г.Кандалакша

15 ноября - 10.00

ДК «Металлург» приглашает на экскурсию «Уникальное путешествие по «тайным» закоулкам Дворца с веселым Чудиком и клоунессой Анфисой», посвященную 60-летию Дворца.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Ковдор

15 ноября – 9.00

Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «История становления и развития моногородов Мурманской области» в краеведческом музее г.Ковдора. В Мурманской области сконцентрировано наибольшее число моногородов российской Арктики. На выставке будут представлены фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея и муниципальных музеев Кировска, Ковдора, Мончегорска и Никеля, иллюстрирующие историю городов и предприятий, благодаря которым они были основаны. Выставка будет работать до 30 ноября

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Краеведческий музей г.Ковдора.

г.Полярные Зори

15 ноября - 14.00

В Детской школе искусств нп.Африканда состоится региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств Мурманской области. Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств.

Мастер-класс по изготовлению фетровой броши проведет преподаватель декоративно-прикладного творчества Детской школы искусств нп. Африканда Елена Кардуева. Преподаватели смогут расширить свои знания о декоративно-прикладном искусстве, посмотрят оригинальные работы, выполненные из фетра, познакомятся с различными приёмами и методами изготовления броши, и создадут декоративную фетровую брошь.

нп.Африканда, ул. Ленина, 14. Детская школа искусств нп.Африканда.

15 ноября - 19.00

На сцене полярнозоринского городского Дворца культуры состоится показ спектакля Мурманского областного драматического театра «Цилиндр» по пьесе Эдуардо Де Филиппо, великого мастера итальянской комедии.

Зрители увидят историю, происходящую в Неаполе, где две семейные пары - Родольфо и Рита, Агостино и Беттина, живущие в одной квартире, попали в непростую житейскую ситуацию: нет средств погасить долг за жилье, хозяин грозится выгнать их на улицу. Выход один - добыть деньги, притом срочно. Герои находят неожиданное и своеобразное решение проблемы.

Режиссер спектакля – Константин Шевцов (г.Москва). В спектакле заняты: заслуженные артисты России - Елена Царева, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты – Ольга Вирту, Сергей Валиков, Ольга Заяц, Сергей Горбунов, Светлана Лебедева, Андрей Шпеко; студенты Мурманского колледжа искусств - Андрей Белянцев и Лев Мальцев.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Полярнозоринский городской Дворец культуры.

г.Мончегорск

15 ноября - 17.00

ГЦК приглашает на концертно-познавательную программу «Осень, осень в гости просим».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

16 ноября - 15.00

Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «История становления и развития моногородов Мурманской области» в краеведческом музее и г.Мончегорска. В Мурманской области сконцентрировано наибольшее число моногородов российской Арктики. На выставке будут представлены фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея и муниципальных музеев Кировска, Ковдора, Мончегорска и Никеля, иллюстрирующие историю городов и предприятий, благодаря которым они были основаны. Увидеть экспонаты выставки все желающие смогут до 14 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

пгт.Мурмаши

15 ноября - 15.00

В Доме культуры «Мурмаши» пройдёт областная молодёжная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!». Участников встречи ждет ток-шоу «Мода на здоровье в современном мире», интерактивная игра «Знай свой край!», танцевальный флеш-моб «Круче всех!», а также встреча с активной молодежью Заполярья, которая расскажет о волонтерском движении и творческих инициативах.

Молодёжная акция, организатором которой выступает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, в Мурманской области проводится уже третий год. В этом году творческая команда акции уже побывала в г. Оленегорске и г. Коле. Специалисты Дворца культуры выезжают в отдаленные города и посёлки области с целью организации содержательного досуга подростков и молодёжи, вовлечения в творческую среду и создания условий для их самовыражения.

пгт.Мурмаши, ул.Цесарского, 1. ДК «Энергетик».

15 ноября - 15.00

В Доме культуры «Мурмаши» состоится ток-шоу «Отцы и дети».

Ток-шоу пройдёт в рамках областной молодежной акции в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!». Тема встречи - «Мода на здоровье в современном мире». Главной целью проведения мероприятия является формирование положительного отношения к здоровому образу жизни среди школьников.

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 1. Дом культуры «Мурмаши».

г.Мурманск

15 ноября - 13.00

Брайлевские чтения «Читаем Солженицына». Брайлевские чтения посвящены 100-летнему юбилею со дня рождения знаменитого писателя Александра Солженицына. Сотрудники библиотеки расскажут о необычной судьбе писателя, познакомят с наиболее яркими литературными произведениями. Инвалиды по зрению, владеющие навыками чтения по Брайлю, прочитают отрывки из рассказа «Матрёнин двор».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

15 ноября - 17.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие фотовыставки «15 лет в фокусе», посвященной юбилею фотоклуба «Сейд». Фотоклуб «Сейд» начал свою работу 4 февраля 2002 года и уже 15 лет занимается пропагандой и популяризацией фотоискусства в Мурманской области. Участники клуба постоянно демонстрируют свои работы на клубных и персональных фотовыставках, занимают призовые места в областных, всероссийских и международных проектах, конкурсах и фотосалонах. Фотоклуб «Сейд» участвовал в Кубке мира FIAP в 2015 году во Франции и 2016 году в Британии.

