбилейный концерт Городского дворца культуры.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры, большой зал.

15 ноября - 19.00

Во Дворце культуры артисты Мурманского областного драматического театра представят комедию «Цилиндр».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

10 ноября - 12.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится детский спектакль (мюзикл) «Осторожно, дети!» Мурманского областного драматического театра. Веселое яркое, красочное представление о правилах дорожного движения - это спектакль-игра, участниками которой вместе с профессиональными артистами становятся и юные зрители. А знакомят их с Правилами дорожного движения герои этой удивительной истории – ожившие вдруг машины, светофор, дорожные знаки.  Они   показывают запоминающееся музыкальное шоу с танцами, забавными, смешными песнями о дорожном этикете. 6+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Мончегорск

11 ноября - 18.00

В городском Центре культуры Владимир Данилец и Владимир Моисеенко представят юмористическую программу «Два веселых «кролика» рассмешат до коликов!».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

15 ноября - 17.00

ГЦК приглашает на концертно-познавательную программу «Осень, осень в гости просим».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Снежногорск

11 ноября - 16.00

В ГДК «Современник» состоится открытый фестиваль детской инсценированной песни «Страна детских фантазий», посвященный Всемирному дню прав ребёнка.

г.Снежногорск, ул.Мира, 4. ГДК «Современник».

ЗАТО Видяево

10 ноября - 16.00

Городская акция «Поделись теплом души своей». Акцию в рамках празднования Всемирного дня ребенка проводят Центр культуры и досуга ЗАТО Видяево совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и молодежным объединением «RESPEKT».

ЗАТО Видяево, ул.Заречная, 60. Школа, актовый зал.

г.Заозёрск

10 ноября -  17.00

Вечер отдыха «Даёшь – молодёжь!» в рамках всемирного Дня молодёжи.

г.Заозёрск. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Полярный

10 ноября - 19.00

В ГЦК «Север» пройдёт шоу иллюзиониста Бадри Цаавы (г.Мурманск).

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. В ГЦК «Север».

пгт.Мурмаши

10 ноября - 18.00

В ДК «Энергетик» Евгений Гоман и Анастасия Комарова исполнят авторские песни.

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

15 ноября - 15.00

В ДК «Мурмаши» состоится областная молодёжная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!».

пгт.Мурмаши, ул.Цесарского, 1. ДК «Энергетик».

ЗАТО г.Североморск

14 ноября - 11.00

Центр досуга молодёжи и студия «Серебряный лис» приглашают на спектакль для детей «Пудинг на завтрак, Том на обед».

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

10 ноября - 18.00

Показ художественного фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Художественный фильм «Найденный рай» посвящён биографии французского художника Поля Гогена.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский  областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

11 ноября - 10.00

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке  впервые пройдёт фестиваль технологий и науки «ФоТоН», посвященный Международному Дню наук. На площадках библиотеки будут представлены разнообразные темы: от истории освоения Арктики до творчества американских битников, от космической погоды до геймдизайна.

Посетителей послушают выступления ученых ведущих научных центров региона, увидят выставку новейшей цифровой техники и робототехники, невероятные опыты от «Сумасшедшей лаборатории», очки виртуальной реальности, а также примут участие в мастер-классах, викторинах и антилекциях. Музей занимательных наук «Фокус» раскроет научные секреты электричества в новой зрелищной программе «ТОК-шоу». Посетителей ждут удивительные эксперименты с электрическим током, управление молнией, светящаяся плазма, передача энергии на расстоянии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека. 

11 ноября - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол  перед показами спектакля «Госпожа Метелица» педагоги студии «Солнечный дом» покажут удивительную «песочную» сказку. Школа рисования песком «Солнечный Дом» - уникальная студия, представляющая рисование песком как самостоятельный вид искусства, доступный для всех - от малышей до взрослых. Такие творческие занятия помогают детям развивать художественный вкус и мелкую моторику рук.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

11 ноября - 14.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной конкурс творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды».

Участники от 6 до 20 лет из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Колы, Снежногорска, Заполярного и Кандалакши, посёлков Мурмаши, Кильдинстрой, Зеленоборский и Тулома, села Алакуртти представят творческие номера в номинациях «Хореография», «Вокал», «Инструментальная музыка», «Оригинальный жанр», «Танцы на колясках» и «Жестовое пение». Все участники конкурса будут награждены дипломами и памятными сувенирами. По результатам работы жюри в каждой номинации и возрастной группе присуждаются дипломы I, II и III степени.

