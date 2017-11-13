г.Кандалакша

14 и 15 ноября - 10.00

ДК «Металлург» приглашает на экскурсию «Уникальное путешествие по «тайным» закоулкам Дворца с веселым Чудиком и клоунессой Анфисой», посвященную 60-летию Дворца.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Ковдор

15 ноября

Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «История становления и развития моногородов Мурманской области» в краеведческом музее г.Ковдора. В Мурманской области сконцентрировано наибольшее число моногородов российской Арктики. На выставке будут представлены фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея и муниципальных музеев Кировска, Ковдора, Мончегорска и Никеля, иллюстрирующие историю городов и предприятий, благодаря которым они были основаны. Выставка будет работать до 30 ноября

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Краеведческий музей г.Ковдора.

г.Полярные Зори

15 ноября - 19.00

Во Дворце культуры артисты Мурманского областного драматического театра представят комедию «Цилиндр».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

15 ноября в 14.00

В Детской школе искусств н.п. Африканда состоится региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств Мурманской области. Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств.

Мастер-класс по изготовлению фетровой броши проведет преподаватель декоративно-прикладного творчества Детской школы искусств нп. Африканда Елена Кардуева. Преподаватели смогут расширить свои знания о декоративно-прикладном искусстве, посмотрят оригинальные работы, выполненные из фетра, познакомятся с различными приёмами и методами изготовления броши, и создадут декоративную фетровую брошь.

нп.Африканда, ул. Ленина, 14. Детская школа искусств нп.Африканда.

г.Мончегорск

15 ноября - 17.00

ГЦК приглашает на концертно-познавательную программу «Осень, осень в гости просим».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

16 ноября - 15.00

Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «История становления и развития моногородов Мурманской области» в краеведческом музее и г.Мончегорска. В Мурманской области сконцентрировано наибольшее число моногородов российской Арктики. На выставке будут представлены фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея и муниципальных музеев Кировска, Ковдора, Мончегорска и Никеля, иллюстрирующие историю городов и предприятий, благодаря которым они были основаны. Увидеть экспонаты выставки все желающие смогут до 14 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

пгт.Мурмаши

15 ноября - 15.00

В Доме культуры «Мурмаши» пройдёт областная молодёжная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!». Участников встречи ждет ток-шоу «Мода на здоровье в современном мире», интерактивная игра «Знай свой край!», танцевальный флеш-моб «Круче всех!», а также встреча с активной молодежью Заполярья, которая расскажет о волонтерском движении и творческих инициативах.

Молодёжная акция, организатором которой выступает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, в Мурманской области проводится уже третий год. В этом году творческая команда акции уже побывала в г. Оленегорске и г. Коле. Специалисты Дворца культуры выезжают в отдаленные города и посёлки области с целью организации содержательного досуга подростков и молодёжи, вовлечения в творческую среду и создания условий для их самовыражения.

пгт.Мурмаши, ул.Цесарского, 1. ДК «Энергетик».

ЗАТО г.Североморск

14 ноября - 11.00

Центр досуга молодёжи и студия «Серебряный лис» приглашают на спектакль для детей «Пудинг на завтрак, Том на обед».

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

13 и 14 октября в 19.00

В Мурманском областном драматическом театре состоится гастрольный спектакль-антреприза «Невеста напрокат» (г.Москва). Эта лёгкая ироничная комедия, наполненная тонким юмором. Через увлекательный сюжет и серию забавных неловких ситуаций авторы ставят и по-своему решают проблему отцов и детей.

Молодой парень ищет, но всё не находит ту единственную, которая была бы достойна стать спутницей жизни, а впереди его ждет встреча с отцом после долгой разлуки, и ему бы не хотелось разочаровывать старика суровой реальностью. Картинка должна быть красивой – хорошая работа, красавица-невеста, благополучие, идиллия, счастье. Нарисовать эту картинку ему помогает оригинальная идея: что, если взять невесту напрокат? Так он и поступает. Режиссер: Татьяна Догилева. В ролях: Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина, Анастасия Михайлова, Вячеслав Гугиев, Мария Рассказова.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

14 ноября - 14.00

Мурманская областная универсальная научная библиотека откроет новый цикл встреч с интересными людьми разных профессий - «С места - в карьеру». На первой встрече мурманчане смогут задать вопросы Никите Анатольевичу Большакову - директору Туманненской средней общеобразовательной школы, самому молодому директору школы в России.