На выставке будут представлены лучшие работы фотохудожников, участников клуба, среди которых Николай Смоляк – председатель фотоклуба, член Союза фотохудожников России, Сергей Хитров – фотожурналист, член Союза журналистов, Татьяна Кузьмина – фотожурналист в прошлом, сейчас руководитель фотостудии «Ракорд» при Доме детского творчества г. Апатиты и Любовь Чумакова. На черно-белых и цветных фотографиях изображены портреты людей, пейзажи, сюжетные композиции. Выставка будет работать до 15 декабря.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 2-й этаж, коридор.

16 ноября - 11.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится онлайн-лекция «Амвон 1533 г. в историко-литургическом контексте (Пещное действо или хиротония)». Лекцию, посвященную уникальному экспонату Русского музея - Амвону 1533 г. из собора Святой Софии в Великом Новгороде, прочтет известный российский ученый, профессор Олег Германович Ульянов.

В настоящее время это единственный в мире средневековый Амвон византийской традиции, полностью сохранивший своё художественное убранство и оригинальную конструкцию из дерева. Хоть и известно о его предназначении для совершения особо значимых богослужебных чинопоследований, но до сих пор остаётся дискуссионным вопрос об использовании Амвона 1533 г. в знаменитом Пещном действе, запечатленном на картине Николая Рериха «Пещное действо» (1907 г.). Целый ряд элементов в устройстве Амвона до последнего времени представлял загадку для исследователей, которая впервые будет раскрыта слушателям этой лекции.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, 2 этаж.

16 ноября в 14.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится юбилейный вечер «Под крышей одной», посвященный 70-летию детского поэта, писателя и путешественника Олега Семеновича Бундура. Олег Бундур - член Союза российских писателей, автор 37 книг стихов и прозы для детей, один из самых печатаемых писателей Заполярья. Гости праздника смогут поздравить поэта с юбилеем. Они увидят презентацию, посвященную жизни и творчеству Олега Семеновича, послушают стихи и песни в исполнении школьников и студентов Мурманского арктического государственного университета.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой»; «Альма-матер» из цикла «Уникальный экспонат»; «Умиление». Автопортрет с мамой»; «Заполярье».

15 ноября – 11.00

В Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка живописи и графики из собрания музея «День матери». В экспозиции будут представлены 10 живописных и графических работ из фондового собрания музея, выполненных в разных техниках: линогравюра, офорт, литография. Все произведения, объединенные темой детства и материнства, были созданы во второй половине XX века. Авторы представленных работ: Евгения Эвенбах, Ярослав Манухин, Ювеналий Коровин, Илларион Голицын, Анатолий Бородин и Герда Шмидт-Панкнин. Выставка будет работать до 3 декабря.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад»; «Сказки водят хоровод»; «1917 год на Мурмане»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Передачу ведёт Мурманск»; «Литературный век Финляндии»; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Реставрация как искусство».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития» - по 15 ноября; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны»; «СРЗ 35: время, события, люди»; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; мини-выставка из цикла «Сделано в СССР», посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, а также 100-летию советской милиции.

15 ноября - 17.00

Открытие фотовыставки «15 лет в фокусе». Выставка посвящена юбилею фотоклуба «Сейд». Он начал свою работу 4 февраля 2002 года и уже 15 лет занимается пропагандой и популяризацией фотоискусства в Мурманской области. На выставке будут представлены лучшие работы фотохудожников. Черно-белые и цветные фотографии – это портреты людей, пейзажи, сюжетные композиции. Выставка будет работать до 15 декабря.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

15 ноября - 19.00

Начнётся концерт оперного певца Методие Бужора «Дороги любви».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; выставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

19 ноября - 17.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Сергей Свиридов. Солисты: Семен Гилев (фортепиано), г.Москва и Сергей Горбатюк (труба), г.Мурманск.

25 ноября - 17.00

Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.

26 ноября- 14.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». Дуэт органистов: Дина Ихина и Денис Маханьков, Карелия.

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

15 ноября – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+ Малая сцена.

16 ноября – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон 16+

17 ноября – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш 16+

17 ноября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова, 16+ Малая сцена.

18 ноября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях 6+

18 ноября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях 16+ Малая сцена. ПРЕМЬЕРА.

19 ноября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия 16+ Малая сцена.

24 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

25 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

26 ноября – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

26 ноября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

28 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

29 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

30 ноября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

30 ноября – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):

18 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

18 ноября - 17.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки.

24 ноября - 16.30

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 10.00

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 10.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 17.00

« Золушка». С. Харламов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):

18 ноября - 12.00 и 14.30

«Маленькая дочь Солнца». ПРЕМЬЕРА. Е. Ефремова.

19 ноября - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтенка». Д. Непомнящая.

25 ноября - 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина.

26 ноября - 12.00

«Бармалей». К. Чуковский.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

17 ноября - 19.00

«Жизнь как песня» - театральный вечер, посвященный творчеству Л. О. Утёсова.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

15 ноября - 18.00

На сцене развернется добрая сказка о реальных чудесах и настоящих чувствах «Золушка».