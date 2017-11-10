Афиша
г.Кандалакша
12 ноября - 15.00
В ДК «Металлург» пройдёт благотворительный концерт Максима Шелимова «Надежда есть!». Собранные средства будут переданы фонду «Подари надежду».
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
14 и 15 ноября - 10.00
ДК «Металлург» приглашает на экскурсию «Уникальное путешествие по «тайным» закоулкам Дворца с веселым Чудиком и клоунессой Анфисой», посвященную 60-летию Дворца.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
г.Полярные Зори
10 ноября - 19.00
Юбилейный концерт Городского дворца культуры.
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры, большой зал.
15 ноября - 19.00
Во Дворце культуры артисты Мурманского областного драматического театра представят комедию «Цилиндр».
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
г.Кировск
10 ноября - 12.00
В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится детский спектакль (мюзикл) «Осторожно, дети!» Мурманского областного драматического театра. Веселое яркое, красочное представление о правилах дорожного движения - это спектакль-игра, участниками которой вместе с профессиональными артистами становятся и юные зрители. А знакомят их с Правилами дорожного движения герои этой удивительной истории – ожившие вдруг машины, светофор, дорожные знаки. Они показывают запоминающееся музыкальное шоу с танцами, забавными, смешными песнями о дорожном этикете. 6+.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.Мончегорск
11 ноября - 18.00
В городском Центре культуры Владимир Данилец и Владимир Моисеенко представят юмористическую программу «Два веселых «кролика» рассмешат до коликов!».
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
15 ноября - 17.00
ГЦК приглашает на концертно-познавательную программу «Осень, осень в гости просим».
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.Снежногорск
11 ноября - 16.00
В ГДК «Современник» состоится открытый фестиваль детской инсценированной песни «Страна детских фантазий», посвященный Всемирному дню прав ребёнка.
г.Снежногорск, ул.Мира, 4. ГДК «Современник».
ЗАТО Видяево
10 ноября - 16.00
Городская акция «Поделись теплом души своей». Акцию в рамках празднования Всемирного дня ребенка проводят Центр культуры и досуга ЗАТО Видяево совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и молодежным объединением «RESPEKT».
ЗАТО Видяево, ул.Заречная, 60. Школа, актовый зал.
г.Заозёрск
10 ноября - 17.00
Вечер отдыха «Даёшь – молодёжь!» в рамках всемирного Дня молодёжи.
г.Заозёрск. Центр культуры и библиотечного обслуживания.
г.Полярный
10 ноября - 19.00
В ГЦК «Север» пройдёт шоу иллюзиониста Бадри Цаавы (г.Мурманск).
г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. В ГЦК «Север».
пгт.Мурмаши
10 ноября - 18.00
В ДК «Энергетик» Евгений Гоман и Анастасия Комарова исполнят авторские песни.
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».
15 ноября - 15.00
В ДК «Мурмаши» состоится областная молодёжная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!».
пгт.Мурмаши, ул.Цесарского, 1. ДК «Энергетик».
ЗАТО г.Североморск
14 ноября - 11.00
Центр досуга молодёжи и студия «Серебряный лис» приглашают на спектакль для детей «Пудинг на завтрак, Том на обед».
ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.
г.Мурманск
10 ноября - 18.00
Показ художественного фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Художественный фильм «Найденный рай» посвящён биографии французского художника Поля Гогена.
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.
11 ноября - 10.00
В Мурманской областной универсальной научной библиотеке впервые пройдёт фестиваль технологий и науки «ФоТоН», посвященный Международному Дню наук. На площадках библиотеки будут представлены разнообразные темы: от истории освоения Арктики до творчества американских битников, от космической погоды до геймдизайна.
Посетителей послушают выступления ученых ведущих научных центров региона, увидят выставку новейшей цифровой техники и робототехники, невероятные опыты от «Сумасшедшей лаборатории», очки виртуальной реальности, а также примут участие в мастер-классах, викторинах и антилекциях. Музей занимательных наук «Фокус» раскроет научные секреты электричества в новой зрелищной программе «ТОК-шоу». Посетителей ждут удивительные эксперименты с электрическим током, управление молнией, светящаяся плазма, передача энергии на расстоянии.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека.
11 ноября - 11.30 и 14.00
В Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «Госпожа Метелица» педагоги студии «Солнечный дом» покажут удивительную «песочную» сказку. Школа рисования песком «Солнечный Дом» - уникальная студия, представляющая рисование песком как самостоятельный вид искусства, доступный для всех - от малышей до взрослых. Такие творческие занятия помогают детям развивать художественный вкус и мелкую моторику рук.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.
11 ноября - 14.00
В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной конкурс творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды».