В 2015 году Никита с отличием окончил Мурманский арктический государственный университет, год преподавал историю в Никеле, а в 2016 году он был назначен директором средней общеобразовательной школы в поселке Туманный. Став директором школы в 22 года, Никита Большаков попал в Книгу рекордов России.С таким результатом он потеснил предыдущего рекордсмена - Евгения Ульянова из города Кумертау Республики Башкортостан, возглавившего школу в 25 лет. В мероприятии примут участие студенты Мурманского арктического государственного университета и Мурманского педагогического колледжа.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой»; «Альма-матер» из цикла «Уникальный экспонат»; «Умиление». Автопортрет с мамой»; «Заполярье».

15 ноября

В Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка живописи и графики из собрания музея «День матери». В экспозиции будут представлены 10 живописных и графических работ из фондового собрания музея, выполненных в разных техниках: линогравюра, офорт, литография. Все произведения, объединенные темой детства и материнства, были созданы во второй половине XX века. Авторы представленных работ: Евгения Эвенбах, Ярослав Манухин, Ювеналий Коровин, Илларион Голицын, Анатолий Бородин и Герда Шмидт-Панкнин. Выставка будет работать до 3 декабря.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад»; «Сказки водят хоровод»; «1917 год на Мурмане»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Передачу ведёт Мурманск»; «Литературный век Финляндии»; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Реставрация как искусство».

14 ноября - 14.00

Научка открывает новый цикл встреч с интересными людьми разных профессий «С места - в карьеру». Мурманчане смогут задать вопросы Никите Большакову - самому молодому директору школы в России.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития» - по 15 ноября; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны»; «СРЗ 35: время, события, люди»; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; мини-выставка из цикла «Сделано в СССР», посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, а также 100-летию советской милиции.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

14 ноября - 14.30

Пройдёт познавательная программа «Кузьминки», посвященная встрече зимы.

15 ноября - 19.00

Начнётся концерт оперного певца Методие Бужора «Дороги любви».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; выставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

19 ноября - 17.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Сергей Свиридов. Солисты: Семен Гилев (фортепиано), г.Москва и Сергей Горбатюк (труба), г.Мурманск.

25 ноября - 17.00

Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.

26 ноября- 14.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». Дуэт органистов: Дина Ихина и Денис Маханьков, Карелия.

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 ноября – 19.00

«Невеста напрокат». Комедия, 12+

14 ноября – 19.00

«Невеста напрокат». Комедия, 12+

15 ноября – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+ Малая сцена.

16 ноября – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон 16+

17 ноября – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш 16+

17 ноября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова, 16+ Малая сцена.

18 ноября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях 6+

18 ноября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях 16+ Малая сцена. ПРЕМЬЕРА.

19 ноября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия 16+ Малая сцена.

24 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

25 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

26 ноября – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

26 ноября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

28 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

29 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

30 ноября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

30 ноября – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):

18 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

18 ноября - 17.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки.

24 ноября - 16.30

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 10.00

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 10.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 17.00

« Золушка». С. Харламов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):

18 ноября - 12.00 и 14.30

«Маленькая дочь Солнца». ПРЕМЬЕРА. Е. Ефремова.

19 ноября - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтенка». Д. Непомнящая.

25 ноября - 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина.

26 ноября - 12.00

«Бармалей». К. Чуковский.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

17 ноября - 19.00

«Жизнь как песня» - театральный вечер, посвященный творчеству Л. О. Утёсова.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

15 ноября - 18.00

На сцене развернется добрая сказка о реальных чудесах и настоящих чувствах «Золушка».