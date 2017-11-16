п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Ковдор

16 ноября - 13.00

Выездной День информации Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. В рамках проекта «Мобильная библиотека» читатели ковдорской центральной районной библиотеки познакомятся с информационными ресурсами и новыми адаптивными техническими средствами для чтения «говорящих» книг.

г.Ковдор, ул. Строителей, 1а. Центральная районная библиотека.

г.Кировск

17 ноября - 19.00

На площадке «Йети-бара» состоится рок-фестиваль «Тундра» - мероприятие-закрытие VI Мурманской Международной деловой недели. Планируется участие групп «NHE BREXIT» (г.Апатиты), «ПОЧТОВАЯ СЛУЖБА БАНГКОКА» (г.Мурманск), «ВАЛЕНС-НОЛЕНС» (г.Мурманск), «МЁРТВЫЙ CEZOH» (г.Мончегорск), «TOKU ФYKO» (г.Апатиты), «WALKING HAWKING» (г.Апатиты). Категория 18+. Вход свободный.

г.Кировск, ул. Кондрикова, 19а. Площадка «Йети-бара».

18 ноября - 14.00

В Кировском городском Дворце культуры состоится вечер дружбы «Поморы приглашают». В программе мероприятия: знакомство с народными традициями, кухней, творчеством, национальными играми поморов, показ фото слайда «Покровский праздник «Северно играньице» в Умбе, работа книжной мини-выставки «Поморский край», концертные выступления участников клуба. Разработчик программы – актив клуба национальных культур КГДК. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, зеркальный зал.

19 ноября - 12.00

В демонстрационном зале Кировского городского Дворца культуры состоится День семейного отдыха «Я люблю свою маму» для участников студии раннего эстетического развития «Малышок». Праздник откроется мастер-классом «Подарок маме».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, демонстрационный зал.

19 ноября - 12.00

В детско-юношеской библиотеке Кировска состоится очередная встреча литературного объединения «Алаш» - «Мы родом из СССР», посвященная 95-летию образования Советского Союза. Организаторы предлагают вспомнить песни, стихи тех лет, поделиться воспоминаниями о том времени.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Детско-юношеская библиотека г. Кировска.

19 ноября - 14.00

В фойе городского Дворца культуры состоится театрализованное представление «День рождения Деда Мороза» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, фойе.

20 и 22 ноября

В клубе «Затейник» МАУК «КГДК» состоятся бесплатные мастер-классы «Декор на первый день рождения», «Пальчиковый театр для малыша» в стиле оригами. Обязательна предварительная запись. Работает аниматор для маленьких непосед, чайный стол.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29. Клуб «Затейник» МАУК «КГДК».

22 ноября - 19.00

В помещении «Jazz-холл» (каб.125А) Кировского городского Дворца культуры в видео джаз-гостиной Анатолия Грабчака состоится встреча «Большой джаз-оркестр у Петра Востокова» с участниками клуба любителей джазовой музыки.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, помещение «Jazz-холл» (каб.125А.

24 ноября - 19.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль (суперкомедия) «Мужики не танцуют стриптиз» в постановке Московского независимого театра. Ограничения по возрасту 16+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, большой зал.

26 ноября - 12.00

Состоится «Географический диктант», целью которого является оценка географической грамотности населения. Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, читальный зал.

г.Мончегорск

16 ноября - 15.00

Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «История становления и развития моногородов Мурманской области» в краеведческом музее и г.Мончегорска. В Мурманской области сконцентрировано наибольшее число моногородов российской Арктики. На выставке будут представлены фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея и муниципальных музеев Кировска, Ковдора, Мончегорска и Никеля, иллюстрирующие историю городов и предприятий, благодаря которым они были основаны. Увидеть экспонаты выставки все желающие смогут до 14 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Мурманск

16 ноября - 11.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится онлайн-лекция «Амвон 1533 г . в историко-литургическом контексте (Пещное действо или хиротония)». Лекцию, посвященную уникальному экспонату Русского музея - Амвону 1533 г . из собора Святой Софии в Великом Новгороде, прочтет известный российский ученый, профессор Олег Германович Ульянов.

