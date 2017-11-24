г.Кандалакша

24 ноября

В Музее истории города откроется выставка живописи Анастасии Андряшиной «Варь Вальт».

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Музей истории г.Кандалакши.

25 ноября - 15.00

В ДК «Металлург» пройдет концерт «Для тебя» Алексея Топорина и ансамбля «Jazz-time», посвященный Дню матери.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

26 ноября - 15.00

Дворец культуры «Металлург» приглашает представителей старшего поколения на ретро-вечер «Танцплощадка молодости нашей».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

29 ноября - 16.30

В ГКЦ «Нива» откроется фотовыставка «Заповедными тропами», посвященная 85-летию Кандалакшского государственного заповедника.

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

пгт.Зеленоборский

24 ноября - 16.00

В ЦДК пройдёт концерт фольклорного ансамбля «Поморочка» с участием ансамбля танца «Kadrell’n» из Питео (Швеция).

пгт.Зеленоборский, Озерная улица, 27а. ДК «Восток».

п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Кировск

24 ноября - 19.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль (суперкомедия) «Мужики не танцуют стриптиз» в постановке Московского независимого театра. Ограничения по возрасту 16+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, большой зал.

25 ноября - 16.00

Мастер-класс для детей: «Подарок маме» и «Цветок для мамы».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

в Кировском городском Дворце культуры состоится праздник, посвященный

25 ноября - 17.00

Праздничный концерт «Мамина фиеста». Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

26 ноября - 12.00

Состоится «Географический диктант», целью которого является оценка географической грамотности населения. Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, читальный зал.

28 ноября - 19.00

Состоится спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник» в постановке Московского театра Школа современной пьесы. Мелодрама - это такой спектакль, в котором вы будете то смяться, то плакать. Жалеть героев. И себя заодно. Спектакль рассказывает о странной дружбе и странной любви героев. Длительность - 2 часа 15 минут с одним антрактом. Категория 16+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, большой зал.

г.Мончегорск

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Снежногорск

24 ноября - 18.00

В ГДК «Современник» выступят артисты Вологодской филармонии.

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

26 ноября - 15.00

ГДК «Современник» приглашает на городской шоу-конкурс «Дочки-матери».

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

ЗАТО г.Североморск

25 ноября - 15.00

В ДК «Строитель» состоится праздничный концерт народного самодеятельного коллектива ансамбля песни «Баренц-Бэнд», посвященный 20-летию коллектива.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

26 ноября - 16.00

Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна приглашает на час открытого разговора «По полям боевых сражений» с историком, поисковиком, писателем-краеведом Михаилом Орешетой.

ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.

г.Кола

26 ноября - 14.00

В Кольском районном Центре культуры состоится областной конкурс ансамблей и оркестров русских народных инструментов «Кольские наигрыши». В конкурсе принимают участие народный самодеятельный коллектив академический оркестр русских народных инструментов (руководитель Виктор Михайлов) и солисты ансамбля песни «Белые ночи» (руководитель Владимир Тертычный).

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

24 ноября - 18.00

Показ художественного фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители увидят фильм «Волк на пороге», посвященный последним годам жизни и творчества Поля Гогена после возвращения в Париж.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

24 и 25 ноября - 19.00

В Мурманском областном драматическом театре состоится премьерный показ спектакля «Загнанная лошадь».

«Загнанная лошадь» – драма в 2-х действиях, поставленная по пьесе Франсуазы Саган. Семья Честерфилдов - представители старинного английского рода. Они живут по давно сложившемуся укладу: в комфорте, удовольствиях и роскоши. Приезд дочери Присциллы с женихом французом Юбером, авантюристом и картежником, подготовка к неожиданной свадьбе привносят некое разнообразие в привычное течение времени. Для проницательного и ироничного лорда Честерфилда истинные мотивы женитьбы Юбера очевидны, а планы юноши романтическими не назовешь. На помолвку и свадьбу приглашена Корали, любовница Юбера, представленная всем как его сестра. Очаровательная, умная, свободная Корали взрывает жизнь Честерфилдов. Перед героями встает вопрос, что важнее: свобода, счастье, деньги? Ответ ищут не только молодые, но и глава семьи – лорд Генри-Джеймс Честерфилд.

Режиссер-постановщик: заслуженный артист Российской Федерации Ринат Фазлеев (г.Казань). Художник-постановщик – Надежда Осипова (г.Санкт-Петербург). В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Елена Царева, Сергей Гронский; артисты – Владимир Вагайцев, Ольга Вирту, Юлия Гусарова, Сергей Горбунов, Юлия Денежкина, Мария Лобова, Лев Мальцев. Наталья Молчанова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Андрей Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманскийобластнойдраматический театр.

25 ноября - 13.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной праздник «С любовью к маме», посвященный Дню матери. День матери - международный праздник в честь матерей. В разных странах этот день приходится на разные даты, в России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября, именно в этот день по всей стране звучат слова благодарности и любви своим мамам.

