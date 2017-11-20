п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Кировск

20 и 22 ноября

В клубе «Затейник» МАУК «КГДК» состоятся бесплатные мастер-классы «Декор на первый день рождения», «Пальчиковый театр для малыша» в стиле оригами. Обязательна предварительная запись. Работает аниматор для маленьких непосед, чайный стол.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29. Клуб «Затейник» МАУК «КГДК».

22 ноября - 19.00

В помещении «Jazz-холл» Кировского городского Дворца культуры в видео джаз-гостиной Анатолия Грабчака состоится встреча «Большой джаз-оркестр у Петра Востокова» с участниками клуба любителей джазовой музыки.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, помещение «Jazz-холл» (каб.125А).

24 ноября - 19.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль (суперкомедия) «Мужики не танцуют стриптиз» в постановке Московского независимого театра. Ограничения по возрасту 16+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, большой зал.

26 ноября - 12.00

Состоится «Географический диктант», целью которого является оценка географической грамотности населения. Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, читальный зал.

г.Мончегорск

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

ЗАТО г.Североморск

20-22 ноября - 11.00.

В рамках декады инвалидов проводится благотворительный бесплатный показ короткометражных кинолент различных жанров – мультипликационные, игровые, короткометражные и полнометражные картины. Всех их объединяет общая тема – люди с инвалидностью. Люди, которые не сдаются и, несмотря на свою непростую судьбу, на свои физические ограничения живут, радуются, создают семьи, находят работу и достигают успехов. Просмотр фильмов о людях с инвалидностью – это отличный способ изменить отношение в обществе к этим людям. Это возможность осознать, как по-разному можно жить с инвалидностью; показать, что из любой ситуации можно найти выход. Такие показы – это ещё и площадка для обсуждения тем, о которых раньше молчали. Приглашаем всех желающих.

ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 20. Кинотеатр «Планета 51».

23 ноября - 11.00

Будет проходить показ документального фильма «Выход» и встреча с режиссёром фильма Антоном Калюжным. Документальный фильм режиссёра - бейсера, работа над которым велась непрерывно в течение 12 лет и который впервые раскрывает всю правду о бейсджампинге. Бейсджампинг - это самый экстремальный вид спорта, где по статистике каждый шестидесятый спортсмен погибает. Но риск потерять жизнь никого не останавливает, и с каждым годом желающих становится все больше...

ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 20. Кинотеатр «Планета 51».

г.Мурманск

20 ноября - 11.00

Начало работы мини-выставки «Послание из прошлого». Посетители увидят новый экспонат музея – послание жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года, а также капсулу послания и фотографии с церемонии ее извлечения, диплом, дающий право на вскрытие капсулы, хранившуюся в музее копию послания, газеты того периода и другие документы. Выставка продлится до 30 января.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

21 ноября - 15.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках всероссийской недели «Театр детям и юношеству» пройдёт арт-встреча с молодёжной театральной студией «Катарсис». Студия создана в 2001 году и объединяет школьников и подростков от 10 до 17 лет. Коллективом руководит педагог Татьяна Николаевна Малкова. Юные артисты покажут музыкально-поэтический моноспектакль по произведениям поэтов: Роберта Рождественского, Уильяма Шекспира, Имантаса Зиедониса и других авторов. На встречу приглашаются старшеклассники школ города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства творчества.

21 ноября - 18.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится показ документального фильма «Сибирские зарисовки». Кинолента «Сибирские зарисовки», снятая независимым нидерландским режиссером и сценаристом Беном ван Лисхаутом, рассказывает о прошлом и настоящем Сибири. Источником вдохновения для создания фильма послужил дневник норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена, принимавшего участие в экспедиции по освоению торговых путей между Россией и регионами в глубине Сибири.

Автор привлекает внимание зрителя к поиску места человека в малонаселённых труднодоступных районах Сибири, на границе между интересами и нуждами простого человека и мегамашинами, изменяющими окружающую среду и её экологию. Режиссер дважды посетил Сибирь, чтобы создать реалистичную картину. Автор киноленты работает в таких жанрах, как документальное, художественное и короткометражное кино. Он является режиссером фильмов «Инвентаризация Родины», «Муза» и других.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, региональный детско-юношеский центр краеведения,1-й этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой»; «Альма-матер» из цикла «Уникальный экспонат»; «Умиление». Автопортрет с мамой»; «Заполярье»; выставка живописи и графики из собрания музея «День матери».

22 ноября

Начнёт работу мини-выставка из коллекции «Дар Нади Леже», посвящённая 400-летию со дня рождения ведущего испанского живописца «Золотого века», главы севильской школы Бартоломе Эстебану Мурильо. На выставке будет представлена факсимильная репродукция картины Мурильо «Девушка и её дуэнья», выполненная французскими фирмами. Техника её изготовления сложна, так как сочетает типографский способ с ручной доработкой. Репродукция с предельной точностью передаёт индивидуальные художественные качества оригинала, его материал, фактуру, почерк мастера, нюансы цвета и даже характер мазка. Выставка будет работать до 24 декабря.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад»; «Сказки водят хоровод»; «1917 год на Мурмане»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Передачу ведёт Мурманск»; «Литературный век Финляндии»; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Реставрация как искусство».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны»; «СРЗ 35: время, события, люди»; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; мини-выставка из цикла «Сделано в СССР», посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, а также 100-летию советской милиции; фотовыставка «15 лет в фокусе».

20 ноября - 11.00

Начало работы мини-выставки «Послание из прошлого». Посетители увидят новый экспонат музея – послание жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года, а также капсулу послания и фотографии с церемонии ее извлечения, диплом, дающий право на вскрытие капсулы, хранившуюся в музее копию послания, газеты того периода и другие документы. Выставка продлится до 30 января.

20 ноября - 12.00

Музейное занятие для школьников «Все ради Победы». Мероприятие приурочено к 75-летию со дня начала проведения операции «Уран» по освобождению Сталинграда. Ребята посмотрят документальную фото- и кинохронику военных действий, узнают о страшных бомбежках города и его героической обороне, о жизни людей в военное время, рассмотрят предметы из солдатского вещмешка советского воина. Школьники услышат рассказ музейного сотрудника о фронтовых письмах и отправят собственное письмо на номер полевой почты.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

22 ноября - 18.00

Пройдёт вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». На «Танцплощадке» у гостей Дворца есть возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями и отдохнуть.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; выставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

25 ноября - 17.00

Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.

26 ноября- 14.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». Дуэт органистов: Дина Ихина и Денис Маханьков, Карелия.

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

25 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

26 ноября – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

26 ноября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

28 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

29 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

30 ноября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

30 ноября – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):

24 ноября - 16.30

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 10.00

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 10.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 17.00

« Золушка». С. Харламов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):

25 ноября - 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина.

26 ноября - 12.00

«Бармалей». К. Чуковский.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.