В настоящее время это единственный в мире средневековый Амвон византийской традиции, полностью сохранивший своё художественное убранство и оригинальную конструкцию из дерева. Хоть и известно о его предназначении для совершения особо значимых богослужебных чинопоследований, но до сих пор остаётся дискуссионным вопрос об использовании Амвона 1533 г . в знаменитом Пещном действе, запечатленном на картине Николая Рериха «Пещное действо» ( 1907 г .). Целый ряд элементов в устройстве Амвона до последнего времени представлял загадку для исследователей, которая впервые будет раскрыта слушателям этой лекции.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.

16 ноября - 14.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится юбилейный вечер «Под крышей одной», посвященный 70-летию детского поэта, писателя и путешественника Олега Семеновича Бундура. Олег Бундур - член Союза российских писателей, автор 37 книг стихов и прозы для детей, один из самых печатаемых писателей Заполярья. Гости праздника смогут поздравить поэта с юбилеем. Они увидят презентацию, посвященную жизни и творчеству Олега Семеновича, послушают стихи и песни в исполнении школьников и студентов Мурманского арктического государственного университета.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

16 ноября - 17.30

Презентация книги Ильи Виноградова «Балканский блокнот».Илья Виноградов – поэт и прозаик, журналист, член Союза писателей России, лауреат Всероссийских и региональных литературных конкурсов. «Балканский блокнот» – четвертая книга автора. Новое издание включает переведенный на болгарский язык цикл «Балканский блокнот» и поэтические произведения разных лет на русском языке. Стихи родились после недавнего посещения Болгарии и встречи с людьми, которые сохранили благодарность к России и Мурманску за возрождение праздника – Дня славянской письменности и культуры.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотек, III этаж, конференц-зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой»; «Альма-матер» из цикла «Уникальный экспонат»; «Умиление». Автопортрет с мамой»; «Заполярье»; выставка живописи и графики из собрания музея «День матери».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад»; «Сказки водят хоровод»; «1917 год на Мурмане»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Передачу ведёт Мурманск»; «Литературный век Финляндии»; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Реставрация как искусство».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

16 ноября - 14.00

Вечер «Под крышей одной. К 70-летию Олега Бундура». Олег Бундур – член Союза российских писателей, автор 37 книг стихов и прозы для детей, один из самых печатаемых писателей Заполярья. Гости праздника увидят презентацию, посвященную жизни и творчеству Олега Бундура, послушают стихи и песни в исполнении школьников и студентов Мурманского арктического государственного университета.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны»; «СРЗ 35: время, события, люди»; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; мини-выставка из цикла «Сделано в СССР», посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, а также 100-летию советской милиции; фотовыставка «15 лет в фокусе».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; выставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

16 ноября - 11.00

Онлайн-лекция «Амвон 1533 г . в историко-литургическом контексте (Пещное действо или хиротония)». Лекцию, посвященную уникальному экспонату Русского музея – Амвону 1533 г . из собора Святой Софии в Великом Новгороде, прочтет известный российский ученый, профессор Олег Ульянов. В настоящее время это единственный в мире средневековый Амвон византийской традиции, полностью сохранивший своё художественное убранство и оригинальную конструкцию из дерева.

19 ноября - 17.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Сергей Свиридов. Солисты: Семен Гилев (фортепиано), г.Москва и Сергей Горбатюк (труба), г.Мурманск.

25 ноября - 17.00

Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.

26 ноября- 14.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». Дуэт органистов: Дина Ихина и Денис Маханьков, Карелия.

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

16 ноября – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон 16+

17 ноября – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш 16+

17 ноября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова, 16+ Малая сцена.

18 ноября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях 6+

18 ноября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях 16+ Малая сцена. ПРЕМЬЕРА.

19 ноября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия 16+ Малая сцена.

24 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

25 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

26 ноября – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

26 ноября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

28 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

29 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

30 ноября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

30 ноября – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):

18 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

18 ноября - 17.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки.

24 ноября - 16.30

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 10.00

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 10.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 17.00

« Золушка». С. Харламов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):

18 ноября - 12.00 и 14.30

«Маленькая дочь Солнца». ПРЕМЬЕРА. Е. Ефремова.

19 ноября - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтенка». Д. Непомнящая.

25 ноября - 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина.

26 ноября - 12.00

«Бармалей». К. Чуковский.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

17 ноября - 19.00

«Жизнь как песня» - театральный вечер, посвященный творчеству Л. О. Утёсова.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.