п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Кировск

22 ноября

В клубе «Затейник» МАУК «КГДК» состоятся бесплатные мастер-классы «Декор на первый день рождения», «Пальчиковый театр для малыша» в стиле оригами. Обязательна предварительная запись. Работает аниматор для маленьких непосед, чайный стол.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29. Клуб «Затейник» МАУК «КГДК».

22 ноября - 19.00

В помещении «Jazz-холл» Кировского городского Дворца культуры в видео джаз-гостиной Анатолия Грабчака состоится встреча «Большой джаз-оркестр у Петра Востокова» с участниками клуба любителей джазовой музыки.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, помещение «Jazz-холл» (каб.125А).

24 ноября - 19.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль (суперкомедия) «Мужики не танцуют стриптиз» в постановке Московского независимого театра. Ограничения по возрасту 16+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, большой зал.

26 ноября - 12.00

Состоится «Географический диктант», целью которого является оценка географической грамотности населения. Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, читальный зал.

г.Мончегорск

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

ЗАТО г.Североморск

22 ноября - 11.00.

В рамках декады инвалидов проходит благотворительный бесплатный показ короткометражных кинолент различных жанров – мультипликационные, игровые, короткометражные и полнометражные картины. Всех их объединяет общая тема – люди с инвалидностью. Люди, которые не сдаются и, несмотря на свою непростую судьбу, на свои физические ограничения живут, радуются, создают семьи, находят работу и достигают успехов. Просмотр фильмов о людях с инвалидностью – это отличный способ изменить отношение в обществе к этим людям. Это возможность осознать, как по-разному можно жить с инвалидностью; показать, что из любой ситуации можно найти выход. Такие показы – это ещё и площадка для обсуждения тем, о которых раньше молчали. Приглашаем всех желающих.

ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 20. Кинотеатр «Планета 51».

23 ноября - 11.00

Будет проходить показ документального фильма «Выход» и встреча с режиссёром фильма Антоном Калюжным. Документальный фильм режиссёра - бейсера, работа над которым велась непрерывно в течение 12 лет и который впервые раскрывает всю правду о бейсджампинге. Бейсджампинг - это самый экстремальный вид спорта, где по статистике каждый шестидесятый спортсмен погибает. Но риск потерять жизнь никого не останавливает, и с каждым годом желающих становится все больше...

ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 20. Кинотеатр «Планета 51».

г.Мурманск

22 ноября - 11.00

Начало работы мини-выставки, посвящённой Бартоломе Эстебану Мурильо, из коллекции «Дар Нади Леже». На выставке будет представлена факсимильная репродукция картины ведущего испанского живописца Золотого века Эстебана Мурильо «Девушка и её дуэнья». Выставка продлится до 24 декабря.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, I этаж.

22 ноября - 11.00

Начало работы мини-выставки «Нью-йоркская муза Каролина Эррера». В экспозиции представлены парфюмерные флаконы марки Carolina Herrera разных лет из частных коллекций. Выставка продлится до 17 декабря.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, I этаж.

22 ноября - 13.00

Презентация фотовыставки «Мой Мурманск». На фотовыставке представлены работы инвалида по зрению Александры Задернюк, посвященные предстоящему 80-летию Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

22 ноября - 14.00

Занятия в рамках обучающего лагеря-тренинга для активов детских и молодежных общественных объединений Мурманской области «Поколение Next».Специалисты библиотеки проведут для юных волонтеров мероприятия по патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений, предупреждению экстремизма и терроризма.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

22 ноября - 15.00

Правовая эстафета «Я знаю свои права». Правовыми знаниями поделятся друг с другом старшеклассники мурманской школы-интерната №3. Разобраться с трудными ситуациями помогут специалисты Управления Федеральной службы по надзору и сферы защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области. Специалисты библиотеки представят литературу о правах ребенка и защите интересов потребителей.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

22 ноября - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

23 ноября - 17.00

В Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки живописи и графики Андрея Ветрогонского (г.Санкт-Петербург). В экспозиции будет представлено около 70 работ в жанрах городского пейзажа, натюрморта и портрета.

На открытии выставки будет присутствовать сам автор - член Союза художников России Андрей Ветрогонский. Он родился в Ленинграде в 1956 году, учился в Художественной школе им. Б. В. Иогансона. В 1981 году закончил графический факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, мастерскую своего отца Владимира Ветрогонского – известного петербургского графика, Народного художника Российской Федерации. С 1976 года Андрей Владимирович принимал участие в более чем 100 выставках.

В его творчестве удачно сочетается классическое образование и усвоенные им традиции петербургского авангарда. За свободной манерой художника, за внешней простотой и лаконичностью его работ чувствуется продуманность каждого элемента композиции, каждого цветового мазка или штриха. Явления прекрасного в повседневной жизни горожанина переживаются художником столь интенсивно, что в ход идут все возможные инструменты - аэрозольная краска, черенок кисти, масляная пастель. Художник успешно работает в разных жанрах: городского пейзажа, натюрморта, портрета, но в первую очередь он известен своими экспрессивными петербургскими видами. Выставка будет работать до 28 января 2018 года.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 3. Мурманский областной художественный музей, 3-й этаж, большой зал.