Мероприятие направлено на стимулирование развития художественного творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья как средства их реабилитации и социальной адаптации.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

11 ноября - 16.00

Ансамбль народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки» приглашают мурманчан на концерт «Приходите в гости к нам», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Участники коллективов исполнят русские народные песни и авторские произведения: знаменитый «Русский Тимоня» из репертуара Марии Мордасовой, «Подари мне платок» из репертуара Людмилы Зыкиной, «Колокольчик», «Ягода», «Маков цвет» и много других весёлых и лиричных композиций.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

11 ноября - 18.00

В Мурманской областной филармонии  состоится концерт джазовой музыки. В рамках фестиваля «Мелодии Арктики» в исполнении американской вокалистки Риты Эдмонд и трио народного артиста России Даниила Крамера прозвучат лучшие джазовые композиции. Состав трио: Даниил Крамер (фортепиано), Григорий Зайцев (контрабас), Игорь Игнатов (ударные).

Афроамериканская певица Рита Эдмонд - настоящий архитектор в музыке: она поёт, выстраивая музыкальную форму с большим вкусом и вниманием, ставя каждую ноту на идеальное для неё место. Её интерпретации текстов, чувство свинга, способность наполнить композицию особым ощущением полёта и истинная музыкальность делают Риту Эдмонд превосходной джазовой певицей, которая сегодня находится на пике своего успеха.

Даниил Крамер - уникальная фигура российского джаза, народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера. Маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего и общественного деятеля. Вся эта многогранная деятельность посвящена популяризации джаза в нашей стране.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония,  концертный зал.

12 ноября - 15.00

Для маленьких северян состоится концерт «Знакомьтесь - наш орган!». Ведущий - музыкальный критик Артем Варгафтик (г.Москва), на органе будет играть лауреат международных конкурсов Тарас Багинец (г.Екатеринбург).

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

12 ноября - 18.00

Именитые гости - музыкальный критик Артем Варгафтик (г.Москва) и лауреат международных конкурсов Тарас Багинец (г.Екатеринбург) выступят для взрослой аудитории с программой «Бах и Маршан. История несостоявшейся дуэли».

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ленин. Без политики» - по 12 ноября; «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой»; «Альма-матер» из цикла «Уникальный экспонат»; «Умиление». Автопортрет с мамой»; «Заполярье».

10 ноября - 18.00

В рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе» будет показан фильм «Найденный рай» (Великобритания, 2003 г.). Картина посвящена биографии Поля Гогена.

15 ноября

Откроется выставка «День матери».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад»; «Сказки водят хоровод»; «1917 год на Мурмане»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Передачу ведёт Мурманск»; «Литературный век Финляндии»; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

11 ноября

Откроется экспозиция «Реставрация как искусство». На ней будут представлены отреставрированные издания из фонда библиотеки.

11 ноября - 10.00-20.00

Впервые пройдёт фестиваль технологий и науки «ФоТоН», посвященный Международному дню науки. На площадках библиотеки будут представлены разнообразные темы: от истории освоения Арктики до творчества американских битников, от космической погоды до геймдизайна.

14 ноября - 14.00

Научка открывает новый цикл встреч с интересными людьми разных профессий «С места - в карьеру». Мурманчане смогут задать вопросы Никите Большакову - самому молодому директору школы в России.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

12 ноября - 13.00

Семейная литературно-игровая программа «Про все на свете должны знать дети», посвященная писателю Самуилу Маршаку.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития» - по 15 ноября; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны»; «СРЗ 35: время, события, люди»; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «Красная книга Мурманской области глазами детей».

11 ноября

Начнёт работу мини-выставка из цикла «Сделано в СССР», посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, а также 100-летию советской милиции. 10 ноября 1917 года была образована советская рабоче-крестьянская милиция. В этот день вышло постановление Наркомата по внутренним делам «О рабочей милиции». В 1919 году В. И. Ленин подписал декрет СНК РСФСР «О советской рабоче-крестьянской милиции». Позднее деятельность милиции была регламентирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1973 года «Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью». Ежегодно с 1962 года 10 ноября отмечается профессиональный праздник – День советской милиции.

В экспозиции будут представлены документы о создании рабоче-крестьянской милиции в СССР и Мурманской области. Посетители увидят фотографии различных служб и подразделений милиции, фотографии и документы милиционеров, отличившихся на службе, милицейские знаки отличия, а также атрибуты деятельности: жезл постового, модель машины ГАИ, книги и фотоальбомы об истории мурманской милиции. Выставка будет работать до 11 декабря.