Участники от 6 до 20 лет из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Колы, Снежногорска, Заполярного и Кандалакши, посёлков Мурмаши, Кильдинстрой, Зеленоборский и Тулома, села Алакуртти представят творческие номера в номинациях «Хореография», «Вокал», «Инструментальная музыка», «Оригинальный жанр», «Танцы на колясках» и «Жестовое пение». Все участники конкурса будут награждены дипломами и памятными сувенирами. По результатам работы жюри в каждой номинации и возрастной группе присуждаются дипломы I, II и III степени.
Мероприятие направлено на стимулирование развития художественного творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья как средства их реабилитации и социальной адаптации.
г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.
11 ноября - 16.00
Ансамбль народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки» приглашают мурманчан на концерт «Приходите в гости к нам», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Участники коллективов исполнят русские народные песни и авторские произведения: знаменитый «Русский Тимоня» из репертуара Марии Мордасовой, «Подари мне платок» из репертуара Людмилы Зыкиной, «Колокольчик», «Ягода», «Маков цвет» и много других весёлых и лиричных композиций.
г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
11 ноября - 18.00
В Мурманской областной филармонии состоится концерт джазовой музыки. В рамках фестиваля «Мелодии Арктики» в исполнении американской вокалистки Риты Эдмонд и трио народного артиста России Даниила Крамера прозвучат лучшие джазовые композиции. Состав трио: Даниил Крамер (фортепиано), Григорий Зайцев (контрабас), Игорь Игнатов (ударные).
Афроамериканская певица Рита Эдмонд - настоящий архитектор в музыке: она поёт, выстраивая музыкальную форму с большим вкусом и вниманием, ставя каждую ноту на идеальное для неё место. Её интерпретации текстов, чувство свинга, способность наполнить композицию особым ощущением полёта и истинная музыкальность делают Риту Эдмонд превосходной джазовой певицей, которая сегодня находится на пике своего успеха.
Даниил Крамер - уникальная фигура российского джаза, народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера. Маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего и общественного деятеля. Вся эта многогранная деятельность посвящена популяризации джаза в нашей стране.
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.
12 ноября - 15.00
Для маленьких северян состоится концерт «Знакомьтесь - наш орган!». Ведущий - музыкальный критик Артем Варгафтик (г.Москва), на органе будет играть лауреат международных конкурсов Тарас Багинец (г.Екатеринбург).
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
12 ноября - 18.00
Именитые гости - музыкальный критик Артем Варгафтик (г.Москва) и лауреат международных конкурсов Тарас Багинец (г.Екатеринбург) выступят для взрослой аудитории с программой «Бах и Маршан. История несостоявшейся дуэли».
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Ленин. Без политики» - по 12 ноября; «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой»; «Альма-матер» из цикла «Уникальный экспонат»; «Умиление». Автопортрет с мамой»; «Заполярье».
10 ноября - 18.00
В рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе» будет показан фильм «Найденный рай» (Великобритания,
15 ноября
Откроется выставка «День матери».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад»; «Сказки водят хоровод»; «1917 год на Мурмане»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Передачу ведёт Мурманск»; «Литературный век Финляндии»; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».
11 ноября
Откроется экспозиция «Реставрация как искусство». На ней будут представлены отреставрированные издания из фонда библиотеки.
11 ноября - 10.00-20.00
Впервые пройдёт фестиваль технологий и науки «ФоТоН», посвященный Международному дню науки. На площадках библиотеки будут представлены разнообразные темы: от истории освоения Арктики до творчества американских битников, от космической погоды до геймдизайна.
14 ноября - 14.00
Научка открывает новый цикл встреч с интересными людьми разных профессий «С места - в карьеру». Мурманчане смогут задать вопросы Никите Большакову - самому молодому директору школы в России.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».
12 ноября - 13.00
Семейная литературно-игровая программа «Про все на свете должны знать дети», посвященная писателю Самуилу Маршаку.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития» - по 15 ноября; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны»; «СРЗ 35: время, события, люди»; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «Красная книга Мурманской области глазами детей».
11 ноября
Начнёт работу мини-выставка из цикла «Сделано в СССР», посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, а также 100-летию советской милиции. 10 ноября 1917 года была образована советская рабоче-крестьянская милиция. В этот день вышло постановление Наркомата по внутренним делам «О рабочей милиции». В 1919 году В. И. Ленин подписал декрет СНК РСФСР «О советской рабоче-крестьянской милиции». Позднее деятельность милиции была регламентирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1973 года «Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью». Ежегодно с 1962 года 10 ноября отмечается профессиональный праздник – День советской милиции.
В экспозиции будут представлены документы о создании рабоче-крестьянской милиции в СССР и Мурманской области. Посетители увидят фотографии различных служб и подразделений милиции, фотографии и документы милиционеров, отличившихся на службе, милицейские знаки отличия, а также атрибуты деятельности: жезл постового, модель машины ГАИ, книги и фотоальбомы об истории мурманской милиции. Выставка будет работать до 11 декабря.
11 и 12 ноября – 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области».
11 и 12 ноября – 16.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска».
