п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Кировск

23 ноября в 14.00

В клубе «Родник» состоится традиционный городской праздник-конкурс «Кузьминки», посвящённый покровителям ремёсел и хранителям семейного очага. В программе: демонстрация творческих номеров любого жанра, конкурс традиционного семейного блюда, мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки, песенно-стихотворный конкурс «То ли песня, то ли стих…». В празднике принимают участие команды волонтёрских клубов и творческие семьи волонтёрских групп нп.Титан и Коашва, микрорайона Кукисвумчорр.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 30. Клуб «Родник».

24 ноября - 19.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль (суперкомедия) «Мужики не танцуют стриптиз» в постановке Московского независимого театра. Ограничения по возрасту 16+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, большой зал.

25 ноября - 16.00

Мастер-класс для детей: «Подарок маме» и «Цветок для мамы».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

в Кировском городском Дворце культуры состоится праздник, посвященный

25 ноября - 17.00

Праздничный концерт «Мамина фиеста». Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

26 ноября - 12.00

Состоится «Географический диктант», целью которого является оценка географической грамотности населения. Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, читальный зал.

28 ноября - 19.00

Состоится спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник» в постановке Московского театра Школа современной пьесы. Мелодрама - это такой спектакль, в котором вы будете то смяться, то плакать. Жалеть героев. И себя заодно. Спектакль рассказывает о странной дружбе и странной любви героев. Длительность - 2 часа 15 минут с одним антрактом. Категория 16+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, большой зал.

г.Мончегорск

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

ЗАТО г.Североморск

23 ноября - 11.00

Будет проходить показ документального фильма «Выход» и встреча с режиссёром фильма Антоном Калюжным. Документальный фильм режиссёра - бейсера, работа над которым велась непрерывно в течение 12 лет и который впервые раскрывает всю правду о бейсджампинге. Бейсджампинг - это самый экстремальный вид спорта, где по статистике каждый шестидесятый спортсмен погибает. Но риск потерять жизнь никого не останавливает, и с каждым годом желающих становится все больше...

ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 20. Кинотеатр «Планета 51».

г.Кола

26 ноября - 14.00

В Кольском районном Центре культуры состоится областной конкурс ансамблей и оркестров русских народных инструментов «Кольские наигрыши». В конкурсе принимают участие народный самодеятельный коллектив академический оркестр русских народных инструментов (руководитель Виктор Михайлов) и солисты ансамбля песни «Белые ночи» (руководитель Владимир Тертычный).

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

23 ноября - 10.30

Час чтения и игры для детей «Единственной маме на свете». На встречу, посвященную Дню матери, приглашены воспитанники реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям. Ребята узнают об истории праздника, послушают стихи и песни, расскажут о своих мамах и оформят для них поздравительную открытку.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

23 ноября - 11.30

Брифинг для журналистов, посвященный премьере спектакля «Загнанная лошадь». На вопросы журналистов ответит режиссер-постановщик спектакля заслуженный артист России Ринат Фазлеев (г.Казань). «Загнанная лошадь» – это драма в 2-х действиях, поставленная по пьесе Франсуазы Саган. Режиссер-постановщик: заслуженный артист России Ринат Фазлеев (Казань). Художник-постановщик – Надежда Осипова (Санкт-Петербург). В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Елена Царева, Сергей Гронский, артисты – Владимир Вагайцев, Ольга Вирту, Юлия Гусарова, Сергей Горбунов, Юлия Денежкина, Мария Лобова, Лев Мальцев, Наталья Молчанова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Андрей Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

23 ноября - 13.00

Подведение итогов XX Международного конкурса детской рукописной книги «Большой России малый уголок».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

23 ноября - 17.00

В Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки живописи и графики Андрея Ветрогонского (г.Санкт-Петербург). В экспозиции будет представлено около 70 работ в жанрах городского пейзажа, натюрморта и портрета.

На открытии выставки будет присутствовать сам автор - член Союза художников России Андрей Ветрогонский. Он родился в Ленинграде в 1956 году, учился в Художественной школе им. Б. В. Иогансона. В 1981 году закончил графический факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, мастерскую своего отца Владимира Ветрогонского – известного петербургского графика, Народного художника Российской Федерации. С 1976 года Андрей Владимирович принимал участие в более чем 100 выставках.

В его творчестве удачно сочетается классическое образование и усвоенные им традиции петербургского авангарда. За свободной манерой художника, за внешней простотой и лаконичностью его работ чувствуется продуманность каждого элемента композиции, каждого цветового мазка или штриха. Явления прекрасного в повседневной жизни горожанина переживаются художником столь интенсивно, что в ход идут все возможные инструменты - аэрозольная краска, черенок кисти, масляная пастель. Художник успешно работает в разных жанрах: городского пейзажа, натюрморта, портрета, но в первую очередь он известен своими экспрессивными петербургскими видами. Выставка будет работать до 28 января 2018 года.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 3. Мурманский областной художественный музей, 3-й этаж, большой зал.