11 и 12 ноября – 14.00

Демонстрация учебной  интерактивной программы «Природа Мурманской области».

11 и 12 ноября – 16.00

Демонстрация учебной  интерактивной программы  «История Мурманска».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

11 ноября - 14.00

Пройдет областной конкурс творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды».

11 ноября - 16.00

Ансамбль народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки» приглашают на концерт «Приходите в гости к нам».

14 ноября - 14.30

Пройдёт познавательная программа «Кузьминки», посвященная встрече зимы.

15 ноября - 19.00

Начнётся концерт оперного певца Методие Бужора «Дороги любви».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; выставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

11 ноября – 18.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт джазовой музыки. Рита Эдмонд (вокал), США и трио народного артиста России Даниила Крамера.

12 ноября - 15.00

Фестиваль «Мелодии Арктики».  Концерт для детей «Знакомьтесь – наш орган!». Тарас Багинец (орган), Екатеринбург и Артем Варгафтик (музыковед), г.Москва.

12 ноября – 18.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт «Бах и Маршан. История несостоявшейся дуэли». Тарас Багинец (орган), Екатеринбург и Артем Варгафтик (музыковед), г.Москва.

19 ноября - 17.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Сергей Свиридов. Солисты: Семен Гилев (фортепиано), г.Москва и Сергей Горбатюк (труба), г.Мурманск.

25 ноября - 17.00

Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.

26 ноября- 14.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам».  Дуэт органистов: Дина Ихина и Денис Маханьков, Карелия.

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

9 ноября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+ Малая сцена.

10 ноября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+ Малая сцена.

11 ноября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков, Мелодрама в 2-х действиях 16+

11 ноября – 19.00

«О любви…» Музыкально-поэтический спектакль, 12+ Малая сцена.

12 ноября – 12.00

«Иван Царевич и Серый Волк». Музыкальная сказка, Е. Пермяков 6+

12 ноября – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается 12+

13 ноября – 19.00

«Невеста напрокат». Комедия, 12+

14 ноября – 19.00

«Невеста напрокат». Комедия, 12+

15 ноября – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+ Малая сцена.

16 ноября – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон 16+

17 ноября – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш 16+

17 ноября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова, 16+ Малая сцена.

18 ноября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях 6+

18 ноября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях 16+ Малая сцена. ПРЕМЬЕРА.

19 ноября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия 16+ Малая сцена.

24 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

25 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

26 ноября – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

26 ноября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

28 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

29 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

30 ноября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

30 ноября – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

11 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

12 ноября – 18.00

Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):

10 ноября - 16.30

«Кто сказал: «Мяу?». В. Сутеев.

11 ноября - 10.00

«Кто сказал: «Мяу?». В. Сутеев. 

11 ноября - 17.00

«Красная Шапочка». Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро.

12  ноября - 10.00

«Красная Шапочка». Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро.

12  ноября - 17.00

«Полянка».  Н. Гернет.

18 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

18 ноября -  17.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам  американской сказки.

24 ноября - 16.30

«Прилетели гуленьки...».  С. Красковская.

25 ноября - 10.00

«Прилетели гуленьки...».  С. Красковская.

25 ноября -  17.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 10.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 17.00

« Золушка». С. Харламов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):

11 ноября - 12.00 и 14.30

«Госпожа Метелица». В. Костин.

12 ноября - 12.00 и 14.30

«Летающий диван». А. Усачев.

18 ноября - 12.00 и 14.30

«Маленькая дочь Солнца».  ПРЕМЬЕРА. Е. Ефремова.

19 ноября - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтенка». Д. Непомнящая.

25 ноября - 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина.

26 ноября - 12.00

«Бармалей». К. Чуковский.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

17 ноября - 19.00

«Жизнь как песня» - театральный вечер, посвященный творчеству Л. О. Утёсова.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

10 ноября - 19.00

Панк-рок-группа «Бригадный подряд» (г.Санкт-Петербург) отмечает свой день рождения.

11 ноября - 19.00

Состоится сольный концерт коллектива «The Broken Soul».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

11 ноября - 17.00

Приглашает на кукольный спектакль «Китобой».

15 ноября - 18.00

На сцене развернется добрая сказка о реальных чудесах и настоящих чувствах «Золушка».

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