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
11 ноября - 14.00
Пройдет областной конкурс творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды».
11 ноября - 16.00
Ансамбль народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки» приглашают на концерт «Приходите в гости к нам».
14 ноября - 14.30
Пройдёт познавательная программа «Кузьминки», посвященная встрече зимы.
15 ноября - 19.00
Начнётся концерт оперного певца Методие Бужора «Дороги любви».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; выставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).
11 ноября – 18.00
Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт джазовой музыки. Рита Эдмонд (вокал), США и трио народного артиста России Даниила Крамера.
12 ноября - 15.00
Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Знакомьтесь – наш орган!». Тарас Багинец (орган), Екатеринбург и Артем Варгафтик (музыковед), г.Москва.
12 ноября – 18.00
Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт «Бах и Маршан. История несостоявшейся дуэли». Тарас Багинец (орган), Екатеринбург и Артем Варгафтик (музыковед), г.Москва.
19 ноября - 17.00
Фестиваль «Мелодии Арктики». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Сергей Свиридов. Солисты: Семен Гилев (фортепиано), г.Москва и Сергей Горбатюк (труба), г.Мурманск.
25 ноября - 17.00
Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.
26 ноября- 14.00
Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». Дуэт органистов: Дина Ихина и Денис Маханьков, Карелия.
28 ноября – 19.00
Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
9 ноября – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+ Малая сцена.
10 ноября – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+ Малая сцена.
11 ноября – 19.00
«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков, Мелодрама в 2-х действиях 16+
11 ноября – 19.00
«О любви…» Музыкально-поэтический спектакль, 12+ Малая сцена.
12 ноября – 12.00
«Иван Царевич и Серый Волк». Музыкальная сказка, Е. Пермяков 6+
12 ноября – 19.00
«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается 12+
13 ноября – 19.00
«Невеста напрокат». Комедия, 12+
14 ноября – 19.00
«Невеста напрокат». Комедия, 12+
15 ноября – 19.00
«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+ Малая сцена.
16 ноября – 19.00
«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон 16+
17 ноября – 19.00
«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш 16+
17 ноября – 19.00
«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова, 16+ Малая сцена.
18 ноября – 12.00
«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях 6+
18 ноября – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях 16+ Малая сцена. ПРЕМЬЕРА.
19 ноября – 19.00
«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия 16+ Малая сцена.
24 ноября – 19.00
«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.
25 ноября – 19.00
«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.
26 ноября – 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+
26 ноября – 19.00
«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+
28 ноября – 19.00
«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+
29 ноября – 19.00
«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+
30 ноября – 19.00
«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.
30 ноября – 19.00
«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
11 ноября – 18.00
Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.
12 ноября – 18.00
Премьера. «Фантазии Фарятьева». Трагикомедия.
25 ноября – 18.00
«Домовой».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):
10 ноября - 16.30
«Кто сказал: «Мяу?». В. Сутеев.
11 ноября - 10.00
«Кто сказал: «Мяу?». В. Сутеев.
11 ноября - 17.00
«Красная Шапочка». Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро.
12 ноября - 10.00
«Красная Шапочка». Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро.
12 ноября - 17.00
«Полянка». Н. Гернет.
18 ноября - 10.00
«Маша и медведь». Т. Волынкина.
18 ноября - 17.00
«Маша и медведь». Т. Волынкина.
19 ноября - 10.00
«Маша и медведь». Т. Волынкина.
19 ноября - 17.00
«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки.
24 ноября - 16.30
«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.
25 ноября - 10.00
«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.
25 ноября - 17.00
«Полянка». Н. Гернет.
26 ноября - 10.00
«Полянка». Н. Гернет.
26 ноября - 17.00
« Золушка». С. Харламов.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):
11 ноября - 12.00 и 14.30
«Госпожа Метелица». В. Костин.
12 ноября - 12.00 и 14.30
«Летающий диван». А. Усачев.
18 ноября - 12.00 и 14.30
«Маленькая дочь Солнца». ПРЕМЬЕРА. Е. Ефремова.
19 ноября - 12.00 и 14.30
«Мама для мамонтенка». Д. Непомнящая.
25 ноября - 12.00 и 14.30
«Всё кувырком». Т. Волынкина.
26 ноября - 12.00
«Бармалей». К. Чуковский.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
17 ноября - 19.00
«Жизнь как песня» - театральный вечер, посвященный творчеству Л. О. Утёсова.
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.
«Rock-n-Roll music bar»
(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)
10 ноября - 19.00
Панк-рок-группа «Бригадный подряд» (г.Санкт-Петербург) отмечает свой день рождения.
11 ноября - 19.00
Состоится сольный концерт коллектива «The Broken Soul».
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
11 ноября - 17.00
Приглашает на кукольный спектакль «Китобой».
15 ноября - 18.00
На сцене развернется добрая сказка о реальных чудесах и настоящих чувствах «Золушка».