В преддверии праздника в областном Дворце прошел конкурс детского творчества «С любовью к маме». На протяжении нескольких месяцев юные северяне готовили поделки для мам, посвящали им стихи, рассказы, рисовали портреты, снимали видеопоздравления. В оргкомитет конкурса поступило более 400 заявок от ребят разных возрастов. В рамках областного праздника будет работать выставка детских рисунков «С любовью к маме», а также стенды, на которых можно будет признаться в самых нежных чувствах мамам.

Завершится праздник театрализованным концертом в 14.00. В концерте примут участие коллективы областного Дворца. Зрители услышат песни и мелодии разных лет, в которых воспевается красота, любовь, доброта, верность и уважение к мамам.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

25 ноября - 14.00

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится лекция «Тайный гномик», посвященная творчеству Юрия Казакова.

В рамках заключительной лекции авторской литературной программы писателя и журналиста Дмитрия Коржова «Те, кого люблю…» речь пойдет о писателе Юрии Казакове, чья проза является неотъемлемой частью классической русской литературы. Лектор расскажет о его творческих открытиях и поворотах судьбы.

Юрий Казаков окончил музыкальное училище им. Гнесиных и был принят в состав оркестра Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, но вскоре понял, что музыка не его призвание. После окончания Литинститута у писателя появляются рассказы, за которые в 1970 году он получил Дантовскую премию. Писателя привлекал Русский Север своей первозданной самобытностью. На протяжении многих лет заполнял он «Северный дневник» - собрание путевой прозы, исторических экскурсов, портретов поморов. Ю. Казаков оставил огромное творческое наследие: «На полустанке», «По дороге», «Легкая жизнь», «Голубое и зеленое», «Запах хлеба», «Арктур – гончий пес», «Двое в декабре».

Лекция начнётся с джаза, который писатель очень любил. Эта музыка живёт на страницах всех его книг. Отрывки из лучших рассказов Юрия Казакова на вечере исполнят артист Мурманского областного драматического театра Сергей Гронский и артист Мурманской областной филармонии Андрей Бобров. Своим отношением к прозе писателя поделятся поэт Владимир Сорокажердьев, журналисты Сергей Юдков и Игорь Катериничев.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 4-й этаж, литературная гостиная.

25 ноября - 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Шубертиада». В исполнении скрипача Дмитрия Гилева, альтистки Марины Письменской и гитариста Андрея Скороходова прозвучат известные музыкальные произведения Франца Шуберта: «Соната для альта и гитары Арпеджионе», «Экспромт», «Серенада», «Баркарола», «Лесной Царь», «Три менуэта», «Музыкальный момент», «Ave Marıa» и «Маргарита за прялкой».

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской,3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Радость постижения бытия. Детский мир в гравюре XVI-XIX веков» - по 26 ноября; «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла «Короли грез»; «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; выставка графики и живописи Андрея Ветрогонского (г.Санкт-Петербург); «День матери»; «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой»; «Альма-матер» из цикла «Уникальный экспонат»; «Умиление». Автопортрет с мамой».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Передачу ведёт Мурманск» - по 29 ноября; «1917 год на Мурмане» - по 29 ноября; «Образ матери в живописи»; «Реставрация как искусство»; «Премиальный парад»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

25 ноября

Откроется фотовыставка Дмитрия Горшенева «Север - край без границ».

25 ноября – 14.00

В библиотеке пройдет День семейного чтения. Писатель Дмитрий Коржов прочитает лекцию «Тайный гномик», посвященную творчеству Юрия Казакова.

26 ноября - 13.00

Состоится презентация сайта, посвященного памяти японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ, погибшего в 2012 году под Кандалакшей.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

26 ноября - 12.00

Отдел библиотечного обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей в актовый зал на фольклорный праздник «Русская ярмарка».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Революционный держите шаг» - по 25 ноября; «СРЗ 35: время, события, люди» - по 28 ноября; «Послание из прошлого»; «Северному характеру» - 10 лет»; «15 лет в фокусе. К юбилею фотоклуба «Сейд»; «Советская милиция» из цикла «Сделано в СССР»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка»: 85 лет в ритме страны».

26 ноября - 13.00

Состоится традиционный День семейного отдыха, приуроченный ко Дню матери. Участникам мероприятия будет предложена экскурсия «Забота о потомстве».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

25 ноября - 13.00

Состоится праздник, посвященный Дню матери «С любовью к маме».

25 ноября - 14.00

Начнётся театрализованный концерт.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея» - по 26 ноября; вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

25 ноября - 17.00

Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.

26 ноября- 14.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». Дуэт органистов: Дина Ихина и Денис Маханьков, Карелия.

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

25 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

26 ноября – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

26 ноября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

28 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

29 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

30 ноября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

30 ноября – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):

24 ноября - 16.30

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 10.00

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 10.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 17.00

«Золушка». С. Харламов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):

25 ноября - 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина.

26 ноября - 11.30

Перед спектаклем «Бармалей» педагоги Детского развивающего центра «Игрумка» проведут мастер-класс по английскому языку. Ребята узнают основы грамматики английского языка и научатся петь весёлые песенки.

26 ноября - 12.00

«Бармалей». К. Чуковский.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

24 ноября - 22.00

Состоится концерт группы «Задвиги!» (Республика Карелия).