24 и 25 ноября - 19.00

В Мурманском областном драматическом театре состоится премьерный показ спектакля «Загнанная лошадь».

«Загнанная лошадь» – драма в 2-х действиях, поставленная по пьесе Франсуазы Саган. Семья Честерфилдов - представители старинного английского рода. Они живут по давно сложившемуся укладу: в комфорте, удовольствиях и роскоши. Приезд дочери Присциллы с женихом французом Юбером, авантюристом и картежником, подготовка к неожиданной свадьбе привносят некое разнообразие в привычное течение времени. Для проницательного и ироничного лорда Честерфилда истинные мотивы женитьбы Юбера очевидны, а планы юноши романтическими не назовешь. На помолвку и свадьбу приглашена Корали, любовница Юбера, представленная всем как его сестра. Очаровательная, умная, свободная Корали взрывает жизнь Честерфилдов. Перед героями встает вопрос, что важнее: свобода, счастье, деньги? Ответ ищут не только молодые, но и глава семьи – лорд Генри-Джеймс Честерфилд.

Режиссер-постановщик: заслуженный артист Российской Федерации Ринат Фазлеев (г.Казань). Художник-постановщик – Надежда Осипова (г.Санкт-Петербург). В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Елена Царева, Сергей Гронский; артисты – Владимир Вагайцев, Ольга Вирту, Юлия Гусарова, Сергей Горбунов, Юлия Денежкина, Мария Лобова, Лев Мальцев. Наталья Молчанова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Андрей Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманскийобластнойдраматический театр.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой»; «Альма-матер» из цикла «Уникальный экспонат»; «Умиление». Автопортрет с мамой»; «Заполярье»; выставка живописи и графики из собрания музея «День матери»; мини-выставка из коллекции «Дар Нади Леже», посвящённая 400-летию со дня рождения ведущего испанского живописца «Золотого века», главы севильской школы Бартоломе Эстебану Мурильо; мини-выставка «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла выставок «Короли грёз», посвященная американскому дизайнеру, модельеру и предпринимателю венесуэльского происхождения Каролине Эррере.

23 ноября - 17.00

Торжественное открытие выставки живописи и графики Андрея Ветрогонского. На открытии выставки будет присутствовать автор – член Союза художников России Андрей Ветрогонский (Санкт-Петербург). Выставка продлится до 28 января.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад»; «Сказки водят хоровод»; «1917 год на Мурмане»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Передачу ведёт Мурманск»; «Литературный век Финляндии»; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Реставрация как искусство».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

23 ноября – 10.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке проходит областной марафон инновационного педагогического опыта «Современный детский сад от А до Я». В марафоне примут участие более 170 воспитателей и специалистов дошкольных образовательных организаций, психолого-педагогических центров Мурманской области.

В ходе марафона участниками будут организованы мастер-классы, на которых педагоги представят коллегам технологии, методики, приемы, используемые в работе с детьми дошкольного возраста для развития у детей мотивации и способностей в различных видах деятельности. Специалисты отдела педагогического общения библиотеки проведут консультации, познакомят участников марафона с услугами библиотеки и выставкой «Мастер-класс: форма освоения профессионального опыта».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны»; «СРЗ 35: время, события, люди»; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; мини-выставка из цикла «Сделано в СССР», посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, а также 100-летию советской милиции; фотовыставка «15 лет в фокусе»; мини-выставка «Послание из прошлого».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

23 ноября - 13.00

Состоится Праздник юных писателей, на котором будут подведены итоги юбилейного XX Международного конкурса детской рукописной книги «Большой России малый уголок». В зале ДК имени Кирова соберутся юные писатели из Мурманска и Мурманской области, педагоги, родители. В праздничной обстановке, которую украсят своими выступлениями лучшие детские творческие коллективы города, состоится награждение победителей конкурса. Участники, не занявшие призовые места, будут отмечены благодарственными письмами организаторов конкурса.

Международный конкурс детской рукописной книги – масштабный творческий проект Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. В этом году в конкурсе приняло участие около пяти тысяч ребят из 40 городов и поселков Мурманской области, а также Архангельской, Псковской и Ярославской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. В финал конкурса вышли более двух тысяч юных авторов, которые создали и представили на конкурс свыше 350 детских рукописных книг, с которыми можно будет познакомиться на выставке в фойе Дворца культуры.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; выставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

25 ноября - 17.00

Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.

26 ноября- 14.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». Дуэт органистов: Дина Ихина и Денис Маханьков, Карелия.

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

25 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

26 ноября – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

26 ноября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

28 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

29 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

30 ноября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

30 ноября – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):

24 ноября - 16.30

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 10.00

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 10.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 17.00

«Золушка». С. Харламов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):

25 ноября - 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина.

26 ноября - 12.00

«Бармалей». К. Чуковский.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.