24 и 25 ноября - 19.00

В Мурманском областном драматическом театре состоится премьерный показ спектакля «Загнанная лошадь».

«Загнанная лошадь» – драма в 2-х действиях, поставленная по пьесе Франсуазы Саган. Семья Честерфилдов - представители старинного английского рода. Они живут по давно сложившемуся укладу: в комфорте, удовольствиях и роскоши. Приезд дочери Присциллы с женихом французом Юбером, авантюристом и картежником, подготовка к неожиданной свадьбе привносят некое разнообразие в привычное течение времени. Для проницательного и ироничного лорда Честерфилда истинные мотивы женитьбы Юбера очевидны, а планы юноши романтическими не назовешь. На помолвку и свадьбу приглашена Корали, любовница Юбера, представленная всем как его сестра. Очаровательная, умная, свободная Корали взрывает жизнь Честерфилдов. Перед героями встает вопрос, что важнее: свобода, счастье, деньги? Ответ ищут не только молодые, но и глава семьи – лорд Генри-Джеймс Честерфилд.

Режиссер-постановщик: заслуженный артист Российской Федерации Ринат Фазлеев (г.Казань). Художник-постановщик – Надежда Осипова (г.Санкт-Петербург). В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Елена Царева, Сергей Гронский; артисты – Владимир Вагайцев, Ольга Вирту, Юлия Гусарова, Сергей Горбунов, Юлия Денежкина, Мария Лобова, Лев Мальцев. Наталья Молчанова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Андрей Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманскийобластнойдраматический театр.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой»; «Альма-матер» из цикла «Уникальный экспонат»; «Умиление». Автопортрет с мамой»; «Заполярье»; выставка живописи и графики из собрания музея «День матери».

22 ноября – 11.00

Начнёт работу мини-выставка из коллекции «Дар Нади Леже», посвящённая 400-летию со дня рождения ведущего испанского живописца «Золотого века», главы севильской школы Бартоломе Эстебану Мурильо. На выставке будет представлена факсимильная репродукция картины Мурильо «Девушка и её дуэнья», выполненная французскими фирмами. Техника её изготовления сложна, так как сочетает типографский способ с ручной доработкой. Репродукция с предельной точностью передаёт индивидуальные художественные качества оригинала, его материал, фактуру, почерк мастера, нюансы цвета и даже характер мазка. Выставка будет работать до 24 декабря.

22 ноября – 11.00

Начнёт работу мини-выставка «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла выставок «Короли грёз», посвященная американскому дизайнеру, модельеру и предпринимателю венесуэльского происхождения Каролине Эррере. В одноимённой компании Carolina Herrera, основанной в 80-х, изначально было не более 10 человек. Сейчас это огромный бренд, весьма значимый в мировой фэшн-индустрии. Его философия - неповторимый стиль, женственность и элегантность. В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Carolina Herrera разных лет из частных коллекций. Выставка будет работать до 17 декабря.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад»; «Сказки водят хоровод»; «1917 год на Мурмане»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Передачу ведёт Мурманск»; «Литературный век Финляндии»; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Реставрация как искусство».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

22 и 23 ноября – 10.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке проходит областной марафон инновационного педагогического опыта «Современный детский сад от А до Я». В марафоне примут участие более 170 воспитателей и специалистов дошкольных образовательных организаций, психолого-педагогических центров Мурманской области.

В ходе марафона участниками будут организованы мастер-классы, на которых педагоги представят коллегам технологии, методики, приемы, используемые в работе с детьми дошкольного возраста для развития у детей мотивации и способностей в различных видах деятельности. Специалисты отдела педагогического общения библиотеки проведут консультации, познакомят участников марафона с услугами библиотеки и выставкой «Мастер-класс: форма освоения профессионального опыта».

22 ноября - 14.00

Занятия в рамках обучающего лагеря-тренинга для активов детских и молодёжных общественных объединений Мурманской области «Поколение Next». Специалисты библиотеки проведут для юных волонтеров мероприятия по патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений, предупреждению экстремизма и терроризма.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны»; «СРЗ 35: время, события, люди»; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; мини-выставка из цикла «Сделано в СССР», посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, а также 100-летию советской милиции; фотовыставка «15 лет в фокусе»; мини-выставка «Послание из прошлого».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

22 ноября - 18.00

Пройдёт вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». На «Танцплощадке» у гостей Дворца есть возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями и отдохнуть.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; выставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

25 ноября - 17.00

Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.

26 ноября- 14.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». Дуэт органистов: Дина Ихина и Денис Маханьков, Карелия.

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

25 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

26 ноября – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

26 ноября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

28 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

29 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

30 ноября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

30 ноября – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):

24 ноября - 16.30

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 10.00

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 10.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 17.00

«Золушка». С. Харламов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):

25 ноября - 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина.

26 ноября - 12.00

«Бармалей». К. Чуковский.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.